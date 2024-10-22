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"План победы" содержит конкретные даты, когда реализация каждого пункта была бы правильной, - Зеленский

Президент Володимир Зеленський

Представленный Украиной "План победы" содержит четкие сроки и конкретные даты, когда реализация определенного пункта Плана была бы правильной для Украины.

Об этом президент Владимир Зеленский сообщил на встрече с журналистами, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Комментируя, правда ли, что Украина озвучила срок в три месяца для партнеров на воплощение Плана победы или какого-то ответа, президент подчеркнул, что "в "Плане (победы. - Ред.)" есть сроки. Я просто сказал, что у нас есть конкретно, что мы планируем сделать за эти три месяца".

"И в "Плане (победы. - Ред.) есть конкретные даты, когда мы считаем, что реализация того или иного пункта была бы правильной для нас", - сказал Зеленский.

Относительно плана Б глава государства отметил, что, "кроме того, чтобы не дать России оккупировать Украину, я считаю, их (планов Б. - Ред.) нет для кого-либо".

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"Есть внутреннее производство, когда вы находите альтернативу тому или иному оружию, - это единственное усиление. Когда вы находите эту альтернативу в закупках у других стран, тогда вам надо искать альтернативные источники финансирования. Мы их находим в замороженных российских активах. Мы смогли договориться, и нашли этот выход", - пояснил Зеленский.

Президент добавил, что деньги от замороженных активов РФ придут траншами только в начале следующего года. "Но тем не менее мы нашли эти деньги. И это был план Б, если Соединенные Штаты, например, уменьшат финансовую поддержку. Так может быть. Тогда надо находить деньги на закупку и на поддержку социальную. И эти деньги мы нашли. Со следующего года мы будем рассчитывать на соответствующие замороженные российские активы", - подчеркнул Зеленский.

Автор: 

Зеленский Владимир (20873) План победы (85)


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Топ комментарии
+12
План перемоги зеленського є свідчення того, що Зе просрав підготовку до вторгнення та наплював на чисельні попередження про нього.

Тому що з жодного пункту перемоги немає що залежить від зеленського - тільки від Заходу.

Тобто обраний мудрим нарідом головнокомандувач зеленський особисто не може зробити для перемоги НІЧОГО!
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22.10.2024 15:53 Ответить
+11
Ваван, зупинись так гнать.
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22.10.2024 15:47 Ответить
+11
Мало тго шо воно прострочене так воно ще і реально іпануте.
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22.10.2024 15:49 Ответить
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Ваван, зупинись так гнать.
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22.10.2024 15:47 Ответить
Чому ж цей потужний план із завданнями для партнерів конкретними датами було не представити у 2022-му році? Чи п'яти-шести менеджерам треба було виношувати ці геніальні ідеї протягом 32 місяців, поки гинули українці?
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22.10.2024 15:48 Ответить
"План перемоги" містить конкретні дати..., Джерело:

Це правильно. А то Абристович: 2-3 залпа, 2-3 місяця... Давай кокретику!
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22.10.2024 15:49 Ответить
Але тим не менш ми знайшли ці гроші. що воно знайшло,так це пісюн в штанах, а для знищення України воно знайшло в Омані рашистського вбивцю
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22.10.2024 15:49 Ответить
Мало тго шо воно прострочене так воно ще і реально іпануте.
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22.10.2024 15:49 Ответить
План перемоги зеленського є свідчення того, що Зе просрав підготовку до вторгнення та наплював на чисельні попередження про нього.

Тому що з жодного пункту перемоги немає що залежить від зеленського - тільки від Заходу.

Тобто обраний мудрим нарідом головнокомандувач зеленський особисто не може зробити для перемоги НІЧОГО!
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22.10.2024 15:53 Ответить
Ну чого ж нічого? План завдань для партнерів "от сіх до сіх, прієду правєрю" написав.
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22.10.2024 15:55 Ответить
Це наглий наклеп. А відосіки?
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22.10.2024 15:55 Ответить
Напевно план перемоги зеленського це список вимог до партнерів.
Чому його катають світом і у пресі ? А щоби потім звинуватити західні країни у недостатній підтримці, бо д Зе все зробив- днями і ночами план писав.
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22.10.2024 16:08 Ответить
Якщо вважати за "конкретну дату" маячню про вступ у НАТО - то ця дата конкретна тільки у коксохімічній макітрі Зеленського. І у тому "плані" всі дати такі "конкретні". Чисто конкретні...
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22.10.2024 16:43 Ответить
беремо в одну долоню свіжий асвальт, а в іншу шампур з шашликом
і сцимо, сцимо лохам у вуха та очі
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22.10.2024 16:51 Ответить
У двох словах план такий: "ДЭНГЫ ДАВАЙ!!"
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22.10.2024 16:58 Ответить
Як казали за совітів "пятілєтку за два года".
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22.10.2024 17:35 Ответить
Окрім балабольства,зневаги до суспільства,кошмариння суспільства,бандитизму,корупції у всіх ланках і брехні по всих пунктах НЕМАЄ НІЧОГО !
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22.10.2024 17:39 Ответить
https://t.me/eliseiskipolya/350 Костянтин Єлісеєв :
Нарешті через півтора місяця «підігріву» «План Перемоги» був презентований нашому суспільству. Документ, який містить багато пунктів і в основному завдання для наших союзників. Тішить, що першим пунктом та його серцевиною є запрошення України до НАТО.
На жаль, в плані немає, що Україна має зробити, аби цю перемогу здобути. Які ж дії ми могли би включити:
⁃ дієва боротьба з корупцією;
⁃ дії для стабілізації ситуації на фронті;
⁃ інтеграція оборонно-промислового комплексу України до Євроатлантичної системи ОПК, залучення інвестицій та розбудова власного виробництва;
⁃ економічні заходи, які мають бути спрямовані на мобілізацію економіки для перемоги. А це не лише скорочення витрат, що не повʼязані з підтримкою ЗСУ, але й реформи для розвитку держави (наприклад, продовження проведення реформи корпоративного управління, децентралізації);
- зміцнення демократичної стійкості держави (верховенство права, парламентський плюралізм, свобода слова, незалежність антикорупційних структур);
⁃ нейтралізація російської «пʼятої колони», боротьба з дезінформацією;
⁃ активізація роботи з українцями за кордоном, турбота про українців, які постраждали від війни;
⁃ посилення міжнародної довіри до України;
⁃ членство в ЄС та НАТО. Запрошення України до Північноатлантичного альянсу - це лише перший обовʼязковий крок на цьому шляху.
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22.10.2024 20:30 Ответить
 
 