Франція підтримує цілі, закріплені у "Плані перемоги", - постпред при ООН

Постійний представник Франції при ООН Ніколя де Рів’єр заявив підтримку його країною "Плану перемоги", представлений Україною.

Про це він сказав на засіданні Ради Безпеки ООН, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Франція підтримує цілі, закріплені в Плані перемоги, представленому Україною, – зазначив де Рів’єр. – Саме в цьому зв'язку минулого тижня ми організували в Парижі конференцію з ядерної безпеки в Україні, яка була частиною нашої підготовки до другого Саміту миру".

Постпред наголосив, що Україна має право на самооборону, "і вона також має бути в змозі нейтралізувати військові об'єкти Росії, які беруть участь в операціях, спрямованих проти її території".

Франція закликає всі держави, передусім Північну Корею та Іран, утримуватися від поставок Росії зброї, товарів подвійного призначення і компонентів, які можуть підживлювати її агресивну війну, додав дипломат.

Нещодавні поставки Росії балістичних ракет з цих країн "становить пряму загрозу європейській безпеці, і це також є порушенням резолюцій Ради Безпеки", зауважив де Рів’єр.

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За його словами, "розгортання північнокорейських військових, якщо це правда, означатиме додаткову ескалацію конфлікту". Підтримка Північною Кореєю військових дій Росії викликає серйозне занепокоєння, додав він.

Постпред наголосив, що Франція продовжуватиме підтримувати Україну "на всіх рівнях доки це буде необхідно".

Нагадаємо,16 жовтня президент України Володимир Зеленський на засіданні у Верховній Раді представив "План перемоги". Основними пунктами "Плану перемоги" є запрошення України в НАТО та зміцнення оборони.

За словами Зеленського, "План перемоги" складається з п’яти пунктів і трьох таємних додатків. Таємні додатки є до оборонного та економічного пунктів, а також пункту стримування. Таємні додатки доступні для партнерів, які мають відповідний потенціал допомоги.