Зеленський готує ще один план щодо війни, - ЗМІ

Президент Володимир Зеленський готує ще один План, який стосуватиметься внутрішніх рішень та не буде альтернативою "Плану перемоги".

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише BBC Україна із посиланням на джерела у владі.

Йдеться про документ, який стосуватиметься внутрішніх рішень в багатьох сферах - ВПК, оборона, економіка, соціальна політика та інші.

За задумом президента, він, на відміну від його плану перемоги, що стосується західних партнерів, передбачатиме кроки, які має виконати сама Україна.

"Президент вже дав доручення стосовно розробки цього плану", - заявив співрозмовник із команди Зеленського. Його мають підготувати і представити українцям до кінця року.

"Мета – зробити все можливе, аби зберегти єдність та досягти результатів у різних сферах розвитку країни", - додав він.

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План перемоги України

Нагадаємо,16 жовтня президент України Володимир Зеленський на засіданні у Верховній Раді представив "План перемоги". Основними пунктами "Плану перемоги" є запрошення України в НАТО та зміцнення оборони.

За словами Зеленського, "План перемоги" складається з п’яти пунктів і трьох таємних додатків. Таємні додатки є до оборонного та економічного пунктів, а також пункту стримування. Таємні додатки доступні для партнерів, які мають відповідний потенціал допомоги.

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