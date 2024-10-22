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Новости Война
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Первые отряды войск КНДР могут появиться на Курском направлении уже завтра, - Буданов

Кирило Буданов

Первые военные из Северной Кореи могут прибыть в Курскую область уже 23 октября.

Об этом сказал руководитель ГУР МО Кирилл Буданов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на War Zone.

"Ждем первые подразделения завтра на Курском направлении... Пока непонятно, сколько их и как они будут оснащены. Увидим через несколько дней", - пояснил Буданов.

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Участие военных КНДР в войне России против Украины

17 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия готовит десять тысяч северокорейских военных для войны в Украине, в том числе пехоту.

Ранее издание Washington Post писало, что несколько тысяч солдат из КНДР проходят обучение в России и могут быть отправлены на фронт в Украину.

Напомним, в начале октября министр обороны Южной Кореи Ким Йонг Хен заявил, что КНДР могла направить своих военных во временно оккупированные территории Украины в поддержку войны России против нашей страны.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что информация о якобы подготовке Россией солдат из КНДР к отправке на фронт в Украину не соответствует действительности.

15 октября СМИ сообщили, что на базе 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады оккупационной армии РФ россияне начали формировать так называемый "особый бурятский батальон". Он будет укомплектован гражданами Северной Кореи.

Впоследствии глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что почти 11 тысяч солдат из Северной Кореи сейчас проходят подготовку на востоке России, чтобы воевать против Украины. К боевым действиям они будут готовы уже с 1 ноября.

В то же время глава Пентагона Ллойд Остин заявлял, что США пока не подтверждают отправку Северной Кореей военных в Россию.

Южная Корея вызвала посла РФ в Сеуле из-за участия КНДР в войне против Украины.

Сообщалось, что с позиций армии РФ на границе Украины с Брянской и Курской областями уже сбежали восемнадцать военнослужащих Северной Кореи. Впоследствии стало известно, что их задержали.

Постоянный представитель Южной Кореи в Совете Безопасности ООН Джонкук Хванг сообщил, что за участие военных Северной Кореи в войне против Украины, Россия может расплатиться ядерными вооруженными технологиями.

А издание The Guardian написало, что Россия может отправить военных Северной Кореи на захват Покровска в Донецкой области или на зимние штурмы других важных участков на восточном фронте Украины.

Автор: 

Буданов Кирилл (459) КНДР (1226) Курск (1148)


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Топ комментарии
+10
Буданов пустозвон
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22.10.2024 22:53 Ответить
+10
З філіжанкою кримської кави...
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22.10.2024 22:56 Ответить
+8
в пуйла більш рішучі союзники ніж в України
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22.10.2024 22:56 Ответить
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Буданов - підсунь їм заражену собачатину!
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22.10.2024 22:48 Ответить
татарова краще з серпом.
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22.10.2024 23:04 Ответить
Тепер українські собаки будуть їсти корейчатину )))
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22.10.2024 23:28 Ответить
Схоже, що та чобачатина - то швидше для наших. Всі ж пам'ятають кілька тон замлроженої, виявлених в Одеській області кілька місяців тому, куди їх везли, нібито, на "утилізацію"? По документах можна написати що завгодно - а замість свинини, курятини, чи яловичини, нагодувати, тих же військових "тушонкою" з "шаріка" - і жоден прокурор не підкопається.
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22.10.2024 23:42 Ответить
кідари вирішили зекономити пакєти, цих у один 2 влізе.
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22.10.2024 22:51 Ответить
Буданов пустозвон
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22.10.2024 22:53 Ответить
юРа - тут водки нет ! Иди ***** !
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22.10.2024 23:58 Ответить
Ідійот.В блогера буданова отих заяв як в дурня фантиків
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23.10.2024 00:36 Ответить
Щось мене заділо що ти мене до рашистів записав.А згадай як бужанов заявив що попереджав "керівництво" (чомусь не конкретизує кого іменно.Певно щоб лідора нації не підставляти) але йогр не послухали.Навіть дружину свою до себе у робочий кабінет забрав напередодні вторгнення.То за дружину він переживав а за громадян-ні.Що це за голова розвідки що не зміг переконати "керівництво" в загрозі?На йогр совісті тисячі смертей мирняка.Мав би він совість і честь....то певно застрілився б.
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23.10.2024 08:39 Ответить
Я помилився,він до вторгнення погоджувався щ прогнозами американців про вторгнення.І що далі він робив?Тобто інтервю дав і все?Якби він мав характер то подав би у відставку по причині того що до його думки не прислухаються.Анатомість він дружину в бункер забрав.https://www.radiosvoboda.org/a/rozvidka-********-rosiya/31572016.html
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23.10.2024 08:45 Ответить
З філіжанкою кримської кави...
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22.10.2024 22:56 Ответить
в пуйла більш рішучі союзники ніж в України
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22.10.2024 22:56 Ответить
Україна немає ні з ним військових союзів, взагалі союзів
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22.10.2024 23:35 Ответить
Вони всі диктатори.
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23.10.2024 09:14 Ответить
https://suspilne.media/808253-budanov-za-pivtora-dva-misaci-nastup-rosian-pide-na-spad/ Буданов: за півтора-два місяці наступ росіян піде на спад
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22.10.2024 22:59 Ответить
В наріду коротка память.Буданову варто ляпнути знову якусь дурню пафосну і нарід вже все забув і знову з нього героя ліпить.
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23.10.2024 08:05 Ответить
Буданов прочитав у перекладі обзор світових ЗМІ і зробив висновок?
Хлопці, а давайте я буду прогнозувати!
За такі гроші викладу всі світові таємниці.🤔
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22.10.2024 23:01 Ответить
У нас гру тепер так працює.
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23.10.2024 08:06 Ответить
Легіони Макрона так і доїхали.
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22.10.2024 23:01 Ответить
Зеленський їх скасував.
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23.10.2024 09:15 Ответить
Чому ж Остіну проце не сказали? Він же сказав що вони вивчають.........
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22.10.2024 23:10 Ответить
В любом случае Украина должна бить врага по морде а не пытаться бить по рукам. В ответ Украина должа начать долбить рашистскую енергосистему и продовольственные производства. Чтобы рашисты вместе с корейцами замерзали и дохли от голода.
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22.10.2024 23:19 Ответить
було б чим довбати, то напевне вже довбали би. Не думаю, шо комусь треба якісь додаткові стимули для цього.
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22.10.2024 23:29 Ответить
Етих корейских дикарей будут стараться держать вместе чтобы не разбежались. Потом посадят на БМП-курятники как шпроты и повезут на самый передок. Нужно найти удобный момент и расхерачить ету толпу ракетными ударами с касетными боеприпасами
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22.10.2024 23:23 Ответить
По-моєму на Цензорі вже дві новини було як вони погано воюють, і навіть про те як вони втекли. Яке завтра.
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22.10.2024 23:26 Ответить
пропоную зробити тиждень без полонених для русні на курщині…. собаки будуть вдячні…. і навіть на тому кінці світу де глину їдять….
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22.10.2024 23:31 Ответить
Количество корейцев надо мерять не поголовно, а пучками. Допустим, если Виталий Кличко разожмёт кулак, то в него запросто влезут сразу с десяток усохших корейцев. С ними не надо воевать, их надо полоть сапой.
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22.10.2024 23:41 Ответить
Про пучки!
Старий анекдот:
"Просинається баба і каже діду : - Сон бачила, пішла я на базар, а там прутні продають! Великі 10 карбованців, середні по 5.
Дід: А такі , як у мене ?
Баба: 15 копійок пучок.
На другий ранок дід простягається і каже бабі:
- Сон стара бачив, новорічний! Стоїть ялинка, на неї піхви висять, чім меньше тим вище.
- А така , як у мене, де було?
- Така, як у тебе? Та в ній ялинка стояла.
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22.10.2024 23:53 Ответить
Значить Хаймерсами рівняйте з землею. Територія не наша а їх всеодно буде більше чи з корейцями чи без них.
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23.10.2024 05:22 Ответить
"********, ти меня називала ..."
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23.10.2024 06:15 Ответить
Це після того, як Буданов остаточно зруйнує кримській міст до кіннця 2024 року, чи вже після того,як в Криму буде українській прапор в 2022 році?
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23.10.2024 07:25 Ответить
Зрозуміло: формально звіздоглазі не воюватимуть на території України, а лише у Болотній *********. Тому Захід не може висунути претензії. Знаходяться на території Болота за запрошенням Царя. В чому проблема?
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23.10.2024 08:29 Ответить
Наші керманичи переграли себе: перенесли війну на територію ереф - де неочікувано зіткнулися з військами КНДР. То й куди тепер скаржитися? На що? На те, що КНДР проводе операції на території Ереф? То в них є домовленість. Це заборонено?
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23.10.2024 08:34 Ответить
А от наші партнери від самого початку могли б так само ввести війська до України за запрошенням її керівництва. Мовляв, спільні навчання в нас. Хиба треба дозвіл якійсь третьої країни? На якій підставі? Де це написано?
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23.10.2024 08:38 Ответить
Штанці клоуну ніхто підтримувати не буде, бо від них сморід йде.
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23.10.2024 09:10 Ответить
 
 