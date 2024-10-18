"Шольц не підтримав центральні пункти плану Зеленського через побоювання подальшої ескалації війни ".

Федеральний канцлер Німеччини виступив із критикою плану перемоги, який президент України Володимир Зеленський презентував на саміту ЄС у Брюсселі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Suddeutsche Zeitung.

Канцлер аргументував свою позицію побоюваннями щодо подальшої ескалації. Шольц заявив, що несе відповідальність за те, щоб війна між Росією та Україною не стала війною між Росією та НАТО.

Він додав, що ніщо не змінить його рішення відмовити Києву у постачанні крилатих ракет Taurus.

"Я не вважаю такі постачання правильними, і так воно і залишиться", - сказав Шольц.

Він також має намір блокувати швидке запрошення України в НАТО. Він послався на резолюцію останнього саміту НАТО у Вашингтоні, коли Альянс так і не ухвалив рішення про запрошення – тоді проти цього були США й Німеччина. У резолюції наголошували, що запрошення в НАТО можуть дати лише після того, як на це погодяться всі союзники й буде виконано всі умови прийому. До таких умов належать реформи в галузі демократії, економіки та сфери безпеки.

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