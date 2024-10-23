Зеленский готовит еще один план относительно войны, - СМИ

Президент Владимир Зеленский готовит еще один План, который будет касаться внутренних решений и не будет альтернативой "Плану победы".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет BBC Украина со ссылкой на источники во власти.

Речь идет о документе, который будет касаться внутренних решений во многих сферах - ВПК, оборона, экономика, социальная политика и другие.

По замыслу президента, он, в отличие от его плана победы, касающегося западных партнеров, будет предусматривать шаги, которые должна выполнить сама Украина.

"Президент уже дал поручение по разработке этого плана", - заявил собеседник из команды Зеленского. Его должны подготовить и представить украинцам до конца года.

"Цель - сделать все возможное, чтобы сохранить единство и достичь результатов в различных сферах развития страны", - добавил он.

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План победы Украины

Напомним, 16 октября президент Украины Владимир Зеленский на заседании в Верховной Раде представил "План победы". Основными пунктами "Плана победы" является приглашение Украины в НАТО и укрепление обороны.

По словам Зеленского, "План победы" состоит из пяти пунктов и трех тайных приложений. Тайные приложения есть к оборонному и экономическому пунктам, а также пункту сдерживания. Тайные приложения доступны для партнеров, которые имеют соответствующий потенциал помощи.

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