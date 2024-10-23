"План перемоги" Зеленського у США назвали "безперспективним", - The Economist

"План перемоги" Володимира Зеленського був не добре сприйнятий у Вашингтоні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі The Economist.

Високопоставлений український чиновник на умовах анонімності, сказав, що План перемоги слід трактувати як "дипломатію примусу".

Він уточнив, що йдеться про спосіб змусити Росію вести переговори на більш вигідних для України умовах.

Водночас співрозмовник заявив, що "ескалаційний потенціал" плану не був добре сприйнятий у США.

"Вони кажуть, що це безперспективно, хоча частково проблема полягає в тому, що вони не кажуть цього президенту (Володимиру Зеленському. - Ред.) в очі", - пояснив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Штати не готові запросити Україну до НАТО, - постпред США Сміт

План перемоги України

Нагадаємо,16 жовтня президент України Володимир Зеленський на засіданні у Верховній Раді представив "План перемоги". Основними пунктами "Плану перемоги" є запрошення України в НАТО та зміцнення оборони.

За словами Зеленського, "План перемоги" складається з п’яти пунктів і трьох таємних додатків. Таємні додатки є до оборонного та економічного пунктів, а також пункту стримування. Таємні додатки доступні для партнерів, які мають відповідний потенціал допомоги.

За даними ЗМІ, президент Володимир Зеленський готує ще один План, який стосуватиметься внутрішніх рішень та не буде альтернативою "Плану перемоги".

Читайте: "План перемоги" містить конкретні дати, коли реалізація кожного пункту була б правильною, - Зеленський