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ООН вряд ли введет новые санкции против КНДР за отправку солдат воевать против Украины, - Reuters

Санкції проти КНДР

Совет Безопасности Организации Объединенных Наций скорее всего не сможет ввести новые санкции против КНДР, которая отправила своих солдат в РФ готовиться к боевым действиям против Украины, поскольку Россия имеет право вето в организации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.

США, Южная Корея, Великобритания и Украина выразили обеспокоенность, что КНДР направила своих солдат в Россию для участия в боевых действиях против Украины. В Белом доме подчеркнули, что этот шаг является нарушением резолюций Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.

Северная Корея находится под санкциями Совета Безопасности ООН с 2006 года, и в течение многих лет эти меры усиливались в попытке остановить разработку ядерного оружия и баллистических ракет.

Санкционный комитет ООН, в состав которого входят 15 стран, включая Россию, осуществляет мониторинг возможных нарушений этих санкций. Члены Совета Безопасности могут инициировать действия, однако для принятия новых резолюций нужны как минимум девять голосов "за" и отсутствие вето со стороны постоянных членов.

Санкции накладывают ограничения на военное сотрудничество с КНДР, в частности запрещая прием инструкторов или официальных лиц для военного обучения, а также запрещают поставки оружия. В течение 15 лет независимая группа экспертов, назначенная генеральным секретарем ООН, наблюдает за выполнением этих санкций и ежегодно отчитывается перед Советом Безопасности.

В марте прошлого года Россия наложила вето на это обновление, а Китай воздержался. В результате, с 30 апреля эксперты прекратили мониторинг выполнения санкций ООН против КНДР.

В ответ Соединенные Штаты, Южная Корея и Япония создали новую многонациональную команду для мониторинга выполнения санкций против КНДР, что вызвало возмущение со стороны Пхеньяна, который назвал этот шаг незаконным.

Возможность введения новых санкций против Северной Кореи выглядит маловероятной. Последние новые санкции были введены Советом Безопасности в декабре 2017 года. Два года спустя Китай и Россия попытались инициировать проект резолюции, смягчающей санкции, в рамках попытки стимулировать переговоры между Вашингтоном и Пхеньяном, но голосование не состоялось из-за отсутствия поддержки.

В ноябре 2021 года Китай и Россия вновь вернулись к вопросу снятия санкций с ключевых промышленных предприятий Северной Кореи, аргументируя это необходимостью повышения уровня жизни гражданских. В ответ Соединенные Штаты предложили усилить санкции из-за новых запусков баллистических ракет, но их резолюцию своим вето заблокировали Китай и Россия, хотя остальные 13 членов Совета проголосовали "за".

Напомним, вскоре США объявят новые санкции против зарубежных помощников России в продолжении ведения широкомасштабной военной агрессии РФ против Украины.

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Автор: 

КНДР (1226) ООН (4193) санкции (11477)


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Топ комментарии
+20
Мир? Ні, брате. Я просто хочу криваві російські гроші.
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24.10.2024 10:29 Ответить
+7
Та їй і на старі санкції пох.
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24.10.2024 10:29 Ответить
+7
Організація Обісцяних Недоумків швидше введе санкції проти України, за те що дуже довго пручається, ніж проти союзника параші, на підсосі якої сам срООН і сидить.
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24.10.2024 10:31 Ответить
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Мир? Ні, брате. Я просто хочу криваві російські гроші.
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24.10.2024 10:29 Ответить
Caralho (карАльо) !!!
П.С.
Це матюк по-португальські...
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24.10.2024 11:01 Ответить
Та їй і на старі санкції пох.
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24.10.2024 10:29 Ответить
Не були пох, поки вони існували там настав голод, але на початку з 2000 року їм почала ООН поставляти продовольство, фактично вони годують цього монстра за рахунок грошей які ж той же захід дає. Ми навіть продавали в рамках програми туди зерно а можливо і ще продаєм.

І почалась торгівля до 2016 року поки над Японією не почали пролітати балістичні ракети, товарооборот між Японією та КНДР складав 24% всього екпорту і навіть з Південною Корею торгували на 4.5%.

Потім ніби перестали і всі поставки та екпорт йшов тільки з Китаєм, звідки туди попадає все, навіть товари військового призначення вироблені на заході. Про це вже багато писали журналісти західних видань але захід вперто хоче, дальше дружити з Китаєм і закриває очі на його підтримку Ірану та КНДР, а тепер і раші.
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24.10.2024 11:50 Ответить
Поки в них є сполучення з Китаєм, то санкції не працюватимуть. І голод був не через санкції.
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24.10.2024 15:36 Ответить
Голод припинився як тільки відкрили ринки для КНДР і ООН почало поставляти продукти.
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24.10.2024 18:29 Ответить
ЛайнООН
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24.10.2024 10:30 Ответить
Введе той, хто до росії чєлом біть їздив.
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24.10.2024 10:30 Ответить
Організація Обісцяних Недоумків швидше введе санкції проти України, за те що дуже довго пручається, ніж проти союзника параші, на підсосі якої сам срООН і сидить.
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24.10.2024 10:31 Ответить
"Рада Безпеки Організації Об'єднаних Націй найімовірніше не зможе ввести" Джерело:

А як імпотент може щось кудись ввести?
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24.10.2024 10:32 Ответить
Якщо ООН і далі буде триматися за рашу,як члена радбезу - то раша,скоріш за все, скоро накладе вето на саму ООН...,хоча все інше вона вже наклала....
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24.10.2024 10:34 Ответить
Які ім ще санкціі? - іх Китаи підживлює
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24.10.2024 10:35 Ответить
Нахера взагалі ця тусовка оона потрібна? Сидять там за гроші платників податків газировкою булькають...
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24.10.2024 10:38 Ответить
что такое оон? клуб дармоедов, болтунов, демагогов и бездельников
их предшественников (лигу наций) постигла участь роспуску за ненадобностью
тоже самое ждет и этих **********
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24.10.2024 10:54 Ответить
Китай і ********* багато років були за "залізною завісою". І світ нормально розвивався без них. Їх потрібно повернути за цю завісу знову. Чомусь в ООН вирішили що фашистсько-комуністичні режими можна спокусити нормальним життям і гуманітарними цінностями. Це помилка. Лише страх керує цими уйобками і лише невідворотність покарання за злочини проти людяності може їх зупинити. Китай перетворили на світову фабрику з виробництва дешевих товарів, але це можна швидко припинити. Виробництво будь яких товарів в часи автоматизації та компютеризації взагалі не проблема якщо мова йде про те чим людство має розплачуватися за добробут фашисто-комуно-рашистів. Ви готові продати свободу за гори сміття з Китаю які переповнюють світові смітники?
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24.10.2024 10:59 Ответить
А захід і хоче їх повернути в ті часи, щоб вони продавали йому ресурси як це робив совок та Китай тільки от проблема для нас, що оркам і наші ресурси треба для цього бізнесу і тому вони напали.
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24.10.2024 11:52 Ответить
Кацапам потрібні не наші ресурси як такі. Їм потрібні робочі руки українців які мають ці ресурси добувати і переробляти для них.
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24.10.2024 13:55 Ответить
Сільске господарство, літій, уран і титан це основне що оркам потрібно для майбутнього впливу на світову економіку коли мають скоротити споживання нафти і газу до 2050 року.

У нас якраз все це є, а залежі літію досить значні, в майбутньому для добування ресурсів може не вимагатись стільки людей, тому не впевнений чи їм потрібні українці, хіба що воювати за інші ресурси.
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24.10.2024 14:04 Ответить
А чого у кацапів "нічаго нє растьот"? Ледачі тварюки...
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24.10.2024 14:12 Ответить
Є ООМ та ООЖ , а це для кого?
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24.10.2024 10:59 Ответить
організація, яка була створення для запобігання нових війн та воєнних конфліктів, для стримування агресивних дій по всьому світу, які мають за мету терор та насилля одних країн проти населення інших країн, перетворилась на якийсь дешевий та бездарний театр абсурда..., де головують терористи та приймають рішення, які шкодять людству...
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24.10.2024 11:06 Ответить
Оон- помийка, яка ні на що не здатна
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24.10.2024 11:16 Ответить
корозія ООН остаточно завершена у Казані. Від організації залишилась одна іржа.
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24.10.2024 11:49 Ответить
Там нікуди далі вводити санкції. Але у них торгівля з Китаєм. Для маленької країни навіть це багато.
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24.10.2024 12:04 Ответить
а на городі бузина.
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24.10.2024 12:43 Ответить
ООН - это вода.
Аш и два О.
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24.10.2024 12:49 Ответить
... а чому дивуватися гутерешу ,як наші лідори не бачили, що буде наступ мордору.
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24.10.2024 13:37 Ответить
 
 