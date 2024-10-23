КНДР відправила в Росію близько 3000 військових, - Білий дім
У Білому домі підтверджують, що північнокорейські військові проходять підготовку на території РФ, проте поки невідомо, чи будуть вони брати безпосередню участь у війні проти України.
Про це сказав координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
За його словами, з початку до середини жовтня Північна Корея відправила "не менш як 3000 солдатів до східної Росії".
"За нашими оцінками, ці військові на кораблях вирушили з порту Вонсан у Північній Кореї до російського Владивостока. Звідти північнокорейські військові вирушили до низки військових тренувальних центрів на сході Росії, де вони зараз проходять підготовку", – розповів Кірбі.
Він уточнив, що наразі не зрозуміло, чи братимуть ці північнокорейські військові пряму участь у бойових діях проти України разом із російськими військами.
"Але, безумовно, така ймовірність викликає значне занепокоєння. Після завершення підготовки ці військові, можливо, вирушать на захід Росії, де воюватимуть проти українських військових", - сказав представник Білого дому.
Він сказав, що США повідомили українській стороні своє бачення ситуації, а також перебувають у тісному зв’язку з союзниками, партнерами та країнами регіону "стосовно наслідків такого кардинального кроку і нашої можливої реакції".
"Дозвольте чітко заявити: якщо північнокорейські військові таки вступлять у бойові дії, ця подія засвідчить усе більший відчай Росії у її війні проти України", – підкреслив Кірбі, додавши, що це "буде ознакою слабкості, а не сили Кремля".
Участь військових КНДР у війні Росії проти України
17 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія готує десять тисяч північнокорейських військових для війни в Україні, зокрема піхоту.
Раніше видання Washington Post писало, що кілька тисяч солдатів із КНДР проходять навчання в Росії й можуть бути відправлені на фронт в Україну.
Нагадаємо, на початку жовтня міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен заявив, що КНДР могла направити своїх військових в тимчасово окуповані території України на підтримку війни Росії проти нашої країни.
Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що інформація про нібито підготовку Росією солдатів із КНДР до відправки на фронт в Україну не відповідає дійсності.
15 жовтня ЗМІ повідомили, що на базі 11-ї окремої десантно-штурмової бригади окупаційної армії РФ росіяни почали формувати так званий "особливий бурятський батальйон". Він буде укомплектований громадянами Північної Кореї.
Згодом очільник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що майже 11 тисяч солдатів з Північної Кореї нині проходять підготовку на сході Росії, щоб воювати проти України. До бойових дій вони будуть готові вже з 1 листопада.
Водночас глава Пентагону Ллойд Остін заявляв, що США поки не підтверджуютьнадсилання Північною Кореєю військових до Росії.
Південна Корея викликала посла РФ у Сеулі через участь КНДР у війні проти України.
Повідомлялося, що з позицій армії РФ на кордоні України з Брянською та Курською областями вже втекли вісімнадцять військовослужбовців Північної Кореї. Згодом стало відомо, що їх затримали.
Постійний представник Південної Кореї в Раді Безпеки ООН Джонкук Хванг повідомив, що за участь військових Північної Кореї у війні проти України, Росія може розплатитися ядерними збройними технологіями.
А видання The Guardian написало, що Росія може відправити військових Північної Кореї на захоплення Покровська у Донецькій області чи на зимові штурми інших важливих ділянок на східному фронті України.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А "выражение озабоченности" это признак слабости или силы со стороны США?
Жаба в окропі - науковий https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D1%82 анекдот (при цьому - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82 експеримент реально проводився в XIX столітті), що описує повільне https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%96 варіння живої https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%B1%D0%B0 жаби .
Суттю експерименту є припущення про те, що якщо жабу помістять в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%80%D1%96%D0%BF киплячу воду , вона вистрибне, але якщо вона буде перебувати в холодній воді, яка повільно нагрівається, то вона не буде сприймати небезпеку і буде повільно гинути.
Історію зазвичай використовують з метою застереження, як https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B0 метафоричне зображення нездатності чи небажання людей реагувати або https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B0_%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1 усвідомлювати зміни https://en.wikipedia.org/wiki/Creeping_normality [en] , які відбуваються поступово, а не раптово, та призводять до небажаних наслідків, виправити які стає надто пізно.
Бідон і Салліван думали, що потужні санкції швидко завалять росію, а значить розтягування допомоги логічне, но санкції провалились, а американська високоточна зброя в більшості заглушена і не попадає.
Американці дійсно туповаті як писав Задорнов.
Це все що потрібно знати.
... а от росія - створена алкоголіком ельциним в 1992 році - довго не протягне на розбазарюванні подарунків залишених ссср...
Війна роздирає на кровну помсту кадирова, санкції працюють, газпром банкрут, шахтарі страйкують - гойда!
Це все не з телемарафону - а з російських каналів.
==============
напевно спробують з бульбашії вторгнутися.
https://www.holosameryky.com/a/taiwan-kytai-viyskovi-navchannia/7625296.html Китайські посадовці заявили 24 травня , що керівництво Тайваню буцімто ********** острів до війни з Пекіном. Заява прозвучала в час, коли Китай проводить військові навчання навколо самоврядного демократичного острова, під час яких китайські війська відпрацьовують "захоплення влади" на Тайвані.
Суть конфлікту що Тайвань ще не звик що тепер він частина Китаю.
І головна "фішка" Тайваню - високо-технологічні підприємства американців.
Коли американці повністю перекинуть назад виробництво в США - потреба в Тайваню відпаде, як і інтерес до нього.
Китай може почекати час від часу сурйозно бряскаючи зброєю для солідності.
І чудово видно з супутників як вони рухаються на рабcійській території.
Але Америка до виборів бачитиме лише 3 тисячі і висловлюватиме свою глибоку занепокоєність ситуацією.
Все повторюється по спіралі.
Армія до 350 тисяч обмеження по техніці, віддати ЗАЕС і воду в Крим, 100 км смуга по берегу Дніпра до Чорного моря, про Крим забути, віддати весь Донбас плюс Запоріжжя з Херсонщиною.
Відмовитися взагалі від НАТО.
Взамін вони не проти вступу України в ЄС.
для поїдання собак , блд
"У Білому домі назвали військових КНДР в Україні законними цілями"
"Якщо вони справді братимуть участь у війні проти України, вони - законні цілі, законні військові цілі. Й українські військові захищатимуться від північнокорейських військових в той же спосіб, у який вони захищаються від російських" - Кірбі
Зброї не дамо (обмежемо та з умовами), в НАТО заблокуємо - щоб не було ядерної ескалації
Якось вирішиться, або хай вирішує новий президент...
Гегмон США- Нам вже 2тижні кажуть що КНДР відправила в Россію війскових і ми нарешті росплющили очі і побачили їх.
але навіщо вони іх відправили? можливо просто щоб навчатись?
А що якщо вони будуть приймати участь у війні як ми на це відреагуємо? вочевидь же ж дамо меньше зброї Україні!
https://www.flightradar24.com/RSD845/37ae3932
Північнокорейські війська, які знаходяться в Росії, можуть направити у Курську область. Російський диктатор Володимир Путін робить ставку на те, що вони відіб'ють частину Курської області, яку контролюють ЗСУ.
Про це повідомляє https://www.rbc.ua/rus/news РБК-Україна з посиланням на https://www.ft.com/content/840398d0-fe98-4bc0-ad61-72e862578ced?accessToken=zwAGJTPUBKVQkdOEA5jQ_phLwNOtYXLoYleM7Q.MEUCIQCJ8T2vRqZegdd66wMcG2Np8Cc5nRN6vN26V9KnxcS-PQIgGG1pyTbmMnJj-kOZDo0j5dU1MfWpxf4y4t8iYUs_hBU&sharetype=gift&token=fd1716a7-bcf3-4096-9bf7-cb65eaa6547b Financial Times