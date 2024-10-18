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Новини Війна
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НАТО не має ставати стороною війни в Україні, щоб це не призвело до більшої катастрофи, - Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц про війну в Україні

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Берлін та Вашингтон спільно підтримують суверенітет і цілісність України, щоб Росія не змогла підкорити її силою. Але НАТО не має ставати стороною війни. 

Про це він сказав під зустрічі з президентом США Джо Байденом, цитує Handelsblatt, передає Цензор.НЕТ.

Шольц зазначив, що позиція Німеччини чітка: підтримувати Україну "настільки енергійно", наскільки це можливо.

Водночас ми стежимо за тим, щоб Північноатлантичний альянс не став стороною війни, щоб ця війна не призвела до набагато більшої катастрофи", - наголосив глава німецького уряду.

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"Ми дуже добре усвідомлюємо цю відповідальність, і ніхто не може зняти її з нас", - уточнив він.

За словами Шольца, США та Німеччина спільно виступають за суверенітет і цілісність України, щоб Росія не змогла підкорити країну силою.

"Ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Путін прорахувався, він не зможе вистояти у цій війні", - наголосив німецький канцлер.

Шольц додав, що обидві країни також працюють разом задля сильного НАТО, яке захищає кожен квадратний сантиметр території Альянсу.

"На це може розраховувати кожен член Альянсу. Це стосується і спільного захисту основних принципів вільного світу, викладених у Статуті Організації Об'єднаних Націй", - резюмував він.

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Автор: 

Байден Джо (2893) НАТО (6530) Шольц Олаф (1142)


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Топ коментарі
+28
яке щастя що північна корея, іран, китай так не думають, беруть собі участь і не паряться.. ото пуйлу повезло з компаньонами
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18.10.2024 15:14 Відповісти
+16
Дуже жалюгідно, у дусі Мюнхенської змови.
До чого це тоді призвело майже всі знають.
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18.10.2024 15:21 Відповісти
+14
В мене таке враження, що ці наші західні сцикуни дуже жалкують, що Україна не програла!
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18.10.2024 15:27 Відповісти
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яке щастя що північна корея, іран, китай так не думають, беруть собі участь і не паряться.. ото пуйлу повезло з компаньонами
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18.10.2024 15:14 Відповісти
Пє.ііікк він чи пі.дор, не можу збагнути?
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18.10.2024 15:31 Відповісти
Шольц свідомо дразнить *****, щоб той ще більше розпалювався???
Типу - "роби що хочеш, ми захищати Україну не будемо, збивати ракети не будемо, далекобійні ракети не дамо, стріляти тим що дали по росії не дозволимо і в НАТО не приймемо"

Нагадує діда Байдена, що у 2022 році 10 раз проголошував, що США не буде своїми військами захищати Україну, хоча Байдена й ніхто про це не питав і почули його з першого разу.
От дав бог "партнерів", що починаєш заздрити Ірану !
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18.10.2024 15:51 Відповісти
німці так поляків *******, що наступне Шольц буде те саме казати коли Іран, ПК, Русня, Китай нападуть на Польшу. нет войне..
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18.10.2024 15:15 Відповісти
Думаю Шольц до того часу вже давно буде на пенсії або помре від старості...
При цьому Іран, півне-корейці та Китай НЕ мають кордону з польшею - тому абсурд писати що вони нападауть.
Теоретично напасти моглаб росія, але для цього їй треба спочатку форсувати Дніпро, потім дійти до кордону з Польшею, що, звичайно відбудеться не за один рік...
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18.10.2024 15:46 Відповісти
З такою позицією Шмольца це може відбутися значно раніше!
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18.10.2024 16:26 Відповісти
Шольц не дурень і добре розуміє - що Німеччині та польщі НІЧОГО не загрожує, бо вони під Ядерною парасолькою НАТО.
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18.10.2024 16:33 Відповісти
Поавильно, бо Німеччина прагне нового поділу її орками і самим впевнитись чи залишаться в домівках унітази після «можемпавтаріть» Берліна.
Хвалю👏
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18.10.2024 15:18 Відповісти
Німеччина хоче чистого життя у спокої.

навіщо їм міліони тупих злиднів ?
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18.10.2024 15:31 Відповісти
ЧОМУ вони їх не відправлають додому?
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18.10.2024 15:36 Відповісти
Їм вже не чистого життя, є вимоги халіфату і що не дегь то гучніши.
Ще трошки стурбаваностей і в Берліні вимагатимуть російську церкву і другу державну російську мову, а може і першу.
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18.10.2024 15:44 Відповісти
Як же ти вже задрав, низькосруще чмо! Сам сереш і іншіх заохочуєш! Долучився до підарів орбана та фіцо!
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18.10.2024 15:19 Відповісти
Він тебе на утриманні тримає, а ти кусаєш руку яка тебе годує.
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18.10.2024 15:30 Відповісти
Дуже жалюгідно, у дусі Мюнхенської змови.
До чого це тоді призвело майже всі знають.
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18.10.2024 15:21 Відповісти
навпаки - чекайте скоро у себе...
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18.10.2024 15:22 Відповісти
Ну хоч чеснии
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18.10.2024 15:23 Відповісти
Берлін та Вашингтон спільно підтримують суверенітет і цілісність України, продавши куйлу дозвіл на окупаційну війну в Україні.неприйняття України в НАТО. та заборону НАТО, США І Німеччини на нанесення ударів в глиб 3,14дерації .Покидьки,котрі продали рашисту знищення України ,вбивство українського народу і її руйнацію,
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18.10.2024 15:25 Відповісти
Директор "Steko" Сергій Положай вже вибачається перед ЗСУ.

https://focus.ua/uk/ukraine/674028-gendirektor-steko-obizvav-tck-chortami-a-teper-prosit-u-viyskovih-dopomogi-detali
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18.10.2024 15:26 Відповісти
весь час доводиться чекати виборів, щоб було обрано адекватного політика.
В Німеччині - Мерца.
В Україні - хоч кого-небудь професійнішого і дієвішого за ЕрЗе.
В США - Ніккі Хейлі... хоч би через чотири роки...
Бо з нинішніми керманичами - все через жопу.
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18.10.2024 15:26 Відповісти
В мене таке враження, що ці наші західні сцикуни дуже жалкують, що Україна не програла!
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18.10.2024 15:27 Відповісти
я не розумію, чого ці чуваки проігнорували ультиматум ***** в адресу НАТО в 2021 році.
Думали, що він блефує? чи просто зробили вигляд що нічого не відбувається
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18.10.2024 15:29 Відповісти
Теорія керованого хаосу справджується
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18.10.2024 15:30 Відповісти
саме так міркували тут з 2010 разом з кассапердонією, і у них все вийшло, а НАТО начебто нічого про те і не знало.
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18.10.2024 15:30 Відповісти
Здається, що Шольца все життя виховувала Меркель...
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18.10.2024 15:31 Відповісти
Шольц це син Меркель! А яблучко від яблуньки.....!
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18.10.2024 15:32 Відповісти
їх обох виховувала спочатку агентура кгб ,а після фсб...
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18.10.2024 16:10 Відповісти
А как ТЫ стоишь - канцлер ? Скорее всего на коленях.
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18.10.2024 15:37 Відповісти
мразі сцикливі. Буде їм Перл Гарбор 2 і Дрезден 2, і хіросіма з нагасакою 2...
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18.10.2024 15:40 Відповісти
Китайская, рашистская, северокорейская армии уже на пороге Европы. Какая еще большая катастрофа может быть? Что то мне даже потенциальное вступление Украины в НАТО не дает уверенности в защите. Ети серуны так же будут расказывать что НАТО ничего никому не должно и кроме озабоченностей не будет ниначто реагировать а только призывать к консенсусу и умиротворению. Поетому только ЯО способно защитить Украину.
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18.10.2024 15:40 Відповісти
Ой дурню...
Непрацює контрацепція на шостому місяці вагітності!!!
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18.10.2024 15:41 Відповісти
ну тада Ватамная Бомба
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18.10.2024 15:41 Відповісти
альтернативою є довготривала війна на абсолютне виснаження, яке з теперішньою владою прийде в максимально короткий термін
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18.10.2024 16:18 Відповісти
якшо ти боїшся почати війну, а твій ворог - ні, то ти вже програв. це ж треба, мати таку технологічну і фінансову перевагу і програти крадіям унітазів!
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18.10.2024 15:44 Відповісти
Інакше кажучи, це він сказав, що Ви там убивайтеся побільше, а ми не будемо ні на чиєму боці. А якщо Україна почне перемагати, то ми допомагатимемо рашке.
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18.10.2024 15:49 Відповісти
Значить Україні терміново потрібно відновити ЯЗ. Наші любі "партнери" зробили свій вибір
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18.10.2024 15:56 Відповісти
на це піде два тижня
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18.10.2024 16:03 Відповісти
Відновили. Що далі?
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18.10.2024 16:06 Відповісти
що далі, повісять на українську далекобійну балістичну ракету
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18.10.2024 16:19 Відповісти
А далі свій план Самсона. Так само як Ізраїль. "Партнерам" мусе бути зрозуміло якщо вони нам не допомагають і тільки просто спостерігають як нас знищують вороги то разом з нами і вам достанеться.
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18.10.2024 21:27 Відповісти
Бачу скоро буть назву країни
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18.10.2024 21:33 Відповісти
Да это б..ть НАТО должно предлагать Украине вступить в свои ряды, а не наоборот ибо украинская армия одна из самых боеспособных армии в мире. Украине нужно ЯО. С этими уважаемыми имптотентными партнёрами рассчитывать можно только на себя.
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18.10.2024 16:02 Відповісти
Не можуть війська Росії та НАТО один на одного дивитися через приціл. Раптом у когось рука здригнеться і він вистрілить. Інтереси НАТО та Росії збігаються. Потрібна прокладка. Різниця тільки в тому, що для Росії Україна має бути нейтральною, а для НАТО агресивно ворожа до Росії для її вимотування та гальмування.
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18.10.2024 16:08 Відповісти
за референдум о ЯО !
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18.10.2024 16:04 Відповісти
як це правильно сказати...
еее....політичний довбоьоб чи просто придурок??
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18.10.2024 16:23 Відповісти
Дякуємо за допомогу, але ця непохитність гера Шольца у власному боягузстві, не може нас надихати.
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18.10.2024 16:32 Відповісти
«Трудные времена создают сильных людей. Сильные люди создают хорошие времена. Хорошие времена создают слабых людей. И слабые люди создают трудные времена»
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18.10.2024 16:44 Відповісти
Дибіл бл*ть, як що Україна не встоїть, ви будете не просто "стороною конфлікту", вас зітруть в пил, поки ви будете збиратися і "виражать азабоченость".
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18.10.2024 16:45 Відповісти
Шольц у листопаді 2022 року пообіцяв путіну, що Україна не стане членом альянсу в найближчі 30 років.
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18.10.2024 16:58 Відповісти
і він тримає свою обіцянку
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18.10.2024 17:36 Відповісти
Шольц: Есть стратегические решения, которые я принял, и они не изменятся Источник:
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18.10.2024 18:10 Відповісти
ссыкливая мразь!
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18.10.2024 17:26 Відповісти
Гітлер капут!
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18.10.2024 18:31 Відповісти
А навіщо тоді НАТО? І що має на уваз цей герр під словами більша дестабілізація? Для України вона і так максимальна. А під кущем від зливи не сховаєшся,намокнеш,герр.
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18.10.2024 19:06 Відповісти
 
 