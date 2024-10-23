КНДР отправила в Россию около 3000 военных, - Белый дом

В Белом доме подтверждают, что северокорейские военные проходят подготовку на территории РФ, однако пока неизвестно, будут ли они принимать непосредственное участие в войне против Украины.

Об этом сказал координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

По его словам, с начала до середины октября Северная Корея отправила "не менее 3000 солдат в восточную Россию".

"По нашим оценкам, эти военные на кораблях отправились из порта Вонсан в Северной Корее в российский Владивосток. Оттуда северокорейские военные отправились в ряд военных тренировочных центров на востоке России, где они сейчас проходят подготовку", - рассказал Кирби.

Он уточнил, что пока не понятно, будут ли эти северокорейские военные принимать прямое участие в боевых действиях против Украины вместе с российскими войсками.

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"Но, безусловно, такая вероятность вызывает значительное беспокойство. После завершения подготовки эти военные, возможно, отправятся на запад России, где будут воевать против украинских военных", - сказал представитель Белого дома.

Он сказал, что США сообщили украинской стороне свое видение ситуации, а также находятся в тесной связи с союзниками, партнерами и странами региона "относительно последствий такого кардинального шага и нашей возможной реакции".

"Позвольте четко заявить: если северокорейские военные таки вступят в боевые действия, это событие покажет все большее отчаяние России в ее войне против Украины", - подчеркнул Кирби, добавив, что это "будет признаком слабости, а не силы Кремля".

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Участие военных КНДР в войне России против Украины

17 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия готовит десять тысяч северокорейских военных для войны в Украине, в том числе пехоту.

Ранее издание Washington Post писало, что несколько тысяч солдат из КНДР проходят обучение в России и могут быть отправлены на фронт в Украину.

Напомним, в начале октября министр обороны Южной Кореи Ким Йонг Хен заявил, что КНДР могла направить своих военных во временно оккупированные территории Украины в поддержку войны России против нашей страны.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что информация о якобы подготовке Россией солдат из КНДР к отправке на фронт в Украину не соответствует действительности.

15 октября СМИ сообщили, что на базе 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады оккупационной армии РФ россияне начали формировать так называемый "особый бурятский батальон". Он будет укомплектован гражданами Северной Кореи.

Впоследствии глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что почти 11 тысяч солдат из Северной Кореи сейчас проходят подготовку на востоке России, чтобы воевать против Украины. К боевым действиям они будут готовы уже с 1 ноября.

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В то же время глава Пентагона Ллойд Остин заявлял, что США пока не подтверждают отправку Северной Кореей военных в Россию.

Южная Корея вызвала посла РФ в Сеуле из-за участия КНДР в войне против Украины.

Сообщалось, что с позиций армии РФ на границе Украины с Брянской и Курской областями уже сбежали восемнадцать военнослужащих Северной Кореи. Впоследствии стало известно, что их задержали.

Постоянный представитель Южной Кореи в Совете Безопасности ООН Джонкук Хванг сообщил, что за участие военных Северной Кореи в войне против Украины, Россия может расплатиться ядерными вооруженными технологиями.

А издание The Guardian написало, что Россия может отправить военных Северной Кореи на захват Покровска в Донецкой области или на зимние штурмы других важных участков на восточном фронте Украины.

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