НАТО не должно становиться стороной войны в Украине, чтобы это не привело к большей катастрофе, - Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин и Вашингтон совместно поддерживают суверенитет и целостность Украины, чтобы Россия не смогла покорить ее силой. Но НАТО не должно становиться стороной войны.

Об этом он сказал на встрече с президентом США Джо Байденом, цитирует Handelsblatt, передает Цензор.НЕТ.

Шольц отметил, что позиция Германии четкая: поддерживать Украину "настолько энергично", насколько это возможно.

В то же время мы следим за тем, чтобы Североатлантический альянс не стал стороной войны, чтобы эта война не привела к гораздо большей катастрофе", - подчеркнул глава немецкого правительства.

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"Мы очень хорошо осознаем эту ответственность, и никто не может снять ее с нас", - уточнил он.

По словам Шольца, США и Германия совместно выступают за суверенитет и целостность Украины, чтобы Россия не смогла покорить страну силой.

"Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Путин просчитался, он не сможет выстоять в этой войне", - подчеркнул немецкий канцлер.

Шольц добавил, что обе страны также работают вместе для сильного НАТО, которое защищает каждый квадратный сантиметр территории Альянса.

"На это может рассчитывать каждый член Альянса. Это касается и совместной защиты основных принципов свободного мира, изложенных в Уставе Организации Объединенных Наций", - резюмировал он.

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