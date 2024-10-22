"План победы" содержит конкретные даты, когда реализация каждого пункта была бы правильной, - Зеленский
Представленный Украиной "План победы" содержит четкие сроки и конкретные даты, когда реализация определенного пункта Плана была бы правильной для Украины.
Об этом президент Владимир Зеленский сообщил на встрече с журналистами, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Комментируя, правда ли, что Украина озвучила срок в три месяца для партнеров на воплощение Плана победы или какого-то ответа, президент подчеркнул, что "в "Плане (победы. - Ред.)" есть сроки. Я просто сказал, что у нас есть конкретно, что мы планируем сделать за эти три месяца".
"И в "Плане (победы. - Ред.) есть конкретные даты, когда мы считаем, что реализация того или иного пункта была бы правильной для нас", - сказал Зеленский.
Относительно плана Б глава государства отметил, что, "кроме того, чтобы не дать России оккупировать Украину, я считаю, их (планов Б. - Ред.) нет для кого-либо".
"Есть внутреннее производство, когда вы находите альтернативу тому или иному оружию, - это единственное усиление. Когда вы находите эту альтернативу в закупках у других стран, тогда вам надо искать альтернативные источники финансирования. Мы их находим в замороженных российских активах. Мы смогли договориться, и нашли этот выход", - пояснил Зеленский.
Президент добавил, что деньги от замороженных активов РФ придут траншами только в начале следующего года. "Но тем не менее мы нашли эти деньги. И это был план Б, если Соединенные Штаты, например, уменьшат финансовую поддержку. Так может быть. Тогда надо находить деньги на закупку и на поддержку социальную. И эти деньги мы нашли. Со следующего года мы будем рассчитывать на соответствующие замороженные российские активы", - подчеркнул Зеленский.
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завданнями для партнерівконкретними датами було не представити у 2022-му році? Чи п'яти-шести менеджерам треба було виношувати ці геніальні ідеї протягом 32 місяців, поки гинули українці?
Це правильно. А то Абристович: 2-3 залпа, 2-3 місяця... Давай кокретику!
Тому що з жодного пункту перемоги немає що залежить від зеленського - тільки від Заходу.
Тобто обраний мудрим нарідом головнокомандувач зеленський особисто не може зробити для перемоги НІЧОГО!
Чому його катають світом і у пресі ? А щоби потім звинуватити західні країни у недостатній підтримці, бо д Зе все зробив- днями і ночами план писав.
і сцимо, сцимо лохам у вуха та очі
Нарешті через півтора місяця «підігріву» «План Перемоги» був презентований нашому суспільству. Документ, який містить багато пунктів і в основному завдання для наших союзників. Тішить, що першим пунктом та його серцевиною є запрошення України до НАТО.
На жаль, в плані немає, що Україна має зробити, аби цю перемогу здобути. Які ж дії ми могли би включити:
⁃ дієва боротьба з корупцією;
⁃ дії для стабілізації ситуації на фронті;
⁃ інтеграція оборонно-промислового комплексу України до Євроатлантичної системи ОПК, залучення інвестицій та розбудова власного виробництва;
⁃ економічні заходи, які мають бути спрямовані на мобілізацію економіки для перемоги. А це не лише скорочення витрат, що не повʼязані з підтримкою ЗСУ, але й реформи для розвитку держави (наприклад, продовження проведення реформи корпоративного управління, децентралізації);
- зміцнення демократичної стійкості держави (верховенство права, парламентський плюралізм, свобода слова, незалежність антикорупційних структур);
⁃ нейтралізація російської «пʼятої колони», боротьба з дезінформацією;
⁃ активізація роботи з українцями за кордоном, турбота про українців, які постраждали від війни;
⁃ посилення міжнародної довіри до України;
⁃ членство в ЄС та НАТО. Запрошення України до Північноатлантичного альянсу - це лише перший обовʼязковий крок на цьому шляху.