Польша должна иметь доступ к тайным приложениям "Плана победы", - МИД Польши
Польша хочет ознакомиться с тайными приложениями к "Плану победы" и будет обращаться с этим вопросом к украинской стороне.
Об этом заявил заместитель главы МИД Польши Владислав Теофил Бартошевский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
Замминистра отметил, что Польша особым образом помогла Украине в начале полномасштабного вторжения РФ, поскольку "когда Германия говорила о высылке шлемов, Польша предоставила 320 танков".
"В связи с этим, безусловно, наш вклад был значительным, особенно в самом начале, когда это было наиболее нужно",- подчеркнул Бартошевский. Поэтому, по убеждению заместителя главы польской дипломатии, Польша, "безусловно, должна иметь доступ к такому типу документов".
"Мы будем говорить об этом, МИД Польши обязательно будет говорить об этом с украинской стороной, поскольку мы поддерживаем постоянный контакт", - сказал Бартошевский.
Как известно, президент Владимир Зеленский заявил, что тайные приложения к "Плану победы" были представлены только тем союзникам, которые сейчас конкретно могут помочь в усилении Украины. Если в том или ином государстве, даже у близких партнеров, нечем усилить Украину, то и в передаче им приложений нет необходимости.
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все в єрмака та ФСБ
1. Чумадан зелених грошей мені, мамі Римі та єрмаку
2. Самольот до бліжайшого аеропорту
3. Таксі від самольоту до місця яке вкажу
4. Бороду і вуса що накліюються (3 шт)
5. Дакументи у вигляді паспорту з пустими полями (3 шт)
талановито - потужно.
а на концерти зе!паяца, вже ніхто не ходить. тільки єрмачина стоїть біля дверей.
Показати те, що стосується влади України саме і її таємних відносин з кремлівським режимом.
1.) Граєм
2.) ****
3.) На роялі.
???
Перемога!!!
Все що робила і робить Польща нібито "на підтримку України" - вона робить насамперед для себе.
Поляки купували зброю в США за солідні гроші - жодного обміну (безкоштовно) не було. Це все вигадки інтернет-дурнів.
Переважна більшість цих дітей живе лише з матерями, які працюють у магазинах, салонах краси, ресторанах тощо. Частину грошей вони пересилають в Україну (батькам, бабусям). Про "підняття економіки" тут не йдеться.
Коли після монгольської навали на Київську Русь поляки напали і зайняли Київ? А може я щось пропустив?
А щодо бізнесу - мабуть для тебе бізнес писати дурниці в інтернеті.
Наступні 80 років окупації теж не було - в 1569 році шляхта України вирішила стати частиною Корони.
[люди твого типу , без підтверджених знань , мають одну ознаку - баран (тупий і впертий)]
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щоб ефективніше висипати зерно з зерновозів ,блокувати укр.металургію та голосніше скавунчати про "волинську трагедію".
тут нічого таємного, в принципі, нема