Байден закликав до підтримки України: Зима буде складною, але нам не можна здаватися

Президент США Джо Байден закликав союзників зберігати підтримку України цієї складної зими.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це Байден сказав у Берліні.

"Зима буде складною, але нам не можна здаватися. Ми маємо зберігати підтримку, продовжувати рухатися вперед, доки Україна не доб'ється чесного тривалого миру, що відповідає положенням Статуту ООН", - сказав президент США.

Також Байден подякував владі Німеччини за допомогу Україні.

Також читайте: Байден поговорить з Зеленським та оголосить про новий пакет військової підтримки України, - Білий дім

Нагадаємо, у ніч з 17 на 18 жовтня президент США Джо Байден прибув до Німеччини з коротким візитом. Повідомлялося, що у Берліні в п'ятницю вранці він проведе двосторонні переговори з президентом Франк-Вальтером Штайнмаєром і канцлером Німеччини Олафом Шольцом, після чого зустрінеться з лідерами Франції та Великої Британії. Вони обговорять вторгнення Росії в Україну та ситуацію на Близькому Сході.