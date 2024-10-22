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Настав час розглянути питання розміщення в Україні сил неядерного стримування, - Міноборони Франції

Міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню

Міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню заявив, що потрібно розглянути питання розміщення сил неядерного стримування на території України.

По це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на TF1.

Глава Міноборони Франції зазначив, що "План перемоги" президента Володимира Зеленського є "початком політичного шляху, на якому ми повинні взяти на себе відповідальність за допомогу Україні в довгостроковій перспективі".

Уявлення про припинення вогню для Києва порушує питання про звичайне стримування, яке дасть змогу перешкоджати новій російській агресії, і це питання, яке вже має бути розглянуте", - наголосив Лекорню.

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Міністр зауважив, що колись Україна знову говоритиме з РФ, нагадавши, що "План перемоги" передбачає повернення захоплених Росією територій, однак, за його словами, складність нині полягає в тому, що потрібно прийняти баланс сил.

Лекорню також позитивно оцінив деякі пункти плану президента України, назвавши їх "цікавими".

"Це питання заслуговує на детальне вивчення", - додав він, наголошуючи, що з боку Києва останнім часом спостерігається "розворот до військово-політичної риторики".

Відповідаючи на запитання про те, чи повинна Франція відправити війська в Україну, Лекорню сказав: "У нас були дебати щодо підготовки".

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Автор: 

Франція (3105) Лекорню Себастьєн (82) План перемоги (85)


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Топ коментарі
+14
поки західний світ буде "роглядати" та видивлятись-примірятись, чучхісти всіх собак в Європі зжеруть.
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22.10.2024 10:32 Відповісти
+10
Та ви спочатку розміщайте, а розглядати потім будете, особливо як викинемо кацапів з України.
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22.10.2024 10:31 Відповісти
+6
12 березня 2024

Поки Україна тримається, армія Франції може залишатися на своїй території - Зеленський
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22.10.2024 11:40 Відповісти
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Та ви спочатку розміщайте, а розглядати потім будете, особливо як викинемо кацапів з України.
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22.10.2024 10:31 Відповісти
Твій вавачка 🤢, ще ,пів року тому ,верещав, що Цє будє єскалація і відмовив Макрону, а верховна зрада повинна надати дозвіл на розміщення іноземних військ, але вони без команди ФАСз від ОПг на Банковій не чесатимуться , їм треба
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22.10.2024 13:24 Відповісти
Вова (Александрович) ********* до свого "Плану перемоги" додав секретні протоколи, з якими ознакомлює представників не всіх держав. Так представникам Польщі заборонено ознайомлюватися з цими протоколами. Прямо як з Пактом Молотова-Рібентропа і його секретними протоколами. Керівництво Польщі явно не захваті від такого до себе відношення *********а.
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22.10.2024 14:03 Відповісти
Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля.
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22.10.2024 13:56 Відповісти
поки західний світ буде "роглядати" та видивлятись-примірятись, чучхісти всіх собак в Європі зжеруть.
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22.10.2024 10:32 Відповісти
12 березня 2024

Поки Україна тримається, армія Франції може залишатися на своїй території - Зеленський
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22.10.2024 11:40 Відповісти
У меня "дежавю"...
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22.10.2024 10:34 Відповісти
3,14здобол.
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22.10.2024 10:39 Відповісти
Прокинувся Тільки зеля про ядерку щось сказав. то відразу "час настав" для сил неядерного стримування. А що заважало цім силам 2-3 роки тому???
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22.10.2024 10:47 Відповісти
Не що, а хто.
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22.10.2024 12:06 Відповісти
Заважав ваш « ЯНЕЛОХ» на повідку агента « козиря» ! Цє ж ФАКТ ! У вас ,пам'ять , як у гуппі
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22.10.2024 13:27 Відповісти
Враньйо!
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22.10.2024 15:18 Відповісти
Тепер, начасі вже й ядерна..
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22.10.2024 10:46 Відповісти
Два стовпи Євросоюзу нині, після виходу з нього Великої Британії, це Німеччина і Франція, хай вже не ображаються на таку думку італійці і інші народи, що підтримують Україну. У плані підтримки України з двох цих країн за меншу військову підтримку України виступає не Франція, як це не дивно, а Німеччина (у якій чомусь триває сприятливий розвиток для ліво- і право- тоталітарної ідеології, що замикається на орієнтації на тоталітарну Московщину.
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22.10.2024 10:49 Відповісти
Коли Україна заговорила про Ядерку то вже партнери готові розмістити неядерні сили в Україні. Вот що Атом чудотворний робить з людей зразу раціональні дії видвігаються бо по інакшому то до посліднього Українця і це партнерів цілком задовольняло. Але Україні слід робити все що можливо щоб все такі була ЯЗ бо ні на цих ні на інших надії немає. Або Україна має ЯЗ і вона надалі існує як етнос і держава або смерть неминуча. Іншого варіанту немає. Партнери нас давно вже кинули і ні допомоги, ні підтримки військовими ні нато ні дозволу бити по кацапам немає. Як тільки заговорили про ЯЗ риторика змінюється. Не хочуть вони щоб в Україну повернулась така сила. Вже готові піти на уступки і компроміси і по нато і по участі своїх військових
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22.10.2024 10:49 Відповісти
Приїдеш зі сша під санкціями жити. Чи просто поговорити вирішив?
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22.10.2024 10:55 Відповісти
а за шо санкції? виготовлення ЯЗ це не злочин
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22.10.2024 12:32 Відповісти
Ядерка в Україні може з'явитися лише так само, як вона з'явилася у білорусіі.
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22.10.2024 12:08 Відповісти
миллиона дронов вам мало
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22.10.2024 14:05 Відповісти
краще струмуйся від поїдання жаб
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22.10.2024 11:05 Відповісти
зешобло буде проти!
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22.10.2024 11:15 Відповісти
И АНТИКОРРУПЦИОННЫХ СИЛ СДЕРЖИВАНИЯ !)
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22.10.2024 11:42 Відповісти
План Макрона: слуги подарили Москве драгоценное время, но подставились с планом
https://www.youtube.com/watch?v=bGDYT27uD3E
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22.10.2024 11:43 Відповісти
у французів є іноземний легіон які на парадах з топорами, то тими топорами можна і голови кацапам рубать.
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22.10.2024 12:00 Відповісти
Дивно... А де коментарів під декілька сотень? А мало би бути
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22.10.2024 12:02 Відповісти
Не буде н і х у я, поки не отримають Перл Гарбор 2...
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22.10.2024 13:00 Відповісти
Ідея класна. Але якщо не буде ждунів і промоскальських "патріотів", в тому числі україномовних. А можемо сидіти на пороховій бочці. Треба спершу ввести смертну кару.
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22.10.2024 13:44 Відповісти
Нет ничего проще, нужно было 10 лет назад объявить войну и расстреливать по законам военного времени, но властям лучше глотку рвать на камеру в правильных рубахах.
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22.10.2024 14:35 Відповісти
 
 