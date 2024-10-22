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Новости Санкции против России
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Санкции против РФ будут увеличиваться, но они не обладают тем эффектом, на который рассчитывала Европа, - Зеленский

Зеленський заявив, що санкції проти РФ збільшуватимуться

Президент Владимир Зеленский заявил, что санкции против России будут увеличиваться, но их эффект не такой, на который рассчитывала Европа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Британцы ввели важные санкции, о которых мы просили их. Санкции будут увеличиваться. Однако мы поднимали вопрос, что санкции не имеют того эффекта, на который рассчитывала Европа. Потому что сами же не ввели их до конца. Это настоящая потеря, считаю, если не двух лет, года так точно. Год назад Россия должна была быть в том состоянии, в котором должна быть в следующем году", - пояснил глава государства.

Зеленский сравнил Россию с "Титаником", поскольку ее экономика начнет тонуть, но будет делать это медленно.

"Для нас это очень важно - чтобы после окончания этой войны они не смогли восстановиться за месяц. И чтобы не появлялись больные мысли, даже спустя годы", - подытожил он.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20873) санкции (11471)


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А що, якщо ефект якраз такий, на який розраховувала Європа, а не незламний лідор?
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22.10.2024 15:39 Ответить
Якии ефект -- вона торгує з більшою половиною світу
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22.10.2024 15:45 Ответить
 
 