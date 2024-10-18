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Новости Помощь Украине
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Байден призвал к поддержке Украины: Зима будет сложной, но нам нельзя сдаваться

Байден закликав до підтримки України взимку

Президент США Джо Байден призвал союзников сохранять поддержку Украины этой сложной зимой.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом Байден сказал в Берлине.

"Зима будет сложной, но нам нельзя сдаваться. Мы должны сохранять поддержку, продолжать двигаться вперед, пока Украина не добьется честного длительного мира, соответствующего положениям Устава ООН", - сказал президент США.

Также Байден поблагодарил власти Германии за помощь Украине.

Читайте: Байден прибыл с визитом в Германию

Напомним, в ночь с 17 на 18 октября президент США Джо Байден прибыл в Германию с коротким визитом. Сообщалось, что в Берлине в пятницу утром он проведет двусторонние переговоры с президентом Франк-Вальтером Штайнмайером и канцлером Германии Олафом Шольцом, после чего встретится с лидерами Франции и Великобритании. Они обсудят вторжение России в Украину и ситуацию на Ближнем Востоке.

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Байден Джо (2795) зима (174) помощь и поддержка (874)


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Байден догрався.
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18.10.2024 13:42 Ответить
Чергове потужне закликання, яке буде зігрівати цієї зими. А ще ж є серйозне занепокоєння і рішуче засудження - після них взагалі стане жарко.
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18.10.2024 13:43 Ответить
Дід вже старенький йому до кизди
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18.10.2024 13:45 Ответить
а сніг зимою буде, шановний?
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18.10.2024 13:53 Ответить
Дякую, дід. У відповідь на поповнення армії агресора двома - трьома повноцінними бригадами північнокорейців, підкиньте нам ще трохи стурбованостей та занепокоєнь !
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18.10.2024 13:55 Ответить
це якась божевільна шпаківня
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18.10.2024 14:07 Ответить
Чого всі причепилися до Байдена? Яким він боком до України? У вас є свій Найвєлічайший Лідор **********, Найпотужніший із найпотужних. Ми ж не вибирали діда Байдена, його для США вибрали американці і вони мабуть не помилилися, маючи ворогів росію, китай та північну корею за тисячі кілометрів і великі океани, робили ракети, снаряди, будували танки, бронемашини..., мабуть були тупі, бо Потужний Лідор всі скудні гроші України витратив на асфальт і втирав про мільярдний ліс, 4 штуки баксів вчителям,Ю кожному пенсіонеру смартфон, а вчителю ноутбук, Кремнієву долину в Харкові, свій Голівуд, сотні катків і тисячу стадіонівв, мільйорн дронів та інше, в той час, коли ми були в стадії війни з найбільшим за всі части вором - московією. Всі аплодували його розправою над армією, з генералами Марченко і Павловським, яких посадили до тюрми. Коли сфабрикували справи на генерала Кривоноса, який організував охорону аеропорту "Жуляни" розливши на ньому мастила, щоб не призумлилися ворожі десантники, на полковника Червінського, який організовував захоплення "вагнерівців", що збили наші літаки і вбили десантників, коли посадили "Ріфа", Кузьменко і Дугарь... Коли знищили завод по виготовленню катерів, інший завод по виготовленню автомобілів, особливо санітарних, яких бракує у війську, та розікрали 9 мільярдів на захисні споруди енергетики, позволили ворогу знищити майже всі ТЕС-ТЕЦ..., а винен Байден.
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18.10.2024 14:36 Ответить
деменційний дід не пам'ятає, як він постійно здається. Навіть ще до початку повномасштабки.
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18.10.2024 15:35 Ответить
Я все це розбачити?
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18.10.2024 15:46 Ответить
 
 