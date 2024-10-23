КНДР відправила в Росію близько 3000 військових, - Білий дім

У Білому домі підтверджують, що північнокорейські військові проходять підготовку на території РФ, проте поки невідомо, чи будуть вони брати безпосередню участь у війні проти України.

Про це сказав координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

За його словами, з початку до середини жовтня Північна Корея відправила "не менш як 3000 солдатів до східної Росії".

"За нашими оцінками, ці військові на кораблях вирушили з порту Вонсан у Північній Кореї до російського Владивостока. Звідти північнокорейські військові вирушили до низки військових тренувальних центрів на сході Росії, де вони зараз проходять підготовку", – розповів Кірбі.

Він уточнив, що наразі не зрозуміло, чи братимуть ці північнокорейські військові пряму участь у бойових діях проти України разом із російськими військами.

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"Але, безумовно, така ймовірність викликає значне занепокоєння. Після завершення підготовки ці військові, можливо, вирушать на захід Росії, де воюватимуть проти українських військових", - сказав представник Білого дому.

Він сказав, що США повідомили українській стороні своє бачення ситуації, а також перебувають у тісному зв’язку з союзниками, партнерами та країнами регіону "стосовно наслідків такого кардинального кроку і нашої можливої реакції".

"Дозвольте чітко заявити: якщо північнокорейські військові таки вступлять у бойові дії, ця подія засвідчить усе більший відчай Росії у її війні проти України", – підкреслив Кірбі, додавши, що це "буде ознакою слабкості, а не сили Кремля".

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Участь військових КНДР у війні Росії проти України

17 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія готує десять тисяч північнокорейських військових для війни в Україні, зокрема піхоту.

Раніше видання Washington Post писало, що кілька тисяч солдатів із КНДР проходять навчання в Росії й можуть бути відправлені на фронт в Україну.

Нагадаємо, на початку жовтня міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен заявив, що КНДР могла направити своїх військових в тимчасово окуповані території України на підтримку війни Росії проти нашої країни.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що інформація про нібито підготовку Росією солдатів із КНДР до відправки на фронт в Україну не відповідає дійсності.

15 жовтня ЗМІ повідомили, що на базі 11-ї окремої десантно-штурмової бригади окупаційної армії РФ росіяни почали формувати так званий "особливий бурятський батальйон". Він буде укомплектований громадянами Північної Кореї.

Згодом очільник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що майже 11 тисяч солдатів з Північної Кореї нині проходять підготовку на сході Росії, щоб воювати проти України. До бойових дій вони будуть готові вже з 1 листопада.

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Водночас глава Пентагону Ллойд Остін заявляв, що США поки не підтверджуютьнадсилання Північною Кореєю військових до Росії.

Південна Корея викликала посла РФ у Сеулі через участь КНДР у війні проти України.

Повідомлялося, що з позицій армії РФ на кордоні України з Брянською та Курською областями вже втекли вісімнадцять військовослужбовців Північної Кореї. Згодом стало відомо, що їх затримали.

Постійний представник Південної Кореї в Раді Безпеки ООН Джонкук Хванг повідомив, що за участь військових Північної Кореї у війні проти України, Росія може розплатитися ядерними збройними технологіями.

А видання The Guardian написало, що Росія може відправити військових Північної Кореї на захоплення Покровська у Донецькій області чи на зимові штурми інших важливих ділянок на східному фронті України.

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