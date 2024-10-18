Развиваем "План победы" в общении с партнерами, отдельно идет подготовка ко второму Саммиту мира, - Зеленский. ВИДЕО
Обращение президента Владимира Зеленского к украинцам в конце 968-го дня войны с РФ.
Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.
"Работаем с результатами наших переговоров - это и встречи в Европе, и разговоры с нашими партнерами. Был разговор с президентом Байденом. Мы готовимся к встречам в Украине с американской командой - политические, военные представители. Ранее наши представители - начальник Генштаба и вице-премьер-министр Стефанишина - были в Вашингтоне. Министр обороны Украины Умеров, министр иностранных дел Украины Сибига, Главнокомандующий Сирский работают со своими коллегами в Европе.
Развиваем наш "План победы" в общении с партнерами. Отдельно идет работа по подготовке второго Саммита мира - настоящей дипломатии. Нам нужно закончить войну так, чтобы гарантировать безопасность и спокойствие украинцам и всей Украине. Будут соответствующие встречи руководителя Офиса Ермака и премьер-министра Украины Шмыгаля. Я благодарен каждому лидеру, каждому государству, которые восприняли наши аргументы относительно безопасности и готовы помогать именно так, чтобы направить сложившуюся ситуацию курсом к миру.
Сегодня же был доклад Главкома Сырского. Это фронт. Это наши направления. Это и Курская операция. Защищаем наши позиции", - рассказал Зеленский.
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А Сибіга з Умєровим (хто забув - цілий мінстр закордонних справ та пів-міністра оборони) таки пусті місця. Підстилки Єрмака.
Чи якось так
Очікував, що від цього візиту мені буде соромно за тих, хто поїхав і що наговорили, але щоб так!