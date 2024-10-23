Пентагон підтвердив, що військові КНДР прибули до РФ: Це свідчить про проблеми у Путіна

Глава Пентагону Ллойд Остін підтвердив, що КНДР направила свої війська до Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Washington Post.

"Тепер ми бачимо докази того, що є північнокорейські війська, які вирушили до … Росії. ... Що саме вони роблять, ще невідомо. Але, так, є докази того, що в Росії є війська КНДР", - сказав міністр.

За словами Остіна, якщо війська КНДР мають намір брати участь у війні проти України на боці РФ, то це дуже серйозна проблема, що матиме вплив не лише в Європі, але й в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Глава Пентагону зауважив, що поки незрозуміло, що саме КНДР отримає від цього, але це вказує на значні слабкості у військовій спроможності Росії, якій довелося звертатися за допомогою до союзників Ірану та Північної Кореї у війні проти України

"Це свідчить про те, що він може мати ще більше проблем, ніж більшість людей уявляють", - сказав Остін про Путіна.

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Участь військових КНДР у війні Росії проти України

17 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія готує десять тисяч північнокорейських військових для війни в Україні, зокрема піхоту.

Раніше видання Washington Post писало, що кілька тисяч солдатів із КНДР проходять навчання в Росії й можуть бути відправлені на фронт в Україну.

Нагадаємо, на початку жовтня міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен заявив, що КНДР могла направити своїх військових в тимчасово окуповані території України на підтримку війни Росії проти нашої країни.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що інформація про нібито підготовку Росією солдатів із КНДР до відправки на фронт в Україну не відповідає дійсності.

15 жовтня ЗМІ повідомили, що на базі 11-ї окремої десантно-штурмової бригади окупаційної армії РФ росіяни почали формувати так званий "особливий бурятський батальйон". Він буде укомплектований громадянами Північної Кореї.

Згодом очільник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що майже 11 тисяч солдатів з Північної Кореї нині проходять підготовку на сході Росії, щоб воювати проти України. До бойових дій вони будуть готові вже з 1 листопада.

Водночас глава Пентагону Ллойд Остін заявляв, що США поки не підтверджуютьнадсилання Північною Кореєю військових до Росії.

Південна Корея викликала посла РФ у Сеулі через участь КНДР у війні проти України.

Повідомлялося, що з позицій армії РФ на кордоні України з Брянською та Курською областями вже втекли вісімнадцять військовослужбовців Північної Кореї. Згодом стало відомо, що їх затримали.

Постійний представник Південної Кореї в Раді Безпеки ООН Джонкук Хванг повідомив, що за участь військових Північної Кореї у війні проти України, Росія може розплатитися ядерними збройними технологіями.

А видання The Guardian написало, що Росія може відправити військових Північної Кореї на захоплення Покровська у Донецькій області чи на зимові штурми інших важливих ділянок на східному фронті України.

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