НАТО не має ставати стороною війни в Україні, щоб це не призвело до більшої катастрофи, - Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Берлін та Вашингтон спільно підтримують суверенітет і цілісність України, щоб Росія не змогла підкорити її силою. Але НАТО не має ставати стороною війни.

Про це він сказав під зустрічі з президентом США Джо Байденом, цитує Handelsblatt, передає Цензор.НЕТ.

Шольц зазначив, що позиція Німеччини чітка: підтримувати Україну "настільки енергійно", наскільки це можливо.

Водночас ми стежимо за тим, щоб Північноатлантичний альянс не став стороною війни, щоб ця війна не призвела до набагато більшої катастрофи", - наголосив глава німецького уряду.

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"Ми дуже добре усвідомлюємо цю відповідальність, і ніхто не може зняти її з нас", - уточнив він.

За словами Шольца, США та Німеччина спільно виступають за суверенітет і цілісність України, щоб Росія не змогла підкорити країну силою.

"Ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Путін прорахувався, він не зможе вистояти у цій війні", - наголосив німецький канцлер.

Шольц додав, що обидві країни також працюють разом задля сильного НАТО, яке захищає кожен квадратний сантиметр території Альянсу.

"На це може розраховувати кожен член Альянсу. Це стосується і спільного захисту основних принципів вільного світу, викладених у Статуті Організації Об'єднаних Націй", - резюмував він.

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