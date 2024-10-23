"План победы" Зеленского в США назвали "бесперспективным", - The Economist
"План победы" Владимира Зеленского был не хорошо воспринят в Вашингтоне.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале The Economist.
Высокопоставленный украинский чиновник на условиях анонимности, сказал, что План победы следует трактовать как "дипломатию принуждения".
Он уточнил, что речь идет о способе заставить Россию вести переговоры на более выгодных для Украины условиях.
В то же время собеседник заявил, что "эскалационный потенциал" плана не был хорошо воспринят в США.
"Они говорят, что это бесперспективно, хотя частично проблема заключается в том, что они не говорят этого президенту(Владимиру Зеленскому. - Ред.) в глаза", - пояснил он.
План победы Украины
Напомним, 16 октября президент Украины Владимир Зеленский на заседании в Верховной Раде представил "План победы". Основными пунктами "Плана победы" является приглашение Украины в НАТО и укрепление обороны.
По словам Зеленского, "План победы" состоит из пяти пунктов и трех тайных приложений. Тайные приложения есть к оборонному и экономическому пунктам, а также пункту сдерживания. Тайные приложения доступны для партнеров, которые имеют соответствующий потенциал помощи.
По данным СМИ, президент Владимир Зеленский готовит еще один План, который будет касаться внутренних решений и не будет альтернативой "Плану победы".
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Це теж що змусити жирного квартальника Юзіка бігти марафон, або Безуглую викладати в Кембриджі. і т.д.
нагибало на стадіоні!
нагибало на здачі аналізів!
коли підтерлося конституцією і розігнало верховну раду!
коли напризначало відвертих тупих бездарів на ключові посади!
коли роздавало нагороди і приймало паради!
коли почало вбивати українців спекуляціями на ковіді!
коли топталося по воїнам ато!
коли принижувало порошекнко, федину, зверобій!
коли не встигло втекти, бо перелякане сралося в бункері.
всьо! приїхали! кіна більше не буде!
дорослим дядям і тьотям остогидло оце закомплексоване брехливе недолуге чмо!
грошей ніхто не дасть. зброю дадуть на необхідне.
пишіть плани бочками!
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А чому?
Мавпочка надала список вимог до США і союзників - а сама мавпочка при цьому буде ржати і курити бамбук.
Мавпочці пояснили, що допомагають тільки тим, хто сам, вилазячи зі шкіри паше, як віл...
Не один табун здравых мужчин.
А вышел обиженный богом дебил -
Её единственный сын
Сподіваюсь, вам зрозуміло абсурдність бажання зробити всіх холодними?
Сім'я, чи сирота він це робить маючи фінансування і технологію.
Нам лишається стримування в обороні за рахунок піхоти, як основної складової опору.
І не в гуманності питання, чи наскільки в них холодних тіл. А в тому що вони планували нас нищити і мають чим це робити.
Я кажу, що калаш всіх не дістане. Ні іранців, ні кррейці
Інший приклад поляки, які протестують проти зернових і металу з України є перевалочним хабом для такоїж продукції від орків що йде через Білорусь.
Хоча чим ми кращі коли транспортуємо орківську нафту в ЄС.
Вони із самого початку не змінювали політики, що проти бачити Україну в Нато, та не хочуть перемоги, а лише щоб не програли і мали сильну позицію на переговорах. І другий варіант можливо орківська еліта передумає дальше вести війну.
Тільки от яка може бути сильна позиція, якщо немає засобів ураження авіації, а цей проріх закривають особовим складом. І чому орківській еліті передумати, якщо у них статки за часи війни виросли.
Тому Байден так і не зміг сам предоставити перспективний план щодо України, як вимагали від нього респи при прийнятті останньої допомоги, тому що його реально немає, тягнути час то не план.
Наступний адекватний президент буде складати адекватні плани і їх будуть розглядати.
А ЗЄ вже збитий льотчик. 😁
А з такими літунами вже не рахуються.
А трактувати його нинішній стан можна, як завгодно. Тому ЗЄ і засцяв звертатися до КС за висновком.
Він - тимчасове явище. І це очевидно Заходу.
Будь-які домовленості мають сенс з тими, хто дотримується свого слова та буде керувати ситуацією хоча б до закінчення терміну співпраці. А про ЗЄ вже не можна сказати ні того, ні іншого - він брехло, яке досиджує свій перший і останній термін на сумнівних підставах.
Степан Бандера
("Ще одна ілюзія миру", 1949 рік)
В цивілізованих країнах же немає дибілів накшталт відвідувачів 95 го квартала.
ніхто не буде з цивілізованих націй за то все класти своїх солдатів, а самотужки Україгі потрібно років 75 щоб перемолоти підарів і то ешелони зброї повинні їхати цілодобово , а цього немає ...
отже про яку перемогу може іти мова , аби ще вберегти те що залишилося.
Слава ЗСУ! Слава Україні!
Смерть нашим клятим ворогам!