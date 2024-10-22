"План перемоги" містить конкретні дати, коли реалізація кожного пункту була б правильною, - Зеленський
Представлений Україною "План перемоги" містить чіткі строки та конкретні дати, коли реалізація певного пункту Плану була б правильною для України.
Про це президент Володимир Зеленський повідомив на зустрічі з журналістами, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Коментуючи, чи правда, що Україна озвучила термін у три місяці для партнерів на втілення "Плану перемоги" або якоїсь відповіді, президент наголосив, що "у "Плані (перемоги. - Ред.)" є строки. Я просто сказав, що в нас є конкретно, що ми плануємо зробити за ці три місяці".
"І в "Плані (перемоги. - Ред.) є конкретні дати, коли ми вважаємо, що реалізація того чи іншого пункту була б правильною для нас", - сказав Зеленський .
Щодо плану Б глава держави зазначив, що, "крім того, щоб не дати Росії окупувати Україну, я вважаю, їх (планів Б. - Ред.) немає для будь-кого".
"Є внутрішнє виробництво, коли ви знаходите альтернативу тій чи іншій зброї, - це єдине посилення. Коли ви знаходите цю альтернативу в закупівлях в інших країн, тоді вам треба шукати альтернативні джерела фінансування. Ми їх знаходимо в заморожених російських активах. Ми змогли домовитися, і знайшли цей вихід", - пояснив Зеленський.
Президент додав, що гроші від заморожених активів РФ прийдуть траншами лише на початку наступного року. "Але тим не менш ми знайшли ці гроші. І це був план Б, якщо Сполучені Штати, наприклад, зменшать фінансову підтримку. Так може бути. Тоді треба знаходити гроші на закупівлю і на підтримку соціальну. І ці гроші ми знайшли. З наступного року ми будемо розраховувати на відповідні заморожені російські активи", - наголосив Зеленський.
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завданнями для партнерівконкретними датами було не представити у 2022-му році? Чи п'яти-шести менеджерам треба було виношувати ці геніальні ідеї протягом 32 місяців, поки гинули українці?
Це правильно. А то Абристович: 2-3 залпа, 2-3 місяця... Давай кокретику!
Тому що з жодного пункту перемоги немає що залежить від зеленського - тільки від Заходу.
Тобто обраний мудрим нарідом головнокомандувач зеленський особисто не може зробити для перемоги НІЧОГО!
Чому його катають світом і у пресі ? А щоби потім звинуватити західні країни у недостатній підтримці, бо д Зе все зробив- днями і ночами план писав.
і сцимо, сцимо лохам у вуха та очі
Нарешті через півтора місяця «підігріву» «План Перемоги» був презентований нашому суспільству. Документ, який містить багато пунктів і в основному завдання для наших союзників. Тішить, що першим пунктом та його серцевиною є запрошення України до НАТО.
На жаль, в плані немає, що Україна має зробити, аби цю перемогу здобути. Які ж дії ми могли би включити:
⁃ дієва боротьба з корупцією;
⁃ дії для стабілізації ситуації на фронті;
⁃ інтеграція оборонно-промислового комплексу України до Євроатлантичної системи ОПК, залучення інвестицій та розбудова власного виробництва;
⁃ економічні заходи, які мають бути спрямовані на мобілізацію економіки для перемоги. А це не лише скорочення витрат, що не повʼязані з підтримкою ЗСУ, але й реформи для розвитку держави (наприклад, продовження проведення реформи корпоративного управління, децентралізації);
- зміцнення демократичної стійкості держави (верховенство права, парламентський плюралізм, свобода слова, незалежність антикорупційних структур);
⁃ нейтралізація російської «пʼятої колони», боротьба з дезінформацією;
⁃ активізація роботи з українцями за кордоном, турбота про українців, які постраждали від війни;
⁃ посилення міжнародної довіри до України;
⁃ членство в ЄС та НАТО. Запрошення України до Північноатлантичного альянсу - це лише перший обовʼязковий крок на цьому шляху.