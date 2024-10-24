США готовят новый пакет санкций против стран, помогающих РФ

Вскоре США объявят новые санкции против зарубежных помощников России в продолжении ведения широкомасштабной военной агрессии РФ против Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом во время брифинга заявил советник Белого дома Джон Кирби.

По словам американского чиновника, такие ограничительные меры будут "значительными", а заявлено об их введении будет в ближайшее время.

"В ближайшие дни Соединенные Штаты объявят о значительном транше санкций, нацеленном на тех, кто способствует российской войне в Украине, которые находятся за пределами России", - сказал Кирби.

Вместе с тем представитель Белого дома не предоставил подробностей относительно таких санкций, и в отношении кого - лиц, предприятий, стран - они будут применены.

Напомним, Президент Владимир Зеленский заявил, что санкции против России будут увеличиваться, но их эффект не такой, на который рассчитывала Европа.

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