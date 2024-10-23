Зеленский готовит еще один план относительно войны, - СМИ
Президент Владимир Зеленский готовит еще один План, который будет касаться внутренних решений и не будет альтернативой "Плану победы".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет BBC Украина со ссылкой на источники во власти.
Речь идет о документе, который будет касаться внутренних решений во многих сферах - ВПК, оборона, экономика, социальная политика и другие.
По замыслу президента, он, в отличие от его плана победы, касающегося западных партнеров, будет предусматривать шаги, которые должна выполнить сама Украина.
"Президент уже дал поручение по разработке этого плана", - заявил собеседник из команды Зеленского. Его должны подготовить и представить украинцам до конца года.
"Цель - сделать все возможное, чтобы сохранить единство и достичь результатов в различных сферах развития страны", - добавил он.
План победы Украины
Напомним, 16 октября президент Украины Владимир Зеленский на заседании в Верховной Раде представил "План победы". Основными пунктами "Плана победы" является приглашение Украины в НАТО и укрепление обороны.
По словам Зеленского, "План победы" состоит из пяти пунктов и трех тайных приложений. Тайные приложения есть к оборонному и экономическому пунктам, а также пункту сдерживания. Тайные приложения доступны для партнеров, которые имеют соответствующий потенциал помощи.
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Да это же просто бимба!!!
а що з безпековими гарантіями які ти підписав зі всіма крім пінгвінів та ведмедів? невже не допомогли?
Размаха шаги саженья.
Я радуюсь маршу, которым идем в работу и в сраженья."
В. Маяковский
дронівпланів.
щось в списке взагалі немає, те що повинно бути першочергове: законність, суди, ...
Чи знову "какаяразніца"?
Ну натруть йому плану, і що?
Тут треба так, щоб передоз у нього був.
Наступним буде план втечі до росії.
А план мав одну мету - здача України, тілько он яке діло, хлопці стали на захист, а західний світ підкидує гроші, то зрадники здадуть таки землю, але при цьому значно помародеривши на кістках нації.
Наше вам с кисточкой! Шалом-лехаим!
Тож чекаємо на новий сезон, а покищо всім по ПОТУЖНОСТІ у хату)!!!