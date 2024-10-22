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Пора рассмотреть вопрос размещения в Украине сил неядерного сдерживания, - Минобороны Франции

Міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню

Министр обороны Франции Себастьен Лекорню заявил, что нужно рассмотреть вопрос размещения сил неядерного сдерживания на территории Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на TF1.

Глава Минобороны Франции отметил, что "План победы" президента Владимира Зеленского является "началом политического пути, на котором мы должны взять на себя ответственность за помощь Украине в долгосрочной перспективе".

Представление о прекращении огня для Киева поднимает вопрос об обычном сдерживании, которое позволит препятствовать новой российской агрессии, и это вопрос, который уже должен быть рассмотрен", - подчеркнул Лекорню.

Читайте: Вопрос приглашения Украины в НАТО будет зависеть от следующей администрации США, - министр обороны Франции Лекорню

Министр отметил, что когда-то Украина снова будет говорить с РФ, напомнив, что "План победы" предусматривает возвращение захваченных Россией территорий, однако, по его словам, сложность сейчас заключается в том, что нужно принять баланс сил.

Лекорню также положительно оценил некоторые пункты плана президента Украины, назвав их "интересными".

"Этот вопрос заслуживает детального изучения", - добавил он, подчеркивая, что со стороны Киева в последнее время наблюдается "разворот к военно-политической риторике".

Отвечая на вопрос о том, должна ли Франция отправить войска в Украину, Лекорню сказал: "У нас были дебаты относительно подготовки".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Франция поддерживает цели, закрепленные в "Плане победы", – постпред при ООН

Автор: 

Франция (3544) Лекорню Себастьян (75) План победы (85)


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Топ комментарии
+14
поки західний світ буде "роглядати" та видивлятись-примірятись, чучхісти всіх собак в Європі зжеруть.
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22.10.2024 10:32 Ответить
+10
Та ви спочатку розміщайте, а розглядати потім будете, особливо як викинемо кацапів з України.
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22.10.2024 10:31 Ответить
+6
12 березня 2024

Поки Україна тримається, армія Франції може залишатися на своїй території - Зеленський
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22.10.2024 11:40 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Та ви спочатку розміщайте, а розглядати потім будете, особливо як викинемо кацапів з України.
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22.10.2024 10:31 Ответить
Твій вавачка 🤢, ще ,пів року тому ,верещав, що Цє будє єскалація і відмовив Макрону, а верховна зрада повинна надати дозвіл на розміщення іноземних військ, але вони без команди ФАСз від ОПг на Банковій не чесатимуться , їм треба
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22.10.2024 13:24 Ответить
Вова (Александрович) ********* до свого "Плану перемоги" додав секретні протоколи, з якими ознакомлює представників не всіх держав. Так представникам Польщі заборонено ознайомлюватися з цими протоколами. Прямо як з Пактом Молотова-Рібентропа і його секретними протоколами. Керівництво Польщі явно не захваті від такого до себе відношення *********а.
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22.10.2024 14:03 Ответить
Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля.
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22.10.2024 13:56 Ответить
поки західний світ буде "роглядати" та видивлятись-примірятись, чучхісти всіх собак в Європі зжеруть.
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22.10.2024 10:32 Ответить
12 березня 2024

Поки Україна тримається, армія Франції може залишатися на своїй території - Зеленський
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22.10.2024 11:40 Ответить
У меня "дежавю"...
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22.10.2024 10:34 Ответить
3,14здобол.
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22.10.2024 10:39 Ответить
Прокинувся Тільки зеля про ядерку щось сказав. то відразу "час настав" для сил неядерного стримування. А що заважало цім силам 2-3 роки тому???
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22.10.2024 10:47 Ответить
Не що, а хто.
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22.10.2024 12:06 Ответить
Заважав ваш « ЯНЕЛОХ» на повідку агента « козиря» ! Цє ж ФАКТ ! У вас ,пам'ять , як у гуппі
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22.10.2024 13:27 Ответить
Враньйо!
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22.10.2024 15:18 Ответить
Тепер, начасі вже й ядерна..
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22.10.2024 10:46 Ответить
Два стовпи Євросоюзу нині, після виходу з нього Великої Британії, це Німеччина і Франція, хай вже не ображаються на таку думку італійці і інші народи, що підтримують Україну. У плані підтримки України з двох цих країн за меншу військову підтримку України виступає не Франція, як це не дивно, а Німеччина (у якій чомусь триває сприятливий розвиток для ліво- і право- тоталітарної ідеології, що замикається на орієнтації на тоталітарну Московщину.
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22.10.2024 10:49 Ответить
Коли Україна заговорила про Ядерку то вже партнери готові розмістити неядерні сили в Україні. Вот що Атом чудотворний робить з людей зразу раціональні дії видвігаються бо по інакшому то до посліднього Українця і це партнерів цілком задовольняло. Але Україні слід робити все що можливо щоб все такі була ЯЗ бо ні на цих ні на інших надії немає. Або Україна має ЯЗ і вона надалі існує як етнос і держава або смерть неминуча. Іншого варіанту немає. Партнери нас давно вже кинули і ні допомоги, ні підтримки військовими ні нато ні дозволу бити по кацапам немає. Як тільки заговорили про ЯЗ риторика змінюється. Не хочуть вони щоб в Україну повернулась така сила. Вже готові піти на уступки і компроміси і по нато і по участі своїх військових
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22.10.2024 10:49 Ответить
Приїдеш зі сша під санкціями жити. Чи просто поговорити вирішив?
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22.10.2024 10:55 Ответить
а за шо санкції? виготовлення ЯЗ це не злочин
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22.10.2024 12:32 Ответить
Ядерка в Україні може з'явитися лише так само, як вона з'явилася у білорусіі.
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22.10.2024 12:08 Ответить
миллиона дронов вам мало
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22.10.2024 14:05 Ответить
краще струмуйся від поїдання жаб
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22.10.2024 11:05 Ответить
зешобло буде проти!
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22.10.2024 11:15 Ответить
И АНТИКОРРУПЦИОННЫХ СИЛ СДЕРЖИВАНИЯ !)
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22.10.2024 11:42 Ответить
План Макрона: слуги подарили Москве драгоценное время, но подставились с планом
https://www.youtube.com/watch?v=bGDYT27uD3E
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22.10.2024 11:43 Ответить
у французів є іноземний легіон які на парадах з топорами, то тими топорами можна і голови кацапам рубать.
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22.10.2024 12:00 Ответить
Дивно... А де коментарів під декілька сотень? А мало би бути
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22.10.2024 12:02 Ответить
Не буде н і х у я, поки не отримають Перл Гарбор 2...
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22.10.2024 13:00 Ответить
Ідея класна. Але якщо не буде ждунів і промоскальських "патріотів", в тому числі україномовних. А можемо сидіти на пороховій бочці. Треба спершу ввести смертну кару.
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22.10.2024 13:44 Ответить
Нет ничего проще, нужно было 10 лет назад объявить войну и расстреливать по законам военного времени, но властям лучше глотку рвать на камеру в правильных рубахах.
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22.10.2024 14:35 Ответить
 
 