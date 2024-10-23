УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13816 відвідувачів онлайн
Новини Війна
4 375 15

В угоді між КНДР та РФ є "секретний пункт" про відправку північнокорейських солдатів до України, - WSJ

В угоді між КНДР та РФ був секретний пункт про відправку північнокорейських військових до України

Угода про військову співпрацю між РФ та КНДР містила секретний пункт про відправку північнокорейських військових до України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише видання The Wall Street Journal.

Так, за даними видання, коли в червні 2024 року диктатор Путін прилетів до КНДР для опрацювання деталей щодо угоди про військову співпрацю між країнами, Пхеньян був готовий запропонувати артилерійські снаряди в обмін на продовольство та пальне.

Ексофіцер російської розвідки, поінформований про деталі угоди, заявив, що документ врешті був доповнений секретним пунктом, який давав КНДР дозвіл відправити першу хвилю - близько 1 000 північнокорейських солдатів - в Україну, щоб "навчитися з перших вуст, як вести війну на прикладі досвіду Росії".

Також читайте: Перші загони військ КНДР можуть з’явитись на Курському напрямку вже завтра, - Буданов

Він додав, що зараз більшість військ КНДР тримаються на безпечній відстані від лінії фронту, але їм демонструють, як росіяни справляються з матеріально-технічним забезпеченням і тактикою на передовій. Одночасно вони отримують досвід щодо ведення бойових дій безпілотниками.

"За словами аналітиків, війська Північної Кореї можуть виконувати різні ролі: техніків-ракетників, солдатів на передовій або навіть робітників, які підтримують логістику", - пише WSJ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ в обмін на людей та ракети передає КНДР технології для ядерної зброї, - Буданов

Участь військових КНДР у війні Росії проти України

17 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія готує десять тисяч північнокорейських військових для війни в Україні, зокрема піхоту.

Раніше видання Washington Post писало, що кілька тисяч солдатів із КНДР проходять навчання в Росії й можуть бути відправлені на фронт в Україну.

Нагадаємо, на початку жовтня міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен заявив, що КНДР могла направити своїх військових в тимчасово окуповані території України на підтримку війни Росії проти нашої країни.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що інформація про нібито підготовку Росією солдатів із КНДР до відправки на фронт в Україну не відповідає дійсності.

15 жовтня ЗМІ повідомили, що на базі 11-ї окремої десантно-штурмової бригади окупаційної армії РФ росіяни почали формувати так званий "особливий бурятський батальйон". Він буде укомплектований громадянами Північної Кореї.

Згодом очільник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що майже 11 тисяч солдатів з Північної Кореї нині проходять підготовку на сході Росії, щоб воювати проти України. До бойових дій вони будуть готові вже з 1 листопада.

Водночас глава Пентагону Ллойд Остін заявляв, що США поки не підтверджуютьнадсилання Північною Кореєю військових до Росії.

Південна Корея викликала посла РФ у Сеулі через участь КНДР у війні проти України.

Повідомлялося, що з позицій армії РФ на кордоні України з Брянською та Курською областями вже втекли вісімнадцять військовослужбовців Північної Кореї. Згодом стало відомо, що їх затримали.

Постійний представник Південної Кореї в Раді Безпеки ООН Джонкук Хванг повідомив, що за участь військових Північної Кореї у війні проти України, Росія може розплатитися ядерними збройними технологіями.

А видання The Guardian написало, що Росія може відправити військових Північної Кореї на захоплення Покровська у Донецькій області чи на зимові штурми інших важливих ділянок на східному фронті України.

Згодом Пентагон підтвердив, що військові КНДР прибули до РФ.

Читайте: Зеленський про участь військових КНДР у війні: Маємо інформацію про підготовку двох підрозділів, можливо двох бригад по 6 тис. осіб

Автор: 

КНДР (1252) росія (66080)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+6
показати весь коментар
23.10.2024 15:30 Відповісти
+4
Нічого страшного. Скоро будемо пити каву в Криму!
показати весь коментар
23.10.2024 15:18 Відповісти
+4
Ну і шо нам з тої новини,секретний не секретний це що щось змінює,та ср,,ти гопніки на той захід хотіли.А захід як страус думає що їх це не торкнеться..
показати весь коментар
23.10.2024 15:41 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
разннобразіє удобрєнія
показати весь коментар
23.10.2024 15:16 Відповісти
Ну що - чекаємо у нас на південнокорейських військових, озброєння, воєнну техніку (одну з найкращих у світі), бк та бойовий супровід (розвідка, технарі, логістика).
У Південній Кореї гарні бойові вояки, високий рівень воєнної розвідки та передові оборонні технології.
Завжди раді!
показати весь коментар
23.10.2024 15:18 Відповісти
Нічого страшного. Скоро будемо пити каву в Криму!
показати весь коментар
23.10.2024 15:18 Відповісти
Це такии серет - шо ну иого нах - вже на другии день Пд Корея сказала шо пупси в рашці
показати весь коментар
23.10.2024 15:19 Відповісти
млять - а шість вбитих півно-корейських офіцерів на полігоні донецька? Це забули?
показати весь коментар
23.10.2024 17:14 Відповісти
бачите?
а ми ригочимо з нашого зе!плановика.
всюди куди не ткни, секретні пункти.
наступає ера секретних пунктів.
вступай в секретні пункти!
показати весь коментар
23.10.2024 15:23 Відповісти
показати весь коментар
23.10.2024 15:30 Відповісти
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
показати весь коментар
23.10.2024 17:07 Відповісти
Головне щоб не трапилось безперспетивної ескалації.
показати весь коментар
23.10.2024 15:40 Відповісти
Ну і шо нам з тої новини,секретний не секретний це що щось змінює,та ср,,ти гопніки на той захід хотіли.А захід як страус думає що їх це не торкнеться..
показати весь коментар
23.10.2024 15:41 Відповісти
комфортні казарми, триразове гаряче харчування та медичне обслуговування -- https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-ukraina-dast-vam-pritulok-proekt-khochu-zhiti-zaklikav-viyskovikh-kndr-zdavatisya-u-polon
показати весь коментар
23.10.2024 16:12 Відповісти
Ага і смертна кара родичам за те що не утримали зрадника
показати весь коментар
23.10.2024 17:19 Відповісти
Світ не хвилює, що країна, так звана расійська федерація, яка представляє радбез ООН, грубо порушує санкції самого ж радбезу ООН із забороною будь-якого військового співробітництва з КНДР?
показати весь коментар
23.10.2024 16:24 Відповісти
Арестович:

- Не, когда Украина - поле разборок НАТО и РФ, это еще куда ни шло.

Но когда Северной и Южной Кореи…

Так может дойти до того, что все войны в мире будут на территории Украины.

Будем сдавать в аренду поле.
показати весь коментар
23.10.2024 16:58 Відповісти
ЕТО обічное столкновеніє землі на небесную ось в полях України
овно-блогери аз зі шкури вилазять щоб висмоктати фееричну сенсацію з пальця заради рейтингу американського ютуба.
В цьому випадку я рекомендую рубати зразу із-за плеча і заходить прямо з козирей та джокерів - "рептілоїди, масони, сірі із гончіх псов"... 🤣
показати весь коментар
23.10.2024 17:12 Відповісти
 
 