Санкції проти РФ збільшуватимуться, але вони не мають того ефекту, на який розраховувала Європа, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що санкції проти Росії збільшуватимуться, але їхній ефект не такий, на який розраховувала Європа.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Британці запровадили важливі санкції, про які ми просили їх. Санкції збільшуватимуться. Однак ми порушували питання, що санкції не мають того ефекту, на який розраховувала Європа. Тому що самі ж не запровадили їх до кінця. Це справжня втрата, вважаю, якщо не двох років, року так точно. Рік тому Росія мала бути в тому стані, в якому має бути наступного року", - пояснив глава держави.

Зеленський порівняв Росію із "Титаніком", оскільки її економіка почне тонути, але робитиме це повільно.

"Для нас це дуже важливо - щоб після закінчення цієї війни вони не змогли відновитися за місяць. І щоб не з'являлися хворі думки, навіть через роки", - підсумував він.

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