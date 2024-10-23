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Новини Війна
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Пентагон підтвердив, що військові КНДР прибули до РФ: Це свідчить про проблеми у Путіна

Пентагон підтвердив відправку військ КНДР до Росії

Глава Пентагону Ллойд Остін підтвердив, що КНДР направила свої війська до Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Washington Post.

"Тепер ми бачимо докази того, що є північнокорейські війська, які вирушили до … Росії. ... Що саме вони роблять, ще невідомо. Але, так, є докази того, що в Росії є війська КНДР", - сказав міністр.

За словами Остіна, якщо війська КНДР мають намір брати участь у війні проти України на боці РФ, то це дуже серйозна проблема, що матиме вплив не лише в Європі, але й в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Глава Пентагону зауважив, що поки незрозуміло, що саме КНДР отримає від цього, але це вказує на значні слабкості у військовій спроможності Росії, якій довелося звертатися за допомогою до союзників Ірану та Північної Кореї у війні проти України

"Це свідчить про те, що він може мати ще більше проблем, ніж більшість людей уявляють", - сказав Остін про Путіна.

Також читайте: РФ в обмін на людей та ракети передає КНДР технології для ядерної зброї, - Буданов

Участь військових КНДР у війні Росії проти України

17 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія готує десять тисяч північнокорейських військових для війни в Україні, зокрема піхоту.

Раніше видання Washington Post писало, що кілька тисяч солдатів із КНДР проходять навчання в Росії й можуть бути відправлені на фронт в Україну.

Нагадаємо, на початку жовтня міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен заявив, що КНДР могла направити своїх військових в тимчасово окуповані території України на підтримку війни Росії проти нашої країни.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що інформація про нібито підготовку Росією солдатів із КНДР до відправки на фронт в Україну не відповідає дійсності.

15 жовтня ЗМІ повідомили, що на базі 11-ї окремої десантно-штурмової бригади окупаційної армії РФ росіяни почали формувати так званий "особливий бурятський батальйон". Він буде укомплектований громадянами Північної Кореї.

Згодом очільник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що майже 11 тисяч солдатів з Північної Кореї нині проходять підготовку на сході Росії, щоб воювати проти України. До бойових дій вони будуть готові вже з 1 листопада.

Водночас глава Пентагону Ллойд Остін заявляв, що США поки не підтверджуютьнадсилання Північною Кореєю військових до Росії.

Південна Корея викликала посла РФ у Сеулі через участь КНДР у війні проти України.

Повідомлялося, що з позицій армії РФ на кордоні України з Брянською та Курською областями вже втекли вісімнадцять військовослужбовців Північної Кореї. Згодом стало відомо, що їх затримали.

Постійний представник Південної Кореї в Раді Безпеки ООН Джонкук Хванг повідомив, що за участь військових Північної Кореї у війні проти України, Росія може розплатитися ядерними збройними технологіями.

А видання The Guardian написало, що Росія може відправити військових Північної Кореї на захоплення Покровська у Донецькій області чи на зимові штурми інших важливих ділянок на східному фронті України.

Також читайте: Перші загони військ КНДР можуть з’явитись на Курському напрямку вже завтра, - Буданов

Автор: 

КНДР (1252) США (23417) Остін Ллойд (521)


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Топ коментарі
+23
Це свідчить, що у ВСУ додасться проблем.
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23.10.2024 13:52 Відповісти
+14
Це значить що у пуйла є союзники, а у України проблеми.
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23.10.2024 13:54 Відповісти
+12
Це свідчить про проблеми з США та їх політикою уникнення ескалації.
А у ху-йла, очевидно, з ескалаціями проблем не має...
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23.10.2024 14:11 Відповісти
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Це свідчить, що у ВСУ додасться проблем.
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23.10.2024 13:52 Відповісти
Це свідчить про те, що третя світова не за горами.
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23.10.2024 13:59 Відповісти
І близько ні. Вона нікому не вигідна.
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23.10.2024 14:03 Відповісти
Вологі чи сухі - час покаже.
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23.10.2024 14:27 Відповісти
солдати КНДР це свідчення проблем у РФ , у нас проблем нема..., хоча щоденні звіти DeepState в цьому геть не переконують...
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23.10.2024 14:03 Відповісти
Это еще свидетельствует о проблемах у собак,где эти все Гринписы?
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23.10.2024 13:53 Відповісти
А про проблеми доя України це не свідчить? Перекрийте хоч ввезення запчастин для зброї із країн Заходу та Америки! Гуманісти- демократи ви наші....
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23.10.2024 13:53 Відповісти
В рашу ж ,звичайно
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23.10.2024 15:38 Відповісти
здається це у нас проблеми
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23.10.2024 13:53 Відповісти
ні, це не в путіна проблеми, в Південної Кореї

в Північній Кореї солдатів як гівна

правильне питання - чим розрахується путін і навіщо Китай це дозволив, Китай є власником і керівником Північної Кореї, без Китая би вони давно вже передохли з голоду
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23.10.2024 13:54 Відповісти
Без дозволу Сі, пес язиком не ворухне, ні в Північній Кореї, ні в Росії
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23.10.2024 14:15 Відповісти
Це значить що у пуйла є союзники, а у України проблеми.
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23.10.2024 13:54 Відповісти
нарешті "побачили" і далі будуть тихо усиратися... "У Путіна проблеми" - дуже за нього переживають, прямо як союзники ...
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23.10.2024 13:58 Відповісти
Спірне твердження щодо *****.
А от у вас точно проблеми. Щонайменше - на рівні масової свідомості.
Диктатури показують, що демократій можна більше не боятись, як це було за часів "Бурі в пустелі".
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23.10.2024 14:01 Відповісти
Це свідчить що проблеми в України, у диктаторів проблеми це коли їх відпускають в натовп
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23.10.2024 14:02 Відповісти
"це дуже серйозна проблема"
І що зроблять наші партнери, - схвилюються чи занепокояться?
Це такий складний вибір...
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23.10.2024 14:03 Відповісти
Ага. КНДР дали ***** оружие в том числе балистические ракеты без ограничений, а теперь и армию, а проблемы у него? По мойму ето нам проблем добавилось. А у ***** вон еще на подходе и армия Ирана и Китая, если увидят что северокорейцев Запад молча проглотил.
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23.10.2024 14:08 Відповісти
Це свідчить про проблеми з США та їх політикою уникнення ескалації.
А у ху-йла, очевидно, з ескалаціями проблем не має...
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23.10.2024 14:11 Відповісти
які у Путіна проблеми? один диктатор попросив іншого потренувати військових в реальних бойових діях. Потім будуть Сеул брати
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23.10.2024 14:13 Відповісти
Це свідчить про імпотентність штатів. Позорники.
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23.10.2024 14:27 Відповісти
ширше потрібно мислити, а не пласко по Статуту.......

це свідчить лише про те, що КНД готується до війни з південною Кореєю (Республіка Корея) і "приїхала" за досвідом.
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23.10.2024 14:27 Відповісти
Проблемы у Украины, а у американских соплежуев авторитет пробивает очередное дно
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23.10.2024 14:28 Відповісти
Может конечно у него проблемы, но если инфа верна, то он решает эти проблемы.
Печаль в том, что решая свои проблемы, он создаёт новые проблемы Украине, а вот их не берётся решать никто из партнёров, ничего кроме озабоченности.
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23.10.2024 14:29 Відповісти
Ага, а союзництво Італії та Німеччини у 1940 році свідчили про військову слабкість Німеччини та значні проблеми у гітлера.
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23.10.2024 14:42 Відповісти
Те, що військові КНДР прибули до РФ свідчить не про проблеми у Путіна, а про те, що КНДР і Рф срати хотіли на США і її владу.
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23.10.2024 14:44 Відповісти
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23.10.2024 14:46 Відповісти
Це смішно. Цікаво, вони це навмисно роблять чи просто дурні? А якщо завтра Китай відправить ешелон снарядів, то це теж свідчитиме про слабкість росії, а не то що цими снарядами спопелять кілька міст за заберуть життів в Україні.
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23.10.2024 14:48 Відповісти
Це свідчення не про слабкість росії, а про те, шо ви довбані куколди
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23.10.2024 15:11 Відповісти
Це свідчить, насамперед, про серйозні проблеми авторитету США, бо кацапська та інша азійська шушваль дядька Сема вже ні в ×¥й не ставлять.
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23.10.2024 15:20 Відповісти
Главное чтобы не было эскалации😂😂😂
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23.10.2024 16:55 Відповісти
А вот у Зели нет проблем, победные планы сыпет как невменяемый.
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23.10.2024 18:06 Відповісти
Ау шановні то може вже пора щось зробити у відповідь.Хоча б якусь серйозну заяву.Таке враження,що вони просто спостерігають як нас знищують
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23.10.2024 18:06 Відповісти
це не враження, а факт
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23.10.2024 23:48 Відповісти
 
 