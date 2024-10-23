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Новости Война
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Штаты не готовы пригласить Украину в НАТО, - постпред США Смит

США не готові запросити Україну до НАТО

Соединенные Штаты не готовы предоставить Украине приглашение в НАТО, что является ключевым пунктом "Плана победы" Зеленского.

Об этом заявила постоянный представитель США при НАТО Джулианна Смит, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.

"На сегодняшний день Альянс не достиг точки, когда он готов предложить членство или пригласить Украину", - сказала она.

По ее словам, намерение "заключается в том, чтобы продолжать приближать их к НАТО".

Также читайте: Мы отдали ядерное оружие, но ничего не получили. Поэтому нам нужно НАТО, - Зеленский

Напомним, 16 октября 2024 года президент Владимир Зеленский представил "План победы" Украины в Верховной Раде. Основными пунктами "Плана победы" является приглашение Украины в НАТО и укрепление обороны.

По словам Зеленского, "План победы" состоит из пяти пунктов и трех тайных приложений. Тайные приложения есть к оборонному и экономическому пунктам, а также пункту сдерживания. Тайные приложения доступны для партнеров, которые имеют соответствующий потенциал помощи.

Читайте также: У Германии есть скепсис относительно вступления Украины в НАТО, но сейчас их оценка более мягкая, чем раньше, - Зеленский

Автор: 

НАТО (10086) США (27156) членство в НАТО (1534) План победы (85)


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Топ комментарии
+40
Скажіть дякую своїй корумпованій владі.
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23.10.2024 13:40 Ответить
+36
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23.10.2024 13:41 Ответить
+19
Як сказав відомий блогер Юрій Швець, при цьому офісі президента Україна в НАТО не буде

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23.10.2024 13:44 Ответить
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Это все до одного места. Когда жареный петух в дуру клюнет никто ни за кого воевать не будет. Максимум, это поляки с балтийцами сплотятся, и не факт что из хватит надолго. Германия передаст пару танков, Венгрия и Словакия сразу сдадутся, Америка отбомбится слегка для приличия это максимум. Ещё и предупредят цапов заранее. В общем европейские страны которые не мобилизуют 10-20% населения права на независимость иметь не будут. И это правильно я считаю. Сколько можно куколдизм проповедовать по всей Европе
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23.10.2024 16:15 Ответить
Украина мобилизировала больше
толку?
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23.10.2024 23:57 Ответить
Больше 10-20% населения?
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24.10.2024 04:42 Ответить
Оце і все, що потрібно знати про "стратегію" камали.
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23.10.2024 16:42 Ответить
Тобто НАТО це ще одна мильна бульбашка. Існувати вона може лише у мирний час, а під час війни стає недієздатною. Його члени навіть не можуть гарантувати допомогу один-одному. Вони лише "консультуватися" розпочнуть, якщо на когось із них нападуть.

Ще один фейковий проект західних країн розсипається на очах у всього світу.
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23.10.2024 16:48 Ответить
Допомога гарантована. Але її гарантовано не вистачить
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24.10.2024 04:44 Ответить
Ну і очевидна відповідь на це - розробка власної ядерної зброї. Ну бо гарантувати безпеки ці мудрагелі НІКОМУ не можуть. Навіть собі.

Сцикливі нікчеми...
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23.10.2024 16:56 Ответить
Ще одне питання, яке активно обговорюється останніми днями, - це висловлювання президента про альтернативу НАТО або ядерну зброю. Офіційний Київ поспішив спростувати інформацію про створення ядерної зброї. Я бував на "Південмаші" і добре знаю, що Україна в короткі терміни може створити таку зброю. І думаю, що такі роботи мають негайно розпочатися. Чи доведе Україна ці роботи до кінця, має визначити остаточна позиція Північноатлантичного альянсу. Йдеться про порятунок України як держави, про майбутнє кожного українця та українки, і тут не повинно бути жодних "червоних ліній"!

У ********* світопорядку, що все більше нагадує джунглі, всі засоби добрі для виживання, а меморандуми, на які ми покладалися, давно порушені їх підписантами. Тому ніхто не має морального права тримати Україну за руки.

М. Саакашвілі.
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23.10.2024 20:08 Ответить
Щоб бути в НАТО треба щоб зелена пика була корупцією, зрадництвом, диктатурою й брехне. не засрата.
Але ж зелена влада роки "праці" поклала щоб відвадити демократичний світ від УКраїни й здати х**лові.
Тож ця звістка може для когось і сумна , але тільки не для зелі-дерьмака-портнова та усій цієй шобли, яка успішно виконує х**лові завдання.
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23.10.2024 16:59 Ответить
Це все що треба знати про амерів! Можливо,Окурок щось знав коли кричав,що амери будуть воювати до останнього українця?
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23.10.2024 17:12 Ответить
А були сумнивы?!
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23.10.2024 17:31 Ответить
Що таке твориться, невже американці не читали перший пункт плану Заленського? Виходить, що після цього весь план коту під хвіст? І що тепер робити Найвєлічайшому Найпотужнішому Боневтіку? Залишається тільки запустити на марафон інформацію, що у всьому винні США і нарід 73% розправить плечі, і буде гордитися своїм вибором у 2019 році.
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23.10.2024 17:52 Ответить
https://t.me/dmitriy_chekalkyn/20142 Дмитро Чекалкин :
Міністр оборони Нідерландів Р.Брекельманс попередив, що корупція стоїть на шляху України в НАТО.

Україні потрібно буде подолати корупцію, щоб приєднатися до НАТО. Про це заявив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс.
За словами Брекельманса, наразі серед лідерів країн-членів Альянсу немає одностайної думки щодо відповіді на заклик президента України Володимира Зеленського надати країні запрошення для вступу.
Звертає увагу, що розгул корупції під час війни викликає сумніви у доцільності прийняття України до НАТО, так і до ЄС. Багато в чому через це основна частина західної допомоги надходить до України не грошима, а зброєю та ************
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23.10.2024 19:42 Ответить
ну це просто відмазка. гинуть не зеленські, а народ України. Можна взяти до НАТО з умовою проведення виборів - все, зєлєбобіки до в'язниці, а в Україні нова не корумпована влада.
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23.10.2024 20:12 Ответить
Не обмовлятися а робити треба
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23.10.2024 21:08 Ответить
Брехня

Список стран по индексу восприятия коррупции 2023
Венгрия 42
Албания 37, Вступила в 2009. Индекс 33 в 2012 - ухудшается
Украина 36
Турция 34

Марокко 38, главный союзник США
Кения 31, главный союзник США с 2024 года

Чем ниже число, тем больше коррупция

Получается, что более коррумпировання страны входят в НАТО, и становятся союзниками
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23.10.2024 21:25 Ответить
Або НАТО, або власна ЯЗ. Тоді негайно розпочати, або вже завершити, цикл створення яз. У позляша з кндр вже понад 50 боєголовок, поясніть чому Україна повинна постійно вмиватися кровю ?????
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23.10.2024 20:10 Ответить
https://www.ponomaroleg.com/soyuzniki-davyat-na-shemy-korrupczii/ Олег Пономарь :
Союзники давят (на власть Украины) за схемы коррупции. Союзники знают какой коррупционный беспредел творится в стране вокруг призыва, уклонения, покупки инвалидности и любых справок, схем уклонения, схем выезда за границу, схем брони, откатов и взяток в этой сфере, брони по блату и тд и тд. И, естественно, США сказали на этой неделе во время многочисленных встреч, что это недопустимо и нужно что-то делать. Это же действительно беспредел и позор, это все видят, это подрывает веру и нивелирует все усилия по отражению российской агрессии.
Ну вот видим - немного зашевелились.
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23.10.2024 20:32 Ответить
Це очевидний факт . Вони в обозримому майбутньому не дозволять членство у НАТО. Більше розширюватися НАТО нема куди,а ми як фронтір сіра зона найкращій варіант для них.
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23.10.2024 20:48 Ответить
На Трампа дивіться - це ж уголовнік світового масштабу разом з ******
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23.10.2024 21:10 Ответить
Тільки Ядерна Зброя!
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23.10.2024 21:11 Ответить
Ядерна зброя потрібна до війни, а не під час. Хіба що як засіб стримування для подальшої окупації, але навряд вже зараз допоможе.
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23.10.2024 22:01 Ответить
"США готові запросити Україну до НАТО за певних умов - Le Monde
Ситуація може змінитися після виборів у США."

Виходить газета натякала на Трампа
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23.10.2024 21:29 Ответить
ну тоді у нас залишається один варіант - ядерна зброя!
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23.10.2024 22:23 Ответить
А краще термоядерна! Нафсякей!
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23.10.2024 22:29 Ответить
я так думаю ще трохи і вас на капітолійських пагорбах вже не буде.
я не маю впевненості що це добре для України але вас не буде.
я не знаю хто буде з трампнашом але вас імпотентів не буде!
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23.10.2024 22:55 Ответить
Це значить, що Україна вимушена перейти до плану "Б"= термоядерні бомби,
щоб захищати себе самостійно.
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24.10.2024 02:50 Ответить
Тілько довбойоб не зрозумів, що володечку макають в кал, бо не викорінив корупцію, не звільнив агентів кремля - татарова, єрмака і сирського... і *** би з ним, але країна страждає! Через вас, 73%
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24.10.2024 05:18 Ответить
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