Пора рассмотреть вопрос размещения в Украине сил неядерного сдерживания, - Минобороны Франции

Министр обороны Франции Себастьен Лекорню заявил, что нужно рассмотреть вопрос размещения сил неядерного сдерживания на территории Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на TF1.

Глава Минобороны Франции отметил, что "План победы" президента Владимира Зеленского является "началом политического пути, на котором мы должны взять на себя ответственность за помощь Украине в долгосрочной перспективе".

Представление о прекращении огня для Киева поднимает вопрос об обычном сдерживании, которое позволит препятствовать новой российской агрессии, и это вопрос, который уже должен быть рассмотрен", - подчеркнул Лекорню.

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Министр отметил, что когда-то Украина снова будет говорить с РФ, напомнив, что "План победы" предусматривает возвращение захваченных Россией территорий, однако, по его словам, сложность сейчас заключается в том, что нужно принять баланс сил.

Лекорню также положительно оценил некоторые пункты плана президента Украины, назвав их "интересными".

"Этот вопрос заслуживает детального изучения", - добавил он, подчеркивая, что со стороны Киева в последнее время наблюдается "разворот к военно-политической риторике".

Отвечая на вопрос о том, должна ли Франция отправить войска в Украину, Лекорню сказал: "У нас были дебаты относительно подготовки".

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