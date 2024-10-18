НАТО не має ставати стороною війни в Україні, щоб це не призвело до більшої катастрофи, - Шольц
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Берлін та Вашингтон спільно підтримують суверенітет і цілісність України, щоб Росія не змогла підкорити її силою. Але НАТО не має ставати стороною війни.
Про це він сказав під зустрічі з президентом США Джо Байденом, цитує Handelsblatt, передає Цензор.НЕТ.
Шольц зазначив, що позиція Німеччини чітка: підтримувати Україну "настільки енергійно", наскільки це можливо.
Водночас ми стежимо за тим, щоб Північноатлантичний альянс не став стороною війни, щоб ця війна не призвела до набагато більшої катастрофи", - наголосив глава німецького уряду.
"Ми дуже добре усвідомлюємо цю відповідальність, і ніхто не може зняти її з нас", - уточнив він.
За словами Шольца, США та Німеччина спільно виступають за суверенітет і цілісність України, щоб Росія не змогла підкорити країну силою.
"Ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Путін прорахувався, він не зможе вистояти у цій війні", - наголосив німецький канцлер.
Шольц додав, що обидві країни також працюють разом задля сильного НАТО, яке захищає кожен квадратний сантиметр території Альянсу.
"На це може розраховувати кожен член Альянсу. Це стосується і спільного захисту основних принципів вільного світу, викладених у Статуті Організації Об'єднаних Націй", - резюмував він.
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Типу - "роби що хочеш, ми захищати Україну не будемо, збивати ракети не будемо, далекобійні ракети не дамо, стріляти тим що дали по росії не дозволимо і в НАТО не приймемо"
Нагадує діда Байдена, що у 2022 році 10 раз проголошував, що США не буде своїми військами захищати Україну, хоча Байдена й ніхто про це не питав і почули його з першого разу.
От дав бог "партнерів", що починаєш заздрити Ірану !
При цьому Іран, півне-корейці та Китай НЕ мають кордону з польшею - тому абсурд писати що вони нападауть.
Теоретично напасти моглаб росія, але для цього їй треба спочатку форсувати Дніпро, потім дійти до кордону з Польшею, що, звичайно відбудеться не за один рік...
Хвалю👏
навіщо їм міліони тупих злиднів ?
Ще трошки стурбаваностей і в Берліні вимагатимуть російську церкву і другу державну російську мову, а може і першу.
До чого це тоді призвело майже всі знають.
https://focus.ua/uk/ukraine/674028-gendirektor-steko-obizvav-tck-chortami-a-teper-prosit-u-viyskovih-dopomogi-detali
В Німеччині - Мерца.
В Україні - хоч кого-небудь професійнішого і дієвішого за ЕрЗе.
В США - Ніккі Хейлі... хоч би через чотири роки...
Бо з нинішніми керманичами - все через жопу.
Думали, що він блефує? чи просто зробили вигляд що нічого не відбувається
Непрацює контрацепція на шостому місяці вагітності!!!
еее....політичний довбоьоб чи просто придурок??