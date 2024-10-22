Німеччина має скепсис щодо вступу України в НАТО, але нині їхня оцінка більш м’яка, ніж раніше, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що оцінка Німеччиною вступу України до НАТО стала "більш м’якою".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це Зеленський сказав під час спілкування із журналістами у понеділок.

Зазначається, що Зеленський назвав фактом те, що німецька сторона має скепсис щодо вступу України до НАТО. Водночас, за його словами, "їхня оцінка більш м'яка, ніж вона була раніше".

"Щодо запрошення зараз, про яке я вам говорю, вони бояться тематики НАТО-Німеччина, що стосується реакції РФ. Саме так. Тому я вважаю, що на їхню думку матиме вплив більший союз", – зазначив президент.

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Він вважає, що зміна позиції Німеччини залежить від США.

"Вважаємо, що у них йде консолідація думок щодо НАТО, і це має вплив ще, наприклад, на Угорщину і Словаччину", – додав президент України.

Зеленський також додав, що сподівається на більш позитивну реакцію США після виборів.

"Не через зміну президента, а просто тому, що фокус, увага у Сполучених Штатів зараз на вибори, і я вважаю, що в будь-якому разі будь-які різкі заяви з боку США сьогодні, напевно, недоречні або мають виклики. Вважаю, вони не хочуть зайвих ризиків", – зауважив Зеленський.

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Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, НАТО не має ставати стороною війни в Україні, щоб це не призвело до більшої катастрофи.

Крім того, Шольц не підтримав центральні пункти плану Зеленського через побоювання подальшої ескалації війни