ООН вряд ли введет новые санкции против КНДР за отправку солдат воевать против Украины, - Reuters

Совет Безопасности Организации Объединенных Наций скорее всего не сможет ввести новые санкции против КНДР, которая отправила своих солдат в РФ готовиться к боевым действиям против Украины, поскольку Россия имеет право вето в организации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.

США, Южная Корея, Великобритания и Украина выразили обеспокоенность, что КНДР направила своих солдат в Россию для участия в боевых действиях против Украины. В Белом доме подчеркнули, что этот шаг является нарушением резолюций Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.

Северная Корея находится под санкциями Совета Безопасности ООН с 2006 года, и в течение многих лет эти меры усиливались в попытке остановить разработку ядерного оружия и баллистических ракет.

Санкционный комитет ООН, в состав которого входят 15 стран, включая Россию, осуществляет мониторинг возможных нарушений этих санкций. Члены Совета Безопасности могут инициировать действия, однако для принятия новых резолюций нужны как минимум девять голосов "за" и отсутствие вето со стороны постоянных членов.

Санкции накладывают ограничения на военное сотрудничество с КНДР, в частности запрещая прием инструкторов или официальных лиц для военного обучения, а также запрещают поставки оружия. В течение 15 лет независимая группа экспертов, назначенная генеральным секретарем ООН, наблюдает за выполнением этих санкций и ежегодно отчитывается перед Советом Безопасности.

В марте прошлого года Россия наложила вето на это обновление, а Китай воздержался. В результате, с 30 апреля эксперты прекратили мониторинг выполнения санкций ООН против КНДР.

В ответ Соединенные Штаты, Южная Корея и Япония создали новую многонациональную команду для мониторинга выполнения санкций против КНДР, что вызвало возмущение со стороны Пхеньяна, который назвал этот шаг незаконным.

Возможность введения новых санкций против Северной Кореи выглядит маловероятной. Последние новые санкции были введены Советом Безопасности в декабре 2017 года. Два года спустя Китай и Россия попытались инициировать проект резолюции, смягчающей санкции, в рамках попытки стимулировать переговоры между Вашингтоном и Пхеньяном, но голосование не состоялось из-за отсутствия поддержки.

В ноябре 2021 года Китай и Россия вновь вернулись к вопросу снятия санкций с ключевых промышленных предприятий Северной Кореи, аргументируя это необходимостью повышения уровня жизни гражданских. В ответ Соединенные Штаты предложили усилить санкции из-за новых запусков баллистических ракет, но их резолюцию своим вето заблокировали Китай и Россия, хотя остальные 13 членов Совета проголосовали "за".

Напомним, вскоре США объявят новые санкции против зарубежных помощников России в продолжении ведения широкомасштабной военной агрессии РФ против Украины.

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