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Новости Санкции против России
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США готовят новый пакет санкций против стран, помогающих РФ

Радник Білого дому Джон Кірбі

Вскоре США объявят новые санкции против зарубежных помощников России в продолжении ведения широкомасштабной военной агрессии РФ против Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом во время брифинга заявил советник Белого дома Джон Кирби.

По словам американского чиновника, такие ограничительные меры будут "значительными", а заявлено об их введении будет в ближайшее время.

"В ближайшие дни Соединенные Штаты объявят о значительном транше санкций, нацеленном на тех, кто способствует российской войне в Украине, которые находятся за пределами России", - сказал Кирби.

Вместе с тем представитель Белого дома не предоставил подробностей относительно таких санкций, и в отношении кого - лиц, предприятий, стран - они будут применены.

Напомним, Президент Владимир Зеленский заявил, что санкции против России будут увеличиваться, но их эффект не такой, на который рассчитывала Европа.

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Автор: 

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Так вийшло, що Китай, Індія, та Африка складають абсолютну більшість населення світу. Проти практично всього світу Україна воює з крапельною допомогою від США та Європи.
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24.10.2024 07:15 Ответить
Введуть санкції проти киргизів, або проти татарів, бо Ердоган якось сильно санкцій не злякався і на саміті Брікс із Путіним закрився віч-на-віч, поговорити про Україну.
Годину побалакали про Україну і ймовірно виробили спільну стратегію.
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24.10.2024 07:48 Ответить
А в пакеті - ковбаса,цукерки та віскі!!
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24.10.2024 08:00 Ответить
 
 