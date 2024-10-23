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Новости Война
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Зеленский готовит еще один план относительно войны, - СМИ

Зеленський готує ще один План

Президент Владимир Зеленский готовит еще один План, который будет касаться внутренних решений и не будет альтернативой "Плану победы".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет BBC Украина со ссылкой на источники во власти.

Речь идет о документе, который будет касаться внутренних решений во многих сферах - ВПК, оборона, экономика, социальная политика и другие.

По замыслу президента, он, в отличие от его плана победы, касающегося западных партнеров, будет предусматривать шаги, которые должна выполнить сама Украина.

"Президент уже дал поручение по разработке этого плана", - заявил собеседник из команды Зеленского. Его должны подготовить и представить украинцам до конца года.

"Цель - сделать все возможное, чтобы сохранить единство и достичь результатов в различных сферах развития страны", - добавил он.

Читайте также: "План победы" содержит конкретные даты, когда реализация каждого пункта была бы правильной, - Зеленский

План победы Украины

Напомним, 16 октября президент Украины Владимир Зеленский на заседании в Верховной Раде представил "План победы". Основными пунктами "Плана победы" является приглашение Украины в НАТО и укрепление обороны.

По словам Зеленского, "План победы" состоит из пяти пунктов и трех тайных приложений. Тайные приложения есть к оборонному и экономическому пунктам, а также пункту сдерживания. Тайные приложения доступны для партнеров, которые имеют соответствующий потенциал помощи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польша должна иметь доступ к тайным приложениям "Плана победы", - МИД Польши

Автор: 

Зеленский Владимир (20883) План победы (85)


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Топ комментарии
+59
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23.10.2024 09:45 Ответить
+46
А як же!

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23.10.2024 09:59 Ответить
+41
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23.10.2024 09:49 Ответить
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Страница 2 из 2
Еще один план!!!! Супер план!!!

Да это же просто бимба!!!
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23.10.2024 10:24 Ответить
іоб@ний плановщик....

а що з безпековими гарантіями які ти підписав зі всіма крім пінгвінів та ведмедів? невже не допомогли?
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23.10.2024 10:30 Ответить
Что значит внутренние решения? Всех несогласных с капитуляцией будут в автозаки и в тюрьмы?
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23.10.2024 10:31 Ответить
"Я планов наших люблю громадье,
Размаха шаги саженья.
Я радуюсь маршу, которым идем в работу и в сраженья."

В. Маяковский
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23.10.2024 10:32 Ответить
Воно не вміє зв'язати кілька слів у речення. Який у нього може бути план... Смішно
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23.10.2024 10:35 Ответить
Мільйон дронів планів.
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23.10.2024 10:38 Ответить
Якщо номер глядачам не зайшов, то треба створювати інший.
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23.10.2024 10:38 Ответить
Зєлю пердолить конкретно від планів...
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23.10.2024 10:48 Ответить
Новий план? Невже у відставку йде гадьониш?
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23.10.2024 10:49 Ответить
Ви що, такий план навіть не обкашлюється, сонцесяйне тут на своєму місці!
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23.10.2024 20:40 Ответить
"фантомас разбушевался"
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23.10.2024 10:50 Ответить
вавє сподобалося плани писати: мона в раді потренувати свою шваль вскакуваннями із бурними апладісментами, мона знову ж таки с андрєєм прашвирнуться по європе. а **** нє? тєму з "афензивой" заігралі, ідьйом дальше...
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23.10.2024 11:02 Ответить
Він рожає план після кожного передозу мабуть.
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23.10.2024 11:08 Ответить
Тоді це пояснює, чому в нього все потужно. Так же незламно тужиться, себе геть не береже.
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23.10.2024 14:20 Ответить
"который будет касаться внутренних решений во многих сферах - ВПК, оборона, экономика, социальная политика и другие."

щось в списке взагалі немає, те що повинно бути першочергове: законність, суди, ...
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23.10.2024 11:21 Ответить
Так,нам потрібно верховенство права
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23.10.2024 18:46 Ответить
Пацана поперло
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23.10.2024 11:25 Ответить
Зрозуміло, попередній план вже "скурили", потрібен новий.
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23.10.2024 11:28 Ответить
Знаємо. Закручувати гайки буде. Податки для народу. ПДВ підняти. Але не на статки багатих.
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23.10.2024 11:36 Ответить
Не попускає. Дайте йому пожерти хтось
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23.10.2024 11:49 Ответить
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23.10.2024 11:52 Ответить
Вибачте що собачою але як у мемі "У меня был какой-то план и я его придерживался"
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23.10.2024 11:56 Ответить
Для внутрішнього споживання, план віслюка передбачає узаконення, на так званому "телемараХвоні", перетворення корупції в мафію під назвою "спрут".
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23.10.2024 12:05 Ответить
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23.10.2024 12:21 Ответить
Криворогий плантатор 🚬
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23.10.2024 12:24 Ответить
Та не "він готує", а ЙОМУ ГОТУЮТЬ.
Чи знову "какаяразніца"?
Ну натруть йому плану, і що?
Тут треба так, щоб передоз у нього був.
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23.10.2024 12:27 Ответить
Місцевий план вже не вставляє. Треба спробувати колумбійський.
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23.10.2024 12:29 Ответить
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23.10.2024 12:32 Ответить
Формула миру-план перемоги-ще один план.
Наступним буде план втечі до росії.
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23.10.2024 12:37 Ответить
Його чекають в Ізраїлі.
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23.10.2024 13:11 Ответить
Оно такой мудак, что его даже свои (Израиль) не примут. А грохнут его хозяева московские, хоть и дурак, а знает слишком много.
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23.10.2024 13:51 Ответить
Якби і там був при владі,то розвалив би і ту державу,якщо раніше би не гріхнули.
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23.10.2024 17:25 Ответить
Найкращий план для зебидла піти нахер разок з такими покидьками як дерьмак, падляк і всьому земусору
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23.10.2024 12:42 Ответить
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23.10.2024 12:45 Ответить
Які мінуси?
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23.10.2024 14:26 Ответить
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23.10.2024 12:56 Ответить
чує **** - скоро кінець фільму.видумує всяку гуйню.
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23.10.2024 13:02 Ответить
Спишет у Пороха,сто пудов!
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23.10.2024 13:18 Ответить
Цей дгочило діє згідно Оманського плану, а корективи підкидує слуга хйла.
А план мав одну мету - здача України, тілько он яке діло, хлопці стали на захист, а західний світ підкидує гроші, то зрадники здадуть таки землю, але при цьому значно помародеривши на кістках нації.
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23.10.2024 13:49 Ответить
У клоуна є час будувати плани до 5 листопада.
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23.10.2024 13:59 Ответить
Що на цей раз запропонує цей кандидат в ЄС та НАТО? Розстрільні трійки, з цифровими чергами в додатку НКВСіЯ, стіну на кордоні з ЄС, корупцію на побудові якої будуть розслідувати шабуніни, бігуси, САП, НАБУ, ДБР і НАЗК?
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23.10.2024 14:25 Ответить
Планеріст, мля...
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23.10.2024 14:27 Ответить
ГНИДА, уйди в отставку - ведь ты, ****, один хер улетишь на БЕССРОЧНЫЕ ГАСТРОЛИ в Израиль.
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23.10.2024 14:54 Ответить
доколє? час ініціювати РБ ООН для заборони створення планів перемоги
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23.10.2024 15:12 Ответить
Зеля садись писать роман, планы не актуально.
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23.10.2024 15:27 Ответить
От шо значить регулярний прийьом ліків - підписав же нещодавно - зразу стімул до роботи, польотів по Европі, надпотужні з'їзди рнбо, заборона критиці попередніх планів, посадка(Порошенко, дерев....). Тіки він забув шо не всі лікуються найяскравішими ліками.
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23.10.2024 16:40 Ответить
Апірация ЗЪ!
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23.10.2024 16:43 Ответить
Черговий "патужний" план найсонцесяйнішого? Нехай трішки зачекаємо, на заході від попереднього плану це не перестали реготати.
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23.10.2024 16:57 Ответить
Весь балаган в країні, щоб відволікти від здачі Донбасу
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23.10.2024 17:01 Ответить
Він ********, несіть нового
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23.10.2024 17:51 Ответить
План-ктон...
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23.10.2024 18:01 Ответить
Боротьба між баштами кремля продовжується! ОПа-ви там розберіться,чий план перший,а чий другий-ФСБ чи ГРУ,єрмака чи гетьманцева.
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23.10.2024 18:38 Ответить
опять весь месяц зегнида планами елозить будет
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23.10.2024 19:23 Ответить
Невиправний довбограй!
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23.10.2024 19:26 Ответить
він та вони вже підготувалися до війни в Буковелі та інших курортах.
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23.10.2024 19:37 Ответить
пуйло забрасывает нас мощными кабами, а Зеля их "потужными" планами
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23.10.2024 19:52 Ответить
Новий план буде ще більш потужніший )
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23.10.2024 20:38 Ответить
Зеленський і його оточення вміють в медіакампанії, в такий собі серіал де замість серій - плани, платформи, форуми. А в сухому залишку лишається не багато - втратив людей не забезпечивши їх "весільними дронами", якимось рівнем підготовки і адекватним командуванням, де половина один одному некомпетентні куми.
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23.10.2024 20:43 Ответить
Якщо на початок війни армія була під мільйон, здається 800тис казали, а зараз росіяни при чисельності нехай 500тис переважають в кілька раз, то з нескладного рівняння виникає питання куди зникли 400-600тис солдатів.
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23.10.2024 20:47 Ответить
Тебе Вофка, чекає довічне позбавлення волі!
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23.10.2024 20:45 Ответить
А що, перший план "Сойдемсяпосрединке-какаяразница" вже зовсім ВСЕ? І що робити тим, хто вже закупив м'ясо та приготував маринад? Володенька, коли ж шашлики?
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23.10.2024 21:14 Ответить
До кінця року новий план, ну-ну...а його не цікавить скільки українських воїнів поляже за цей час? Чи йому однаково?
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23.10.2024 21:21 Ответить
Краже б заяву за станом здоро"я і за власним бажанням написав чим тужитись над написанням нового плану раз перший не пройшов. Як поганий студент що не здає іспит з першого разу намагається здати з другого. третього і так до академвідпустки.
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23.10.2024 22:59 Ответить
План один - способствовать уничтожению мужского населения и под конец-быстро ****...ся в одну из стран глобального Запада.
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24.10.2024 00:22 Ответить
На плечи лапсердак с цицисами, на тыкву ермолку, и на родину в Израиль.
Наше вам с кисточкой! Шалом-лехаим!
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24.10.2024 02:49 Ответить
Марення божевільного. З таємними додатками.
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24.10.2024 02:32 Ответить
Ну перший серіал під назвою "ПЛАН ПЕРЕМОГИ ПРЕЗЕДЕНТА ЗЕЛЕНСЬКОГО!", людям не зайшов і його висміяли, тепер буде пробувати запхнути піплам новий план, але вже для черні)))... Ну нічого скоро знову почуємо про потужну ракетну програму, потужні дрони, потужних менеджерів і ще купа потужностей!!!!!
Тож чекаємо на новий сезон, а покищо всім по ПОТУЖНОСТІ у хату)!!!
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24.10.2024 03:58 Ответить
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