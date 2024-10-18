УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9651 відвідувач онлайн
Новини Допомога Україні
2 028 9

Байден закликав до підтримки України: Зима буде складною, але нам не можна здаватися

Байден закликав до підтримки України взимку

Президент США Джо Байден закликав союзників зберігати підтримку України цієї складної зими.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це Байден сказав у Берліні.

"Зима буде складною, але нам не можна здаватися. Ми маємо зберігати підтримку, продовжувати рухатися вперед, доки Україна не доб'ється чесного тривалого миру, що відповідає положенням Статуту ООН", - сказав президент США.

Також Байден подякував владі Німеччини за допомогу Україні.

Також читайте: Байден поговорить з Зеленським та оголосить про новий пакет військової підтримки України, - Білий дім

Нагадаємо, у ніч з 17 на 18 жовтня президент США Джо Байден прибув до Німеччини з коротким візитом. Повідомлялося, що у Берліні в п'ятницю вранці він проведе двосторонні переговори з президентом Франк-Вальтером Штайнмаєром і канцлером Німеччини Олафом Шольцом, після чого зустрінеться з лідерами Франції та Великої Британії. Вони обговорять вторгнення Росії в Україну та ситуацію на Близькому Сході.

Автор: 

Байден Джо (2893) зима (150) допомога і підтримка (1165)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Байден догрався.
показати весь коментар
18.10.2024 13:42 Відповісти
Чергове потужне закликання, яке буде зігрівати цієї зими. А ще ж є серйозне занепокоєння і рішуче засудження - після них взагалі стане жарко.
показати весь коментар
18.10.2024 13:43 Відповісти
Дід вже старенький йому до кизди
показати весь коментар
18.10.2024 13:45 Відповісти
а сніг зимою буде, шановний?
показати весь коментар
18.10.2024 13:53 Відповісти
Дякую, дід. У відповідь на поповнення армії агресора двома - трьома повноцінними бригадами північнокорейців, підкиньте нам ще трохи стурбованостей та занепокоєнь !
показати весь коментар
18.10.2024 13:55 Відповісти
це якась божевільна шпаківня
показати весь коментар
18.10.2024 14:07 Відповісти
Чого всі причепилися до Байдена? Яким він боком до України? У вас є свій Найвєлічайший Лідор **********, Найпотужніший із найпотужних. Ми ж не вибирали діда Байдена, його для США вибрали американці і вони мабуть не помилилися, маючи ворогів росію, китай та північну корею за тисячі кілометрів і великі океани, робили ракети, снаряди, будували танки, бронемашини..., мабуть були тупі, бо Потужний Лідор всі скудні гроші України витратив на асфальт і втирав про мільярдний ліс, 4 штуки баксів вчителям,Ю кожному пенсіонеру смартфон, а вчителю ноутбук, Кремнієву долину в Харкові, свій Голівуд, сотні катків і тисячу стадіонівв, мільйорн дронів та інше, в той час, коли ми були в стадії війни з найбільшим за всі части вором - московією. Всі аплодували його розправою над армією, з генералами Марченко і Павловським, яких посадили до тюрми. Коли сфабрикували справи на генерала Кривоноса, який організував охорону аеропорту "Жуляни" розливши на ньому мастила, щоб не призумлилися ворожі десантники, на полковника Червінського, який організовував захоплення "вагнерівців", що збили наші літаки і вбили десантників, коли посадили "Ріфа", Кузьменко і Дугарь... Коли знищили завод по виготовленню катерів, інший завод по виготовленню автомобілів, особливо санітарних, яких бракує у війську, та розікрали 9 мільярдів на захисні споруди енергетики, позволили ворогу знищити майже всі ТЕС-ТЕЦ..., а винен Байден.
показати весь коментар
18.10.2024 14:36 Відповісти
деменційний дід не пам'ятає, як він постійно здається. Навіть ще до початку повномасштабки.
показати весь коментар
18.10.2024 15:35 Відповісти
Я все це розбачити?
показати весь коментар
18.10.2024 15:46 Відповісти
 
 