Штаты не готовы пригласить Украину в НАТО, - постпред США Смит

Соединенные Штаты не готовы предоставить Украине приглашение в НАТО, что является ключевым пунктом "Плана победы" Зеленского.

Об этом заявила постоянный представитель США при НАТО Джулианна Смит, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.

"На сегодняшний день Альянс не достиг точки, когда он готов предложить членство или пригласить Украину", - сказала она.

По ее словам, намерение "заключается в том, чтобы продолжать приближать их к НАТО".

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Напомним, 16 октября 2024 года президент Владимир Зеленский представил "План победы" Украины в Верховной Раде. Основными пунктами "Плана победы" является приглашение Украины в НАТО и укрепление обороны.

По словам Зеленского, "План победы" состоит из пяти пунктов и трех тайных приложений. Тайные приложения есть к оборонному и экономическому пунктам, а также пункту сдерживания. Тайные приложения доступны для партнеров, которые имеют соответствующий потенциал помощи.

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