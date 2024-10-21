Наша країна повинна мати доступ до таємних додатків "Плану перемоги", - МЗС Польщі

Польща хоче ознайомитися з таємними додатками до "Плану перемоги" і звертатиметься про це до української сторони.

Про це заявив заступник глави МЗС Польщі Владислав Теофіл Бартошевський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Заступник міністра зазначив, що Польща особливим чином допомогла Україні на початку повномасштабного вторгнення РФ, адже "коли Німеччина говорила про висилання шоломів, Польща надала 320 танків".

"У звʼязку з цим, безумовно, наш внесок був значним, особливо на самому початку, коли це було найбільш потрібно",- підкреслив Бартошевський. Тому, на переконання заступника глави польської дипломатії, Польща, "безумовно, повинна мати доступ до такого типу документів".

"Ми говоритимемо про це, МЗС Польщі обов'язково говоритиме про це з українською стороною, оскільки ми підтримуємо постійний контакт", - сказав Бартошевський.

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Як відомо, президент Володимир Зеленський заявив, що таємні додатки до "Плану перемоги" було представлено лише тим союзникам, які зараз конкретно можуть допомогти у підсиленні України. Якщо в тій чи іншій державі, навіть у близьких партнерів, немає чим посилити Україну, то й у передаванні їм додатків нема потреби.