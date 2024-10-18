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Шольц не поддержал центральные пункты "Плана победы" Зеленского из-за опасений дальнейшей эскалации войны

Канцлер Німеччини Олаф Шольц

Федеральный канцлер Германии выступил с критикой "Плана победы", который президент Украины Владимир Зеленский представил на саммите ЕС в Брюсселе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Suddeutsche Zeitung.

Канцлер аргументировал свою позицию опасениями относительно дальнейшей эскалации. Шольц заявил, что несет ответственность за то, чтобы война между Россией и Украиной не стала войной между Россией и НАТО.

Он добавил, что ничто не изменит его решение отказать Киеву в поставках крылатых ракет Taurus.

"Я не считаю такие поставки правильными, и так оно и останется", - сказал Шольц.

Он также намерен блокировать скорое приглашение Украины в НАТО. Он сослался на резолюцию последнего саммита НАТО в Вашингтоне, когда Альянс так и не принял решение о приглашении - тогда против этого были США и Германия. В резолюции подчеркивалось, что приглашение в НАТО может быть дано только после того, как на это согласятся все союзники и будут выполнены все условия приема. К таким условиям относятся реформы в области демократии, экономики и сферы безопасности.

Также читайте: Украина никогда не била дальнобойным оружием Германии, потому что нам его не предоставляли, - Зеленский

Автор: 

Шольц Олаф (912) План победы (85)


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Топ комментарии
+24
Не переймайся, буде тобі війна між росією і НАТО.
Гопник завжди нападає на сцикливого.
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18.10.2024 13:31 Ответить
+24
До чого тут Шольц?
Це загальна позиція країн- союзників. Це факт, який потрібно враховувати.
От Зеленьський врахуав і викатив на вуха українцям " план", тільки не перемоги, а власну індульгенцію, якою буде прикриватися після здачі інтересів України.
Це не він розброював ЗСУ перед війною, це " союзники погані, незахотіли виконувати такий патужній план"
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18.10.2024 13:35 Ответить
+22
Яке ж воно сирливе, цей шольц! 🤬
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18.10.2024 13:30 Ответить
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Яке ж воно сирливе, цей шольц! 🤬
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18.10.2024 13:30 Ответить
До чого тут Шольц?
Це загальна позиція країн- союзників. Це факт, який потрібно враховувати.
От Зеленьський врахуав і викатив на вуха українцям " план", тільки не перемоги, а власну індульгенцію, якою буде прикриватися після здачі інтересів України.
Це не він розброював ЗСУ перед війною, це " союзники погані, незахотіли виконувати такий патужній план"
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18.10.2024 13:35 Ответить
Позиція країн-союзників: "нехай Україна воює, але не до перемоги" ?
А це точно союзники?
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18.10.2024 13:41 Ответить
А тобі яка справа? Ти значок нєдружєствєнній то зніми, на фермі за ньго 25 гарячих дадуть
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18.10.2024 13:52 Ответить
Начебто вчора ця теза почала поширюватись саме цими словами,навіть пунктуація співпадає
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18.10.2024 13:51 Ответить
Так, вчора, чи позавчора писав про це, а що у Подоляка " зайорзали п'ятою точкою" ?
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18.10.2024 13:55 Ответить
до чого тут що він робив до? мова йде про те, що треба робити зараз і чого зараз не робить шольц
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18.10.2024 17:47 Ответить
Та да, той Шольц вам із Кухонним Гофмаршалом горшки нічні підрядився виносити.
Хто із союзників підписував зобов'язанння утримувати Україну?
Чи ви за старою Квартальською традицією шукаєте горба, завдяки якому можна нібуя не роблячи для перемоги всредині країни, небудуючи укріпрайони, розкрадаючи бюджет до останньої копійки виграти війну?
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18.10.2024 19:08 Ответить
сші і англія підписалися.
А шольц нам винен за 2у світову
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18.10.2024 19:15 Ответить
Ну дуже смішно..
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18.10.2024 19:19 Ответить
Третий год война идет, ну казалось бы , уже и самый ленивый мог бы посмотреть, что именно подписали США и Англия и перестать писать всякую глупость здесь. Текст Будапешта в открытом доступе, на трех языках, один из которых - украинский, бери и читай.
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18.10.2024 23:46 Ответить
питання не в тексті, якщо не доходить про що мова. А в на*балові, що призвело до геноциду нації. І хтось за це має відповісти. Підписанти в тому числі.
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18.10.2024 23:49 Ответить
Якщо не доходить, пояснюю: нема там *********. Открой и прочти. Потом процитируй, в каком месте *********.
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19.10.2024 00:08 Ответить
добавлю, ****** только Кацапстан, который так же как США ои Англия обязался уважать границы и суверенитет Украины. Больше, кроме "уважения" там никто никому ничего не обещал. В третий раз: открой прочти своими глазами.
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19.10.2024 00:10 Ответить
т.е забрать просто так 3ий потенциал оружия в мире - это не *****во?? и забрали шантажом, что признал клинтон. Подавать в суд надо за шантаж, приведший к геноциду. Не свое амеры забрали, должны заплатить.
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19.10.2024 00:12 Ответить
Беда с вами (((. Третий потенциал не американцы забрали, а Украина кацапстану передала. В обмен на дешевый газ. Без которого заводы Кучьмы и его банды не могли работать.
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19.10.2024 00:53 Ответить
беда с вами, тупыми в сша. По приказу сша она его туда передала. От большого ума сша, конечно. Если б не сша, все оружие осталось бы в Украине, а россия бы получила от мертвого осла уши.
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19.10.2024 01:00 Ответить
До!!! СшА тупые и приказали! А дешевый газ Кузьме и остальным выродкам -красным директорам и нахер не нужен, конечно! Они б лучше сидели на крышке ракетной шахты, чем на итальянских и испанских ских виллах, кто ж спорит. Мозги промой, мудрец обхезаный
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19.10.2024 05:28 Ответить
если б не сраные сша - пусть горят в аду, - то да, сидели бы на крышке ракетной шахты. И хорошо б сидели. Зато сейчас россия х*р бы сунулась. А твое какое дело, ухилянт и ссыкло?
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19.10.2024 23:06 Ответить
"сосиска! редіска ! тьфу, ковбаса ліверна !"
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18.10.2024 14:44 Ответить
Шольц президент якої країни?Чиї інтереси для нього мають бути важливіші?
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19.10.2024 09:25 Ответить
З такими розкладами скоро тут будуть далекобійні ракети. Але летіти вони будуть в іншу сторону та управляти їми будуть вузкоглазі чуваки не побоюючись ескалації.
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18.10.2024 13:31 Ответить
Хтось з європейських генералів не так давно заявив, що ЄС потрібно кілька років, щоб підготовитися до повноцінного протистояння з кацапетівкою. Ось на ці кілька років можна впевнено забути і про вступ до НАТО, і про закінчення війни.
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18.10.2024 14:48 Ответить
якщо " на кілька років можна впевнено забути " , то тоді не варто і згадувати , бо через ті "кілька років " той вступ як мерцю припарка ((
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18.10.2024 21:57 Ответить
Дуже сподіваюся, що я помиляюсь.
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19.10.2024 08:05 Ответить
Не переймайся, буде тобі війна між росією і НАТО.
Гопник завжди нападає на сцикливого.
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18.10.2024 13:31 Ответить
Так рашка вже давно, ще з 2015-го, веде свою терористичну війну в Європі - сирійські біженці, взриви на вокзалах, теракти під час Олімпіади. Все це і є ні що інше, як війна, але у цього пана його фаберже в руках пуйла, як і жаби мерлухи.
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18.10.2024 13:35 Ответить
Мається на увазі повноцінна інтервенція.
Гібридну росія веде і з США, на мексиканському кордоні.
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18.10.2024 13:44 Ответить
Не буде.
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18.10.2024 14:45 Ответить
Німецькі компанії найбільші з європейців інвестори в рашу та Китай, а ще деякі їх банки кредитували Іран до жовтня 22 року, тому яка війна між бізнеспартнерами.
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18.10.2024 14:49 Ответить
шольц перестане боятися ескалаціі коли кацапи будуть в ужгороді
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18.10.2024 13:32 Ответить
На зміну гебістьській Анжелі матеріалізувалося цей фарш ліверний. Тевтонець, протухлий.
Коли ця фрау відповість за турбіни Сіменс в Крим, потоки, кров дітей України?
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18.10.2024 19:45 Ответить
За кровь детей Украины тоже Германия должна отвечать?
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18.10.2024 23:48 Ответить
Значит, Шольц виноват. И особенно в разминировании Чонгара с закаткой ракетной программы Украины в асфальт. Лично он на немецком катке закатывал.
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18.10.2024 13:32 Ответить
Так це ключове. Будь який лілер країни класти хотів на інтереси іншої країни.
Наш наприклад, клав на інтереси власної.
" Розводив війська", " Надлишки бюджету " ЗСУ перекидував на велике крадівництво, розвалбвав ракетні програми, розміновував південь України, брехав за день перед вторгненням про шашлики..
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18.10.2024 13:43 Ответить
Ну, ще з часів отієї жаби мерлухи ми знаємо, що ви бздите! Але ж війна рашки з НАТО давно ВЖЕ йде, ви тільки не хочете це визнавати, бо тоді треба рахувати грошики і за газ, і за нафту та і за все інше, чим ви там з рашкою ще приторговуєте в обход санкцій. Ну і компромат на "товаріСЧа" Шольца в кремлі теж є, що і є головною причиною всього цього перформанса з "небажанням ескалації".
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18.10.2024 13:32 Ответить
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18.10.2024 13:33 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=qEiFjwnBltsВ ТЦК ввімкнули мікрофон! От що почули! Країна все почула. Третя штурмова розлючена / Казаров
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18.10.2024 13:38 Ответить
Все,розходимося,в усьому шольц винен.
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18.10.2024 13:39 Ответить
и трошки Байден.
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18.10.2024 23:49 Ответить
Что и было нужно Зе.
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18.10.2024 13:39 Ответить
саме такі сцикливі західні політики як Шольц в кінці кінців принесуть війну до своїх виборців, про що й говорив Залужний.
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18.10.2024 13:41 Ответить
Не фантазуй.
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18.10.2024 14:46 Ответить
Можна скільки завгодно лаяти і обзивати Шольца - кому від того стане гірше? Шольцу від того не холодно і не жарко. Якщо людина щось дала - а у відповідь отримала лайку - бажання надавати у подальшому зникає. А якщо той, хто допомагає, відчує щиру вдячність - тільки так можна розраховувати на подальшу допомогу і її збільшення.

Перед тим, як лаяти інших, що не роблять максимум для України - краще запитати себе - чи робила і робить максимум для перемоги України українська влада? Скоріше навпаки - усі досягнення України більше наперекір чим завдяки діям української влади.

Нічого на дзеркало наговорювати, коли кривезна своя морда обличчя.
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18.10.2024 13:46 Ответить
Ті дописувачі, які тут називають Шольца "сцикливим під**асом" і тому подібне - от вони, якраз і льють воду на млин рашистів.
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18.10.2024 13:52 Ответить
Та ні, ніякий він не сц... пі..
Шольц героїчно сцу... відважний німецький лицар.
Кінь його завжди мокрий, а так все норм
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18.10.2024 14:12 Ответить
по моему Шольц забыл, что против Гитлера воевала не Россия а антигитлеровская коалиция.
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18.10.2024 14:01 Ответить
Ну якже таке могло статися? Шольц не бачив бурні аплодисменти Верховної Ради(зеленої шобли), яка спочатку аплодувала розмінуванню Чонгару, відведенню військ з найкращих позицій і інженерних укріплень, коли заривали ракети "Нептун", "Сапсан-Грім 2", "Вільхи" в асфальт, на їх заміну не створивши своїх т- потужних, коли скорочували армію на 40 тисяч і знімали Головкома та 20 наймудріших генералів, які були в України, коли закупляли армії найдорожчі яйця в світі по 17 грн. одне, коли замість збільшення фінансуваннія армії, збільшили фінансування офісу президента і марафону..., а так звичайно звинен Шольц і мабуть Байден.
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18.10.2024 14:22 Ответить
Але я думаю всі країни підтримали той пункт де йде мова о ресурсах України.
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18.10.2024 14:34 Ответить
Та ескалація тут ні до чого. Не хочуть вони нас приймати, не-хо-чуть. От уявіть перші вибори в Раду після війни, хто візьме більшість? "СН" провалиться. "ЄС" Порошенка? Нічого подібного. У потилицю Зеленському дихає жОпоблок! Яке НАТО? Який Євросоюз? А приклад Грузії у них перед очима.
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18.10.2024 14:39 Ответить
Прийде Мерц, все змінить.
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18.10.2024 15:05 Ответить
"Шольц не підтримав центральні пункти плану Зеленського через побоювання подальшої ескалації війни ".
А які із пунктів центральні, а які ліві та праві? Ні в якому разі я не підтримую Шольца, лівих на нюх не переношу, але як кажуть в народі, люби Божу правду. Як можна сприймати серйозно ту біліберду з якою носиться по всьому світові це обкурене щеня. Повірте мені на слово і запам'ятайте мої слова. Через деякий час клоун заведе платівку, що бачите я ж старався, я зробив все що міг, я ж так вболівав за вас, нас ніхто не підтримав, то тепер пора здаватися, а то буде гірше. Здамо пів України, але збережемо... далі самі докумекайте.
Гірко.
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18.10.2024 15:33 Ответить
Чому ніхто не спитає в Шольца і Байдена що саме з себе представляє ця «ескалація»?
Те що щодня росіяни ******** українсткі міста і села, вбивають мирних людей, ркйнують життя сотням тисяч біженців - це що за визначенням Шольца?
«Мєлочі жизні?»
«Незначний конфлікт»?
«*********»?
«хз що, але цілком безпечно»?

Шольц відкрий таємницю своїх визначень того, що відбувається в Україні?
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18.10.2024 15:52 Ответить
ескалація для нього коли бомби почнут летіти на німеччину. Якщо від України залишаться суцільні рухни - йому по фіг
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18.10.2024 17:52 Ответить
То вы все никак не поймете, что Шольц - канцлер Германии, а не Украины. Тому ему по ночам не снятся разбомбленные украинские города и села. И об убитых в Украине он тоже думает в последнюю очередь. По его понятиям это плохо, да, поэтому он оказывает кое-какую помощь, но душа у него не болит. Как вот у вас не болела, когда хуту в Руанде резали миллион тутси. Вот положа руку на сердце, не болела же? У меня - нет. И у вас нет. И немцам Украина так же, как нам Руанда.
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18.10.2024 23:59 Ответить
Погано ви мене знаєте.
Боліла, хоч визнаю, не так як мала б, і бажано у всіх на світі, то не було б того, що зараз є в нас.
Гнилий світ і таким ми робимо його саме своєю безучасністю.
Щодо шольца, то я не канцлер країни в якій був народжений фашизм і його ідеї ідеальних рас, яка розповзалася по світу виклсивши безжалістно мільйони людей.
Я не шольц, в якого має бути відповідальність того, що фашизм повернувся і все це відбувається вже на порозі його країни і маючі відповідну пам'ять, відповідальність і ресурси, він першим мав докласти всіх сил і засобів аби рашизмофашизм вмився червоною кров'ю і назавжди забув і думати про росповзання за межі своєї діжки з лайном!
Якщо він цього не робить і я так бачу не збирається зупиняти «руський» людоненависницький «мир», то можливо він прихильник теорії арійської раси гітлера і вимірювання черепів, і дуже хоче його повернення в Німеччину на тлі війни з росією але на вулицях своєї країни, можли навіть впевнений, що цій війні вони переможуть своїми таурасами, бо нах...я вони потрібні на складах мені не зрозуміло.
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19.10.2024 08:32 Ответить
А шо там можна підтримувати - оцей бред п'яного наркомана. Сам нічого, крім тріпання своїм мовним органом, для обороноздатності України нічого не робить. А всю відповідальність за те шо він з своїми шакалами, замість того шоб готуватись до війни - бухав водочку в Буковелі. От хрін тобі уова, на всю твою жирну харю. Керувальних хрінов.
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18.10.2024 16:10 Ответить
Я не розумію піни біля роту? А кого приймати в НАТО? Країну, де гуманітарка - згнила під Києвом, а солдати без ліків, або собі купляють.
Де ту саму гуманітарку на ринках продають в 3-дорога?
Де воїн перед походом на фронт сам собі усе купує?
Де немає ніякого виробництва зброї? Детальніше: країна не робить нічого. Кілька розробок, які були або припинені, або ... зробили одну "паляницю", показали і забули. Де про 1 млн дронів говорить верховний головнокомандувач, а потім на ці дрони зберають волонтери.
Де ефективного головнокомандуючого військами звільняють ... через **** високі рейтинги в населення!..
Де не розслідуваний жоден випадок підриву складів ***********.
Де все численне озброєння або віддано за знижку на газ, або продано чи розпиляно на металолом.
Де схем відкупу від служби 100500.
Де воєнкоми багатші Європейських політиків і голів НАТівських армій. Та що там, президентів подекуди. Де допомога від партнерів розходиться по кишенях чиновників. Де на головній партії клейма немає де ставити від зашкварів.
Де під час такої страшної війни корупція від мілкого чиновника, до президента і премєра.
Де бандити сидять в МВС і ОП.
Де мер столиці мутить мутки зі злочинцями і розпродує землю, за копійки.
Де попередження про вторгнення з насмішкою ігнорується і розміновуються мости, замість їх підриву... ну ви знаєте що там ще було.
Де увесь південь зданий за 1 день, через те, що на посадах в армії не професіонали-патріоти, а члени правлячої партії, лояльні.

І ГОЛОВНЕ: країну, де НІХТО жодного разу не поніс покарання за корупцію, шкоду державі, колабораціонізм, антидержавництво, подекуди напади на людей, тільки тому, що вони при владі або мають "связі". Де розстріли на "майдані" забуті і не розслідувані, через те, що ті хто розлідують, виходять на самих себе. Де генпрокуратура відбирає справу у ДБР і потім її спускає на гальмах, бо то "свій" (ось тут пздц просто). Де активістів, як Стерненко, хочуть кинути за грати за самозахист. Де генпрокурор без слідства заявляє, що підозра Стерненку буде в будь-якому випадку, а інший генпрокурор повідомляє дубінському, що по ньому готується підозра і дає йому час на втечу, а потім "обурюється"

Ось таку країну в НАТО і ЄС? Це як впустити в чисту хату брудного смердючого пса з блохами, перед тим, як він відмиється і виведе бліх.

Так, може населення такої країни страждає, але чому інші країни повинні думати за це населення, а не за те, як своє населення вберегти від "бліх"?

Та й населення це, саме усе життя голосувало як не за гречку, то по-приколу, то за гарного дядька, слухало музичку агресора, говорило його мовою, сповідувало культуру, не підтримувало свого... А тепер пише гнівні коментарі під цим постом.

Так і не навчилися причинно-наслідковим звязкам.
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18.10.2024 16:13 Ответить
*****, яка ескалація? Русня вже використовую КНДР-івські снаряди і людей. Все чим вона може "ескаліровать" вона відразу використовує. Хаба що ядерну зброю не використовує. І по АЕС не стріляє. Все решта - використовується по повній. Що вони мають на увазі під словом ескалація? *****... ескалація... як мене бісить це слово. Щоб не було ескалації треба прсото знищити воєнний потенціал. А не сприяти його розвитку.
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18.10.2024 16:17 Ответить
Що тут незрозумілого? Під словом " ескалація" вони мають на увазі безпосередню війну між ними та сосвєю
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18.10.2024 16:36 Ответить
А Украина уже пользуется немецкими снарядами. Вот Шольцу не хочется, что б пришлось пользоваться и немецкими людьми.
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19.10.2024 00:02 Ответить
запрошення в НАТО можуть дати лише після того, як на це погодяться всі союзники й буде виконано всі умови прийому. До таких умов належать реформи в галузі демократії, економіки та сфери безпеки. Джерело: так демократія на паузі, а економіка від гетьманцева ,чи як?
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18.10.2024 16:33 Ответить
А залучення московією чучхейських вояків - це не ескалація?
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18.10.2024 17:09 Ответить
ні. Бо він їх залучив не для наступу на німеччину
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18.10.2024 17:54 Ответить
Ніт ,там таки є шось про ЯО...тому така категорична відмова ...добре як вже шось зробленно в Україні ,а як просто ...ми зробимо ,як шо ,шо ...то це несерьозно ...
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18.10.2024 17:55 Ответить
Україна лишається сам-на сам з під@рами. Зможемо зробити 10 бомб (Я) врятуємось ...
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18.10.2024 17:59 Ответить
Таки на ліверну ковбасу не тяне. Сарделька протухна. Де німецький тевтонський, лицарський дух? Де славні воїни?
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18.10.2024 19:41 Ответить
Ну все...Це вже торба.Німаки та жабуни вже заявили,що припиняють надавати необхідну допомогк в озброєнні ЗСУ.Що далі? Прорив ворога вКиїв? Капітуляція?ГУЛАГ...???
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18.10.2024 19:44 Ответить
Меркель-2. Як і меркель є ексагентом Штазі. Особиста справа ексагента Штазі на столі у *****.
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18.10.2024 19:47 Ответить
Шольц може підтримувати тільки свої штані, щоб не залишитись голим.
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18.10.2024 20:16 Ответить
у українців є мальчік в трусіках. а у німців - мальчік на шпагаті.
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18.10.2024 20:53 Ответить
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18.10.2024 23:16 Ответить
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18.10.2024 23:45 Ответить
Світ перевернувся тоді, коли нація торгівців стала нацією вояків, на нація вояків стала нацією торгашів!
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19.10.2024 01:38 Ответить
Зеленскому & K° давно бы пора понять, что надеяться можно только на себя: ставить другие цели, создавать мощное оружие.
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19.10.2024 08:44 Ответить
 
 