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Новини Війна
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Якщо військові КНДР братимуть участь у війні проти України, вони - законні цілі для ЗСУ, - Кірбі

Білий дім: військові КНДР - законні цілі для ЗСУ

Якщо військові КНДР з'являться на фронті, то вони будуть законними цілями для Збройних Сил України.

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Кірбі зауважив, що наразі США не мають точних даних про те, навіщо війська Північної Кореї вирушили до Росії та чи справді вони будуть залучені до бойових дій проти українських сил.

"Якщо вони справді братимуть участь у війні проти України, вони – законні цілі, законні військові цілі. Й українські військові захищатимуться від північнокорейських військових в той же спосіб, у який вони захищаються від російських", – сказав представник Білого дому.

Читайте: КНДР відправила в Росію близько 3000 військових, - Білий дім

Участь військових КНДР у війні Росії проти України

17 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія готує десять тисяч північнокорейських військових для війни в Україні, зокрема піхоту.

Раніше видання Washington Post писало, що кілька тисяч солдатів із КНДР проходять навчання в Росії й можуть бути відправлені на фронт в Україну.

Нагадаємо, на початку жовтня міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен заявив, що КНДР могла направити своїх військових в тимчасово окуповані території України на підтримку війни Росії проти нашої країни.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що інформація про нібито підготовку Росією солдатів із КНДР до відправки на фронт в Україну не відповідає дійсності.

15 жовтня ЗМІ повідомили, що на базі 11-ї окремої десантно-штурмової бригади окупаційної армії РФ росіяни почали формувати так званий "особливий бурятський батальйон". Він буде укомплектований громадянами Північної Кореї.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": НАТО підтвердило перебування військових Північної Кореї у Росії

Згодом очільник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що майже 11 тисяч солдатів з Північної Кореї нині проходять підготовку на сході Росії, щоб воювати проти України. До бойових дій вони будуть готові вже з 1 листопада.

Водночас глава Пентагону Ллойд Остін заявляв, що США поки не підтверджуютьнадсилання Північною Кореєю військових до Росії.

Південна Корея викликала посла РФ у Сеулі через участь КНДР у війні проти України.

Повідомлялося, що з позицій армії РФ на кордоні України з Брянською та Курською областями вже втекли вісімнадцять військовослужбовців Північної Кореї. Згодом стало відомо, що їх затримали.

Постійний представник Південної Кореї в Раді Безпеки ООН Джонкук Хванг повідомив, що за участь військових Північної Кореї у війні проти України, Росія може розплатитися ядерними збройними технологіями.

А видання The Guardian написало, що Росія може відправити військових Північної Кореї на захоплення Покровська у Донецькій області чи на зимові штурми інших важливих ділянок на східному фронті України.

Автор: 

КНДР (1252) Кірбі Джон (526)


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Топ коментарі
+40
це так благородно, кірбі. Я б не дуже здивувася якшо б сша заборонило нам стрілять в корейців. А раптом ескалація? горіть у пеклі
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24.10.2024 00:26 Відповісти
+34
Я думав наша Буба це пі.здець, але оця заява всім пи.здецям пі.здець...
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24.10.2024 00:22 Відповісти
+25
Кірбі- капітан очєвідность)))
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24.10.2024 00:20 Відповісти
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Кірбі- капітан очєвідность)))
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24.10.2024 00:20 Відповісти
Отец родной, разрешил убивать корейских агрессоров в Украине.

що б ми без вказівок кірбі робили ?

.
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24.10.2024 11:50 Відповісти
Я думав наша Буба це пі.здець, але оця заява всім пи.здецям пі.здець...
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24.10.2024 00:22 Відповісти
А навіщо нам Америка , ми ось що зробили. не дарма ж Зеленський туди мотався!!!

В оманській столиці Маскаті відбулося відкриття нової закордонної дипломатичної установи нашої країни, Посольства України у султанаті Оман.
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24.10.2024 07:27 Відповісти
він не вірить, що північнокорейські піхотинці воюватимуть проти України. Він вважає, що це шлях до ескалації, адже тоді НАТО має право допомогти Україні.
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24.10.2024 00:25 Відповісти
НАТО і зараз має право нам допомагати, і допомагає. Інше питання, що розмір цієї допомоги абсолютно недостатній та несвоєчасний. Аякже, ескалація...
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24.10.2024 09:37 Відповісти
"Якщо військові КНДР з'являться на фронті, то вони будуть законними цілями для Збройних Сил України" - повний 3.14здець.....
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24.10.2024 00:26 Відповісти
Сразу после прочтения я тоже так подумал, но потом понял, что это может быть не так уж и смешно. Они естественно будут законными целями если будут на территории Украины. А в Курске? С одной стороны там тоже фронт, но территория-то не украинская .... Если по ним ударить, то получится, что Украина напала на КНДР ...
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24.10.2024 07:57 Відповісти
В зоні військових дій кожен озброєний є законною цілью для противників, тим більше якщо він схожий на бурята
😂👍
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24.10.2024 11:54 Відповісти
Ну там же написано - "на фронті". Не "в Україні". Чи вважаєте, що через Курвщина не проходе лінія фронту?
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24.10.2024 16:50 Відповісти
Долго рассказывать чтобы было совсем понятно. Но если коротко, то просто там строится ловушка для Украины, в которой либо будет начата украинско-корейская война по инициативе Украины(и может даже 3-я Мировая), либо ВСУ вынуждены будут там окопаться и занять оборону, бездействуя, в то время, когда на фронте на украинской территории есть нехватка сил, либо выйти с Курщины и включится в действия на своей территории. Все три варианта для Украины - минус.
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24.10.2024 19:37 Відповісти
це так благородно, кірбі. Я б не дуже здивувася якшо б сша заборонило нам стрілять в корейців. А раптом ескалація? горіть у пеклі
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24.10.2024 00:26 Відповісти
красиво ізлагаєш
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24.10.2024 06:46 Відповісти
Це ще було під питанням?
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24.10.2024 00:27 Відповісти
чому ж не можна? скажи ще кацапів у курвську не можна вбивати?
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24.10.2024 06:47 Відповісти
Якщо під удар по військовому об'єкту, розміщеному на території кацапетівки, потраплять вузькоокі підкацапники, це буде виключно їхня проблема. А наша проблема в тому, що нема чим туди гарно йо#нути
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24.10.2024 09:41 Відповісти
Де написано, що не можна? Фронт не проходе по Курвщині?
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24.10.2024 16:57 Відповісти
Напевне Кірбі вважає себе непоганим гумористом.
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24.10.2024 00:29 Відповісти
бере приклад із боневтіка! Хоче в 95-й квартал (на пенсії)
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24.10.2024 00:31 Відповісти
І що б ми без тебе робили, адмірале "Ясний Х¥й"?
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24.10.2024 00:30 Відповісти
Спасибо отец родной что хоть разрешаешь стрелять по корейским окупантам. Завтра еще подтянутся другие организации типо Гутеррюша и красного креста, которые нам будут советовать как лучше корейцев брать в плен, строить для них санатории и предоставлять им усиленное питание и вид на жительство бедненьким
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24.10.2024 00:32 Відповісти
Так ми і так вже це робимо без їхньої поради, на сайті Золкіна вже є запрошення для корейців здаватися в полон, корейською мовою з фотографіями та відео як їм буде добре в українському полоні, і чисті ліжка, 2 в кімнаті тільки живуть, і триразове Харчування так красиво показали з м'ясом, з картоплею, з салатиками. Ну Краса ж !!! Буде Україна тепер і північних корейців утримувати, не дарма ж податки підняли для простого народу.
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24.10.2024 07:33 Відповісти
У них, можливо немає доступа до інтерету, тому агітірувать треба старим, перевіриним методом - з допомогою підкидування, чи розклеювання листівок.
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24.10.2024 10:03 Відповісти
У них семья в заложниках в чучхе. Они ни интернета в глаза не видели ни газет международных в жизни не читали.
Боевые работы без мозгов.
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25.10.2024 05:16 Відповісти
Це він уточнив для китайського пана СІ, який може розхвилюватися що його бастардів закобзонили.
Думаю саме в цьому "многоходовочка" лілі-путіна - давити китайцям на жалость - памагітє ваших убівают...
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24.10.2024 00:32 Відповісти
Китайцям *****.
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24.10.2024 02:00 Відповісти
Другій після США країні НІЧОГО не пох в цьому світі - інакше вони ризикують втратити важелі впливу.
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24.10.2024 13:31 Відповісти
Їх важелі впливу, це їх економіка.
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24.10.2024 15:06 Відповісти
Ну і? А сонце завтра підніметься зі сході, а опуститься на заході.
Що ти сказати хотів, містер очевидність?
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24.10.2024 15:40 Відповісти
а що на це прокукурікав глобальний півень?
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24.10.2024 00:34 Відповісти
***** собі Кірбі, суріозно, ти нам дозволяєш. ****** немощі.
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24.10.2024 00:37 Відповісти
Дякуємо, батько рідний. Без твого дозволу ЗСУ навіть розгубилися...
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24.10.2024 00:39 Відповісти
Кірба,да ти офуїв...
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24.10.2024 00:41 Відповісти
*****,що це треба проговарювати словами !!??
Сонечко встає на Сході !
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24.10.2024 00:46 Відповісти
То це вже ескалація, чи ще ні?

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24.10.2024 00:46 Відповісти
ну а що? все правильно. не стріляти?
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24.10.2024 00:51 Відповісти
Та що ви кажете! А ми збирались стурбованість і занепокоєння висловити.
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24.10.2024 01:00 Відповісти
***** собі, оце геній, мабуть чуваку череп тисне
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24.10.2024 01:15 Відповісти
А от же і Пхеньяні законна ціль. Шкода тільки що в нас немае чем туди поцілити.
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24.10.2024 02:02 Відповісти
як би кірбі не сказа то ми б і не знали дякую кірбі
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24.10.2024 02:06 Відповісти
І без тебе знаємо Кірбі
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24.10.2024 02:20 Відповісти
Оце Кірбі врізав!
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24.10.2024 02:30 Відповісти
роизикує, може піздюлєй отримати в адміністрації.
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24.10.2024 02:45 Відповісти
велика дяка Джонові, що дозволив у них стріляти.
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24.10.2024 02:43 Відповісти
Український проєкт "Хочу жити", спочатку створений для російських військовослужбовців, які хочуть здатися в полон, у середу опублікував у соцмережах звернення російською та корейською мовами, адресоване "бійцям Корейської народної армії, яких відправили на допомогу режиму Путіна".

"Не можна безглуздо вмирати на чужій землі", - йдеться у зверненні.

"Здавайтеся! Україна вас прихистить, нагодує та зігріє! Тисячі російських солдатів зробили правильний вибір і тепер чекають закінчення війни в хороших умовах: комфортні казарми, триразове гаряче харчування, медичне обслуговування.
Неважливо, скільки солдатів Пхеньян відправить на допомогу Росії, не важливо, в якому напрямку - українські табори для військовополонених готові прийняти солдатів будь-якої національності, віросповідання та ідеологічних поглядів", - наголошують у проєкті "Хочу жити".
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24.10.2024 05:09 Відповісти
Фінська листівка для червоноармійців.

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24.10.2024 08:58 Відповісти
Суворий кірбі. Всєм баяцца. )
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24.10.2024 06:05 Відповісти
Дуже дякуємо США за дозвіл стріляти по корейцям,які прийшли вбивати українців! Ось тільки ООН це одобрить????
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24.10.2024 06:10 Відповісти
А чого всі так накинулися на Кірбі ? Вони американьці забезпечили собі безпеку і процвітання, а ми мали владу манкуртів з 91 року , що роззброїли нас, за 30 + років по їх вині ми не в нато і жодному безпековому союзі, наслідком чого є найбільша війна з кінця 2 світової
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24.10.2024 06:17 Відповісти
зара трумпа обируть побачимо що там буде з безпекою та іншим... 😁
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24.10.2024 06:49 Відповісти
Вже й не знаємо,як цьому Кірбі дякувати за його слова...Такою потужністю від них(слів) повіяло,що хоч ховайся в жито...
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24.10.2024 07:22 Відповісти
Нема слів... Де наша ЯЗ? Вже давно могли б створити, зразу по іншому б заговорили.
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24.10.2024 07:55 Відповісти
Ніх.я собі, а я думав що вони заборонять використовувать зброю в ім'я припинення ескалації
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24.10.2024 08:00 Відповісти
Обожемій, дуже дякуємо, вельмишановний гаспадін, що дозволили вбивати цю падаль, як би ми без цього роз'яснення жили...
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24.10.2024 08:39 Відповісти
Масло масляне, чи хтось ще до Кірбі цього не розумів?
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24.10.2024 09:07 Відповісти
"координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому…" Це так називається по-гамериканськи "ефективний менеджер"?
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24.10.2024 09:17 Відповісти
Джон Кірбі - контрадмірал Військово-морських сил США, координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США, радник Білого дому з питань комунікацій у сфері національної безпеки з 2024.
Якщо в США такі контрадмірали і радники Білого дому, що нам вимагати від своїх правителів і радників?..
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24.10.2024 09:49 Відповісти
 
 