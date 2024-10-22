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"План перемоги" містить конкретні дати, коли реалізація кожного пункту була б правильною, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський

Представлений Україною "План перемоги" містить чіткі строки та конкретні дати, коли реалізація певного пункту Плану була б правильною для України.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив на зустрічі з журналістами, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Коментуючи, чи правда, що Україна озвучила термін у три місяці для партнерів на втілення "Плану перемоги" або якоїсь відповіді, президент наголосив, що "у "Плані (перемоги. - Ред.)" є строки. Я просто сказав, що в нас є конкретно, що ми плануємо зробити за ці три місяці".

"І в "Плані (перемоги. - Ред.) є конкретні дати, коли ми вважаємо, що реалізація того чи іншого пункту була б правильною для нас", - сказав Зеленський .

Щодо плану Б глава держави зазначив, що, "крім того, щоб не дати Росії окупувати Україну, я вважаю, їх (планів Б. - Ред.) немає для будь-кого".

Також читайте: Нам потрібен пакет неядерного стримування, який може зупинити Путіна. Він є у "Плані перемоги", - Зеленський

"Є внутрішнє виробництво, коли ви знаходите альтернативу тій чи іншій зброї, - це єдине посилення. Коли ви знаходите цю альтернативу в закупівлях в інших країн, тоді вам треба шукати альтернативні джерела фінансування. Ми їх знаходимо в заморожених російських активах. Ми змогли домовитися, і знайшли цей вихід", - пояснив Зеленський.

Президент додав, що гроші від заморожених активів РФ прийдуть траншами лише на початку наступного року. "Але тим не менш ми знайшли ці гроші. І це був план Б, якщо Сполучені Штати, наприклад, зменшать фінансову підтримку. Так може бути. Тоді треба знаходити гроші на закупівлю і на підтримку соціальну. І ці гроші ми знайшли. З наступного року ми будемо розраховувати на відповідні заморожені російські активи", - наголосив Зеленський.

Автор: 

Зеленський Володимир (24368) План перемоги (85)


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Топ коментарі
+12
План перемоги зеленського є свідчення того, що Зе просрав підготовку до вторгнення та наплював на чисельні попередження про нього.

Тому що з жодного пункту перемоги немає що залежить від зеленського - тільки від Заходу.

Тобто обраний мудрим нарідом головнокомандувач зеленський особисто не може зробити для перемоги НІЧОГО!
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22.10.2024 15:53 Відповісти
+11
Ваван, зупинись так гнать.
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22.10.2024 15:47 Відповісти
+11
Мало тго шо воно прострочене так воно ще і реально іпануте.
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22.10.2024 15:49 Відповісти
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Ваван, зупинись так гнать.
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22.10.2024 15:47 Відповісти
Чому ж цей потужний план із завданнями для партнерів конкретними датами було не представити у 2022-му році? Чи п'яти-шести менеджерам треба було виношувати ці геніальні ідеї протягом 32 місяців, поки гинули українці?
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22.10.2024 15:48 Відповісти
"План перемоги" містить конкретні дати..., Джерело:

Це правильно. А то Абристович: 2-3 залпа, 2-3 місяця... Давай кокретику!
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22.10.2024 15:49 Відповісти
Але тим не менш ми знайшли ці гроші. що воно знайшло,так це пісюн в штанах, а для знищення України воно знайшло в Омані рашистського вбивцю
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22.10.2024 15:49 Відповісти
Мало тго шо воно прострочене так воно ще і реально іпануте.
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22.10.2024 15:49 Відповісти
План перемоги зеленського є свідчення того, що Зе просрав підготовку до вторгнення та наплював на чисельні попередження про нього.

Тому що з жодного пункту перемоги немає що залежить від зеленського - тільки від Заходу.

Тобто обраний мудрим нарідом головнокомандувач зеленський особисто не може зробити для перемоги НІЧОГО!
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22.10.2024 15:53 Відповісти
Ну чого ж нічого? План завдань для партнерів "от сіх до сіх, прієду правєрю" написав.
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22.10.2024 15:55 Відповісти
Це наглий наклеп. А відосіки?
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22.10.2024 15:55 Відповісти
Напевно план перемоги зеленського це список вимог до партнерів.
Чому його катають світом і у пресі ? А щоби потім звинуватити західні країни у недостатній підтримці, бо д Зе все зробив- днями і ночами план писав.
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22.10.2024 16:08 Відповісти
Якщо вважати за "конкретну дату" маячню про вступ у НАТО - то ця дата конкретна тільки у коксохімічній макітрі Зеленського. І у тому "плані" всі дати такі "конкретні". Чисто конкретні...
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22.10.2024 16:43 Відповісти
беремо в одну долоню свіжий асвальт, а в іншу шампур з шашликом
і сцимо, сцимо лохам у вуха та очі
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22.10.2024 16:51 Відповісти
У двох словах план такий: "ДЭНГЫ ДАВАЙ!!"
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22.10.2024 16:58 Відповісти
Як казали за совітів "пятілєтку за два года".
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22.10.2024 17:35 Відповісти
Окрім балабольства,зневаги до суспільства,кошмариння суспільства,бандитизму,корупції у всіх ланках і брехні по всих пунктах НЕМАЄ НІЧОГО !
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22.10.2024 17:39 Відповісти
https://t.me/eliseiskipolya/350 Костянтин Єлісеєв :
Нарешті через півтора місяця «підігріву» «План Перемоги» був презентований нашому суспільству. Документ, який містить багато пунктів і в основному завдання для наших союзників. Тішить, що першим пунктом та його серцевиною є запрошення України до НАТО.
На жаль, в плані немає, що Україна має зробити, аби цю перемогу здобути. Які ж дії ми могли би включити:
⁃ дієва боротьба з корупцією;
⁃ дії для стабілізації ситуації на фронті;
⁃ інтеграція оборонно-промислового комплексу України до Євроатлантичної системи ОПК, залучення інвестицій та розбудова власного виробництва;
⁃ економічні заходи, які мають бути спрямовані на мобілізацію економіки для перемоги. А це не лише скорочення витрат, що не повʼязані з підтримкою ЗСУ, але й реформи для розвитку держави (наприклад, продовження проведення реформи корпоративного управління, децентралізації);
- зміцнення демократичної стійкості держави (верховенство права, парламентський плюралізм, свобода слова, незалежність антикорупційних структур);
⁃ нейтралізація російської «пʼятої колони», боротьба з дезінформацією;
⁃ активізація роботи з українцями за кордоном, турбота про українців, які постраждали від війни;
⁃ посилення міжнародної довіри до України;
⁃ членство в ЄС та НАТО. Запрошення України до Північноатлантичного альянсу - це лише перший обовʼязковий крок на цьому шляху.
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22.10.2024 20:30 Відповісти
 
 