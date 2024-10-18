Розвиваємо "План перемоги" у спілкуванні з партнерами, окремо триває підготовка до другого Саміту миру, - Зеленський. ВIДЕО
Звернення президента Володимира Зеленського до українців наприкінці 968-го дня війни з РФ.
Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.
"Працюємо з результатами наших перемовин – це й зустрічі у Європі, і розмови з нашими партнерами. Була розмова з Президентом Байденом. Ми готуємося до зустрічей в Україні з американською командою – політичні, військові представники. Раніше наші представники – начальник Генштабу й віцепрем’єр-міністр Стефанішина – були у Вашингтоні. Міністр оборони України Умєров, міністр закордонних справ України Сибіга, Головнокомандувач Сирський працюють зі своїми колегами у Європі.
Розвиваємо наш План перемоги у спілкуванні з партнерами. Окремо триває робота щодо підготовки другого Саміту миру – справжньої дипломатії. Нам потрібно закінчити війну так, щоб гарантувати безпеку та спокій українцям і всій Україні. Будуть відповідні зустрічі керівника Офісу Єрмака та Прем’єр-міністра України Шмигаля. Я вдячний кожному лідеру, кожній державі, які сприйняли наші аргументи щодо безпеки та готові допомагати саме так, щоб спрямувати наявну ситуацію курсом до миру.
Сьогодні ж була доповідь Головкома Сирського. Це фронт. Це наші напрямки. Це і Курська операція. Захищаємо наші позиції", - розповів Зеленський.
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А Сибіга з Умєровим (хто забув - цілий мінстр закордонних справ та пів-міністра оборони) таки пусті місця. Підстилки Єрмака.
Чи якось так
Очікував, що від цього візиту мені буде соромно за тих, хто поїхав і що наговорили, але щоб так!