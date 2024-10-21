Франция поддерживает цели, закрепленные в "Плане победы", – постпред при ООН

Постоянный представитель Франции при ООН Николя де Ривьер заявил поддержку его страной "Плана победы", представленный Украиной.

Об этом он сказал на заседании Совета Безопасности ООН, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Франция поддерживает цели, закрепленные в Плане победы, представленном Украиной, - отметил де Ривьер, - Именно в этой связи на прошлой неделе мы организовали в Париже конференцию по ядерной безопасности в Украине, которая была частью нашей подготовки ко второму Саммиту мира".

Постпред подчеркнул, что Украина имеет право на самооборону, "и она также должна быть в состоянии нейтрализовать военные объекты России, которые участвуют в операциях, направленных против ее территории".

Франция призывает все государства, прежде всего Северную Корею и Иран, воздерживаться от поставок России оружия, товаров двойного назначения и компонентов, которые могут подпитывать ее агрессивную войну, добавил дипломат.

Недавние поставки России баллистических ракет из этих стран "представляет прямую угрозу европейской безопасности, и это также является нарушением резолюций Совета Безопасности", отметил де Ривьер.

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По его словам, "развертывание северокорейских военных, если это правда, будет означать дополнительную эскалацию конфликта". Поддержка Северной Кореей военных действий России вызывает серьезное беспокойство, добавил он.

Постпред подчеркнул, что Франция будет продолжать поддерживать Украину "на всех уровнях пока это будет необходимо".

Напомним, 16 октября 2024 года президент Владимир Зеленский представил "План победы" Украины в Верховной Раде. Основными пунктами "Плана победы" является приглашение Украины в НАТО и укрепление обороны.

По словам Зеленского, "План победы" состоит из пяти пунктов и трех тайных приложений. Тайные приложения есть к оборонному и экономическому пунктам, а также пункту сдерживания. Тайные приложения доступны для партнеров, которые имеют соответствующий потенциал помощи.