"План перемоги" містить конкретні дати, коли реалізація кожного пункту була б правильною, - Зеленський

Представлений Україною "План перемоги" містить чіткі строки та конкретні дати, коли реалізація певного пункту Плану була б правильною для України.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив на зустрічі з журналістами, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Коментуючи, чи правда, що Україна озвучила термін у три місяці для партнерів на втілення "Плану перемоги" або якоїсь відповіді, президент наголосив, що "у "Плані (перемоги. - Ред.)" є строки. Я просто сказав, що в нас є конкретно, що ми плануємо зробити за ці три місяці".

"І в "Плані (перемоги. - Ред.) є конкретні дати, коли ми вважаємо, що реалізація того чи іншого пункту була б правильною для нас", - сказав Зеленський .

Щодо плану Б глава держави зазначив, що, "крім того, щоб не дати Росії окупувати Україну, я вважаю, їх (планів Б. - Ред.) немає для будь-кого".

Також читайте: Нам потрібен пакет неядерного стримування, який може зупинити Путіна. Він є у "Плані перемоги", - Зеленський

"Є внутрішнє виробництво, коли ви знаходите альтернативу тій чи іншій зброї, - це єдине посилення. Коли ви знаходите цю альтернативу в закупівлях в інших країн, тоді вам треба шукати альтернативні джерела фінансування. Ми їх знаходимо в заморожених російських активах. Ми змогли домовитися, і знайшли цей вихід", - пояснив Зеленський.

Президент додав, що гроші від заморожених активів РФ прийдуть траншами лише на початку наступного року. "Але тим не менш ми знайшли ці гроші. І це був план Б, якщо Сполучені Штати, наприклад, зменшать фінансову підтримку. Так може бути. Тоді треба знаходити гроші на закупівлю і на підтримку соціальну. І ці гроші ми знайшли. З наступного року ми будемо розраховувати на відповідні заморожені російські активи", - наголосив Зеленський.