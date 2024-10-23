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Новости Война
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КНДР отправила в Россию около 3000 военных, - Белый дом

У Білому домі розповіли скільки військових КНДР відправила в РФ

В Белом доме подтверждают, что северокорейские военные проходят подготовку на территории РФ, однако пока неизвестно, будут ли они принимать непосредственное участие в войне против Украины.

Об этом сказал координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

По его словам, с начала до середины октября Северная Корея отправила "не менее 3000 солдат в восточную Россию".

"По нашим оценкам, эти военные на кораблях отправились из порта Вонсан в Северной Корее в российский Владивосток. Оттуда северокорейские военные отправились в ряд военных тренировочных центров на востоке России, где они сейчас проходят подготовку", - рассказал Кирби.

Он уточнил, что пока не понятно, будут ли эти северокорейские военные принимать прямое участие в боевых действиях против Украины вместе с российскими войсками.

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"Но, безусловно, такая вероятность вызывает значительное беспокойство. После завершения подготовки эти военные, возможно, отправятся на запад России, где будут воевать против украинских военных", - сказал представитель Белого дома.

Он сказал, что США сообщили украинской стороне свое видение ситуации, а также находятся в тесной связи с союзниками, партнерами и странами региона "относительно последствий такого кардинального шага и нашей возможной реакции".

"Позвольте четко заявить: если северокорейские военные таки вступят в боевые действия, это событие покажет все большее отчаяние России в ее войне против Украины", - подчеркнул Кирби, добавив, что это "будет признаком слабости, а не силы Кремля".

Читайте также: "План победы" Зеленского в США назвали "бесперспективным", - The Economist

Участие военных КНДР в войне России против Украины

17 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия готовит десять тысяч северокорейских военных для войны в Украине, в том числе пехоту.

Ранее издание Washington Post писало, что несколько тысяч солдат из КНДР проходят обучение в России и могут быть отправлены на фронт в Украину.

Напомним, в начале октября министр обороны Южной Кореи Ким Йонг Хен заявил, что КНДР могла направить своих военных во временно оккупированные территории Украины в поддержку войны России против нашей страны.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что информация о якобы подготовке Россией солдат из КНДР к отправке на фронт в Украину не соответствует действительности.

15 октября СМИ сообщили, что на базе 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады оккупационной армии РФ россияне начали формировать так называемый "особый бурятский батальон". Он будет укомплектован гражданами Северной Кореи.

Впоследствии глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что почти 11 тысяч солдат из Северной Кореи сейчас проходят подготовку на востоке России, чтобы воевать против Украины. К боевым действиям они будут готовы уже с 1 ноября.

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В то же время глава Пентагона Ллойд Остин заявлял, что США пока не подтверждают отправку Северной Кореей военных в Россию.

Южная Корея вызвала посла РФ в Сеуле из-за участия КНДР в войне против Украины.

Сообщалось, что с позиций армии РФ на границе Украины с Брянской и Курской областями уже сбежали восемнадцать военнослужащих Северной Кореи. Впоследствии стало известно, что их задержали.

Постоянный представитель Южной Кореи в Совете Безопасности ООН Джонкук Хванг сообщил, что за участие военных Северной Кореи в войне против Украины, Россия может расплатиться ядерными вооруженными технологиями.

А издание The Guardian написало, что Россия может отправить военных Северной Кореи на захват Покровска в Донецкой области или на зимние штурмы других важных участков на восточном фронте Украины.

Читайте также: Первые отряды войск КНДР могут появиться на Курском направлении уже завтра, - Буданов

Автор: 

КНДР (1232) россия (96216) США (27166)


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Топ комментарии
+14
"Дозвольте чітко заявити: якщо північнокорейські військові таки вступлять у бойові дії, ця подія засвідчить усе більший відчай Росії у її війні проти України", - підкреслив Кірбі, додавши, що це "буде ознакою слабкості, а не сили Кремля".

А "выражение озабоченности" это признак слабости или силы со стороны США?
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23.10.2024 23:15 Ответить
+11
А в США не відомо, що вони робитимуть, мабуть танцювати
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23.10.2024 23:29 Ответить
+8
Ви чули вираз "Жаба в окропі"?

Жаба в окропі - науковий https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D1%82 анекдот (при цьому - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82 експеримент реально проводився в XIX столітті), що описує повільне https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%96 варіння живої https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%B1%D0%B0 жаби .

Суттю експерименту є припущення про те, що якщо жабу помістять в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%80%D1%96%D0%BF киплячу воду , вона вистрибне, але якщо вона буде перебувати в холодній воді, яка повільно нагрівається, то вона не буде сприймати небезпеку і буде повільно гинути.

Історію зазвичай використовують з метою застереження, як https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B0 метафоричне зображення нездатності чи небажання людей реагувати або https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B0_%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1 усвідомлювати зміни https://en.wikipedia.org/wiki/Creeping_normality [en] , які відбуваються поступово, а не раптово, та призводять до небажаних наслідків, виправити які стає надто пізно.
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23.10.2024 23:19 Ответить
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"Дозвольте чітко заявити: якщо північнокорейські військові таки вступлять у бойові дії, ця подія засвідчить усе більший відчай Росії у її війні проти України", - підкреслив Кірбі, додавши, що це "буде ознакою слабкості, а не сили Кремля".

А "выражение озабоченности" это признак слабости или силы со стороны США?
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23.10.2024 23:15 Ответить
Ви чули вираз "Жаба в окропі"?

Жаба в окропі - науковий https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D1%82 анекдот (при цьому - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82 експеримент реально проводився в XIX столітті), що описує повільне https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%96 варіння живої https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%B1%D0%B0 жаби .

Суттю експерименту є припущення про те, що якщо жабу помістять в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%80%D1%96%D0%BF киплячу воду , вона вистрибне, але якщо вона буде перебувати в холодній воді, яка повільно нагрівається, то вона не буде сприймати небезпеку і буде повільно гинути.

Історію зазвичай використовують з метою застереження, як https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B0 метафоричне зображення нездатності чи небажання людей реагувати або https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B0_%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1 усвідомлювати зміни https://en.wikipedia.org/wiki/Creeping_normality [en] , які відбуваються поступово, а не раптово, та призводять до небажаних наслідків, виправити які стає надто пізно.
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23.10.2024 23:19 Ответить
нагадує українців під "президенством" ЗЕ. Точнісінько жаба в окропі.
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23.10.2024 23:23 Ответить
взагалі то я хотів пояснити дії США відносно рашки...
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23.10.2024 23:32 Ответить
США втратили контроль над війною, но роблять покер-фейс ніби все йде по плану.

Бідон і Салліван думали, що потужні санкції швидко завалять росію, а значить розтягування допомоги логічне, но санкції провалились, а американська високоточна зброя в більшості заглушена і не попадає.

Американці дійсно туповаті як писав Задорнов.
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24.10.2024 00:11 Ответить
тупого задронова червяки доїдають в натівській прибалтиці, в той самий час коли ТИСЯЧОЛІТНЯ Америка (благослови її Господь) керує світовим порядком...
Це все що потрібно знати.
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24.10.2024 00:18 Ответить
ну не тисячолітня
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24.10.2024 07:25 Ответить
ага... Звичайно тисячолітня - бо в неї ВСІ ознаки тисячолітньої - ПЕРША економіка у світі, ПЕРША по науковому потенціалу, Демографія - зростаюча і т.д. і т.п.
... а от росія - створена алкоголіком ельциним в 1992 році - довго не протягне на розбазарюванні подарунків залишених ссср...
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24.10.2024 13:30 Ответить
Америка Америкою, а от з Україною що?.. Війна роздирає, а ми продовжуємо чути потужні обіцянки і стурбованості...
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24.10.2024 08:41 Ответить
З Україною все буде добре, а от з росією що?
Війна роздирає на кровну помсту кадирова, санкції працюють, газпром банкрут, шахтарі страйкують - гойда!
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24.10.2024 13:27 Ответить
Яка ж телемарафонна наївність...
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24.10.2024 15:26 Ответить
Що не так? газпром банкрут банкрут... шахтарям кузбаса пів року не платять зарплатню? ТАК, бо Китай перестав купувати російське вугілля, кадиров об'являв кровну помсту? об'являв.
Це все не з телемарафону - а з російських каналів.
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24.10.2024 15:38 Ответить
Та може все й так є. Але їхні проблеми на фоні наших проблем виглядають якось геть дрібними...
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24.10.2024 15:45 Ответить
Чим більше у кацапів проблем - ти менше у України проблем.
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25.10.2024 11:38 Ответить
Вони просто клеять дурня, от і все.
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24.10.2024 08:26 Ответить
Проходе пів року: Опора на КНДР,Иран,Китай, Кубу,Венесуелу,Індію і багатьох країн Середньої і Центральної Азії ,Кавказу та декилькох країн Африки, демонструє слабкість Росії, але Україна визиваючи подив коаліції західних демократичних держав НАТО проявляє неочікувану впертість і продовжує чинити опір неймовірно ослабленій сверх державі , унеможливлюючи цим досягненя справедливого миру і остаточного рішення Українського питання.
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24.10.2024 09:38 Ответить
так это же...как его...эскалация
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23.10.2024 23:21 Ответить
А в США не відомо, що вони робитимуть, мабуть танцювати
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23.10.2024 23:29 Ответить
Знову якесь жалюгідне ниття від гєгємонів
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23.10.2024 23:29 Ответить
КНДР відправила в Росію близько 3000 військових,
==============
напевно спробують з бульбашії вторгнутися.
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23.10.2024 23:29 Ответить
Сєвєрорусобєлокорєйци.
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23.10.2024 23:39 Ответить
3000 ? то дуже замало для цього
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23.10.2024 23:45 Ответить
Бідолашний Тайвань...Коли китайці все ж таки нападуть - Америка одразу скаже,що не може відокремити нападників від жертв агресії - бо усі жовті та маленькі....тому допомагати не будуть,щоб не переплутати!
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23.10.2024 23:34 Ответить
Лише абсолютно відірвана від реальності істота вірить, що КИТАЙ буде нападати на СВОЮ ВЛАСНУ територію.
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24.10.2024 00:12 Ответить
Нападати не будуть, просто "захоплення влади"

https://www.holosameryky.com/a/taiwan-kytai-viyskovi-navchannia/7625296.html Китайські посадовці заявили 24 травня , що керівництво Тайваню буцімто ********** острів до війни з Пекіном. Заява прозвучала в час, коли Китай проводить військові навчання навколо самоврядного демократичного острова, під час яких китайські війська відпрацьовують "захоплення влади" на Тайвані.
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24.10.2024 00:41 Ответить
Тайвань - це Китай - це тобі скажуть будь-де.
Суть конфлікту що Тайвань ще не звик що тепер він частина Китаю.
І головна "фішка" Тайваню - високо-технологічні підприємства американців.
Коли американці повністю перекинуть назад виробництво в США - потреба в Тайваню відпаде, як і інтерес до нього.
Китай може почекати час від часу сурйозно бряскаючи зброєю для солідності.
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24.10.2024 00:46 Ответить
Якраз навпаки. Китай - це частина Тайваню. Комуняцька клоака окупувала чужу землю і сздила чужу назву. Нічого не нагадує?
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24.10.2024 11:10 Ответить
Так наші воєнкори кажуть, що корейців уже 12 тисяч в Україні.
І чудово видно з супутників як вони рухаються на рабcійській території.
Але Америка до виборів бачитиме лише 3 тисячі і висловлюватиме свою глибоку занепокоєність ситуацією.
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23.10.2024 23:42 Ответить
США поки півень особисто не клюне в одне місце вони не бачитимуть агресії і будуть намагатися пересидіти якмога довше в нейтральному статусі. Це вже перевірено у другій світовій війні.
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23.10.2024 23:50 Ответить
Iсторія війн вчить тому, що ніхто з цієї історії висновків правильних не зробив.
Все повторюється по спіралі.
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24.10.2024 08:00 Ответить
воєнкори, а вони їх бачили і рахували? он якесь чмо із зелених казало, що це все фейк.
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24.10.2024 07:28 Ответить
Ось це ви 100% правильно написали, що якесь чмо із зелених щось там сказало з приводу корейців на війні з Україною.
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24.10.2024 07:56 Ответить
Гордон пише ніби він знає пропозиції росіян. Ніби вони передали це в США.

Армія до 350 тисяч обмеження по техніці, віддати ЗАЕС і воду в Крим, 100 км смуга по берегу Дніпра до Чорного моря, про Крим забути, віддати весь Донбас плюс Запоріжжя з Херсонщиною.

Відмовитися взагалі від НАТО.

Взамін вони не проти вступу України в ЄС.
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23.10.2024 23:46 Ответить
стартова позиція на переговорах завжди максимальна, як то кажуть Бог не скряга проси більше.
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23.10.2024 23:55 Ответить
а що таке гандон, рупор кацапів, чи свої хвороблтві марення за реальність видає? цитувати того ублюдка - погано.
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24.10.2024 07:30 Ответить
Коли хочуть 1 гривню, завжди просять 5 гривень.
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24.10.2024 08:49 Ответить
До мухосранська прибули кацапорилі косоокі корейці ,
для поїдання собак , блд
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23.10.2024 23:54 Ответить
Я бы в ответ на месте Байдена отправил стока же американских солдат в Украину! Резерв у ВСУ не резиновый и нужно его чем-то пополнять!
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23.10.2024 23:54 Ответить
Ви не на місці Байдена. В американців не "солдати", а військові, які за замовчуванням є людьми, про що в нас якось не прийнято говорити, і можливо вони теж хочуть жити.
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24.10.2024 11:09 Ответить
Пригрозите Киму и Кремлю санкциями. Позорище.
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23.10.2024 23:58 Ответить
Визнали таки, що Земля кругла. Залишилося допустити що вона ще й крутиться.
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23.10.2024 23:59 Ответить
Допомога від Байдена+Камали

"У Білому домі назвали військових КНДР в Україні законними цілями"

"Якщо вони справді братимуть участь у війні проти України, вони - законні цілі, законні військові цілі. Й українські військові захищатимуться від північнокорейських військових в той же спосіб, у який вони захищаються від російських" - Кірбі
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24.10.2024 00:42 Ответить
В цьому є якась логіка. Якщо вода падає з неба - то це означає, що це дощ.
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24.10.2024 11:07 Ответить
"Німеччина і США - не єдині блокувальники запрошення для України до вступу в НАТО. Угорщина, Словаччина, Бельгія, Словенія та Іспанія також чинять опір."

Зброї не дамо (обмежемо та з умовами), в НАТО заблокуємо - щоб не було ядерної ескалації

Якось вирішиться, або хай вирішує новий президент...
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24.10.2024 00:48 Ответить
не з цим чмошником в Україні очікувати якусь реальну допомогу
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24.10.2024 07:32 Ответить

Гегмон США- Нам вже 2тижні кажуть що КНДР відправила в Россію війскових і ми нарешті росплющили очі і побачили їх.
але навіщо вони іх відправили? можливо просто щоб навчатись?
А що якщо вони будуть приймати участь у війні як ми на це відреагуємо? вочевидь же ж дамо меньше зброї Україні!
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24.10.2024 01:17 Ответить
https://youtu.be/xsjfuPlrjT0?t=4863 Підтвердження , що "пообіцяла" Камала, за 5 днів до 24 лютого 2022
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24.10.2024 02:12 Ответить
Чудо? сліпі накінець прозріли
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24.10.2024 02:24 Ответить
Завдяки відосикам самих кацапів. Телеграм став головним джерелом розвідок.
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24.10.2024 03:01 Ответить
Вони будуть як невмотивовані європейські союзники нацистської Німеччини в WWII, слабкою ланкою.
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24.10.2024 03:00 Ответить
Кстати, похоже, что и за пухляком сгоняли, чтоб вся шайка-лейка в сборе была. Хорошо бы ВСУ туда тоже чего-нибудь отправили

https://www.flightradar24.com/RSD845/37ae3932
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24.10.2024 03:03 Ответить
индейцев из США
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24.10.2024 06:46 Ответить
К сожалению нет у Украины такого оружия чтобы хорошенько в-бать по Пхеньяну.
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24.10.2024 08:04 Ответить
Ну я вообще-то имел ввиду Казань. Туда прилетало уже, даже чуть дальше - Алабуга(или как там его), где шахеды изготавливают.
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24.10.2024 12:12 Ответить
Да в Элабугу однажды прилетело и сколько было вони потом!! "Там же дети, как вы можете по ним стрелять."
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25.10.2024 05:11 Ответить
Ну де 3 там і 12 скоро може скоро бути
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24.10.2024 08:34 Ответить
cuckolds
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24.10.2024 08:38 Ответить
"

Північнокорейські війська, які знаходяться в Росії, можуть направити у Курську область. Російський диктатор Володимир Путін робить ставку на те, що вони відіб'ють частину Курської області, яку контролюють ЗСУ.

Про це повідомляє https://www.rbc.ua/rus/news РБК-Україна з посиланням на https://www.ft.com/content/840398d0-fe98-4bc0-ad61-72e862578ced?accessToken=zwAGJTPUBKVQkdOEA5jQ_phLwNOtYXLoYleM7Q.MEUCIQCJ8T2vRqZegdd66wMcG2Np8Cc5nRN6vN26V9KnxcS-PQIgGG1pyTbmMnJj-kOZDo0j5dU1MfWpxf4y4t8iYUs_hBU&sharetype=gift&token=fd1716a7-bcf3-4096-9bf7-cb65eaa6547b Financial Times
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24.10.2024 10:57 Ответить
Які ж потужні в нас інформатори.
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24.10.2024 11:06 Ответить
 
 