НАТО не должно становиться стороной войны в Украине, чтобы это не привело к большей катастрофе, - Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин и Вашингтон совместно поддерживают суверенитет и целостность Украины, чтобы Россия не смогла покорить ее силой. Но НАТО не должно становиться стороной войны.
Об этом он сказал на встрече с президентом США Джо Байденом, цитирует Handelsblatt, передает Цензор.НЕТ.
Шольц отметил, что позиция Германии четкая: поддерживать Украину "настолько энергично", насколько это возможно.
В то же время мы следим за тем, чтобы Североатлантический альянс не стал стороной войны, чтобы эта война не привела к гораздо большей катастрофе", - подчеркнул глава немецкого правительства.
"Мы очень хорошо осознаем эту ответственность, и никто не может снять ее с нас", - уточнил он.
По словам Шольца, США и Германия совместно выступают за суверенитет и целостность Украины, чтобы Россия не смогла покорить страну силой.
"Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Путин просчитался, он не сможет выстоять в этой войне", - подчеркнул немецкий канцлер.
Шольц добавил, что обе страны также работают вместе для сильного НАТО, которое защищает каждый квадратный сантиметр территории Альянса.
"На это может рассчитывать каждый член Альянса. Это касается и совместной защиты основных принципов свободного мира, изложенных в Уставе Организации Объединенных Наций", - резюмировал он.
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Типу - "роби що хочеш, ми захищати Україну не будемо, збивати ракети не будемо, далекобійні ракети не дамо, стріляти тим що дали по росії не дозволимо і в НАТО не приймемо"
Нагадує діда Байдена, що у 2022 році 10 раз проголошував, що США не буде своїми військами захищати Україну, хоча Байдена й ніхто про це не питав і почули його з першого разу.
От дав бог "партнерів", що починаєш заздрити Ірану !
При цьому Іран, півне-корейці та Китай НЕ мають кордону з польшею - тому абсурд писати що вони нападауть.
Теоретично напасти моглаб росія, але для цього їй треба спочатку форсувати Дніпро, потім дійти до кордону з Польшею, що, звичайно відбудеться не за один рік...
Хвалю👏
навіщо їм міліони тупих злиднів ?
Ще трошки стурбаваностей і в Берліні вимагатимуть російську церкву і другу державну російську мову, а може і першу.
До чого це тоді призвело майже всі знають.
https://focus.ua/uk/ukraine/674028-gendirektor-steko-obizvav-tck-chortami-a-teper-prosit-u-viyskovih-dopomogi-detali
В Німеччині - Мерца.
В Україні - хоч кого-небудь професійнішого і дієвішого за ЕрЗе.
В США - Ніккі Хейлі... хоч би через чотири роки...
Бо з нинішніми керманичами - все через жопу.
Думали, що він блефує? чи просто зробили вигляд що нічого не відбувається
Непрацює контрацепція на шостому місяці вагітності!!!
еее....політичний довбоьоб чи просто придурок??