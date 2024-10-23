В угоді між КНДР та РФ є "секретний пункт" про відправку північнокорейських солдатів до України, - WSJ
Угода про військову співпрацю між РФ та КНДР містила секретний пункт про відправку північнокорейських військових до України.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише видання The Wall Street Journal.
Так, за даними видання, коли в червні 2024 року диктатор Путін прилетів до КНДР для опрацювання деталей щодо угоди про військову співпрацю між країнами, Пхеньян був готовий запропонувати артилерійські снаряди в обмін на продовольство та пальне.
Ексофіцер російської розвідки, поінформований про деталі угоди, заявив, що документ врешті був доповнений секретним пунктом, який давав КНДР дозвіл відправити першу хвилю - близько 1 000 північнокорейських солдатів - в Україну, щоб "навчитися з перших вуст, як вести війну на прикладі досвіду Росії".
Він додав, що зараз більшість військ КНДР тримаються на безпечній відстані від лінії фронту, але їм демонструють, як росіяни справляються з матеріально-технічним забезпеченням і тактикою на передовій. Одночасно вони отримують досвід щодо ведення бойових дій безпілотниками.
"За словами аналітиків, війська Північної Кореї можуть виконувати різні ролі: техніків-ракетників, солдатів на передовій або навіть робітників, які підтримують логістику", - пише WSJ.
Участь військових КНДР у війні Росії проти України
17 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія готує десять тисяч північнокорейських військових для війни в Україні, зокрема піхоту.
Раніше видання Washington Post писало, що кілька тисяч солдатів із КНДР проходять навчання в Росії й можуть бути відправлені на фронт в Україну.
Нагадаємо, на початку жовтня міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен заявив, що КНДР могла направити своїх військових в тимчасово окуповані території України на підтримку війни Росії проти нашої країни.
Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що інформація про нібито підготовку Росією солдатів із КНДР до відправки на фронт в Україну не відповідає дійсності.
15 жовтня ЗМІ повідомили, що на базі 11-ї окремої десантно-штурмової бригади окупаційної армії РФ росіяни почали формувати так званий "особливий бурятський батальйон". Він буде укомплектований громадянами Північної Кореї.
Згодом очільник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що майже 11 тисяч солдатів з Північної Кореї нині проходять підготовку на сході Росії, щоб воювати проти України. До бойових дій вони будуть готові вже з 1 листопада.
Водночас глава Пентагону Ллойд Остін заявляв, що США поки не підтверджуютьнадсилання Північною Кореєю військових до Росії.
Південна Корея викликала посла РФ у Сеулі через участь КНДР у війні проти України.
Повідомлялося, що з позицій армії РФ на кордоні України з Брянською та Курською областями вже втекли вісімнадцять військовослужбовців Північної Кореї. Згодом стало відомо, що їх затримали.
Постійний представник Південної Кореї в Раді Безпеки ООН Джонкук Хванг повідомив, що за участь військових Північної Кореї у війні проти України, Росія може розплатитися ядерними збройними технологіями.
А видання The Guardian написало, що Росія може відправити військових Північної Кореї на захоплення Покровська у Донецькій області чи на зимові штурми інших важливих ділянок на східному фронті України.
Згодом Пентагон підтвердив, що військові КНДР прибули до РФ.
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У Південній Кореї гарні бойові вояки, високий рівень воєнної розвідки та передові оборонні технології.
Завжди раді!
а ми ригочимо з нашого зе!плановика.
всюди куди не ткни, секретні пункти.
наступає ера секретних пунктів.
вступай в секретні пункти!
- Не, когда Украина - поле разборок НАТО и РФ, это еще куда ни шло.
Но когда Северной и Южной Кореи…
Так может дойти до того, что все войны в мире будут на территории Украины.
Будем сдавать в аренду поле.
овно-блогери аз зі шкури вилазять щоб висмоктати фееричну сенсацію з пальця заради рейтингу американського ютуба.
В цьому випадку я рекомендую рубати зразу із-за плеча і заходить прямо з козирей та джокерів - "рептілоїди, масони, сірі із гончіх псов"... 🤣