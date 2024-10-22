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Новини Війна
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Перші загони військ КНДР можуть з’явитись на Курському напрямку вже завтра, - Буданов

Кирило Буданов

Перші військові з Північної Кореї можуть прибути в Курську область вже 23 жовтня.

Про це сказав керівник ГУР МО Кирило Буданов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на War Zone.

"Чекаємо перші підрозділи завтра на Курському напрямку… Наразі незрозуміло, скільки їх і як вони будуть оснащені. Побачимо через декілька днів", - пояснив Буданов.

Також читайте: Зеленський: Я не збирався міняти Буданова

Участь військових КНДР у війні Росії проти України

17 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія готує десять тисяч північнокорейських військових для війни в Україні, зокрема піхоту.

Раніше видання Washington Post писало, що кілька тисяч солдатів із КНДР проходять навчання в Росії й можуть бути відправлені на фронт в Україну.

Нагадаємо, на початку жовтня міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен заявив, що КНДР могла направити своїх військових в тимчасово окуповані території України на підтримку війни Росії проти нашої країни.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Близько 11 тис. військових КНДР будуть готові воювати проти України з листопада, - Буданов

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що інформація про нібито підготовку Росією солдатів із КНДР до відправки на фронт в Україну не відповідає дійсності.

15 жовтня ЗМІ повідомили, що на базі 11-ї окремої десантно-штурмової бригади окупаційної армії РФ росіяни почали формувати так званий "особливий бурятський батальйон". Він буде укомплектований громадянами Північної Кореї.

Згодом очільник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що майже 11 тисяч солдатів з Північної Кореї нині проходять підготовку на сході Росії, щоб воювати проти України. До бойових дій вони будуть готові вже з 1 листопада.

Водночас глава Пентагону Ллойд Остін заявляв, що США поки не підтверджуютьнадсилання Північною Кореєю військових до Росії.

Південна Корея викликала посла РФ у Сеулі через участь КНДР у війні проти України.

Повідомлялося, що з позицій армії РФ на кордоні України з Брянською та Курською областями вже втекли вісімнадцять військовослужбовців Північної Кореї. Згодом стало відомо, що їх затримали.

Постійний представник Південної Кореї в Раді Безпеки ООН Джонкук Хванг повідомив, що за участь військових Північної Кореї у війні проти України, Росія може розплатитися ядерними збройними технологіями.

А видання The Guardian написало, що Росія може відправити військових Північної Кореї на захоплення Покровська у Донецькій області чи на зимові штурми інших важливих ділянок на східному фронті України.

Автор: 

Буданов Кирило (496) КНДР (1252) Курськ (1160)


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Топ коментарі
+10
Буданов пустозвон
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22.10.2024 22:53 Відповісти
+10
З філіжанкою кримської кави...
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22.10.2024 22:56 Відповісти
+8
в пуйла більш рішучі союзники ніж в України
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22.10.2024 22:56 Відповісти
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Буданов - підсунь їм заражену собачатину!
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22.10.2024 22:48 Відповісти
татарова краще з серпом.
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22.10.2024 23:04 Відповісти
Тепер українські собаки будуть їсти корейчатину )))
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22.10.2024 23:28 Відповісти
Схоже, що та чобачатина - то швидше для наших. Всі ж пам'ятають кілька тон замлроженої, виявлених в Одеській області кілька місяців тому, куди їх везли, нібито, на "утилізацію"? По документах можна написати що завгодно - а замість свинини, курятини, чи яловичини, нагодувати, тих же військових "тушонкою" з "шаріка" - і жоден прокурор не підкопається.
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22.10.2024 23:42 Відповісти
кідари вирішили зекономити пакєти, цих у один 2 влізе.
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22.10.2024 22:51 Відповісти
Буданов пустозвон
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22.10.2024 22:53 Відповісти
юРа - тут водки нет ! Иди ***** !
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22.10.2024 23:58 Відповісти
Ідійот.В блогера буданова отих заяв як в дурня фантиків
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23.10.2024 00:36 Відповісти
Щось мене заділо що ти мене до рашистів записав.А згадай як бужанов заявив що попереджав "керівництво" (чомусь не конкретизує кого іменно.Певно щоб лідора нації не підставляти) але йогр не послухали.Навіть дружину свою до себе у робочий кабінет забрав напередодні вторгнення.То за дружину він переживав а за громадян-ні.Що це за голова розвідки що не зміг переконати "керівництво" в загрозі?На йогр совісті тисячі смертей мирняка.Мав би він совість і честь....то певно застрілився б.
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23.10.2024 08:39 Відповісти
Я помилився,він до вторгнення погоджувався щ прогнозами американців про вторгнення.І що далі він робив?Тобто інтервю дав і все?Якби він мав характер то подав би у відставку по причині того що до його думки не прислухаються.Анатомість він дружину в бункер забрав.https://www.radiosvoboda.org/a/rozvidka-********-rosiya/31572016.html
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23.10.2024 08:45 Відповісти
З філіжанкою кримської кави...
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22.10.2024 22:56 Відповісти
в пуйла більш рішучі союзники ніж в України
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22.10.2024 22:56 Відповісти
Україна немає ні з ним військових союзів, взагалі союзів
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22.10.2024 23:35 Відповісти
Вони всі диктатори.
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23.10.2024 09:14 Відповісти
https://suspilne.media/808253-budanov-za-pivtora-dva-misaci-nastup-rosian-pide-na-spad/ Буданов: за півтора-два місяці наступ росіян піде на спад
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22.10.2024 22:59 Відповісти
В наріду коротка память.Буданову варто ляпнути знову якусь дурню пафосну і нарід вже все забув і знову з нього героя ліпить.
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23.10.2024 08:05 Відповісти
Буданов прочитав у перекладі обзор світових ЗМІ і зробив висновок?
Хлопці, а давайте я буду прогнозувати!
За такі гроші викладу всі світові таємниці.🤔
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22.10.2024 23:01 Відповісти
У нас гру тепер так працює.
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23.10.2024 08:06 Відповісти
Легіони Макрона так і доїхали.
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22.10.2024 23:01 Відповісти
Зеленський їх скасував.
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23.10.2024 09:15 Відповісти
Чому ж Остіну проце не сказали? Він же сказав що вони вивчають.........
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22.10.2024 23:10 Відповісти
В любом случае Украина должна бить врага по морде а не пытаться бить по рукам. В ответ Украина должа начать долбить рашистскую енергосистему и продовольственные производства. Чтобы рашисты вместе с корейцами замерзали и дохли от голода.
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22.10.2024 23:19 Відповісти
було б чим довбати, то напевне вже довбали би. Не думаю, шо комусь треба якісь додаткові стимули для цього.
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22.10.2024 23:29 Відповісти
Етих корейских дикарей будут стараться держать вместе чтобы не разбежались. Потом посадят на БМП-курятники как шпроты и повезут на самый передок. Нужно найти удобный момент и расхерачить ету толпу ракетными ударами с касетными боеприпасами
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22.10.2024 23:23 Відповісти
По-моєму на Цензорі вже дві новини було як вони погано воюють, і навіть про те як вони втекли. Яке завтра.
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22.10.2024 23:26 Відповісти
пропоную зробити тиждень без полонених для русні на курщині…. собаки будуть вдячні…. і навіть на тому кінці світу де глину їдять….
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22.10.2024 23:31 Відповісти
Количество корейцев надо мерять не поголовно, а пучками. Допустим, если Виталий Кличко разожмёт кулак, то в него запросто влезут сразу с десяток усохших корейцев. С ними не надо воевать, их надо полоть сапой.
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22.10.2024 23:41 Відповісти
Про пучки!
Старий анекдот:
"Просинається баба і каже діду : - Сон бачила, пішла я на базар, а там прутні продають! Великі 10 карбованців, середні по 5.
Дід: А такі , як у мене ?
Баба: 15 копійок пучок.
На другий ранок дід простягається і каже бабі:
- Сон стара бачив, новорічний! Стоїть ялинка, на неї піхви висять, чім меньше тим вище.
- А така , як у мене, де було?
- Така, як у тебе? Та в ній ялинка стояла.
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22.10.2024 23:53 Відповісти
Значить Хаймерсами рівняйте з землею. Територія не наша а їх всеодно буде більше чи з корейцями чи без них.
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23.10.2024 05:22 Відповісти
"********, ти меня називала ..."
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23.10.2024 06:15 Відповісти
Це після того, як Буданов остаточно зруйнує кримській міст до кіннця 2024 року, чи вже після того,як в Криму буде українській прапор в 2022 році?
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23.10.2024 07:25 Відповісти
Зрозуміло: формально звіздоглазі не воюватимуть на території України, а лише у Болотній *********. Тому Захід не може висунути претензії. Знаходяться на території Болота за запрошенням Царя. В чому проблема?
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23.10.2024 08:29 Відповісти
Наші керманичи переграли себе: перенесли війну на територію ереф - де неочікувано зіткнулися з військами КНДР. То й куди тепер скаржитися? На що? На те, що КНДР проводе операції на території Ереф? То в них є домовленість. Це заборонено?
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23.10.2024 08:34 Відповісти
А от наші партнери від самого початку могли б так само ввести війська до України за запрошенням її керівництва. Мовляв, спільні навчання в нас. Хиба треба дозвіл якійсь третьої країни? На якій підставі? Де це написано?
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23.10.2024 08:38 Відповісти
Штанці клоуну ніхто підтримувати не буде, бо від них сморід йде.
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23.10.2024 09:10 Відповісти
 
 