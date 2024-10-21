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Польша должна иметь доступ к тайным приложениям "Плана победы", - МИД Польши

мзс,польща

Польша хочет ознакомиться с тайными приложениями к "Плану победы" и будет обращаться с этим вопросом к украинской стороне.

Об этом заявил заместитель главы МИД Польши Владислав Теофил Бартошевский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Замминистра отметил, что Польша особым образом помогла Украине в начале полномасштабного вторжения РФ, поскольку "когда Германия говорила о высылке шлемов, Польша предоставила 320 танков".

"В связи с этим, безусловно, наш вклад был значительным, особенно в самом начале, когда это было наиболее нужно",- подчеркнул Бартошевский. Поэтому, по убеждению заместителя главы польской дипломатии, Польша, "безусловно, должна иметь доступ к такому типу документов".

"Мы будем говорить об этом, МИД Польши обязательно будет говорить об этом с украинской стороной, поскольку мы поддерживаем постоянный контакт", - сказал Бартошевский.

Также читайте: Зеленский: Странам, которые не помогали Украине, не показывали секретные приложения "Плана победы"

Как известно, президент Владимир Зеленский заявил, что тайные приложения к "Плану победы" были представлены только тем союзникам, которые сейчас конкретно могут помочь в усилении Украины. Если в том или ином государстве, даже у близких партнеров, нечем усилить Украину, то и в передаче им приложений нет необходимости.

Автор: 

Польша (8511) МИД Польши (334) План победы (85)


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Топ комментарии
+16
Польща повинна мати доступ до таємних додатків "Плану перемоги"
============
щоб ефективніше висипати зерно з зерновозів ,блокувати укр.металургію та голосніше скавунчати про "волинську трагедію".
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21.10.2024 21:07 Ответить
+13
Польща не відіграє якусь значну роль у цій війні, тому план з додатками нехай спросять у своїх фермерів.
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21.10.2024 21:00 Ответить
+12
Прийняла біженців для того щоб піднімати свою економіку, і передала радянську зброю щоб замінити її ******** американською і зекономити на утилізації.
Все що робила і робить Польща нібито "на підтримку України" - вона робить насамперед для себе.
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21.10.2024 21:33 Ответить
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Це до Зелі
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21.10.2024 20:52 Ответить
..і Зе той план не знає
все в єрмака та ФСБ
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21.10.2024 21:05 Ответить
скоріш за все "таємні додатки" такі:
1. Чумадан зелених грошей мені, мамі Римі та єрмаку
2. Самольот до бліжайшого аеропорту
3. Таксі від самольоту до місця яке вкажу
4. Бороду і вуса що накліюються (3 шт)
5. Дакументи у вигляді паспорту з пустими полями (3 шт)
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21.10.2024 21:20 Ответить
Так всім вже стало зрозуміло що всі ці "плани пабєди " писались на луб"янці ,щоб спеціально поставити перед нашими союзниками нереалістичні вимоги ,і щоб вони відмовились від підтримки України ,і кацапи можуть досягнути своїх цілей.
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21.10.2024 21:28 Ответить
І Гаррі Поттер теж.
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21.10.2024 20:54 Ответить
саміт миру, який перейшов у план перемоги тепер перетворюється на доступ до таємних додатків.
талановито - потужно.
а на концерти зе!паяца, вже ніхто не ходить. тільки єрмачина стоїть біля дверей.
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21.10.2024 20:55 Ответить
А можна ці додатки людям показати? Приховати цифри звичайно і найменування зброї і чутливу інформацію.

Показати те, що стосується влади України саме і її таємних відносин з кремлівським режимом.
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21.10.2024 20:59 Ответить
Всі ми президенти Як лошари схавали
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21.10.2024 21:11 Ответить
Звичайно можно!

1.) Граєм
2.) ****
3.) На роялі.

???

Перемога!!!
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21.10.2024 21:22 Ответить
Польща не відіграє якусь значну роль у цій війні, тому план з додатками нехай спросять у своїх фермерів.
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21.10.2024 21:00 Ответить
Дефіцит Інтелекту, саме Польща у перші дні війни приймала більшість біженців і надавала притулок задармо, саме Польща передала всю совєцку зброю Ук
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21.10.2024 21:29 Ответить
Прийняла біженців для того щоб піднімати свою економіку, і передала радянську зброю щоб замінити її ******** американською і зекономити на утилізації.
Все що робила і робить Польща нібито "на підтримку України" - вона робить насамперед для себе.
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21.10.2024 21:33 Ответить
Дефіцит Інтелекту - десятки тисяч дітей-біженців у польських школах які навчаються за кошти поляків і отримують виплати з бюджету (200 євро на місяць) , «підняли економіку» ? Нісенітниця.
Поляки купували зброю в США за солідні гроші - жодного обміну (безкоштовно) не було. Це все вигадки інтернет-дурнів.
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22.10.2024 05:45 Ответить
Потім ці десятки тисяч дітей підуть у польські університети а після них отримають на польську роботу. Це не враховуючи факт що з цими дітьми у Польщі зараз живуть їх батьки, які також працюють на Польщу і її економіку.
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22.10.2024 11:06 Ответить
Підуть або не підуть... Як громадяни України більшість після війни повернеться додому.
Переважна більшість цих дітей живе лише з матерями, які працюють у магазинах, салонах краси, ресторанах тощо. Частину грошей вони пересилають в Україну (батькам, бабусям). Про "підняття економіки" тут не йдеться.
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22.10.2024 12:22 Ответить
поляки завжди роблять лише те що вигідно, українці для них завжди інструмент, національна гордість - окупація України після падіння Київської Русі . навіть біженці - теж бізнес
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21.10.2024 22:29 Ответить
"окупація України після падіння Київської Русі " ? пишеш дурницю про якусь "національну гордість поляків", а ти, поняття не маєш не тільки про історію Польщі, але навіть про історію України.
Коли після монгольської навали на Київську Русь поляки напали і зайняли Київ? А може я щось пропустив?
А щодо бізнесу - мабуть для тебе бізнес писати дурниці в інтернеті.
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22.10.2024 06:19 Ответить
так, "знаток", загугли "Лито́всько-по́льська доба́ в істо́рії Ки́єва охоплює період від середини XIV до середини XVII століття" - і почитай, "стрибунець поняття" , люди твого типу , без підтверджених знань , мають одну ознаку -лох. В історії Польщі цей період і є найбільшим розвитком по території і впливу в Європі.
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22.10.2024 09:31 Ответить
Багато слів і жодної відповіді на запитання... Чому? Тому що ти сам обосрався, "знаток". Ніякої «польської окупації України» не було. До середини XVI століття Київ був у складі Великого князівства Литовського.
Наступні 80 років окупації теж не було - в 1569 році шляхта України вирішила стати частиною Корони.
[люди твого типу , без підтверджених знань , мають одну ознаку - баран (тупий і впертий)]
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22.10.2024 11:50 Ответить
А чому б і ні. Одразу після ексгумації Волинської трагедії.
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21.10.2024 21:07 Ответить
Польща повинна мати доступ до таємних додатків "Плану перемоги"
============
щоб ефективніше висипати зерно з зерновозів ,блокувати укр.металургію та голосніше скавунчати про "волинську трагедію".
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21.10.2024 21:07 Ответить
Хтось тебе дезінформував , а ти, дурний, повірив. Поляки не сиплють своє зерно на землю - навіщо їм це робити? Також не блокують українську металургію - бо українська металургія в Україні і поляки не мають до цього відношення. І, нарешті, у Польщі ніхто ніколи не говорить про якусь «волинську трагедію».
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22.10.2024 06:40 Ответить
дурню, ти що тільки з дурки вийшов? бо так жалюгідно виходить, що аж не смішно. ніхто не писав, що поляки "своє" зерно висипають, а про металургію, чому нічого не написало? а про Волинську трагедію, та чи не кожен день польські посадовці Україні нагадують.
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22.10.2024 07:32 Ответить
дурню, про «волинську трагедію» ніхто у Польщі не говорить
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22.10.2024 08:00 Ответить
У Польщі є польське зерно, а в Україні українська металургія. Кожен дбає про своє - що тут незрозумілого?
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22.10.2024 08:10 Ответить
ти д...б? це риторичне питання.
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22.10.2024 09:07 Ответить
ти д...б - це риторична констатація факту
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22.10.2024 12:28 Ответить
тільки д...б міг таке написати, бо власної думки немає.
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22.10.2024 12:36 Ответить
У будь-якому випадку, ти д...б - ми це вже встановили
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22.10.2024 13:59 Ответить
ми?, то тебе багато, лікуйся д...бе, у тебе роздвоєння особистості, точніш особистості у тебе немає, залишилось тільки роздвоєння.
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22.10.2024 17:19 Ответить
дурню, хто не говорить? у тебе на ботофермі? зараз якийсь черговий висер якогось польського міністера і ти будеш вищати тут про валинская рєзня бєнзапілой, підлі українці поляків вирізали, вся Польща жити не може, кожен день думають і говорять якби то всіх трупаків викопати. пнх мерзота дебільна.
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22.10.2024 09:06 Ответить
Ти вже обсрався? Не збуджуйся так, а то промочиш штани (це якась збочена звичка у тебе на ботофермі?). І правильно по-українськи пишеться - не "валинская рєзня бєнзапілой" тільки: «Волинська різанина» (звичайною пилою та сокирами). І взагалі не пишеться "трупаків викопати" тільки "ексгумувати жертв злочинів". Трохи культури, баране...
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22.10.2024 13:55 Ответить
а ну давай півнику, розкажи но мені, хто там жертви і чиїх злочинів?
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22.10.2024 17:18 Ответить
Йдіть в сраку,пшеки.
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21.10.2024 21:10 Ответить
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21.10.2024 21:25 Ответить
Щось лячно стало ,не до блокувань кордону.
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21.10.2024 21:12 Ответить
Там можливо оманські плани
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21.10.2024 21:19 Ответить
Хто саме повинен мати доступ? Фермери, рольники чи мисливці?
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21.10.2024 21:21 Ответить
ексгуматори
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21.10.2024 23:18 Ответить
чому "ексгуматори"? розширюй тему
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22.10.2024 04:14 Ответить
ось тобі розширення теми
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22.10.2024 08:57 Ответить
Щоб Ви кацапам все здали ?
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21.10.2024 21:24 Ответить
А я бы тоже хотел иметь доступ. А то все у зебилов так таинственно, типо, молотово-риббентропы - вылитые.
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21.10.2024 22:47 Ответить
Що мабуть слова і чутки про розробку ЯЗ всім змінили трохи ставлення до України. Там вже і про НаТо якісь статті були що нібито США і Німечинна вже не так і проти вступу і ляхі вже про волинь нарешті заткнулись і хоцуть жначь цо там курва єст в тим планє
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21.10.2024 21:25 Ответить
отже правильною дорогою йдемо
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21.10.2024 23:19 Ответить
слова і чутки про розробку ЯЗ в підвалі в Бердичові шокували весь світ. Сі Цзіньпін проплакав всю ніч, а Шольц тремтячими руками поклав усі ракети "Таурус" у потяг і відправив до Києва. Макрон розлучився і вирішив одружитися з Вєркою Сердючкою
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22.10.2024 04:56 Ответить
У нас своїх агентів ФСБ більш ніж достатньо.
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21.10.2024 21:27 Ответить
Проблем немає.«Волинська різня» і «таємні додатки плану перемоги» знаходяться в одному місці.
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21.10.2024 21:49 Ответить
Таємні протоколи молотова- рібентропа.
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21.10.2024 22:08 Ответить
додаток простий: у разі падіння України, польшу виєбуть наступною

тут нічого таємного, в принципі, нема
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21.10.2024 22:27 Ответить
До їбання не дійде,польща сама встане на коліна і сочно відьме за щічку
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21.10.2024 22:38 Ответить
Нема ніяких "таємних пунктів". Є гра в "таємні пункти".
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21.10.2024 22:35 Ответить
Без додатків розкажу: якщо Україна програє,то в Бресті буде знову парад в честь поділу Жечі Посполітей,фермерів розтріляють в Катині, будете мати уряд в в Англії, армію Андесена намбер ту і штаб квартиру реанімованого блоку країн Варшавського договору,а ще буде мати таню вудке.
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21.10.2024 22:36 Ответить
З додатками розповiм: Украiну пустять на клаптi за договорняками i Васька не чешись. А сам ти Чiпкою по бiлому свiту пiдеш.
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21.10.2024 22:56 Ответить
"армію Андесена"... "поділ Польщі"? хто поділиться? Могутня картопляна імперія Лукашенка та войовнича Словаччина? Скажи ще щось дурне, розумово відсталий баране. (Інформація для баранів - штаб комуністичного військового блоку не мав жодного відношення до Польщі).
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22.10.2024 04:34 Ответить
Ну чого ви розвели срач на стрічці?колись 14 столітт'і ,поляки з литовцями, та українцями ,вигнали геть з Європи, арабів з тюрками ,тим самим забеспечили нам ,нашу націю .та нашу землю нам ...сьогодні психологично ,як би не відкриті кордони Польші ,у перші дні війни ,після очікуваних шашликів ,Польша і досі допомагає українцям !!! вони як і ми ,маємо право знати ,шо зеленському мудилі ,написали у фсб у тих трьох винятках !!! довіри до 🤡 та ОПи нема , ризикувати поляки не хочуть !!!
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21.10.2024 23:01 Ответить
Як так, поДлякам не все розкрили. А раптом там гроші присутні я, а поДляки пролітають мимо))
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22.10.2024 00:12 Ответить
А що може бути в таємних додатках? Якщо їх не показали сусідам полякам, то там крім дайте, воюйте за нас, фінакнсуйте нас мабуть є план втечі Найвєлічайшого і його 6-ти менеджерів-мародерів(виписати паспорт на інше прізвище і якісь європейській країні чи навіть США). Він же себе вважає генералісімусом і героєм?
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22.10.2024 08:13 Ответить
 
 