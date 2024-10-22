"План победы" содержит конкретные даты, когда реализация каждого пункта была бы правильной, - Зеленский

Представленный Украиной "План победы" содержит четкие сроки и конкретные даты, когда реализация определенного пункта Плана была бы правильной для Украины.

Об этом президент Владимир Зеленский сообщил на встрече с журналистами, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Комментируя, правда ли, что Украина озвучила срок в три месяца для партнеров на воплощение Плана победы или какого-то ответа, президент подчеркнул, что "в "Плане (победы. - Ред.)" есть сроки. Я просто сказал, что у нас есть конкретно, что мы планируем сделать за эти три месяца".

"И в "Плане (победы. - Ред.) есть конкретные даты, когда мы считаем, что реализация того или иного пункта была бы правильной для нас", - сказал Зеленский.

Относительно плана Б глава государства отметил, что, "кроме того, чтобы не дать России оккупировать Украину, я считаю, их (планов Б. - Ред.) нет для кого-либо".

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"Есть внутреннее производство, когда вы находите альтернативу тому или иному оружию, - это единственное усиление. Когда вы находите эту альтернативу в закупках у других стран, тогда вам надо искать альтернативные источники финансирования. Мы их находим в замороженных российских активах. Мы смогли договориться, и нашли этот выход", - пояснил Зеленский.

Президент добавил, что деньги от замороженных активов РФ придут траншами только в начале следующего года. "Но тем не менее мы нашли эти деньги. И это был план Б, если Соединенные Штаты, например, уменьшат финансовую поддержку. Так может быть. Тогда надо находить деньги на закупку и на поддержку социальную. И эти деньги мы нашли. Со следующего года мы будем рассчитывать на соответствующие замороженные российские активы", - подчеркнул Зеленский.