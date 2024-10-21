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Наша країна повинна мати доступ до таємних додатків "Плану перемоги", - МЗС Польщі

мзс,польща

Польща хоче ознайомитися з таємними додатками до "Плану перемоги" і звертатиметься про це до української сторони.

Про це заявив заступник глави МЗС Польщі Владислав Теофіл Бартошевський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Заступник міністра зазначив, що Польща особливим чином допомогла Україні на початку повномасштабного вторгнення РФ, адже "коли Німеччина говорила про висилання шоломів, Польща надала 320 танків".

"У звʼязку з цим, безумовно, наш внесок був значним, особливо на самому початку, коли це було найбільш потрібно",- підкреслив Бартошевський. Тому, на переконання заступника глави польської дипломатії, Польща, "безумовно, повинна мати доступ до такого типу документів".

"Ми говоритимемо про це, МЗС Польщі обов'язково говоритиме про це з українською стороною, оскільки ми підтримуємо постійний контакт", - сказав Бартошевський.

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Як відомо, президент Володимир Зеленський заявив, що таємні додатки до "Плану перемоги" було представлено лише тим союзникам, які зараз конкретно можуть допомогти у підсиленні України. Якщо в тій чи іншій державі, навіть у близьких партнерів, немає чим посилити Україну, то й у передаванні їм додатків нема потреби.

Автор: 

Польща (8629) МЗС Польщі (217) План перемоги (85)


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Топ коментарі
+16
Польща повинна мати доступ до таємних додатків "Плану перемоги"
============
щоб ефективніше висипати зерно з зерновозів ,блокувати укр.металургію та голосніше скавунчати про "волинську трагедію".
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21.10.2024 21:07 Відповісти
+13
Польща не відіграє якусь значну роль у цій війні, тому план з додатками нехай спросять у своїх фермерів.
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21.10.2024 21:00 Відповісти
+12
Прийняла біженців для того щоб піднімати свою економіку, і передала радянську зброю щоб замінити її ******** американською і зекономити на утилізації.
Все що робила і робить Польща нібито "на підтримку України" - вона робить насамперед для себе.
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21.10.2024 21:33 Відповісти
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Це до Зелі
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21.10.2024 20:52 Відповісти
..і Зе той план не знає
все в єрмака та ФСБ
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21.10.2024 21:05 Відповісти
скоріш за все "таємні додатки" такі:
1. Чумадан зелених грошей мені, мамі Римі та єрмаку
2. Самольот до бліжайшого аеропорту
3. Таксі від самольоту до місця яке вкажу
4. Бороду і вуса що накліюються (3 шт)
5. Дакументи у вигляді паспорту з пустими полями (3 шт)
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21.10.2024 21:20 Відповісти
Так всім вже стало зрозуміло що всі ці "плани пабєди " писались на луб"янці ,щоб спеціально поставити перед нашими союзниками нереалістичні вимоги ,і щоб вони відмовились від підтримки України ,і кацапи можуть досягнути своїх цілей.
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21.10.2024 21:28 Відповісти
І Гаррі Поттер теж.
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21.10.2024 20:54 Відповісти
саміт миру, який перейшов у план перемоги тепер перетворюється на доступ до таємних додатків.
талановито - потужно.
а на концерти зе!паяца, вже ніхто не ходить. тільки єрмачина стоїть біля дверей.
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21.10.2024 20:55 Відповісти
А можна ці додатки людям показати? Приховати цифри звичайно і найменування зброї і чутливу інформацію.

Показати те, що стосується влади України саме і її таємних відносин з кремлівським режимом.
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21.10.2024 20:59 Відповісти
Всі ми президенти Як лошари схавали
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21.10.2024 21:11 Відповісти
Звичайно можно!

1.) Граєм
2.) ****
3.) На роялі.

???

Перемога!!!
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21.10.2024 21:22 Відповісти
Польща не відіграє якусь значну роль у цій війні, тому план з додатками нехай спросять у своїх фермерів.
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21.10.2024 21:00 Відповісти
Дефіцит Інтелекту, саме Польща у перші дні війни приймала більшість біженців і надавала притулок задармо, саме Польща передала всю совєцку зброю Ук
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21.10.2024 21:29 Відповісти
Прийняла біженців для того щоб піднімати свою економіку, і передала радянську зброю щоб замінити її ******** американською і зекономити на утилізації.
Все що робила і робить Польща нібито "на підтримку України" - вона робить насамперед для себе.
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21.10.2024 21:33 Відповісти
Дефіцит Інтелекту - десятки тисяч дітей-біженців у польських школах які навчаються за кошти поляків і отримують виплати з бюджету (200 євро на місяць) , «підняли економіку» ? Нісенітниця.
Поляки купували зброю в США за солідні гроші - жодного обміну (безкоштовно) не було. Це все вигадки інтернет-дурнів.
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22.10.2024 05:45 Відповісти
Потім ці десятки тисяч дітей підуть у польські університети а після них отримають на польську роботу. Це не враховуючи факт що з цими дітьми у Польщі зараз живуть їх батьки, які також працюють на Польщу і її економіку.
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22.10.2024 11:06 Відповісти
Підуть або не підуть... Як громадяни України більшість після війни повернеться додому.
Переважна більшість цих дітей живе лише з матерями, які працюють у магазинах, салонах краси, ресторанах тощо. Частину грошей вони пересилають в Україну (батькам, бабусям). Про "підняття економіки" тут не йдеться.
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22.10.2024 12:22 Відповісти
поляки завжди роблять лише те що вигідно, українці для них завжди інструмент, національна гордість - окупація України після падіння Київської Русі . навіть біженці - теж бізнес
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21.10.2024 22:29 Відповісти
"окупація України після падіння Київської Русі " ? пишеш дурницю про якусь "національну гордість поляків", а ти, поняття не маєш не тільки про історію Польщі, але навіть про історію України.
Коли після монгольської навали на Київську Русь поляки напали і зайняли Київ? А може я щось пропустив?
А щодо бізнесу - мабуть для тебе бізнес писати дурниці в інтернеті.
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22.10.2024 06:19 Відповісти
так, "знаток", загугли "Лито́всько-по́льська доба́ в істо́рії Ки́єва охоплює період від середини XIV до середини XVII століття" - і почитай, "стрибунець поняття" , люди твого типу , без підтверджених знань , мають одну ознаку -лох. В історії Польщі цей період і є найбільшим розвитком по території і впливу в Європі.
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22.10.2024 09:31 Відповісти
Багато слів і жодної відповіді на запитання... Чому? Тому що ти сам обосрався, "знаток". Ніякої «польської окупації України» не було. До середини XVI століття Київ був у складі Великого князівства Литовського.
Наступні 80 років окупації теж не було - в 1569 році шляхта України вирішила стати частиною Корони.
[люди твого типу , без підтверджених знань , мають одну ознаку - баран (тупий і впертий)]
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22.10.2024 11:50 Відповісти
А чому б і ні. Одразу після ексгумації Волинської трагедії.
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21.10.2024 21:07 Відповісти
Польща повинна мати доступ до таємних додатків "Плану перемоги"
============
щоб ефективніше висипати зерно з зерновозів ,блокувати укр.металургію та голосніше скавунчати про "волинську трагедію".
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21.10.2024 21:07 Відповісти
Хтось тебе дезінформував , а ти, дурний, повірив. Поляки не сиплють своє зерно на землю - навіщо їм це робити? Також не блокують українську металургію - бо українська металургія в Україні і поляки не мають до цього відношення. І, нарешті, у Польщі ніхто ніколи не говорить про якусь «волинську трагедію».
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22.10.2024 06:40 Відповісти
дурню, ти що тільки з дурки вийшов? бо так жалюгідно виходить, що аж не смішно. ніхто не писав, що поляки "своє" зерно висипають, а про металургію, чому нічого не написало? а про Волинську трагедію, та чи не кожен день польські посадовці Україні нагадують.
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22.10.2024 07:32 Відповісти
дурню, про «волинську трагедію» ніхто у Польщі не говорить
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22.10.2024 08:00 Відповісти
У Польщі є польське зерно, а в Україні українська металургія. Кожен дбає про своє - що тут незрозумілого?
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22.10.2024 08:10 Відповісти
ти д...б? це риторичне питання.
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22.10.2024 09:07 Відповісти
ти д...б - це риторична констатація факту
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22.10.2024 12:28 Відповісти
тільки д...б міг таке написати, бо власної думки немає.
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22.10.2024 12:36 Відповісти
У будь-якому випадку, ти д...б - ми це вже встановили
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22.10.2024 13:59 Відповісти
ми?, то тебе багато, лікуйся д...бе, у тебе роздвоєння особистості, точніш особистості у тебе немає, залишилось тільки роздвоєння.
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22.10.2024 17:19 Відповісти
дурню, хто не говорить? у тебе на ботофермі? зараз якийсь черговий висер якогось польського міністера і ти будеш вищати тут про валинская рєзня бєнзапілой, підлі українці поляків вирізали, вся Польща жити не може, кожен день думають і говорять якби то всіх трупаків викопати. пнх мерзота дебільна.
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22.10.2024 09:06 Відповісти
Ти вже обсрався? Не збуджуйся так, а то промочиш штани (це якась збочена звичка у тебе на ботофермі?). І правильно по-українськи пишеться - не "валинская рєзня бєнзапілой" тільки: «Волинська різанина» (звичайною пилою та сокирами). І взагалі не пишеться "трупаків викопати" тільки "ексгумувати жертв злочинів". Трохи культури, баране...
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22.10.2024 13:55 Відповісти
а ну давай півнику, розкажи но мені, хто там жертви і чиїх злочинів?
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22.10.2024 17:18 Відповісти
Йдіть в сраку,пшеки.
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21.10.2024 21:10 Відповісти
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21.10.2024 21:25 Відповісти
Щось лячно стало ,не до блокувань кордону.
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21.10.2024 21:12 Відповісти
Там можливо оманські плани
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21.10.2024 21:19 Відповісти
Хто саме повинен мати доступ? Фермери, рольники чи мисливці?
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21.10.2024 21:21 Відповісти
ексгуматори
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21.10.2024 23:18 Відповісти
чому "ексгуматори"? розширюй тему
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22.10.2024 04:14 Відповісти
ось тобі розширення теми
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22.10.2024 08:57 Відповісти
Щоб Ви кацапам все здали ?
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21.10.2024 21:24 Відповісти
А я бы тоже хотел иметь доступ. А то все у зебилов так таинственно, типо, молотово-риббентропы - вылитые.
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21.10.2024 22:47 Відповісти
Що мабуть слова і чутки про розробку ЯЗ всім змінили трохи ставлення до України. Там вже і про НаТо якісь статті були що нібито США і Німечинна вже не так і проти вступу і ляхі вже про волинь нарешті заткнулись і хоцуть жначь цо там курва єст в тим планє
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21.10.2024 21:25 Відповісти
отже правильною дорогою йдемо
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21.10.2024 23:19 Відповісти
слова і чутки про розробку ЯЗ в підвалі в Бердичові шокували весь світ. Сі Цзіньпін проплакав всю ніч, а Шольц тремтячими руками поклав усі ракети "Таурус" у потяг і відправив до Києва. Макрон розлучився і вирішив одружитися з Вєркою Сердючкою
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22.10.2024 04:56 Відповісти
У нас своїх агентів ФСБ більш ніж достатньо.
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21.10.2024 21:27 Відповісти
Проблем немає.«Волинська різня» і «таємні додатки плану перемоги» знаходяться в одному місці.
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21.10.2024 21:49 Відповісти
Таємні протоколи молотова- рібентропа.
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21.10.2024 22:08 Відповісти
додаток простий: у разі падіння України, польшу виєбуть наступною

тут нічого таємного, в принципі, нема
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21.10.2024 22:27 Відповісти
До їбання не дійде,польща сама встане на коліна і сочно відьме за щічку
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21.10.2024 22:38 Відповісти
Нема ніяких "таємних пунктів". Є гра в "таємні пункти".
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21.10.2024 22:35 Відповісти
Без додатків розкажу: якщо Україна програє,то в Бресті буде знову парад в честь поділу Жечі Посполітей,фермерів розтріляють в Катині, будете мати уряд в в Англії, армію Андесена намбер ту і штаб квартиру реанімованого блоку країн Варшавського договору,а ще буде мати таню вудке.
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21.10.2024 22:36 Відповісти
З додатками розповiм: Украiну пустять на клаптi за договорняками i Васька не чешись. А сам ти Чiпкою по бiлому свiту пiдеш.
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21.10.2024 22:56 Відповісти
"армію Андесена"... "поділ Польщі"? хто поділиться? Могутня картопляна імперія Лукашенка та войовнича Словаччина? Скажи ще щось дурне, розумово відсталий баране. (Інформація для баранів - штаб комуністичного військового блоку не мав жодного відношення до Польщі).
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22.10.2024 04:34 Відповісти
Ну чого ви розвели срач на стрічці?колись 14 столітт'і ,поляки з литовцями, та українцями ,вигнали геть з Європи, арабів з тюрками ,тим самим забеспечили нам ,нашу націю .та нашу землю нам ...сьогодні психологично ,як би не відкриті кордони Польші ,у перші дні війни ,після очікуваних шашликів ,Польша і досі допомагає українцям !!! вони як і ми ,маємо право знати ,шо зеленському мудилі ,написали у фсб у тих трьох винятках !!! довіри до 🤡 та ОПи нема , ризикувати поляки не хочуть !!!
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21.10.2024 23:01 Відповісти
Як так, поДлякам не все розкрили. А раптом там гроші присутні я, а поДляки пролітають мимо))
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22.10.2024 00:12 Відповісти
А що може бути в таємних додатках? Якщо їх не показали сусідам полякам, то там крім дайте, воюйте за нас, фінакнсуйте нас мабуть є план втечі Найвєлічайшого і його 6-ти менеджерів-мародерів(виписати паспорт на інше прізвище і якісь європейській країні чи навіть США). Він же себе вважає генералісімусом і героєм?
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22.10.2024 08:13 Відповісти
 
 