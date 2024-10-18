Шольц не поддержал центральные пункты "Плана победы" Зеленского из-за опасений дальнейшей эскалации войны
Федеральный канцлер Германии выступил с критикой "Плана победы", который президент Украины Владимир Зеленский представил на саммите ЕС в Брюсселе.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Suddeutsche Zeitung.
Канцлер аргументировал свою позицию опасениями относительно дальнейшей эскалации. Шольц заявил, что несет ответственность за то, чтобы война между Россией и Украиной не стала войной между Россией и НАТО.
Он добавил, что ничто не изменит его решение отказать Киеву в поставках крылатых ракет Taurus.
"Я не считаю такие поставки правильными, и так оно и останется", - сказал Шольц.
Он также намерен блокировать скорое приглашение Украины в НАТО. Он сослался на резолюцию последнего саммита НАТО в Вашингтоне, когда Альянс так и не принял решение о приглашении - тогда против этого были США и Германия. В резолюции подчеркивалось, что приглашение в НАТО может быть дано только после того, как на это согласятся все союзники и будут выполнены все условия приема. К таким условиям относятся реформы в области демократии, экономики и сферы безопасности.
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Це загальна позиція країн- союзників. Це факт, який потрібно враховувати.
От Зеленьський врахуав і викатив на вуха українцям " план", тільки не перемоги, а власну індульгенцію, якою буде прикриватися після здачі інтересів України.
Це не він розброював ЗСУ перед війною, це " союзники погані, незахотіли виконувати такий патужній план"
А це точно союзники?
Хто із союзників підписував зобов'язанння утримувати Україну?
Чи ви за старою Квартальською традицією шукаєте горба, завдяки якому можна нібуя не роблячи для перемоги всредині країни, небудуючи укріпрайони, розкрадаючи бюджет до останньої копійки виграти війну?
А шольц нам винен за 2у світову
Гопник завжди нападає на сцикливого.
Гібридну росія веде і з США, на мексиканському кордоні.
Коли ця фрау відповість за турбіни Сіменс в Крим, потоки, кров дітей України?
Наш наприклад, клав на інтереси власної.
" Розводив війська", " Надлишки бюджету " ЗСУ перекидував на велике крадівництво, розвалбвав ракетні програми, розміновував південь України, брехав за день перед вторгненням про шашлики..
Перед тим, як лаяти інших, що не роблять максимум для України - краще запитати себе - чи робила і робить максимум для перемоги України українська влада? Скоріше навпаки - усі досягнення України більше наперекір чим завдяки діям української влади.
Нічого на дзеркало наговорювати, коли кривезна своя морда обличчя.
Шольц героїчно сцу... відважний німецький лицар.
Кінь його завжди мокрий, а так все норм
А які із пунктів центральні, а які ліві та праві? Ні в якому разі я не підтримую Шольца, лівих на нюх не переношу, але як кажуть в народі, люби Божу правду. Як можна сприймати серйозно ту біліберду з якою носиться по всьому світові це обкурене щеня. Повірте мені на слово і запам'ятайте мої слова. Через деякий час клоун заведе платівку, що бачите я ж старався, я зробив все що міг, я ж так вболівав за вас, нас ніхто не підтримав, то тепер пора здаватися, а то буде гірше. Здамо пів України, але збережемо... далі самі докумекайте.
Гірко.
Те що щодня росіяни ******** українсткі міста і села, вбивають мирних людей, ркйнують життя сотням тисяч біженців - це що за визначенням Шольца?
«Мєлочі жизні?»
«Незначний конфлікт»?
«*********»?
«хз що, але цілком безпечно»?
Шольц відкрий таємницю своїх визначень того, що відбувається в Україні?
Боліла, хоч визнаю, не так як мала б, і бажано у всіх на світі, то не було б того, що зараз є в нас.
Гнилий світ і таким ми робимо його саме своєю безучасністю.
Щодо шольца, то я не канцлер країни в якій був народжений фашизм і його ідеї ідеальних рас, яка розповзалася по світу виклсивши безжалістно мільйони людей.
Я не шольц, в якого має бути відповідальність того, що фашизм повернувся і все це відбувається вже на порозі його країни і маючі відповідну пам'ять, відповідальність і ресурси, він першим мав докласти всіх сил і засобів аби рашизмофашизм вмився червоною кров'ю і назавжди забув і думати про росповзання за межі своєї діжки з лайном!
Якщо він цього не робить і я так бачу не збирається зупиняти «руський» людоненависницький «мир», то можливо він прихильник теорії арійської раси гітлера і вимірювання черепів, і дуже хоче його повернення в Німеччину на тлі війни з росією але на вулицях своєї країни, можли навіть впевнений, що цій війні вони переможуть своїми таурасами, бо нах...я вони потрібні на складах мені не зрозуміло.
Де ту саму гуманітарку на ринках продають в 3-дорога?
Де воїн перед походом на фронт сам собі усе купує?
Де немає ніякого виробництва зброї? Детальніше: країна не робить нічого. Кілька розробок, які були або припинені, або ... зробили одну "паляницю", показали і забули. Де про 1 млн дронів говорить верховний головнокомандувач, а потім на ці дрони зберають волонтери.
Де ефективного головнокомандуючого військами звільняють ... через **** високі рейтинги в населення!..
Де не розслідуваний жоден випадок підриву складів ***********.
Де все численне озброєння або віддано за знижку на газ, або продано чи розпиляно на металолом.
Де схем відкупу від служби 100500.
Де воєнкоми багатші Європейських політиків і голів НАТівських армій. Та що там, президентів подекуди. Де допомога від партнерів розходиться по кишенях чиновників. Де на головній партії клейма немає де ставити від зашкварів.
Де під час такої страшної війни корупція від мілкого чиновника, до президента і премєра.
Де бандити сидять в МВС і ОП.
Де мер столиці мутить мутки зі злочинцями і розпродує землю, за копійки.
Де попередження про вторгнення з насмішкою ігнорується і розміновуються мости, замість їх підриву... ну ви знаєте що там ще було.
Де увесь південь зданий за 1 день, через те, що на посадах в армії не професіонали-патріоти, а члени правлячої партії, лояльні.
І ГОЛОВНЕ: країну, де НІХТО жодного разу не поніс покарання за корупцію, шкоду державі, колабораціонізм, антидержавництво, подекуди напади на людей, тільки тому, що вони при владі або мають "связі". Де розстріли на "майдані" забуті і не розслідувані, через те, що ті хто розлідують, виходять на самих себе. Де генпрокуратура відбирає справу у ДБР і потім її спускає на гальмах, бо то "свій" (ось тут пздц просто). Де активістів, як Стерненко, хочуть кинути за грати за самозахист. Де генпрокурор без слідства заявляє, що підозра Стерненку буде в будь-якому випадку, а інший генпрокурор повідомляє дубінському, що по ньому готується підозра і дає йому час на втечу, а потім "обурюється"
Ось таку країну в НАТО і ЄС? Це як впустити в чисту хату брудного смердючого пса з блохами, перед тим, як він відмиється і виведе бліх.
Так, може населення такої країни страждає, але чому інші країни повинні думати за це населення, а не за те, як своє населення вберегти від "бліх"?
Та й населення це, саме усе життя голосувало як не за гречку, то по-приколу, то за гарного дядька, слухало музичку агресора, говорило його мовою, сповідувало культуру, не підтримувало свого... А тепер пише гнівні коментарі під цим постом.
Так і не навчилися причинно-наслідковим звязкам.