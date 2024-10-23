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"План перемоги" Зеленського у США назвали "безперспективним", - The Economist

План перемоги Зеленського не добре сприйняли у США

"План перемоги" Володимира Зеленського був не добре сприйнятий у Вашингтоні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі The Economist.

Високопоставлений український чиновник на умовах анонімності, сказав, що План перемоги слід трактувати як "дипломатію примусу".

Він уточнив, що йдеться про спосіб змусити Росію вести переговори на більш вигідних для України умовах.

Водночас співрозмовник заявив, що "ескалаційний потенціал" плану не був добре сприйнятий у США.

"Вони кажуть, що це безперспективно, хоча частково проблема полягає в тому, що вони не кажуть цього президенту (Володимиру Зеленському. - Ред.) в очі", - пояснив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Штати не готові запросити Україну до НАТО, - постпред США Сміт

План перемоги України

Нагадаємо,16 жовтня президент України Володимир Зеленський на засіданні у Верховній Раді представив "План перемоги". Основними пунктами "Плану перемоги" є запрошення України в НАТО та зміцнення оборони.

За словами Зеленського, "План перемоги" складається з п’яти пунктів і трьох таємних додатків. Таємні додатки є до оборонного та економічного пунктів, а також пункту стримування. Таємні додатки доступні для партнерів, які мають відповідний потенціал допомоги.

За даними ЗМІ, президент Володимир Зеленський готує ще один План, який стосуватиметься внутрішніх рішень та не буде альтернативою "Плану перемоги".

Читайте: "План перемоги" містить конкретні дати, коли реалізація кожного пункту була б правильною, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (24368) США (23417) План перемоги (85)


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Топ коментарі
+54
і це вони так товсто принижують потужнішого найвеличнішого?
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23.10.2024 14:40 Відповісти
+36
А у них є перспективний план? Окрім капітуляції України?
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23.10.2024 14:40 Відповісти
+36
а хто їм дозволив знущатися з розумово відсталого наркозалежного інваліда?
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23.10.2024 14:45 Відповісти
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Як можуть учорашні квнщики, фотографи, кухарі і т.д. скласти реальний план перемоги?
Це теж що змусити жирного квартальника Юзіка бігти марафон, або Безуглую викладати в Кембриджі. і т.д.
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23.10.2024 15:18 Відповісти
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23.10.2024 15:18 Відповісти
В голос)
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23.10.2024 16:08 Відповісти
так ви цього, якщо не можете сказати в очі, то скиньте посилання на коменти на ценорі - тут він все дізнається
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23.10.2024 15:20 Відповісти
Певен, що неофіційно йому все сказали майже одразу.
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23.10.2024 15:40 Відповісти
а як воно всіх перемагало!
нагибало на стадіоні!
нагибало на здачі аналізів!
коли підтерлося конституцією і розігнало верховну раду!
коли напризначало відвертих тупих бездарів на ключові посади!
коли роздавало нагороди і приймало паради!
коли почало вбивати українців спекуляціями на ковіді!
коли топталося по воїнам ато!
коли принижувало порошекнко, федину, зверобій!
коли не встигло втекти, бо перелякане сралося в бункері.
всьо! приїхали! кіна більше не буде!
дорослим дядям і тьотям остогидло оце закомплексоване брехливе недолуге чмо!
грошей ніхто не дасть. зброю дадуть на необхідне.
пишіть плани бочками!
******************....
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23.10.2024 15:20 Відповісти
вже шостий рік, а Зеленський так і не став справжнім президентом.
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23.10.2024 15:22 Відповісти
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23.10.2024 15:23 Відповісти
Зелену гнусаву мавпочку відфутболили...
А чому?
Мавпочка надала список вимог до США і союзників - а сама мавпочка при цьому буде ржати і курити бамбук.
Мавпочці пояснили, що допомагають тільки тим, хто сам, вилазячи зі шкіри паше, як віл...
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23.10.2024 15:28 Відповісти
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23.10.2024 15:29 Відповісти
схоже на архівне відео зачаття Зєлі
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23.10.2024 15:46 Відповісти
В тело его родной мамы вошёл
Не один табун здравых мужчин.
А вышел обиженный богом дебил -
Её единственный сын
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23.10.2024 23:20 Відповісти
Бо це не план, це імітація рухів.
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23.10.2024 15:35 Відповісти
Український план має бути простим:
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24.10.2024 05:55 Відповісти
+ іранці, корейці, кадировці (не до чиченці).
Сподіваюсь, вам зрозуміло абсурдність бажання зробити всіх холодними?
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24.10.2024 08:51 Відповісти
Аксіома: Якщо ти не вб'єш ворога, то він уб'є тебе і виріже всю твою родину.
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24.10.2024 22:45 Відповісти
Ворог вбиває бомбами, ракетами, дронами.
Сім'я, чи сирота він це робить маючи фінансування і технологію.
Нам лишається стримування в обороні за рахунок піхоти, як основної складової опору.
І не в гуманності питання, чи наскільки в них холодних тіл. А в тому що вони планували нас нищити і мають чим це робити.
Я кажу, що калаш всіх не дістане. Ні іранців, ні кррейці
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24.10.2024 23:17 Відповісти
какой план победы? каждый день сдавать по 5-7 поселков это победный план? в европе. и америке дебилов нет
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23.10.2024 15:40 Відповісти
"перспективна" зелено-рашистська агентура в Україні не може ,за гроші куйла,писати перспективні плани перемоги для України
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23.10.2024 15:42 Відповісти
маєш на увазі,що у США , котрі не сприймають "зелений план перемоги" в Білому Домі, теж агентура в кокошниках розгулює...
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23.10.2024 20:52 Відповісти
"замполіт" не правильно ставиш запитання-"А хто сприйняв не тільки в США,але і в ЄС і в НАТО???
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23.10.2024 23:28 Відповісти
цікаво ,хто знас "іван", якщо ти "язичник" і хер зможеш вимовити слово "паляниця" не кажучи про відповідь ,котру ти не в силі надати без фсбешного паперу, на просте запитання-" "А хто сприйняв не тільки в США,але і в ЄС і в НАТО???
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24.10.2024 19:45 Відповісти
чого мені істерити,через "язичника" ,в котрого челюсті не складаються вимовити "паляниця" .та ще й не відає реакцію світової спільноти на "план" "зезедента".( https://www.ukrainianworldcongress.org/ua/sim-krain-proty-vstupu-********-v-nato-politico/) іди "закинь за воротнік" пару фанфуриків "бояришні."чи то "тройного" можливо попустить...
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24.10.2024 20:28 Відповісти
Та я вам українцям, ще 100 планінів, під свій план з Нікарагуа ...намалюю
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23.10.2024 15:43 Відповісти
Так 🤡 ніхто у світі не сприїмає як адеквата, але і українців за те, шо згодні і досі з 🤡 ...на сприймають теж ...
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23.10.2024 15:46 Відповісти
Світ зараз сам не дуже адекватний погодьтесь з цим, коли ООН їде на саміти в країну що порушує його статут. А країни що заявляють про те що вони на стороні України, обслуговують орківські винищувачі та торгують з нею, втиху домовляються про зняття частини санкцій для їх компаній.

Інший приклад поляки, які протестують проти зернових і металу з України є перевалочним хабом для такоїж продукції від орків що йде через Білорусь.

Хоча чим ми кращі коли транспортуємо орківську нафту в ЄС.
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23.10.2024 16:14 Відповісти
І на всю Україну немає нажаль жодного смілиця з кілограмом вибухівки, щоб підкласти під ту трубу.
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23.10.2024 21:36 Відповісти
Трубу залатають. Треба підкладати під зуйло з єрмаком...
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23.10.2024 22:26 Відповісти
В 94му ООН спокійно дивилась на геноцид в Руанді, де вирізали більше 800 000 людей. Там були занепокоєння і глибокі занепокоєння, які Гутереш повторює і досі. Вони завжди були такими, то у нас інфантильність проходить. ООН - це місце куди країни приходять попздіти і підібрати собі можливих геополітичних союзників. Це все.
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23.10.2024 22:40 Відповісти
Інакше і не могло бути, для ескалації з рашею штатам треба забути про інвестиції в Китай, а туди вкладено тріліони долларів, та й особливо зараз коли раша екпортує все із скидками 20-30%, виробництво у них надприбуткове.

Вони із самого початку не змінювали політики, що проти бачити Україну в Нато, та не хочуть перемоги, а лише щоб не програли і мали сильну позицію на переговорах. І другий варіант можливо орківська еліта передумає дальше вести війну.
Тільки от яка може бути сильна позиція, якщо немає засобів ураження авіації, а цей проріх закривають особовим складом. І чому орківській еліті передумати, якщо у них статки за часи війни виросли.

Тому Байден так і не зміг сам предоставити перспективний план щодо України, як вимагали від нього респи при прийнятті останньої допомоги, тому що його реально немає, тягнути час то не план.
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23.10.2024 16:08 Відповісти
А "переможна " "Суджанська операція " про яку зеля мандить в кожному своєму відосику.
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23.10.2024 16:09 Відповісти
Курска волость нам і на фуй не потрібна, але під цей "оман"ливий шумок зуйло здав до біса території в Донецькій та Луганській областях... Похід на Курск схоже на ********** "операцію прикриття" - якоїсь суттєвої вигоди ми не отримали, а втратили занадто багато... Ще трошки "Курскої волості" і Запоріжжя будуть розстрілювати артилерією...
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23.10.2024 22:33 Відповісти
Так я й зате кажу ,що ця "Курська операція " була спланована кацапськими ГРУ і ФСБ ,для відволікання уваги від Донеччини ,в зєлі цей план з"явився через агєнта ФСБ Козиря (Єрмака),до речі ,так само як і "план пабєди" - набір нереалітичних вимог до наших союзників.
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24.10.2024 17:33 Відповісти
Це було ясно будь-якому віслюку, крім ОМАНСЬКОГО ВІСЛЮКА.
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23.10.2024 16:39 Відповісти
До цього всього, який сенс взагалі розглядати плани некомпетентної людини, повноваження якої вже закінчилися.

Наступний адекватний президент буде складати адекватні плани і їх будуть розглядати.

А ЗЄ вже збитий льотчик. 😁
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23.10.2024 16:45 Відповісти
У нього, курва, парашют. І до землі ще падати і падати...
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23.10.2024 22:35 Відповісти
Скільки б не падати, гравітацію не обдурити.

А з такими літунами вже не рахуються.
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24.10.2024 01:19 Відповісти
На парашюті легітимності можна ще довго планерувати... А якщо потрапити в висхідні потоки (допомога)... але якщо щось зламається (піде не так), то падіння миттєве. Поки в повітрі рахуються...
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24.10.2024 01:26 Відповісти
От легитимності у ЗЄ вже нуль.

А трактувати його нинішній стан можна, як завгодно. Тому ЗЄ і засцяв звертатися до КС за висновком.

Він - тимчасове явище. І це очевидно Заходу.

Будь-які домовленості мають сенс з тими, хто дотримується свого слова та буде керувати ситуацією хоча б до закінчення терміну співпраці. А про ЗЄ вже не можна сказати ні того, ні іншого - він брехло, яке досиджує свій перший і останній термін на сумнівних підставах.
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24.10.2024 01:38 Відповісти
В перекладі з дипломатичної план - ідіотський або тупий.
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23.10.2024 16:51 Відповісти
Ну , как сказать , ЗЕ хотел чтоб Путин он же ***** пришел по повестке Гаагский суд.
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23.10.2024 16:53 Відповісти
С такой коррупцией в высших эшелонах власти, спасибо Штатам хоть не отвернулись от нас. А ваапше-та, амеры понимают как власть позорит страну, потому в лоб и не рубят.
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23.10.2024 17:09 Відповісти
Не, то зебил наивно пытается поднять к выборам свой рейтинг. По ущербной задумке, перед выборами по наитию, окончить войну.
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23.10.2024 17:21 Відповісти
А що путнього міг запропонувати тупий віслюк?
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23.10.2024 17:33 Відповісти
Логічно. Перспективна відставка
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23.10.2024 17:55 Відповісти
"Західні народи стоять перед такою самою неминучою конечністю, як і ми, воювати з Москвою в обороні свого незалежного існування. Тільки у нас ця цілком ясна ситуація виступає в найгострішій, безпосередній формі, а в них вона не така виразна, не така гостра».
Степан Бандера
("Ще одна ілюзія миру", 1949 рік)
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23.10.2024 18:02 Відповісти
Щось не дуже помітно, щоб у західних народів були хоч якісь проблеми з мацквою.
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23.10.2024 21:38 Відповісти
Я абсолютно погоджуюсь з цим, які перспективи можуть бути у корупційних феодалів?
В цивілізованих країнах же немає дибілів накшталт відвідувачів 95 го квартала.
ніхто не буде з цивілізованих націй за то все класти своїх солдатів, а самотужки Україгі потрібно років 75 щоб перемолоти підарів і то ешелони зброї повинні їхати цілодобово , а цього немає ...
отже про яку перемогу може іти мова , аби ще вберегти те що залишилося.
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23.10.2024 18:02 Відповісти
як казав блогер банковаї Петров - пісюном по губах.такі реалії потужної безперспективи.
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23.10.2024 18:07 Відповісти
Таємні пункти плану таємні для кого? В ОП сидять майже одні колаборанти, які здають усі таємниці наліво й направо. Єдиний, від кого зберігають таємницю - це народ України, щоб бодай рейтинг не впав.
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23.10.2024 18:30 Відповісти
Сказали, куріть його самі. В нас кращі постачальники.
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23.10.2024 18:38 Відповісти
Стратегія давно вже вибрана хоть усрись та напиши ще 100500 планів. Перемоги війсковим шляхом вони не бачать, та і якщо що то техніка та амуніція їм знадобится у майбутніх вирогідних конфліктах. Вони вважають що це війскове протистояння вже себе вичерпало і фокусу уваги не заслуговує.
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23.10.2024 20:11 Відповісти
Бо це не план, це набір слів. На більше у паловодця немає розуму...
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23.10.2024 20:49 Відповісти
Наші захисники на фронті всіх рашистів які воюють проти України називають під@рами, а весь народ України, тих, хто окупував жОПу та владу теж називають під@расами! В чому різниця? Ні в чому, одні і другі під@раси намагаються знищити Україну...
Слава ЗСУ! Слава Україні!
Смерть нашим клятим ворогам!
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23.10.2024 21:02 Відповісти
Усе вірно -- нема, що на фуйню казати -- "КЛАС!!"
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23.10.2024 21:06 Відповісти
Ну звичайно безперспективний. Тому що з першого ж пункту треба не висловлювати "глибоке занепокоєння" ,а іти і спробувати завалити російського ведмедя ,а він такий страшний.
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23.10.2024 21:30 Відповісти
Бо це не план, а якісь фантазії з країни рожевих поні
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23.10.2024 21:36 Відповісти
Навіть і не дипломатично від США ...так публічно послали 🤡 ...нах...так до ОПи дійде скоріше ,та і журналістам пора вже за розум браться , досить діферамби співати цьому зеленому мудилі !
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23.10.2024 21:40 Відповісти
Ішак єдина публічна істота, яка беззаперечно є інвалідом (з дитинства). Навіть без рішення МСЕК.
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23.10.2024 21:49 Відповісти
воно вже просрали єдиний реальний план в 2019
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23.10.2024 22:02 Відповісти
для банди коломойського ще й як перспективний. далі справа пропаганди, що Захід не хоче допомагати - тому здаємось
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23.10.2024 22:21 Відповісти
План може бути тільки один - стрімка і жорстока мілітаризація і переведення країни на військові рейки. Ми маємо вбивати кацапні в пять разів більше щодня. Ось єдиний шлях до перемоги. І вбивати всюди. Куди дістали там і вбили. Дітей, жінок, усіх підряд. Хочете гратися в гуманізм з кацапами? Тоді вішайтесь самі. Не тяніть з самогубством.
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23.10.2024 22:41 Відповісти
Я не надриваюсь. Лише констатую необхідність знищення окупантів будь якими засобами і за будь яку ціну. Все інше не має значення.
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24.10.2024 10:04 Відповісти
Ну так, а скільки можна жирно натякати цьому гандону, що поки корупція, єрмак і татаров - доти нічого не буде? Але ж воно ска слабе, і думає, що це "вечірній квартал"!
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24.10.2024 05:14 Відповісти
Чоловічок ночами не спав,нюхав порошочок,план писав,а вони раз і все зіпсували...
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24.10.2024 07:03 Відповісти
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