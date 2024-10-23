В соглашении между КНДР и РФ есть "секретный пункт" об отправке северокорейских солдат в Украину, - WSJ

Соглашение о военном сотрудничестве между РФ и КНДР содержало секретный пункт об отправке северокорейских военных в Украину.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание The Wall Street Journal.

Так, по данным издания, когда в июне 2024 года диктатор Путин прилетел в КНДР для проработки деталей по соглашению о военном сотрудничестве между странами, Пхеньян был готов предложить артиллерийские снаряды в обмен на продовольствие и топливо.

Экс-офицер российской разведки, информированный о деталях соглашения, заявил, что документ в итоге был дополнен секретным пунктом, который давал КНДР разрешение отправить первую волну - около 1 000 северокорейских солдат - в Украину, чтобы "научиться из первых уст, как вести войну на примере опыта России".

Также читайте: Первые отряды войск КНДР могут появиться на Курском направлении уже завтра, - Буданов

Он добавил, что сейчас большинство войск КНДР держатся на безопасном расстоянии от линии фронта, но им демонстрируют, как россияне справляются с материально-техническим обеспечением и тактикой на передовой. Одновременно они получают опыт по ведению боевых действий беспилотниками.

"По словам аналитиков, войска Северной Кореи могут выполнять различные роли: техников-ракетчиков, солдат на передовой или даже рабочих, поддерживающих логистику", - пишет WSJ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ в обмен на людей и ракеты передает КНДР технологии для ядерного оружия, - Буданов

Участие военных КНДР в войне России против Украины

17 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия готовит десять тысяч северокорейских военных для войны в Украине, в том числе пехоту.

Ранее издание Washington Post писало, что несколько тысяч солдат из КНДР проходят обучение в России и могут быть отправлены на фронт в Украину.

Напомним, в начале октября министр обороны Южной Кореи Ким Йонг Хен заявил, что КНДР могла направить своих военных во временно оккупированные территории Украины в поддержку войны России против нашей страны.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что информация о якобы подготовке Россией солдат из КНДР к отправке на фронт в Украину не соответствует действительности.

15 октября СМИ сообщили, что на базе 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады оккупационной армии РФ россияне начали формировать так называемый "особый бурятский батальон". Он будет укомплектован гражданами Северной Кореи.

Впоследствии глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что почти 11 тысяч солдат из Северной Кореи сейчас проходят подготовку на востоке России, чтобы воевать против Украины. К боевым действиям они будут готовы уже с 1 ноября.

В то же время глава Пентагона Ллойд Остин заявлял, что США пока не подтверждают отправку Северной Кореей военных в Россию.

Южная Корея вызвала посла РФ в Сеуле из-за участия КНДР в войне против Украины.

Сообщалось, что с позиций армии РФ на границе Украины с Брянской и Курской областями уже сбежали восемнадцать военнослужащих Северной Кореи.

Впоследствии стало известно, что их задержали.

Постоянный представитель Южной Кореи в Совете Безопасности ООН Джонкук Хванг сообщил, что за участие военных Северной Кореи в войне против Украины, Россия может расплатиться ядерными вооруженными технологиями.

А издание The Guardian написало, что Россия может отправить военных Северной Кореи на захват Покровска в Донецкой области или на зимние штурмы других важных участков на восточном фронте Украины.

Впоследствии Пентагон подтвердил, что военные КНДР прибыли в РФ.

Читайте также: Первые отряды войск КНДР могут появиться на Курском направлении уже завтра, - Буданов