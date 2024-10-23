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Новини Війна
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КНДР відправила в Росію близько 3000 військових, - Білий дім

У Білому домі розповіли скільки військових КНДР відправила в РФ

У Білому домі підтверджують, що північнокорейські військові проходять підготовку на території РФ, проте поки невідомо, чи будуть вони брати безпосередню участь у війні проти України.

Про це сказав координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

За його словами, з початку до середини жовтня Північна Корея відправила "не менш як 3000 солдатів до східної Росії".

"За нашими оцінками, ці військові на кораблях вирушили з порту Вонсан у Північній Кореї до російського Владивостока. Звідти північнокорейські військові вирушили до низки військових тренувальних центрів на сході Росії, де вони зараз проходять підготовку", – розповів Кірбі.

Він уточнив, що наразі не зрозуміло, чи братимуть ці північнокорейські військові пряму участь у бойових діях проти України разом із російськими військами.

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"Але, безумовно, така ймовірність викликає значне занепокоєння. Після завершення підготовки ці військові, можливо, вирушать на захід Росії, де воюватимуть проти українських військових", - сказав представник Білого дому.

Він сказав, що США повідомили українській стороні своє бачення ситуації, а також перебувають у тісному зв’язку з союзниками, партнерами та країнами регіону "стосовно наслідків такого кардинального кроку і нашої можливої реакції".

"Дозвольте чітко заявити: якщо північнокорейські військові таки вступлять у бойові дії, ця подія засвідчить усе більший відчай Росії у її війні проти України", – підкреслив Кірбі, додавши, що це "буде ознакою слабкості, а не сили Кремля".

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Участь військових КНДР у війні Росії проти України

17 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія готує десять тисяч північнокорейських військових для війни в Україні, зокрема піхоту.

Раніше видання Washington Post писало, що кілька тисяч солдатів із КНДР проходять навчання в Росії й можуть бути відправлені на фронт в Україну.

Нагадаємо, на початку жовтня міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен заявив, що КНДР могла направити своїх військових в тимчасово окуповані території України на підтримку війни Росії проти нашої країни.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що інформація про нібито підготовку Росією солдатів із КНДР до відправки на фронт в Україну не відповідає дійсності.

15 жовтня ЗМІ повідомили, що на базі 11-ї окремої десантно-штурмової бригади окупаційної армії РФ росіяни почали формувати так званий "особливий бурятський батальйон". Він буде укомплектований громадянами Північної Кореї.

Згодом очільник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що майже 11 тисяч солдатів з Північної Кореї нині проходять підготовку на сході Росії, щоб воювати проти України. До бойових дій вони будуть готові вже з 1 листопада.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В угоді між КНДР та РФ є "секретний пункт" про відправку північнокорейських солдатів до України, - WSJ

Водночас глава Пентагону Ллойд Остін заявляв, що США поки не підтверджуютьнадсилання Північною Кореєю військових до Росії.

Південна Корея викликала посла РФ у Сеулі через участь КНДР у війні проти України.

Повідомлялося, що з позицій армії РФ на кордоні України з Брянською та Курською областями вже втекли вісімнадцять військовослужбовців Північної Кореї. Згодом стало відомо, що їх затримали.

Постійний представник Південної Кореї в Раді Безпеки ООН Джонкук Хванг повідомив, що за участь військових Північної Кореї у війні проти України, Росія може розплатитися ядерними збройними технологіями.

А видання The Guardian написало, що Росія може відправити військових Північної Кореї на захоплення Покровська у Донецькій області чи на зимові штурми інших важливих ділянок на східному фронті України.

Також читайте: Перші загони військ КНДР можуть з’явитись на Курському напрямку вже завтра, - Буданов

Автор: 

КНДР (1252) росія (66080) США (23417)


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Топ коментарі
+14
"Дозвольте чітко заявити: якщо північнокорейські військові таки вступлять у бойові дії, ця подія засвідчить усе більший відчай Росії у її війні проти України", - підкреслив Кірбі, додавши, що це "буде ознакою слабкості, а не сили Кремля".

А "выражение озабоченности" это признак слабости или силы со стороны США?
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23.10.2024 23:15 Відповісти
+11
А в США не відомо, що вони робитимуть, мабуть танцювати
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23.10.2024 23:29 Відповісти
+8
Ви чули вираз "Жаба в окропі"?

Жаба в окропі - науковий https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D1%82 анекдот (при цьому - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82 експеримент реально проводився в XIX столітті), що описує повільне https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%96 варіння живої https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%B1%D0%B0 жаби .

Суттю експерименту є припущення про те, що якщо жабу помістять в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%80%D1%96%D0%BF киплячу воду , вона вистрибне, але якщо вона буде перебувати в холодній воді, яка повільно нагрівається, то вона не буде сприймати небезпеку і буде повільно гинути.

Історію зазвичай використовують з метою застереження, як https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B0 метафоричне зображення нездатності чи небажання людей реагувати або https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B0_%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1 усвідомлювати зміни https://en.wikipedia.org/wiki/Creeping_normality [en] , які відбуваються поступово, а не раптово, та призводять до небажаних наслідків, виправити які стає надто пізно.
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23.10.2024 23:19 Відповісти
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"Дозвольте чітко заявити: якщо північнокорейські військові таки вступлять у бойові дії, ця подія засвідчить усе більший відчай Росії у її війні проти України", - підкреслив Кірбі, додавши, що це "буде ознакою слабкості, а не сили Кремля".

А "выражение озабоченности" это признак слабости или силы со стороны США?
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23.10.2024 23:15 Відповісти
Ви чули вираз "Жаба в окропі"?

Жаба в окропі - науковий https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D1%82 анекдот (при цьому - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82 експеримент реально проводився в XIX столітті), що описує повільне https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%96 варіння живої https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%B1%D0%B0 жаби .

Суттю експерименту є припущення про те, що якщо жабу помістять в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%80%D1%96%D0%BF киплячу воду , вона вистрибне, але якщо вона буде перебувати в холодній воді, яка повільно нагрівається, то вона не буде сприймати небезпеку і буде повільно гинути.

Історію зазвичай використовують з метою застереження, як https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B0 метафоричне зображення нездатності чи небажання людей реагувати або https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B0_%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1 усвідомлювати зміни https://en.wikipedia.org/wiki/Creeping_normality [en] , які відбуваються поступово, а не раптово, та призводять до небажаних наслідків, виправити які стає надто пізно.
показати весь коментар
23.10.2024 23:19 Відповісти
нагадує українців під "президенством" ЗЕ. Точнісінько жаба в окропі.
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23.10.2024 23:23 Відповісти
взагалі то я хотів пояснити дії США відносно рашки...
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23.10.2024 23:32 Відповісти
США втратили контроль над війною, но роблять покер-фейс ніби все йде по плану.

Бідон і Салліван думали, що потужні санкції швидко завалять росію, а значить розтягування допомоги логічне, но санкції провалились, а американська високоточна зброя в більшості заглушена і не попадає.

Американці дійсно туповаті як писав Задорнов.
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24.10.2024 00:11 Відповісти
тупого задронова червяки доїдають в натівській прибалтиці, в той самий час коли ТИСЯЧОЛІТНЯ Америка (благослови її Господь) керує світовим порядком...
Це все що потрібно знати.
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24.10.2024 00:18 Відповісти
ну не тисячолітня
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24.10.2024 07:25 Відповісти
ага... Звичайно тисячолітня - бо в неї ВСІ ознаки тисячолітньої - ПЕРША економіка у світі, ПЕРША по науковому потенціалу, Демографія - зростаюча і т.д. і т.п.
... а от росія - створена алкоголіком ельциним в 1992 році - довго не протягне на розбазарюванні подарунків залишених ссср...
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24.10.2024 13:30 Відповісти
Америка Америкою, а от з Україною що?.. Війна роздирає, а ми продовжуємо чути потужні обіцянки і стурбованості...
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24.10.2024 08:41 Відповісти
З Україною все буде добре, а от з росією що?
Війна роздирає на кровну помсту кадирова, санкції працюють, газпром банкрут, шахтарі страйкують - гойда!
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24.10.2024 13:27 Відповісти
Яка ж телемарафонна наївність...
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24.10.2024 15:26 Відповісти
Що не так? газпром банкрут банкрут... шахтарям кузбаса пів року не платять зарплатню? ТАК, бо Китай перестав купувати російське вугілля, кадиров об'являв кровну помсту? об'являв.
Це все не з телемарафону - а з російських каналів.
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24.10.2024 15:38 Відповісти
Та може все й так є. Але їхні проблеми на фоні наших проблем виглядають якось геть дрібними...
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24.10.2024 15:45 Відповісти
Чим більше у кацапів проблем - ти менше у України проблем.
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25.10.2024 11:38 Відповісти
Вони просто клеять дурня, от і все.
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24.10.2024 08:26 Відповісти
Проходе пів року: Опора на КНДР,Иран,Китай, Кубу,Венесуелу,Індію і багатьох країн Середньої і Центральної Азії ,Кавказу та декилькох країн Африки, демонструє слабкість Росії, але Україна визиваючи подив коаліції західних демократичних держав НАТО проявляє неочікувану впертість і продовжує чинити опір неймовірно ослабленій сверх державі , унеможливлюючи цим досягненя справедливого миру і остаточного рішення Українського питання.
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24.10.2024 09:38 Відповісти
так это же...как его...эскалация
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23.10.2024 23:21 Відповісти
А в США не відомо, що вони робитимуть, мабуть танцювати
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23.10.2024 23:29 Відповісти
Знову якесь жалюгідне ниття від гєгємонів
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23.10.2024 23:29 Відповісти
КНДР відправила в Росію близько 3000 військових,
==============
напевно спробують з бульбашії вторгнутися.
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23.10.2024 23:29 Відповісти
Сєвєрорусобєлокорєйци.
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23.10.2024 23:39 Відповісти
3000 ? то дуже замало для цього
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23.10.2024 23:45 Відповісти
Бідолашний Тайвань...Коли китайці все ж таки нападуть - Америка одразу скаже,що не може відокремити нападників від жертв агресії - бо усі жовті та маленькі....тому допомагати не будуть,щоб не переплутати!
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23.10.2024 23:34 Відповісти
Лише абсолютно відірвана від реальності істота вірить, що КИТАЙ буде нападати на СВОЮ ВЛАСНУ територію.
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24.10.2024 00:12 Відповісти
Нападати не будуть, просто "захоплення влади"

https://www.holosameryky.com/a/taiwan-kytai-viyskovi-navchannia/7625296.html Китайські посадовці заявили 24 травня , що керівництво Тайваню буцімто ********** острів до війни з Пекіном. Заява прозвучала в час, коли Китай проводить військові навчання навколо самоврядного демократичного острова, під час яких китайські війська відпрацьовують "захоплення влади" на Тайвані.
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24.10.2024 00:41 Відповісти
Тайвань - це Китай - це тобі скажуть будь-де.
Суть конфлікту що Тайвань ще не звик що тепер він частина Китаю.
І головна "фішка" Тайваню - високо-технологічні підприємства американців.
Коли американці повністю перекинуть назад виробництво в США - потреба в Тайваню відпаде, як і інтерес до нього.
Китай може почекати час від часу сурйозно бряскаючи зброєю для солідності.
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24.10.2024 00:46 Відповісти
Якраз навпаки. Китай - це частина Тайваню. Комуняцька клоака окупувала чужу землю і сздила чужу назву. Нічого не нагадує?
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24.10.2024 11:10 Відповісти
Так наші воєнкори кажуть, що корейців уже 12 тисяч в Україні.
І чудово видно з супутників як вони рухаються на рабcійській території.
Але Америка до виборів бачитиме лише 3 тисячі і висловлюватиме свою глибоку занепокоєність ситуацією.
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23.10.2024 23:42 Відповісти
США поки півень особисто не клюне в одне місце вони не бачитимуть агресії і будуть намагатися пересидіти якмога довше в нейтральному статусі. Це вже перевірено у другій світовій війні.
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23.10.2024 23:50 Відповісти
Iсторія війн вчить тому, що ніхто з цієї історії висновків правильних не зробив.
Все повторюється по спіралі.
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24.10.2024 08:00 Відповісти
воєнкори, а вони їх бачили і рахували? он якесь чмо із зелених казало, що це все фейк.
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24.10.2024 07:28 Відповісти
Ось це ви 100% правильно написали, що якесь чмо із зелених щось там сказало з приводу корейців на війні з Україною.
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24.10.2024 07:56 Відповісти
Гордон пише ніби він знає пропозиції росіян. Ніби вони передали це в США.

Армія до 350 тисяч обмеження по техніці, віддати ЗАЕС і воду в Крим, 100 км смуга по берегу Дніпра до Чорного моря, про Крим забути, віддати весь Донбас плюс Запоріжжя з Херсонщиною.

Відмовитися взагалі від НАТО.

Взамін вони не проти вступу України в ЄС.
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23.10.2024 23:46 Відповісти
стартова позиція на переговорах завжди максимальна, як то кажуть Бог не скряга проси більше.
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23.10.2024 23:55 Відповісти
а що таке гандон, рупор кацапів, чи свої хвороблтві марення за реальність видає? цитувати того ублюдка - погано.
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24.10.2024 07:30 Відповісти
Коли хочуть 1 гривню, завжди просять 5 гривень.
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24.10.2024 08:49 Відповісти
До мухосранська прибули кацапорилі косоокі корейці ,
для поїдання собак , блд
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23.10.2024 23:54 Відповісти
Я бы в ответ на месте Байдена отправил стока же американских солдат в Украину! Резерв у ВСУ не резиновый и нужно его чем-то пополнять!
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23.10.2024 23:54 Відповісти
Ви не на місці Байдена. В американців не "солдати", а військові, які за замовчуванням є людьми, про що в нас якось не прийнято говорити, і можливо вони теж хочуть жити.
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24.10.2024 11:09 Відповісти
Пригрозите Киму и Кремлю санкциями. Позорище.
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23.10.2024 23:58 Відповісти
Визнали таки, що Земля кругла. Залишилося допустити що вона ще й крутиться.
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23.10.2024 23:59 Відповісти
Допомога від Байдена+Камали

"У Білому домі назвали військових КНДР в Україні законними цілями"

"Якщо вони справді братимуть участь у війні проти України, вони - законні цілі, законні військові цілі. Й українські військові захищатимуться від північнокорейських військових в той же спосіб, у який вони захищаються від російських" - Кірбі
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24.10.2024 00:42 Відповісти
В цьому є якась логіка. Якщо вода падає з неба - то це означає, що це дощ.
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24.10.2024 11:07 Відповісти
"Німеччина і США - не єдині блокувальники запрошення для України до вступу в НАТО. Угорщина, Словаччина, Бельгія, Словенія та Іспанія також чинять опір."

Зброї не дамо (обмежемо та з умовами), в НАТО заблокуємо - щоб не було ядерної ескалації

Якось вирішиться, або хай вирішує новий президент...
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24.10.2024 00:48 Відповісти
не з цим чмошником в Україні очікувати якусь реальну допомогу
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24.10.2024 07:32 Відповісти

Гегмон США- Нам вже 2тижні кажуть що КНДР відправила в Россію війскових і ми нарешті росплющили очі і побачили їх.
але навіщо вони іх відправили? можливо просто щоб навчатись?
А що якщо вони будуть приймати участь у війні як ми на це відреагуємо? вочевидь же ж дамо меньше зброї Україні!
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24.10.2024 01:17 Відповісти
https://youtu.be/xsjfuPlrjT0?t=4863 Підтвердження , що "пообіцяла" Камала, за 5 днів до 24 лютого 2022
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24.10.2024 02:12 Відповісти
Чудо? сліпі накінець прозріли
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24.10.2024 02:24 Відповісти
Завдяки відосикам самих кацапів. Телеграм став головним джерелом розвідок.
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24.10.2024 03:01 Відповісти
Вони будуть як невмотивовані європейські союзники нацистської Німеччини в WWII, слабкою ланкою.
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24.10.2024 03:00 Відповісти
Кстати, похоже, что и за пухляком сгоняли, чтоб вся шайка-лейка в сборе была. Хорошо бы ВСУ туда тоже чего-нибудь отправили

https://www.flightradar24.com/RSD845/37ae3932
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24.10.2024 03:03 Відповісти
индейцев из США
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24.10.2024 06:46 Відповісти
К сожалению нет у Украины такого оружия чтобы хорошенько в-бать по Пхеньяну.
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24.10.2024 08:04 Відповісти
Ну я вообще-то имел ввиду Казань. Туда прилетало уже, даже чуть дальше - Алабуга(или как там его), где шахеды изготавливают.
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24.10.2024 12:12 Відповісти
Да в Элабугу однажды прилетело и сколько было вони потом!! "Там же дети, как вы можете по ним стрелять."
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25.10.2024 05:11 Відповісти
Ну де 3 там і 12 скоро може скоро бути
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24.10.2024 08:34 Відповісти
cuckolds
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24.10.2024 08:38 Відповісти
"

Північнокорейські війська, які знаходяться в Росії, можуть направити у Курську область. Російський диктатор Володимир Путін робить ставку на те, що вони відіб'ють частину Курської області, яку контролюють ЗСУ.

Про це повідомляє https://www.rbc.ua/rus/news РБК-Україна з посиланням на https://www.ft.com/content/840398d0-fe98-4bc0-ad61-72e862578ced?accessToken=zwAGJTPUBKVQkdOEA5jQ_phLwNOtYXLoYleM7Q.MEUCIQCJ8T2vRqZegdd66wMcG2Np8Cc5nRN6vN26V9KnxcS-PQIgGG1pyTbmMnJj-kOZDo0j5dU1MfWpxf4y4t8iYUs_hBU&sharetype=gift&token=fd1716a7-bcf3-4096-9bf7-cb65eaa6547b Financial Times
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24.10.2024 10:57 Відповісти
Які ж потужні в нас інформатори.
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24.10.2024 11:06 Відповісти
 
 