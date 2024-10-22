Санкції проти РФ збільшуватимуться, але вони не мають того ефекту, на який розраховувала Європа, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що санкції проти Росії збільшуватимуться, але їхній ефект не такий, на який розраховувала Європа.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Британці запровадили важливі санкції, про які ми просили їх. Санкції збільшуватимуться. Однак ми порушували питання, що санкції не мають того ефекту, на який розраховувала Європа. Тому що самі ж не запровадили їх до кінця. Це справжня втрата, вважаю, якщо не двох років, року так точно. Рік тому Росія мала бути в тому стані, в якому має бути наступного року", - пояснив глава держави.
Зеленський порівняв Росію із "Титаніком", оскільки її економіка почне тонути, але робитиме це повільно.
"Для нас це дуже важливо - щоб після закінчення цієї війни вони не змогли відновитися за місяць. І щоб не з'являлися хворі думки, навіть через роки", - підсумував він.
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