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Новини Відео Війна
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Розвиваємо "План перемоги" у спілкуванні з партнерами, окремо триває підготовка до другого Саміту миру, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до українців наприкінці 968-го дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Працюємо з результатами наших перемовин – це й зустрічі у Європі, і розмови з нашими партнерами. Була розмова з Президентом Байденом. Ми готуємося до зустрічей в Україні з американською командою – політичні, військові представники. Раніше наші представники – начальник Генштабу й віцепрем’єр-міністр Стефанішина – були у Вашингтоні. Міністр оборони України Умєров, міністр закордонних справ України Сибіга, Головнокомандувач Сирський працюють зі своїми колегами у Європі.

Розвиваємо наш План перемоги у спілкуванні з партнерами. Окремо триває робота щодо підготовки другого Саміту миру – справжньої дипломатії. Нам потрібно закінчити війну так, щоб гарантувати безпеку та спокій українцям і всій Україні. Будуть відповідні зустрічі керівника Офісу Єрмака та Прем’єр-міністра України Шмигаля. Я вдячний кожному лідеру, кожній державі, які сприйняли наші аргументи щодо безпеки та готові допомагати саме так, щоб спрямувати наявну ситуацію курсом до миру.

Сьогодні ж була доповідь Головкома Сирського. Це фронт. Це наші напрямки. Це і Курська операція. Захищаємо наші позиції", - розповів Зеленський.

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Автор: 

Зеленський Володимир (24308) Глобальний саміт миру (278) План перемоги (85)


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Топ коментарі
+8
Ти вже не тільки українців задовбав своїми міфічними планами, а й всю світову спільноту! Скажи краше, скільки грошей платників податків витрачені на твої і твоєї свити, на вояжі по світу!
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18.10.2024 19:17 Відповісти
+6
Справжня мета цього цирку
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18.10.2024 19:19 Відповісти
+5
Треба показати свою бурну політичну діяльність ,а що результат нульовий то байдуже ,нагадаю що на Ген. асамблеї ООН в 2022 році близько 150 країн засудили російську агресію і зажадали виводу військ агресора ,35 утримались і 7 були проти,в 2024 році на так званому саміті миру навіть не стояло питаня припиненя війни ,там було три питаня : ядерна безпека ,продовольча безпека і обмін полоненами підтримали майже 80 країн ,результат.
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18.10.2024 19:24 Відповісти
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Бажаємо Україні перемоги!
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18.10.2024 19:14 Відповісти
папери летять, бамбіть будемо !
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18.10.2024 20:06 Відповісти
Ти вже не тільки українців задовбав своїми міфічними планами, а й всю світову спільноту! Скажи краше, скільки грошей платників податків витрачені на твої і твоєї свити, на вояжі по світу!
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18.10.2024 19:17 Відповісти
Справжня мета цього цирку
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18.10.2024 19:19 Відповісти
Треба показати свою бурну політичну діяльність ,а що результат нульовий то байдуже ,нагадаю що на Ген. асамблеї ООН в 2022 році близько 150 країн засудили російську агресію і зажадали виводу військ агресора ,35 утримались і 7 були проти,в 2024 році на так званому саміті миру навіть не стояло питаня припиненя війни ,там було три питаня : ядерна безпека ,продовольча безпека і обмін полоненами підтримали майже 80 країн ,результат.
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18.10.2024 19:24 Відповісти
Нічого нового. Чергове вивільнення сечового міхура межі очі зе-віруючих, потужною,лікувальною струєю.
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18.10.2024 19:31 Відповісти
"...відповідні зустрічі керівника Офісу Єрмака..." з товаришом полковником з ФСБ.

А Сибіга з Умєровим (хто забув - цілий мінстр закордонних справ та пів-міністра оборони) таки пусті місця. Підстилки Єрмака.
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18.10.2024 19:36 Відповісти
Забули про те як їздив по всьому світі з безпековими угодами тепер попре в турне з планом перемоги??????
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18.10.2024 19:37 Відповісти
Те, що той "План..." не є планом по суті і те, що його з тими "хотєлками" послали аж ніяк не зменшує бурхливу пусто-порожню діяльність найвеличнішого. От додати до цього "Плану..." і "Мирного саміту" ще "мільярд дерев" та "гігават енергії" і отримаємо каре, а якщо додати ще й 4000 баксюків зарплати вчителям, то фул хаус. А яущо раптом ще й смортфони пенсіонерам згадати, то взагалі роял флеш буде!
Чи якось так

Очікував, що від цього візиту мені буде соромно за тих, хто поїхав і що наговорили, але щоб так!
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18.10.2024 19:55 Відповісти
развіватєль ....
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18.10.2024 20:02 Відповісти
Это ЦИРК ОДНОГО УРОДА!
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18.10.2024 20:46 Відповісти
 
 