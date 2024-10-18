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Новости Видео Война
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Развиваем "План победы" в общении с партнерами, отдельно идет подготовка ко второму Саммиту мира, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к украинцам в конце 968-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Работаем с результатами наших переговоров - это и встречи в Европе, и разговоры с нашими партнерами. Был разговор с президентом Байденом. Мы готовимся к встречам в Украине с американской командой - политические, военные представители. Ранее наши представители - начальник Генштаба и вице-премьер-министр Стефанишина - были в Вашингтоне. Министр обороны Украины Умеров, министр иностранных дел Украины Сибига, Главнокомандующий Сирский работают со своими коллегами в Европе.

Развиваем наш "План победы" в общении с партнерами. Отдельно идет работа по подготовке второго Саммита мира - настоящей дипломатии. Нам нужно закончить войну так, чтобы гарантировать безопасность и спокойствие украинцам и всей Украине. Будут соответствующие встречи руководителя Офиса Ермака и премьер-министра Украины Шмыгаля. Я благодарен каждому лидеру, каждому государству, которые восприняли наши аргументы относительно безопасности и готовы помогать именно так, чтобы направить сложившуюся ситуацию курсом к миру.

Сегодня же был доклад Главкома Сырского. Это фронт. Это наши направления. Это и Курская операция. Защищаем наши позиции", - рассказал Зеленский.

Читайте также: Запад никогда не говорил с Украиной об "обмене" территорий на членство НАТО. Они боятся, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (20835) глобальный саммит мира (273) План победы (85)


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Топ комментарии
+8
Ти вже не тільки українців задовбав своїми міфічними планами, а й всю світову спільноту! Скажи краше, скільки грошей платників податків витрачені на твої і твоєї свити, на вояжі по світу!
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18.10.2024 19:17 Ответить
+6
Справжня мета цього цирку
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18.10.2024 19:19 Ответить
+5
Треба показати свою бурну політичну діяльність ,а що результат нульовий то байдуже ,нагадаю що на Ген. асамблеї ООН в 2022 році близько 150 країн засудили російську агресію і зажадали виводу військ агресора ,35 утримались і 7 були проти,в 2024 році на так званому саміті миру навіть не стояло питаня припиненя війни ,там було три питаня : ядерна безпека ,продовольча безпека і обмін полоненами підтримали майже 80 країн ,результат.
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18.10.2024 19:24 Ответить
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Бажаємо Україні перемоги!
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18.10.2024 19:14 Ответить
папери летять, бамбіть будемо !
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18.10.2024 20:06 Ответить
Ти вже не тільки українців задовбав своїми міфічними планами, а й всю світову спільноту! Скажи краше, скільки грошей платників податків витрачені на твої і твоєї свити, на вояжі по світу!
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18.10.2024 19:17 Ответить
Справжня мета цього цирку
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18.10.2024 19:19 Ответить
Треба показати свою бурну політичну діяльність ,а що результат нульовий то байдуже ,нагадаю що на Ген. асамблеї ООН в 2022 році близько 150 країн засудили російську агресію і зажадали виводу військ агресора ,35 утримались і 7 були проти,в 2024 році на так званому саміті миру навіть не стояло питаня припиненя війни ,там було три питаня : ядерна безпека ,продовольча безпека і обмін полоненами підтримали майже 80 країн ,результат.
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18.10.2024 19:24 Ответить
Нічого нового. Чергове вивільнення сечового міхура межі очі зе-віруючих, потужною,лікувальною струєю.
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18.10.2024 19:31 Ответить
"...відповідні зустрічі керівника Офісу Єрмака..." з товаришом полковником з ФСБ.

А Сибіга з Умєровим (хто забув - цілий мінстр закордонних справ та пів-міністра оборони) таки пусті місця. Підстилки Єрмака.
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18.10.2024 19:36 Ответить
Забули про те як їздив по всьому світі з безпековими угодами тепер попре в турне з планом перемоги??????
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18.10.2024 19:37 Ответить
Те, що той "План..." не є планом по суті і те, що його з тими "хотєлками" послали аж ніяк не зменшує бурхливу пусто-порожню діяльність найвеличнішого. От додати до цього "Плану..." і "Мирного саміту" ще "мільярд дерев" та "гігават енергії" і отримаємо каре, а якщо додати ще й 4000 баксюків зарплати вчителям, то фул хаус. А яущо раптом ще й смортфони пенсіонерам згадати, то взагалі роял флеш буде!
Чи якось так

Очікував, що від цього візиту мені буде соромно за тих, хто поїхав і що наговорили, але щоб так!
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18.10.2024 19:55 Ответить
развіватєль ....
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18.10.2024 20:02 Ответить
Это ЦИРК ОДНОГО УРОДА!
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18.10.2024 20:46 Ответить
 
 