Байден призвал к поддержке Украины: Зима будет сложной, но нам нельзя сдаваться

Президент США Джо Байден призвал союзников сохранять поддержку Украины этой сложной зимой.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом Байден сказал в Берлине.

"Зима будет сложной, но нам нельзя сдаваться. Мы должны сохранять поддержку, продолжать двигаться вперед, пока Украина не добьется честного длительного мира, соответствующего положениям Устава ООН", - сказал президент США.

Также Байден поблагодарил власти Германии за помощь Украине.

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Напомним, в ночь с 17 на 18 октября президент США Джо Байден прибыл в Германию с коротким визитом. Сообщалось, что в Берлине в пятницу утром он проведет двусторонние переговоры с президентом Франк-Вальтером Штайнмайером и канцлером Германии Олафом Шольцом, после чего встретится с лидерами Франции и Великобритании. Они обсудят вторжение России в Украину и ситуацию на Ближнем Востоке.