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"План победы" Зеленского в США назвали "бесперспективным", - The Economist

План перемоги Зеленського не добре сприйняли у США

"План победы" Владимира Зеленского был не хорошо воспринят в Вашингтоне.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале The Economist.

Высокопоставленный украинский чиновник на условиях анонимности, сказал, что План победы следует трактовать как "дипломатию принуждения".

Он уточнил, что речь идет о способе заставить Россию вести переговоры на более выгодных для Украины условиях.

В то же время собеседник заявил, что "эскалационный потенциал" плана не был хорошо воспринят в США.

"Они говорят, что это бесперспективно, хотя частично проблема заключается в том, что они не говорят этого президенту(Владимиру Зеленскому. - Ред.) в глаза", - пояснил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Штаты не готовы пригласить Украину в НАТО, - постпред США Смит

План победы Украины

Напомним, 16 октября президент Украины Владимир Зеленский на заседании в Верховной Раде представил "План победы". Основными пунктами "Плана победы" является приглашение Украины в НАТО и укрепление обороны.

По словам Зеленского, "План победы" состоит из пяти пунктов и трех тайных приложений. Тайные приложения есть к оборонному и экономическому пунктам, а также пункту сдерживания. Тайные приложения доступны для партнеров, которые имеют соответствующий потенциал помощи.

По данным СМИ, президент Владимир Зеленский готовит еще один План, который будет касаться внутренних решений и не будет альтернативой "Плану победы".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "План победы" содержит конкретные даты, когда реализация каждого пункта была бы правильной, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (20883) США (27156) План победы (85)


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Топ комментарии
+54
і це вони так товсто принижують потужнішого найвеличнішого?
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23.10.2024 14:40 Ответить
+36
А у них є перспективний план? Окрім капітуляції України?
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23.10.2024 14:40 Ответить
+36
а хто їм дозволив знущатися з розумово відсталого наркозалежного інваліда?
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23.10.2024 14:45 Ответить
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Як можуть учорашні квнщики, фотографи, кухарі і т.д. скласти реальний план перемоги?
Це теж що змусити жирного квартальника Юзіка бігти марафон, або Безуглую викладати в Кембриджі. і т.д.
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23.10.2024 15:18 Ответить
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23.10.2024 15:18 Ответить
В голос)
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23.10.2024 16:08 Ответить
так ви цього, якщо не можете сказати в очі, то скиньте посилання на коменти на ценорі - тут він все дізнається
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23.10.2024 15:20 Ответить
Певен, що неофіційно йому все сказали майже одразу.
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23.10.2024 15:40 Ответить
а як воно всіх перемагало!
нагибало на стадіоні!
нагибало на здачі аналізів!
коли підтерлося конституцією і розігнало верховну раду!
коли напризначало відвертих тупих бездарів на ключові посади!
коли роздавало нагороди і приймало паради!
коли почало вбивати українців спекуляціями на ковіді!
коли топталося по воїнам ато!
коли принижувало порошекнко, федину, зверобій!
коли не встигло втекти, бо перелякане сралося в бункері.
всьо! приїхали! кіна більше не буде!
дорослим дядям і тьотям остогидло оце закомплексоване брехливе недолуге чмо!
грошей ніхто не дасть. зброю дадуть на необхідне.
пишіть плани бочками!
******************....
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23.10.2024 15:20 Ответить
вже шостий рік, а Зеленський так і не став справжнім президентом.
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23.10.2024 15:22 Ответить
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23.10.2024 15:23 Ответить
Зелену гнусаву мавпочку відфутболили...
А чому?
Мавпочка надала список вимог до США і союзників - а сама мавпочка при цьому буде ржати і курити бамбук.
Мавпочці пояснили, що допомагають тільки тим, хто сам, вилазячи зі шкіри паше, як віл...
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23.10.2024 15:28 Ответить
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23.10.2024 15:29 Ответить
схоже на архівне відео зачаття Зєлі
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23.10.2024 15:46 Ответить
В тело его родной мамы вошёл
Не один табун здравых мужчин.
А вышел обиженный богом дебил -
Её единственный сын
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23.10.2024 23:20 Ответить
Бо це не план, це імітація рухів.
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23.10.2024 15:35 Ответить
Український план має бути простим:
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24.10.2024 05:55 Ответить
+ іранці, корейці, кадировці (не до чиченці).
Сподіваюсь, вам зрозуміло абсурдність бажання зробити всіх холодними?
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24.10.2024 08:51 Ответить
Аксіома: Якщо ти не вб'єш ворога, то він уб'є тебе і виріже всю твою родину.
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24.10.2024 22:45 Ответить
Ворог вбиває бомбами, ракетами, дронами.
Сім'я, чи сирота він це робить маючи фінансування і технологію.
Нам лишається стримування в обороні за рахунок піхоти, як основної складової опору.
І не в гуманності питання, чи наскільки в них холодних тіл. А в тому що вони планували нас нищити і мають чим це робити.
Я кажу, що калаш всіх не дістане. Ні іранців, ні кррейці
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24.10.2024 23:17 Ответить
какой план победы? каждый день сдавать по 5-7 поселков это победный план? в европе. и америке дебилов нет
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23.10.2024 15:40 Ответить
"перспективна" зелено-рашистська агентура в Україні не може ,за гроші куйла,писати перспективні плани перемоги для України
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23.10.2024 15:42 Ответить
маєш на увазі,що у США , котрі не сприймають "зелений план перемоги" в Білому Домі, теж агентура в кокошниках розгулює...
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23.10.2024 20:52 Ответить
"замполіт" не правильно ставиш запитання-"А хто сприйняв не тільки в США,але і в ЄС і в НАТО???
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23.10.2024 23:28 Ответить
цікаво ,хто знас "іван", якщо ти "язичник" і хер зможеш вимовити слово "паляниця" не кажучи про відповідь ,котру ти не в силі надати без фсбешного паперу, на просте запитання-" "А хто сприйняв не тільки в США,але і в ЄС і в НАТО???
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24.10.2024 19:45 Ответить
чого мені істерити,через "язичника" ,в котрого челюсті не складаються вимовити "паляниця" .та ще й не відає реакцію світової спільноти на "план" "зезедента".( https://www.ukrainianworldcongress.org/ua/sim-krain-proty-vstupu-********-v-nato-politico/) іди "закинь за воротнік" пару фанфуриків "бояришні."чи то "тройного" можливо попустить...
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24.10.2024 20:28 Ответить
Та я вам українцям, ще 100 планінів, під свій план з Нікарагуа ...намалюю
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23.10.2024 15:43 Ответить
Так 🤡 ніхто у світі не сприїмає як адеквата, але і українців за те, шо згодні і досі з 🤡 ...на сприймають теж ...
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23.10.2024 15:46 Ответить
Світ зараз сам не дуже адекватний погодьтесь з цим, коли ООН їде на саміти в країну що порушує його статут. А країни що заявляють про те що вони на стороні України, обслуговують орківські винищувачі та торгують з нею, втиху домовляються про зняття частини санкцій для їх компаній.

Інший приклад поляки, які протестують проти зернових і металу з України є перевалочним хабом для такоїж продукції від орків що йде через Білорусь.

Хоча чим ми кращі коли транспортуємо орківську нафту в ЄС.
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23.10.2024 16:14 Ответить
І на всю Україну немає нажаль жодного смілиця з кілограмом вибухівки, щоб підкласти під ту трубу.
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23.10.2024 21:36 Ответить
Трубу залатають. Треба підкладати під зуйло з єрмаком...
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23.10.2024 22:26 Ответить
В 94му ООН спокійно дивилась на геноцид в Руанді, де вирізали більше 800 000 людей. Там були занепокоєння і глибокі занепокоєння, які Гутереш повторює і досі. Вони завжди були такими, то у нас інфантильність проходить. ООН - це місце куди країни приходять попздіти і підібрати собі можливих геополітичних союзників. Це все.
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23.10.2024 22:40 Ответить
Інакше і не могло бути, для ескалації з рашею штатам треба забути про інвестиції в Китай, а туди вкладено тріліони долларів, та й особливо зараз коли раша екпортує все із скидками 20-30%, виробництво у них надприбуткове.

Вони із самого початку не змінювали політики, що проти бачити Україну в Нато, та не хочуть перемоги, а лише щоб не програли і мали сильну позицію на переговорах. І другий варіант можливо орківська еліта передумає дальше вести війну.
Тільки от яка може бути сильна позиція, якщо немає засобів ураження авіації, а цей проріх закривають особовим складом. І чому орківській еліті передумати, якщо у них статки за часи війни виросли.

Тому Байден так і не зміг сам предоставити перспективний план щодо України, як вимагали від нього респи при прийнятті останньої допомоги, тому що його реально немає, тягнути час то не план.
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23.10.2024 16:08 Ответить
А "переможна " "Суджанська операція " про яку зеля мандить в кожному своєму відосику.
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23.10.2024 16:09 Ответить
Курска волость нам і на фуй не потрібна, але під цей "оман"ливий шумок зуйло здав до біса території в Донецькій та Луганській областях... Похід на Курск схоже на ********** "операцію прикриття" - якоїсь суттєвої вигоди ми не отримали, а втратили занадто багато... Ще трошки "Курскої волості" і Запоріжжя будуть розстрілювати артилерією...
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23.10.2024 22:33 Ответить
Так я й зате кажу ,що ця "Курська операція " була спланована кацапськими ГРУ і ФСБ ,для відволікання уваги від Донеччини ,в зєлі цей план з"явився через агєнта ФСБ Козиря (Єрмака),до речі ,так само як і "план пабєди" - набір нереалітичних вимог до наших союзників.
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24.10.2024 17:33 Ответить
Це було ясно будь-якому віслюку, крім ОМАНСЬКОГО ВІСЛЮКА.
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23.10.2024 16:39 Ответить
До цього всього, який сенс взагалі розглядати плани некомпетентної людини, повноваження якої вже закінчилися.

Наступний адекватний президент буде складати адекватні плани і їх будуть розглядати.

А ЗЄ вже збитий льотчик. 😁
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23.10.2024 16:45 Ответить
У нього, курва, парашют. І до землі ще падати і падати...
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23.10.2024 22:35 Ответить
Скільки б не падати, гравітацію не обдурити.

А з такими літунами вже не рахуються.
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24.10.2024 01:19 Ответить
На парашюті легітимності можна ще довго планерувати... А якщо потрапити в висхідні потоки (допомога)... але якщо щось зламається (піде не так), то падіння миттєве. Поки в повітрі рахуються...
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24.10.2024 01:26 Ответить
От легитимності у ЗЄ вже нуль.

А трактувати його нинішній стан можна, як завгодно. Тому ЗЄ і засцяв звертатися до КС за висновком.

Він - тимчасове явище. І це очевидно Заходу.

Будь-які домовленості мають сенс з тими, хто дотримується свого слова та буде керувати ситуацією хоча б до закінчення терміну співпраці. А про ЗЄ вже не можна сказати ні того, ні іншого - він брехло, яке досиджує свій перший і останній термін на сумнівних підставах.
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24.10.2024 01:38 Ответить
В перекладі з дипломатичної план - ідіотський або тупий.
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23.10.2024 16:51 Ответить
Ну , как сказать , ЗЕ хотел чтоб Путин он же ***** пришел по повестке Гаагский суд.
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23.10.2024 16:53 Ответить
С такой коррупцией в высших эшелонах власти, спасибо Штатам хоть не отвернулись от нас. А ваапше-та, амеры понимают как власть позорит страну, потому в лоб и не рубят.
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23.10.2024 17:09 Ответить
Не, то зебил наивно пытается поднять к выборам свой рейтинг. По ущербной задумке, перед выборами по наитию, окончить войну.
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23.10.2024 17:21 Ответить
А що путнього міг запропонувати тупий віслюк?
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23.10.2024 17:33 Ответить
Логічно. Перспективна відставка
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23.10.2024 17:55 Ответить
"Західні народи стоять перед такою самою неминучою конечністю, як і ми, воювати з Москвою в обороні свого незалежного існування. Тільки у нас ця цілком ясна ситуація виступає в найгострішій, безпосередній формі, а в них вона не така виразна, не така гостра».
Степан Бандера
("Ще одна ілюзія миру", 1949 рік)
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23.10.2024 18:02 Ответить
Щось не дуже помітно, щоб у західних народів були хоч якісь проблеми з мацквою.
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23.10.2024 21:38 Ответить
Я абсолютно погоджуюсь з цим, які перспективи можуть бути у корупційних феодалів?
В цивілізованих країнах же немає дибілів накшталт відвідувачів 95 го квартала.
ніхто не буде з цивілізованих націй за то все класти своїх солдатів, а самотужки Україгі потрібно років 75 щоб перемолоти підарів і то ешелони зброї повинні їхати цілодобово , а цього немає ...
отже про яку перемогу може іти мова , аби ще вберегти те що залишилося.
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23.10.2024 18:02 Ответить
як казав блогер банковаї Петров - пісюном по губах.такі реалії потужної безперспективи.
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23.10.2024 18:07 Ответить
Таємні пункти плану таємні для кого? В ОП сидять майже одні колаборанти, які здають усі таємниці наліво й направо. Єдиний, від кого зберігають таємницю - це народ України, щоб бодай рейтинг не впав.
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23.10.2024 18:30 Ответить
Сказали, куріть його самі. В нас кращі постачальники.
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23.10.2024 18:38 Ответить
Стратегія давно вже вибрана хоть усрись та напиши ще 100500 планів. Перемоги війсковим шляхом вони не бачать, та і якщо що то техніка та амуніція їм знадобится у майбутніх вирогідних конфліктах. Вони вважають що це війскове протистояння вже себе вичерпало і фокусу уваги не заслуговує.
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23.10.2024 20:11 Ответить
Бо це не план, це набір слів. На більше у паловодця немає розуму...
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23.10.2024 20:49 Ответить
Наші захисники на фронті всіх рашистів які воюють проти України називають під@рами, а весь народ України, тих, хто окупував жОПу та владу теж називають під@расами! В чому різниця? Ні в чому, одні і другі під@раси намагаються знищити Україну...
Слава ЗСУ! Слава Україні!
Смерть нашим клятим ворогам!
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23.10.2024 21:02 Ответить
Усе вірно -- нема, що на фуйню казати -- "КЛАС!!"
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23.10.2024 21:06 Ответить
Ну звичайно безперспективний. Тому що з першого ж пункту треба не висловлювати "глибоке занепокоєння" ,а іти і спробувати завалити російського ведмедя ,а він такий страшний.
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23.10.2024 21:30 Ответить
Бо це не план, а якісь фантазії з країни рожевих поні
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23.10.2024 21:36 Ответить
Навіть і не дипломатично від США ...так публічно послали 🤡 ...нах...так до ОПи дійде скоріше ,та і журналістам пора вже за розум браться , досить діферамби співати цьому зеленому мудилі !
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23.10.2024 21:40 Ответить
Ішак єдина публічна істота, яка беззаперечно є інвалідом (з дитинства). Навіть без рішення МСЕК.
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23.10.2024 21:49 Ответить
воно вже просрали єдиний реальний план в 2019
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23.10.2024 22:02 Ответить
для банди коломойського ще й як перспективний. далі справа пропаганди, що Захід не хоче допомагати - тому здаємось
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23.10.2024 22:21 Ответить
План може бути тільки один - стрімка і жорстока мілітаризація і переведення країни на військові рейки. Ми маємо вбивати кацапні в пять разів більше щодня. Ось єдиний шлях до перемоги. І вбивати всюди. Куди дістали там і вбили. Дітей, жінок, усіх підряд. Хочете гратися в гуманізм з кацапами? Тоді вішайтесь самі. Не тяніть з самогубством.
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23.10.2024 22:41 Ответить
Я не надриваюсь. Лише констатую необхідність знищення окупантів будь якими засобами і за будь яку ціну. Все інше не має значення.
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24.10.2024 10:04 Ответить
Ну так, а скільки можна жирно натякати цьому гандону, що поки корупція, єрмак і татаров - доти нічого не буде? Але ж воно ска слабе, і думає, що це "вечірній квартал"!
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24.10.2024 05:14 Ответить
Чоловічок ночами не спав,нюхав порошочок,план писав,а вони раз і все зіпсували...
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24.10.2024 07:03 Ответить
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