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Новини Санкції проти Росії
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Санкції проти РФ збільшуватимуться, але вони не мають того ефекту, на який розраховувала Європа, - Зеленський

Зеленський заявив, що санкції проти РФ збільшуватимуться

Президент Володимир Зеленський заявив, що санкції проти Росії збільшуватимуться, але їхній ефект не такий, на який розраховувала Європа.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Британці запровадили важливі санкції, про які ми просили їх. Санкції збільшуватимуться. Однак ми порушували питання, що санкції не мають того ефекту, на який розраховувала Європа. Тому що самі ж не запровадили їх до кінця. Це справжня втрата, вважаю, якщо не двох років, року так точно. Рік тому Росія мала бути в тому стані, в якому має бути наступного року", - пояснив глава держави.

Зеленський порівняв Росію із "Титаніком", оскільки її економіка почне тонути, але робитиме це повільно.

"Для нас це дуже важливо - щоб після закінчення цієї війни вони не змогли відновитися за місяць. І щоб не з'являлися хворі думки, навіть через роки", - підсумував він.

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А що, якщо ефект якраз такий, на який розраховувала Європа, а не незламний лідор?
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22.10.2024 15:39 Відповісти
Якии ефект -- вона торгує з більшою половиною світу
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22.10.2024 15:45 Відповісти
 
 