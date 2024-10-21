Польша должна иметь доступ к тайным приложениям "Плана победы", - МИД Польши

Польша хочет ознакомиться с тайными приложениями к "Плану победы" и будет обращаться с этим вопросом к украинской стороне.

Об этом заявил заместитель главы МИД Польши Владислав Теофил Бартошевский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Замминистра отметил, что Польша особым образом помогла Украине в начале полномасштабного вторжения РФ, поскольку "когда Германия говорила о высылке шлемов, Польша предоставила 320 танков".

"В связи с этим, безусловно, наш вклад был значительным, особенно в самом начале, когда это было наиболее нужно",- подчеркнул Бартошевский. Поэтому, по убеждению заместителя главы польской дипломатии, Польша, "безусловно, должна иметь доступ к такому типу документов".

"Мы будем говорить об этом, МИД Польши обязательно будет говорить об этом с украинской стороной, поскольку мы поддерживаем постоянный контакт", - сказал Бартошевский.

Также читайте: Зеленский: Странам, которые не помогали Украине, не показывали секретные приложения "Плана победы"

Как известно, президент Владимир Зеленский заявил, что тайные приложения к "Плану победы" были представлены только тем союзникам, которые сейчас конкретно могут помочь в усилении Украины. Если в том или ином государстве, даже у близких партнеров, нечем усилить Украину, то и в передаче им приложений нет необходимости.