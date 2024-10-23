"План перемоги" Зеленського у США назвали "безперспективним", - The Economist
"План перемоги" Володимира Зеленського був не добре сприйнятий у Вашингтоні.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі The Economist.
Високопоставлений український чиновник на умовах анонімності, сказав, що План перемоги слід трактувати як "дипломатію примусу".
Він уточнив, що йдеться про спосіб змусити Росію вести переговори на більш вигідних для України умовах.
Водночас співрозмовник заявив, що "ескалаційний потенціал" плану не був добре сприйнятий у США.
"Вони кажуть, що це безперспективно, хоча частково проблема полягає в тому, що вони не кажуть цього президенту (Володимиру Зеленському. - Ред.) в очі", - пояснив він.
План перемоги України
Нагадаємо,16 жовтня президент України Володимир Зеленський на засіданні у Верховній Раді представив "План перемоги". Основними пунктами "Плану перемоги" є запрошення України в НАТО та зміцнення оборони.
За словами Зеленського, "План перемоги" складається з п’яти пунктів і трьох таємних додатків. Таємні додатки є до оборонного та економічного пунктів, а також пункту стримування. Таємні додатки доступні для партнерів, які мають відповідний потенціал допомоги.
За даними ЗМІ, президент Володимир Зеленський готує ще один План, який стосуватиметься внутрішніх рішень та не буде альтернативою "Плану перемоги".
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Це теж що змусити жирного квартальника Юзіка бігти марафон, або Безуглую викладати в Кембриджі. і т.д.
нагибало на стадіоні!
нагибало на здачі аналізів!
коли підтерлося конституцією і розігнало верховну раду!
коли напризначало відвертих тупих бездарів на ключові посади!
коли роздавало нагороди і приймало паради!
коли почало вбивати українців спекуляціями на ковіді!
коли топталося по воїнам ато!
коли принижувало порошекнко, федину, зверобій!
коли не встигло втекти, бо перелякане сралося в бункері.
всьо! приїхали! кіна більше не буде!
дорослим дядям і тьотям остогидло оце закомплексоване брехливе недолуге чмо!
грошей ніхто не дасть. зброю дадуть на необхідне.
пишіть плани бочками!
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А чому?
Мавпочка надала список вимог до США і союзників - а сама мавпочка при цьому буде ржати і курити бамбук.
Мавпочці пояснили, що допомагають тільки тим, хто сам, вилазячи зі шкіри паше, як віл...
Не один табун здравых мужчин.
А вышел обиженный богом дебил -
Её единственный сын
Сподіваюсь, вам зрозуміло абсурдність бажання зробити всіх холодними?
Сім'я, чи сирота він це робить маючи фінансування і технологію.
Нам лишається стримування в обороні за рахунок піхоти, як основної складової опору.
І не в гуманності питання, чи наскільки в них холодних тіл. А в тому що вони планували нас нищити і мають чим це робити.
Я кажу, що калаш всіх не дістане. Ні іранців, ні кррейці
Інший приклад поляки, які протестують проти зернових і металу з України є перевалочним хабом для такоїж продукції від орків що йде через Білорусь.
Хоча чим ми кращі коли транспортуємо орківську нафту в ЄС.
Вони із самого початку не змінювали політики, що проти бачити Україну в Нато, та не хочуть перемоги, а лише щоб не програли і мали сильну позицію на переговорах. І другий варіант можливо орківська еліта передумає дальше вести війну.
Тільки от яка може бути сильна позиція, якщо немає засобів ураження авіації, а цей проріх закривають особовим складом. І чому орківській еліті передумати, якщо у них статки за часи війни виросли.
Тому Байден так і не зміг сам предоставити перспективний план щодо України, як вимагали від нього респи при прийнятті останньої допомоги, тому що його реально немає, тягнути час то не план.
Наступний адекватний президент буде складати адекватні плани і їх будуть розглядати.
А ЗЄ вже збитий льотчик. 😁
А з такими літунами вже не рахуються.
А трактувати його нинішній стан можна, як завгодно. Тому ЗЄ і засцяв звертатися до КС за висновком.
Він - тимчасове явище. І це очевидно Заходу.
Будь-які домовленості мають сенс з тими, хто дотримується свого слова та буде керувати ситуацією хоча б до закінчення терміну співпраці. А про ЗЄ вже не можна сказати ні того, ні іншого - він брехло, яке досиджує свій перший і останній термін на сумнівних підставах.
Степан Бандера
("Ще одна ілюзія миру", 1949 рік)
В цивілізованих країнах же немає дибілів накшталт відвідувачів 95 го квартала.
ніхто не буде з цивілізованих націй за то все класти своїх солдатів, а самотужки Україгі потрібно років 75 щоб перемолоти підарів і то ешелони зброї повинні їхати цілодобово , а цього немає ...
отже про яку перемогу може іти мова , аби ще вберегти те що залишилося.
Слава ЗСУ! Слава Україні!
Смерть нашим клятим ворогам!