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Зеленський готує ще один план щодо війни, - ЗМІ

Зеленський готує ще один План

Президент Володимир Зеленський готує ще один План, який стосуватиметься внутрішніх рішень та не буде альтернативою "Плану перемоги".

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише BBC Україна із посиланням на джерела у владі.

Йдеться про документ, який стосуватиметься внутрішніх рішень в багатьох сферах - ВПК, оборона, економіка, соціальна політика та інші.

За задумом президента, він, на відміну від його плану перемоги, що стосується західних партнерів, передбачатиме кроки, які має виконати сама Україна.

"Президент вже дав доручення стосовно розробки цього плану", - заявив співрозмовник із команди Зеленського. Його мають підготувати і представити українцям до кінця року.

"Мета – зробити все можливе, аби зберегти єдність та досягти результатів у різних сферах розвитку країни", - додав він.

Також читайте: Нам потрібен пакет неядерного стримування, який може зупинити Путіна. Він є у "Плані перемоги", - Зеленський

План перемоги України

Нагадаємо,16 жовтня президент України Володимир Зеленський на засіданні у Верховній Раді представив "План перемоги". Основними пунктами "Плану перемоги" є запрошення України в НАТО та зміцнення оборони.

За словами Зеленського, "План перемоги" складається з п’яти пунктів і трьох таємних додатків. Таємні додатки є до оборонного та економічного пунктів, а також пункту стримування. Таємні додатки доступні для партнерів, які мають відповідний потенціал допомоги.

Також читайте: Настав час розглянути питання розміщення в Україні сил неядерного стримування, - Міноборони Франції

Автор: 

Зеленський Володимир (24368) План перемоги (85)


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Топ коментарі
+59
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23.10.2024 09:45 Відповісти
+46
А як же!

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23.10.2024 09:59 Відповісти
+41
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23.10.2024 09:49 Відповісти
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Еще один план!!!! Супер план!!!

Да это же просто бимба!!!
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23.10.2024 10:24 Відповісти
іоб@ний плановщик....

а що з безпековими гарантіями які ти підписав зі всіма крім пінгвінів та ведмедів? невже не допомогли?
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23.10.2024 10:30 Відповісти
Что значит внутренние решения? Всех несогласных с капитуляцией будут в автозаки и в тюрьмы?
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23.10.2024 10:31 Відповісти
"Я планов наших люблю громадье,
Размаха шаги саженья.
Я радуюсь маршу, которым идем в работу и в сраженья."

В. Маяковский
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23.10.2024 10:32 Відповісти
Воно не вміє зв'язати кілька слів у речення. Який у нього може бути план... Смішно
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23.10.2024 10:35 Відповісти
Мільйон дронів планів.
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23.10.2024 10:38 Відповісти
Якщо номер глядачам не зайшов, то треба створювати інший.
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23.10.2024 10:38 Відповісти
Зєлю пердолить конкретно від планів...
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23.10.2024 10:48 Відповісти
Новий план? Невже у відставку йде гадьониш?
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23.10.2024 10:49 Відповісти
Ви що, такий план навіть не обкашлюється, сонцесяйне тут на своєму місці!
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23.10.2024 20:40 Відповісти
"фантомас разбушевался"
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23.10.2024 10:50 Відповісти
вавє сподобалося плани писати: мона в раді потренувати свою шваль вскакуваннями із бурними апладісментами, мона знову ж таки с андрєєм прашвирнуться по європе. а **** нє? тєму з "афензивой" заігралі, ідьйом дальше...
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23.10.2024 11:02 Відповісти
Він рожає план після кожного передозу мабуть.
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23.10.2024 11:08 Відповісти
Тоді це пояснює, чому в нього все потужно. Так же незламно тужиться, себе геть не береже.
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23.10.2024 14:20 Відповісти
"который будет касаться внутренних решений во многих сферах - ВПК, оборона, экономика, социальная политика и другие."

щось в списке взагалі немає, те що повинно бути першочергове: законність, суди, ...
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23.10.2024 11:21 Відповісти
Так,нам потрібно верховенство права
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23.10.2024 18:46 Відповісти
Пацана поперло
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23.10.2024 11:25 Відповісти
Зрозуміло, попередній план вже "скурили", потрібен новий.
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23.10.2024 11:28 Відповісти
Знаємо. Закручувати гайки буде. Податки для народу. ПДВ підняти. Але не на статки багатих.
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23.10.2024 11:36 Відповісти
Не попускає. Дайте йому пожерти хтось
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23.10.2024 11:49 Відповісти
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23.10.2024 11:52 Відповісти
Вибачте що собачою але як у мемі "У меня был какой-то план и я его придерживался"
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23.10.2024 11:56 Відповісти
Для внутрішнього споживання, план віслюка передбачає узаконення, на так званому "телемараХвоні", перетворення корупції в мафію під назвою "спрут".
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23.10.2024 12:05 Відповісти
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23.10.2024 12:21 Відповісти
Криворогий плантатор 🚬
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23.10.2024 12:24 Відповісти
Та не "він готує", а ЙОМУ ГОТУЮТЬ.
Чи знову "какаяразніца"?
Ну натруть йому плану, і що?
Тут треба так, щоб передоз у нього був.
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23.10.2024 12:27 Відповісти
Місцевий план вже не вставляє. Треба спробувати колумбійський.
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23.10.2024 12:29 Відповісти
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23.10.2024 12:32 Відповісти
Формула миру-план перемоги-ще один план.
Наступним буде план втечі до росії.
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23.10.2024 12:37 Відповісти
Його чекають в Ізраїлі.
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23.10.2024 13:11 Відповісти
Оно такой мудак, что его даже свои (Израиль) не примут. А грохнут его хозяева московские, хоть и дурак, а знает слишком много.
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23.10.2024 13:51 Відповісти
Якби і там був при владі,то розвалив би і ту державу,якщо раніше би не гріхнули.
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23.10.2024 17:25 Відповісти
Найкращий план для зебидла піти нахер разок з такими покидьками як дерьмак, падляк і всьому земусору
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23.10.2024 12:42 Відповісти
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23.10.2024 12:45 Відповісти
Які мінуси?
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23.10.2024 14:26 Відповісти
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23.10.2024 12:56 Відповісти
чує **** - скоро кінець фільму.видумує всяку гуйню.
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23.10.2024 13:02 Відповісти
Спишет у Пороха,сто пудов!
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23.10.2024 13:18 Відповісти
Цей дгочило діє згідно Оманського плану, а корективи підкидує слуга хйла.
А план мав одну мету - здача України, тілько он яке діло, хлопці стали на захист, а західний світ підкидує гроші, то зрадники здадуть таки землю, але при цьому значно помародеривши на кістках нації.
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23.10.2024 13:49 Відповісти
У клоуна є час будувати плани до 5 листопада.
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23.10.2024 13:59 Відповісти
Що на цей раз запропонує цей кандидат в ЄС та НАТО? Розстрільні трійки, з цифровими чергами в додатку НКВСіЯ, стіну на кордоні з ЄС, корупцію на побудові якої будуть розслідувати шабуніни, бігуси, САП, НАБУ, ДБР і НАЗК?
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23.10.2024 14:25 Відповісти
Планеріст, мля...
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23.10.2024 14:27 Відповісти
ГНИДА, уйди в отставку - ведь ты, ****, один хер улетишь на БЕССРОЧНЫЕ ГАСТРОЛИ в Израиль.
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23.10.2024 14:54 Відповісти
доколє? час ініціювати РБ ООН для заборони створення планів перемоги
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23.10.2024 15:12 Відповісти
Зеля садись писать роман, планы не актуально.
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23.10.2024 15:27 Відповісти
От шо значить регулярний прийьом ліків - підписав же нещодавно - зразу стімул до роботи, польотів по Европі, надпотужні з'їзди рнбо, заборона критиці попередніх планів, посадка(Порошенко, дерев....). Тіки він забув шо не всі лікуються найяскравішими ліками.
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23.10.2024 16:40 Відповісти
Апірация ЗЪ!
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23.10.2024 16:43 Відповісти
Черговий "патужний" план найсонцесяйнішого? Нехай трішки зачекаємо, на заході від попереднього плану це не перестали реготати.
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23.10.2024 16:57 Відповісти
Весь балаган в країні, щоб відволікти від здачі Донбасу
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23.10.2024 17:01 Відповісти
Він ********, несіть нового
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23.10.2024 17:51 Відповісти
План-ктон...
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23.10.2024 18:01 Відповісти
Боротьба між баштами кремля продовжується! ОПа-ви там розберіться,чий план перший,а чий другий-ФСБ чи ГРУ,єрмака чи гетьманцева.
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23.10.2024 18:38 Відповісти
опять весь месяц зегнида планами елозить будет
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23.10.2024 19:23 Відповісти
Невиправний довбограй!
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23.10.2024 19:26 Відповісти
він та вони вже підготувалися до війни в Буковелі та інших курортах.
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23.10.2024 19:37 Відповісти
пуйло забрасывает нас мощными кабами, а Зеля их "потужными" планами
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23.10.2024 19:52 Відповісти
Новий план буде ще більш потужніший )
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23.10.2024 20:38 Відповісти
Зеленський і його оточення вміють в медіакампанії, в такий собі серіал де замість серій - плани, платформи, форуми. А в сухому залишку лишається не багато - втратив людей не забезпечивши їх "весільними дронами", якимось рівнем підготовки і адекватним командуванням, де половина один одному некомпетентні куми.
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23.10.2024 20:43 Відповісти
Якщо на початок війни армія була під мільйон, здається 800тис казали, а зараз росіяни при чисельності нехай 500тис переважають в кілька раз, то з нескладного рівняння виникає питання куди зникли 400-600тис солдатів.
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23.10.2024 20:47 Відповісти
Тебе Вофка, чекає довічне позбавлення волі!
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23.10.2024 20:45 Відповісти
А що, перший план "Сойдемсяпосрединке-какаяразница" вже зовсім ВСЕ? І що робити тим, хто вже закупив м'ясо та приготував маринад? Володенька, коли ж шашлики?
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23.10.2024 21:14 Відповісти
До кінця року новий план, ну-ну...а його не цікавить скільки українських воїнів поляже за цей час? Чи йому однаково?
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23.10.2024 21:21 Відповісти
Краже б заяву за станом здоро"я і за власним бажанням написав чим тужитись над написанням нового плану раз перший не пройшов. Як поганий студент що не здає іспит з першого разу намагається здати з другого. третього і так до академвідпустки.
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23.10.2024 22:59 Відповісти
План один - способствовать уничтожению мужского населения и под конец-быстро ****...ся в одну из стран глобального Запада.
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24.10.2024 00:22 Відповісти
На плечи лапсердак с цицисами, на тыкву ермолку, и на родину в Израиль.
Наше вам с кисточкой! Шалом-лехаим!
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24.10.2024 02:49 Відповісти
Марення божевільного. З таємними додатками.
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24.10.2024 02:32 Відповісти
Ну перший серіал під назвою "ПЛАН ПЕРЕМОГИ ПРЕЗЕДЕНТА ЗЕЛЕНСЬКОГО!", людям не зайшов і його висміяли, тепер буде пробувати запхнути піплам новий план, але вже для черні)))... Ну нічого скоро знову почуємо про потужну ракетну програму, потужні дрони, потужних менеджерів і ще купа потужностей!!!!!
Тож чекаємо на новий сезон, а покищо всім по ПОТУЖНОСТІ у хату)!!!
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24.10.2024 03:58 Відповісти
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