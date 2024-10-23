"План победы" Зеленского в США назвали "бесперспективным", - The Economist

"План победы" Владимира Зеленского был не хорошо воспринят в Вашингтоне.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале The Economist.

Высокопоставленный украинский чиновник на условиях анонимности, сказал, что План победы следует трактовать как "дипломатию принуждения".

Он уточнил, что речь идет о способе заставить Россию вести переговоры на более выгодных для Украины условиях.

В то же время собеседник заявил, что "эскалационный потенциал" плана не был хорошо воспринят в США.

"Они говорят, что это бесперспективно, хотя частично проблема заключается в том, что они не говорят этого президенту(Владимиру Зеленскому. - Ред.) в глаза", - пояснил он.

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План победы Украины

Напомним, 16 октября президент Украины Владимир Зеленский на заседании в Верховной Раде представил "План победы". Основными пунктами "Плана победы" является приглашение Украины в НАТО и укрепление обороны.

По словам Зеленского, "План победы" состоит из пяти пунктов и трех тайных приложений. Тайные приложения есть к оборонному и экономическому пунктам, а также пункту сдерживания. Тайные приложения доступны для партнеров, которые имеют соответствующий потенциал помощи.

По данным СМИ, президент Владимир Зеленский готовит еще один План, который будет касаться внутренних решений и не будет альтернативой "Плану победы".

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