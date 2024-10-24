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Новости Война
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Если военные КНДР будут участвовать в войне против Украины, они - законные цели для ВСУ, - Кирби

Білий дім: військові КНДР - законні цілі для ЗСУ

Если военные КНДР появятся на фронте, они будут законными целями для Вооруженных Сил Украины.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Кирби отметил, что пока США не имеют точных данных о том, зачем войска Северной Кореи отправились в Россию и действительно ли они будут привлечены к боевым действиям против украинских сил.

"Если они действительно будут участвовать в войне против Украины, они - законные цели, законные военные цели. И украинские военные будут защищаться от северокорейских военных тем же способом, каким они защищаются от российских", - сказал представитель Белого дома.

Также читайте: КНДР отправила в Россию около 3000 военных, - Белый дом

Участие военных КНДР в войне России против Украины

17 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия готовит десять тысяч северокорейских военных для войны в Украине, в том числе пехоту.

Ранее издание Washington Post писало, что несколько тысяч солдат из КНДР проходят обучение в России и могут быть отправлены на фронт в Украину.

Напомним, в начале октября министр обороны Южной Кореи Ким Йонг Хен заявил, что КНДР могла направить своих военных во временно оккупированные территории Украины в поддержку войны России против нашей страны.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что информация о якобы подготовке Россией солдат из КНДР к отправке на фронт в Украину не соответствует действительности.

Читайте также: НАТО подтвердило пребывание военных Северной Кореи в России

15 октября СМИ сообщили, что на базе 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады оккупационной армии РФ россияне начали формировать так называемый "особый бурятский батальон". Он будет укомплектован гражданами Северной Кореи.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": НАТО подтвердило пребывание военных Северной Кореи в России

15 октября СМИ сообщили, что на базе 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады оккупационной армии РФ россияне начали формировать так называемый "особый бурятский батальон". Он будет укомплектован гражданами Северной Кореи.

Впоследствии глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что почти 11 тысяч солдат из Северной Кореи сейчас проходят подготовку на востоке России, чтобы воевать против Украины. К боевым действиям они будут готовы уже с 1 ноября.

В то же время глава Пентагона Ллойд Остин заявлял, что США пока не подтверждают отправку Северной Кореей военных в Россию.

Южная Корея вызвала посла РФ в Сеуле из-за участия КНДР в войне против Украины.

Сообщалось, что с позиций армии РФ на границе Украины с Брянской и Курской областями уже сбежали восемнадцать военнослужащих Северной Кореи. Впоследствии стало известно, что их задержали.

Постоянный представитель Южной Кореи в Совете Безопасности ООН Джонкук Хванг сообщил, что за участие военных Северной Кореи в войне против Украины, Россия может расплатиться ядерными вооруженными технологиями.

А издание The Guardian написало, что Россия может отправить военных Северной Кореи на захват Покровска в Донецкой области или на зимние штурмы других важных участков на восточном фронте Украины.

Автор: 

КНДР (1232) Кирби Джон (452)


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Топ комментарии
+40
це так благородно, кірбі. Я б не дуже здивувася якшо б сша заборонило нам стрілять в корейців. А раптом ескалація? горіть у пеклі
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24.10.2024 00:26 Ответить
+34
Я думав наша Буба це пі.здець, але оця заява всім пи.здецям пі.здець...
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24.10.2024 00:22 Ответить
+25
Кірбі- капітан очєвідность)))
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24.10.2024 00:20 Ответить
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Кірбі- капітан очєвідность)))
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24.10.2024 00:20 Ответить
Отец родной, разрешил убивать корейских агрессоров в Украине.

що б ми без вказівок кірбі робили ?

.
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24.10.2024 11:50 Ответить
Я думав наша Буба це пі.здець, але оця заява всім пи.здецям пі.здець...
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24.10.2024 00:22 Ответить
А навіщо нам Америка , ми ось що зробили. не дарма ж Зеленський туди мотався!!!

В оманській столиці Маскаті відбулося відкриття нової закордонної дипломатичної установи нашої країни, Посольства України у султанаті Оман.
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24.10.2024 07:27 Ответить
він не вірить, що північнокорейські піхотинці воюватимуть проти України. Він вважає, що це шлях до ескалації, адже тоді НАТО має право допомогти Україні.
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24.10.2024 00:25 Ответить
НАТО і зараз має право нам допомагати, і допомагає. Інше питання, що розмір цієї допомоги абсолютно недостатній та несвоєчасний. Аякже, ескалація...
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24.10.2024 09:37 Ответить
"Якщо військові КНДР з'являться на фронті, то вони будуть законними цілями для Збройних Сил України" - повний 3.14здець.....
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24.10.2024 00:26 Ответить
Сразу после прочтения я тоже так подумал, но потом понял, что это может быть не так уж и смешно. Они естественно будут законными целями если будут на территории Украины. А в Курске? С одной стороны там тоже фронт, но территория-то не украинская .... Если по ним ударить, то получится, что Украина напала на КНДР ...
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24.10.2024 07:57 Ответить
В зоні військових дій кожен озброєний є законною цілью для противників, тим більше якщо він схожий на бурята
😂👍
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24.10.2024 11:54 Ответить
Ну там же написано - "на фронті". Не "в Україні". Чи вважаєте, що через Курвщина не проходе лінія фронту?
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24.10.2024 16:50 Ответить
Долго рассказывать чтобы было совсем понятно. Но если коротко, то просто там строится ловушка для Украины, в которой либо будет начата украинско-корейская война по инициативе Украины(и может даже 3-я Мировая), либо ВСУ вынуждены будут там окопаться и занять оборону, бездействуя, в то время, когда на фронте на украинской территории есть нехватка сил, либо выйти с Курщины и включится в действия на своей территории. Все три варианта для Украины - минус.
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24.10.2024 19:37 Ответить
це так благородно, кірбі. Я б не дуже здивувася якшо б сша заборонило нам стрілять в корейців. А раптом ескалація? горіть у пеклі
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24.10.2024 00:26 Ответить
красиво ізлагаєш
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24.10.2024 06:46 Ответить
Це ще було під питанням?
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24.10.2024 00:27 Ответить
чому ж не можна? скажи ще кацапів у курвську не можна вбивати?
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24.10.2024 06:47 Ответить
Якщо під удар по військовому об'єкту, розміщеному на території кацапетівки, потраплять вузькоокі підкацапники, це буде виключно їхня проблема. А наша проблема в тому, що нема чим туди гарно йо#нути
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24.10.2024 09:41 Ответить
Де написано, що не можна? Фронт не проходе по Курвщині?
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24.10.2024 16:57 Ответить
Напевне Кірбі вважає себе непоганим гумористом.
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24.10.2024 00:29 Ответить
бере приклад із боневтіка! Хоче в 95-й квартал (на пенсії)
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24.10.2024 00:31 Ответить
І що б ми без тебе робили, адмірале "Ясний Х¥й"?
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24.10.2024 00:30 Ответить
Спасибо отец родной что хоть разрешаешь стрелять по корейским окупантам. Завтра еще подтянутся другие организации типо Гутеррюша и красного креста, которые нам будут советовать как лучше корейцев брать в плен, строить для них санатории и предоставлять им усиленное питание и вид на жительство бедненьким
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24.10.2024 00:32 Ответить
Так ми і так вже це робимо без їхньої поради, на сайті Золкіна вже є запрошення для корейців здаватися в полон, корейською мовою з фотографіями та відео як їм буде добре в українському полоні, і чисті ліжка, 2 в кімнаті тільки живуть, і триразове Харчування так красиво показали з м'ясом, з картоплею, з салатиками. Ну Краса ж !!! Буде Україна тепер і північних корейців утримувати, не дарма ж податки підняли для простого народу.
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24.10.2024 07:33 Ответить
У них, можливо немає доступа до інтерету, тому агітірувать треба старим, перевіриним методом - з допомогою підкидування, чи розклеювання листівок.
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24.10.2024 10:03 Ответить
У них семья в заложниках в чучхе. Они ни интернета в глаза не видели ни газет международных в жизни не читали.
Боевые работы без мозгов.
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25.10.2024 05:16 Ответить
Це він уточнив для китайського пана СІ, який може розхвилюватися що його бастардів закобзонили.
Думаю саме в цьому "многоходовочка" лілі-путіна - давити китайцям на жалость - памагітє ваших убівают...
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24.10.2024 00:32 Ответить
Китайцям *****.
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24.10.2024 02:00 Ответить
Другій після США країні НІЧОГО не пох в цьому світі - інакше вони ризикують втратити важелі впливу.
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24.10.2024 13:31 Ответить
Їх важелі впливу, це їх економіка.
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24.10.2024 15:06 Ответить
Ну і? А сонце завтра підніметься зі сході, а опуститься на заході.
Що ти сказати хотів, містер очевидність?
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24.10.2024 15:40 Ответить
а що на це прокукурікав глобальний півень?
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24.10.2024 00:34 Ответить
***** собі Кірбі, суріозно, ти нам дозволяєш. ****** немощі.
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24.10.2024 00:37 Ответить
Дякуємо, батько рідний. Без твого дозволу ЗСУ навіть розгубилися...
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24.10.2024 00:39 Ответить
Кірба,да ти офуїв...
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24.10.2024 00:41 Ответить
*****,що це треба проговарювати словами !!??
Сонечко встає на Сході !
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24.10.2024 00:46 Ответить
То це вже ескалація, чи ще ні?

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24.10.2024 00:46 Ответить
ну а що? все правильно. не стріляти?
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24.10.2024 00:51 Ответить
Та що ви кажете! А ми збирались стурбованість і занепокоєння висловити.
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24.10.2024 01:00 Ответить
***** собі, оце геній, мабуть чуваку череп тисне
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24.10.2024 01:15 Ответить
А от же і Пхеньяні законна ціль. Шкода тільки що в нас немае чем туди поцілити.
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24.10.2024 02:02 Ответить
як би кірбі не сказа то ми б і не знали дякую кірбі
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24.10.2024 02:06 Ответить
І без тебе знаємо Кірбі
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24.10.2024 02:20 Ответить
Оце Кірбі врізав!
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24.10.2024 02:30 Ответить
роизикує, може піздюлєй отримати в адміністрації.
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24.10.2024 02:45 Ответить
велика дяка Джонові, що дозволив у них стріляти.
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24.10.2024 02:43 Ответить
Український проєкт "Хочу жити", спочатку створений для російських військовослужбовців, які хочуть здатися в полон, у середу опублікував у соцмережах звернення російською та корейською мовами, адресоване "бійцям Корейської народної армії, яких відправили на допомогу режиму Путіна".

"Не можна безглуздо вмирати на чужій землі", - йдеться у зверненні.

"Здавайтеся! Україна вас прихистить, нагодує та зігріє! Тисячі російських солдатів зробили правильний вибір і тепер чекають закінчення війни в хороших умовах: комфортні казарми, триразове гаряче харчування, медичне обслуговування.
Неважливо, скільки солдатів Пхеньян відправить на допомогу Росії, не важливо, в якому напрямку - українські табори для військовополонених готові прийняти солдатів будь-якої національності, віросповідання та ідеологічних поглядів", - наголошують у проєкті "Хочу жити".
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24.10.2024 05:09 Ответить
Фінська листівка для червоноармійців.

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24.10.2024 08:58 Ответить
Суворий кірбі. Всєм баяцца. )
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24.10.2024 06:05 Ответить
Дуже дякуємо США за дозвіл стріляти по корейцям,які прийшли вбивати українців! Ось тільки ООН це одобрить????
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24.10.2024 06:10 Ответить
А чого всі так накинулися на Кірбі ? Вони американьці забезпечили собі безпеку і процвітання, а ми мали владу манкуртів з 91 року , що роззброїли нас, за 30 + років по їх вині ми не в нато і жодному безпековому союзі, наслідком чого є найбільша війна з кінця 2 світової
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24.10.2024 06:17 Ответить
зара трумпа обируть побачимо що там буде з безпекою та іншим... 😁
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24.10.2024 06:49 Ответить
Вже й не знаємо,як цьому Кірбі дякувати за його слова...Такою потужністю від них(слів) повіяло,що хоч ховайся в жито...
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24.10.2024 07:22 Ответить
Нема слів... Де наша ЯЗ? Вже давно могли б створити, зразу по іншому б заговорили.
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24.10.2024 07:55 Ответить
Ніх.я собі, а я думав що вони заборонять використовувать зброю в ім'я припинення ескалації
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24.10.2024 08:00 Ответить
Обожемій, дуже дякуємо, вельмишановний гаспадін, що дозволили вбивати цю падаль, як би ми без цього роз'яснення жили...
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24.10.2024 08:39 Ответить
Масло масляне, чи хтось ще до Кірбі цього не розумів?
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24.10.2024 09:07 Ответить
"координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому…" Це так називається по-гамериканськи "ефективний менеджер"?
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24.10.2024 09:17 Ответить
Джон Кірбі - контрадмірал Військово-морських сил США, координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США, радник Білого дому з питань комунікацій у сфері національної безпеки з 2024.
Якщо в США такі контрадмірали і радники Білого дому, що нам вимагати від своїх правителів і радників?..
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24.10.2024 09:49 Ответить
 
 