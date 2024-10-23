КНДР отправила в Россию около 3000 военных, - Белый дом
В Белом доме подтверждают, что северокорейские военные проходят подготовку на территории РФ, однако пока неизвестно, будут ли они принимать непосредственное участие в войне против Украины.
Об этом сказал координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
По его словам, с начала до середины октября Северная Корея отправила "не менее 3000 солдат в восточную Россию".
"По нашим оценкам, эти военные на кораблях отправились из порта Вонсан в Северной Корее в российский Владивосток. Оттуда северокорейские военные отправились в ряд военных тренировочных центров на востоке России, где они сейчас проходят подготовку", - рассказал Кирби.
Он уточнил, что пока не понятно, будут ли эти северокорейские военные принимать прямое участие в боевых действиях против Украины вместе с российскими войсками.
"Но, безусловно, такая вероятность вызывает значительное беспокойство. После завершения подготовки эти военные, возможно, отправятся на запад России, где будут воевать против украинских военных", - сказал представитель Белого дома.
Он сказал, что США сообщили украинской стороне свое видение ситуации, а также находятся в тесной связи с союзниками, партнерами и странами региона "относительно последствий такого кардинального шага и нашей возможной реакции".
"Позвольте четко заявить: если северокорейские военные таки вступят в боевые действия, это событие покажет все большее отчаяние России в ее войне против Украины", - подчеркнул Кирби, добавив, что это "будет признаком слабости, а не силы Кремля".
Участие военных КНДР в войне России против Украины
17 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия готовит десять тысяч северокорейских военных для войны в Украине, в том числе пехоту.
Ранее издание Washington Post писало, что несколько тысяч солдат из КНДР проходят обучение в России и могут быть отправлены на фронт в Украину.
Напомним, в начале октября министр обороны Южной Кореи Ким Йонг Хен заявил, что КНДР могла направить своих военных во временно оккупированные территории Украины в поддержку войны России против нашей страны.
Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что информация о якобы подготовке Россией солдат из КНДР к отправке на фронт в Украину не соответствует действительности.
15 октября СМИ сообщили, что на базе 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады оккупационной армии РФ россияне начали формировать так называемый "особый бурятский батальон". Он будет укомплектован гражданами Северной Кореи.
Впоследствии глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что почти 11 тысяч солдат из Северной Кореи сейчас проходят подготовку на востоке России, чтобы воевать против Украины. К боевым действиям они будут готовы уже с 1 ноября.
В то же время глава Пентагона Ллойд Остин заявлял, что США пока не подтверждают отправку Северной Кореей военных в Россию.
Южная Корея вызвала посла РФ в Сеуле из-за участия КНДР в войне против Украины.
Сообщалось, что с позиций армии РФ на границе Украины с Брянской и Курской областями уже сбежали восемнадцать военнослужащих Северной Кореи. Впоследствии стало известно, что их задержали.
Постоянный представитель Южной Кореи в Совете Безопасности ООН Джонкук Хванг сообщил, что за участие военных Северной Кореи в войне против Украины, Россия может расплатиться ядерными вооруженными технологиями.
А издание The Guardian написало, что Россия может отправить военных Северной Кореи на захват Покровска в Донецкой области или на зимние штурмы других важных участков на восточном фронте Украины.
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А "выражение озабоченности" это признак слабости или силы со стороны США?
Жаба в окропі - науковий https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D1%82 анекдот (при цьому - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82 експеримент реально проводився в XIX столітті), що описує повільне https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%96 варіння живої https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%B1%D0%B0 жаби .
Суттю експерименту є припущення про те, що якщо жабу помістять в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%80%D1%96%D0%BF киплячу воду , вона вистрибне, але якщо вона буде перебувати в холодній воді, яка повільно нагрівається, то вона не буде сприймати небезпеку і буде повільно гинути.
Історію зазвичай використовують з метою застереження, як https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B0 метафоричне зображення нездатності чи небажання людей реагувати або https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B0_%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1 усвідомлювати зміни https://en.wikipedia.org/wiki/Creeping_normality [en] , які відбуваються поступово, а не раптово, та призводять до небажаних наслідків, виправити які стає надто пізно.
Бідон і Салліван думали, що потужні санкції швидко завалять росію, а значить розтягування допомоги логічне, но санкції провалились, а американська високоточна зброя в більшості заглушена і не попадає.
Американці дійсно туповаті як писав Задорнов.
Це все що потрібно знати.
... а от росія - створена алкоголіком ельциним в 1992 році - довго не протягне на розбазарюванні подарунків залишених ссср...
Війна роздирає на кровну помсту кадирова, санкції працюють, газпром банкрут, шахтарі страйкують - гойда!
Це все не з телемарафону - а з російських каналів.
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напевно спробують з бульбашії вторгнутися.
https://www.holosameryky.com/a/taiwan-kytai-viyskovi-navchannia/7625296.html Китайські посадовці заявили 24 травня , що керівництво Тайваню буцімто ********** острів до війни з Пекіном. Заява прозвучала в час, коли Китай проводить військові навчання навколо самоврядного демократичного острова, під час яких китайські війська відпрацьовують "захоплення влади" на Тайвані.
Суть конфлікту що Тайвань ще не звик що тепер він частина Китаю.
І головна "фішка" Тайваню - високо-технологічні підприємства американців.
Коли американці повністю перекинуть назад виробництво в США - потреба в Тайваню відпаде, як і інтерес до нього.
Китай може почекати час від часу сурйозно бряскаючи зброєю для солідності.
І чудово видно з супутників як вони рухаються на рабcійській території.
Але Америка до виборів бачитиме лише 3 тисячі і висловлюватиме свою глибоку занепокоєність ситуацією.
Все повторюється по спіралі.
Армія до 350 тисяч обмеження по техніці, віддати ЗАЕС і воду в Крим, 100 км смуга по берегу Дніпра до Чорного моря, про Крим забути, віддати весь Донбас плюс Запоріжжя з Херсонщиною.
Відмовитися взагалі від НАТО.
Взамін вони не проти вступу України в ЄС.
для поїдання собак , блд
"У Білому домі назвали військових КНДР в Україні законними цілями"
"Якщо вони справді братимуть участь у війні проти України, вони - законні цілі, законні військові цілі. Й українські військові захищатимуться від північнокорейських військових в той же спосіб, у який вони захищаються від російських" - Кірбі
Зброї не дамо (обмежемо та з умовами), в НАТО заблокуємо - щоб не було ядерної ескалації
Якось вирішиться, або хай вирішує новий президент...
Гегмон США- Нам вже 2тижні кажуть що КНДР відправила в Россію війскових і ми нарешті росплющили очі і побачили їх.
але навіщо вони іх відправили? можливо просто щоб навчатись?
А що якщо вони будуть приймати участь у війні як ми на це відреагуємо? вочевидь же ж дамо меньше зброї Україні!
https://www.flightradar24.com/RSD845/37ae3932
Північнокорейські війська, які знаходяться в Росії, можуть направити у Курську область. Російський диктатор Володимир Путін робить ставку на те, що вони відіб'ють частину Курської області, яку контролюють ЗСУ.
Про це повідомляє https://www.rbc.ua/rus/news РБК-Україна з посиланням на https://www.ft.com/content/840398d0-fe98-4bc0-ad61-72e862578ced?accessToken=zwAGJTPUBKVQkdOEA5jQ_phLwNOtYXLoYleM7Q.MEUCIQCJ8T2vRqZegdd66wMcG2Np8Cc5nRN6vN26V9KnxcS-PQIgGG1pyTbmMnJj-kOZDo0j5dU1MfWpxf4y4t8iYUs_hBU&sharetype=gift&token=fd1716a7-bcf3-4096-9bf7-cb65eaa6547b Financial Times