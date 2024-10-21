Наша країна повинна мати доступ до таємних додатків "Плану перемоги", - МЗС Польщі
Польща хоче ознайомитися з таємними додатками до "Плану перемоги" і звертатиметься про це до української сторони.
Про це заявив заступник глави МЗС Польщі Владислав Теофіл Бартошевський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Заступник міністра зазначив, що Польща особливим чином допомогла Україні на початку повномасштабного вторгнення РФ, адже "коли Німеччина говорила про висилання шоломів, Польща надала 320 танків".
"У звʼязку з цим, безумовно, наш внесок був значним, особливо на самому початку, коли це було найбільш потрібно",- підкреслив Бартошевський. Тому, на переконання заступника глави польської дипломатії, Польща, "безумовно, повинна мати доступ до такого типу документів".
"Ми говоритимемо про це, МЗС Польщі обов'язково говоритиме про це з українською стороною, оскільки ми підтримуємо постійний контакт", - сказав Бартошевський.
Як відомо, президент Володимир Зеленський заявив, що таємні додатки до "Плану перемоги" було представлено лише тим союзникам, які зараз конкретно можуть допомогти у підсиленні України. Якщо в тій чи іншій державі, навіть у близьких партнерів, немає чим посилити Україну, то й у передаванні їм додатків нема потреби.
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все в єрмака та ФСБ
1. Чумадан зелених грошей мені, мамі Римі та єрмаку
2. Самольот до бліжайшого аеропорту
3. Таксі від самольоту до місця яке вкажу
4. Бороду і вуса що накліюються (3 шт)
5. Дакументи у вигляді паспорту з пустими полями (3 шт)
талановито - потужно.
а на концерти зе!паяца, вже ніхто не ходить. тільки єрмачина стоїть біля дверей.
Показати те, що стосується влади України саме і її таємних відносин з кремлівським режимом.
1.) Граєм
2.) ****
3.) На роялі.
???
Перемога!!!
Все що робила і робить Польща нібито "на підтримку України" - вона робить насамперед для себе.
Поляки купували зброю в США за солідні гроші - жодного обміну (безкоштовно) не було. Це все вигадки інтернет-дурнів.
Переважна більшість цих дітей живе лише з матерями, які працюють у магазинах, салонах краси, ресторанах тощо. Частину грошей вони пересилають в Україну (батькам, бабусям). Про "підняття економіки" тут не йдеться.
Коли після монгольської навали на Київську Русь поляки напали і зайняли Київ? А може я щось пропустив?
А щодо бізнесу - мабуть для тебе бізнес писати дурниці в інтернеті.
Наступні 80 років окупації теж не було - в 1569 році шляхта України вирішила стати частиною Корони.
[люди твого типу , без підтверджених знань , мають одну ознаку - баран (тупий і впертий)]
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щоб ефективніше висипати зерно з зерновозів ,блокувати укр.металургію та голосніше скавунчати про "волинську трагедію".
тут нічого таємного, в принципі, нема