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Новости
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Мы отдали ядерное оружие, но ничего не получили. Поэтому нам нужно НАТО, - Зеленский

президент України Зеленський

Украина отказалась по Будапештскому меморандуму от ядерного оружия, но не получила действенных гарантий безопасности, и поэтому настаивает на членстве в НАТО сейчас.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы действительно в свое время отдали все наше ядерное оружие. Это было много лет назад. Мы должны обменяться на НАТО. Это мое мнение. Я поделился им с Байденом и Трампом", - сказал Зеленский на встрече с журналистами в понедельник.

Президент подчеркнул, что о восстановлении Украиной ядерного арсенала речь не идет. "Мы не просим предоставить нам или вернуть ядерное оружие. Да, мы не просим этого. Моя позиция очень четкая. Мы отдали, но ничего не получили. И мы получили только полномасштабную войну и много жертв, поэтому на сегодня у нас есть только один выход. Поэтому нам нужно НАТО, потому что у нас нет оружия, которое может остановить Путина", - объяснил Зеленский.

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Президент считает, что для Украины нет других гарантий безопасности, сравнимых с НАТО. "Мы отдали ядерное оружие. Мы не получили НАТО. И можете ли вы, я спросил их, можете ли вы назвать мне других союзников или другой "зонтик безопасности" или что-то похожее, какие-то меры безопасности и гарантии для Украины, которые будут соизмеримы с НАТО? Никто мне не может сказать", - сказал Зеленский

Автор: 

Будапештское соглашение (170) Зеленский Владимир (20873) членство в НАТО (1534) ядерное оружие (1353)


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Топ комментарии
+17
Гнуснява гнила поливала гімном Пороха, а тепер повторює всі кроки за ним і каже ті самі слова...
Але Порошенко во все винават
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22.10.2024 17:14 Ответить
+13
"Ми скасували ракетні програми з 2019-го тепер нам треба в НАТО".
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22.10.2024 17:21 Ответить
+8
2021рік.
Верховна рада провалила голосування щодо проєкту постанови про звернення Верховної ради до Конгресу Сполучених Штатів Америки щодо надання Україні двостороннього статусу основного союзника США поза НАТО.
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22.10.2024 18:22 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Гнуснява гнила поливала гімном Пороха, а тепер повторює всі кроки за ним і каже ті самі слова...
Але Порошенко во все винават
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22.10.2024 17:14 Ответить
Понесло зелідента..хтось йому нові тексти написюкав..
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22.10.2024 17:15 Ответить
І лікарів-мільярдерів з прокурорами теж треба інтегрувати в НАТО. Вони повчатимуть посадовців країн НАТО, як треба заробляти гроші.
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22.10.2024 17:16 Ответить
"Ми скасували ракетні програми з 2019-го тепер нам треба в НАТО".
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22.10.2024 17:21 Ответить
Спічрайтер у нього дмитро литвин, який обсирав Порошенка.
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22.10.2024 17:23 Ответить
Як же йому пригорає.. А в 2019 так дишал, так дишал..
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22.10.2024 17:27 Ответить
ми віддали ядерну зброю, але нічого не отримали - на жаль, ще гірше, ми віддали ядерну зброю і отримали війну (і Захід це заклав у майбутнє, і попри меншість, підарасів щодо "реал-політик" і досі досить помітно багато)
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22.10.2024 17:27 Ответить
хто ми?
хто тебе чи мене питав?
73% втомлених від війни виборців а було і більше, брацкіє ж народи
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22.10.2024 17:31 Ответить
Може Остап був за роззброєння та з транспарантом виходив, звідки ви знаєте?
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22.10.2024 17:47 Ответить
Скікі тобі рочків, дурник? ЯО забрали кацапи, а от США після Будапешту влило в Україну мільяри доларів, що спасло тоді економіку від колапсу!
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22.10.2024 18:27 Ответить
тваринка, скільки ж тобі років, ЯО мовиш забрали забрали кацапи, а ти вже вилупився тоді, щоб пояснити як вони це зробили
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22.10.2024 19:19 Ответить
ЯО забрали кацапи.
А у кацапів амери,якщо ви не знали.
https://zn.ua/WORLD/rossiya-prodala-ssha-uran-iz-20-tysyach-yadernyh-boegolovok-132918_.html На протяжении 20 лет обогащенный уран из российских боеголовок перерабатывался в ядерное топливо для АЭС США.

США після Будапешту влило в Україну мільяри доларів, що спасло тоді економіку від колапсу!
США за вуха витягли рашку у девя`ності,щоб вона не розпалась.Вона зберегла монстра,розумний розуміє для чого.Ось посилання,де все чорним по білому.
https://meduza.io/feature/2023/02/08/uspeh-reform-v-rossii-sravnitsya-s-rozhdeniem-nashey-sobstvennoy-strany США рассекретили еще несколько документов о том, как нужно выстраивать отношения с Москвой. На этот раз - из 1993 года
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22.10.2024 19:34 Ответить
скажіть хтось наркоману, що Україна сама віддала ядерну зброю, авіаносець, ракети, стратегічні бомбардувальники, "Шилки", танки і БТРи

бо перед ним країною керували такі ж совки як і він, які так само як і він продавались за копійку та приймали в усіх позах, як і він, з усіх сторін, як він і ще одна акторка з німецьких порнофільмів
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22.10.2024 17:29 Ответить
по цьому коменту я б сказав що ти сам наркоман, написати таку маячню дієздатна людина не може
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22.10.2024 21:53 Ответить
по цьому коменту я бачу що ти зелена бл-ядота, тупорила нікчемна тварина

на телеграм-каналі Бабченка все розписано в дрібницях, як ви скоти і ваші скотські Кучма, Юля та Зек розпродали і знищили українську армію
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23.10.2024 13:36 Ответить
на телеграм-каналі Бабченка все розписано в дрібницях, як ви скоти і ваші скотські Кучма, Юля та Зек розпродали і знищили українську армію
Можна посилання на пост в ТГ Бабченко,де описано те,що Юля розпродавала українську армію?
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27.10.2024 17:59 Ответить
Зараз США і рашка скажуть, хто вам винен, що віддіали, вибачте, пробачте, дуже сорромно, так буває. Подарочки не отдарочки. Угорщина проти, значить ми не маємо права.
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22.10.2024 17:29 Ответить
Дебил зеленый. Засунь этот меморандум себе в дупу. Там ничго такого нет. Там только про консультации в случае чего. Нам и так идет помощь, но ты так тявкаешь на ненавистный для путлера коллективный запад, что во всем мире стаговится ясно что ты работаешь на путлера.
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22.10.2024 17:32 Ответить
тема найболючиша! тiльки одними звененнями проблему не вирiшити.iснуэ реальний приклад придбання по тихому ядерноi зброi.це зробили iзраiль,пакiстанта iндiя.
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22.10.2024 17:34 Ответить
Та ніяка тема не болюча. Ну була б ядерна бімба, хто б її застосував? Зєля? Ядерна бімба без нормальної конвенціональної армії - то більше проблема, ніж перевага. Це тільки дебіли шукають чарівну паличку, шоб з ніхєра "па щучьєму вєлєнью" все мігом порішалось. Он вибрали вже..
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22.10.2024 17:39 Ответить
Ядерная бомба не для применения, а для сдерживания.

При том противника не нужно уничтожать этой бомбой физически - он просто будет понимать, что эти три с половиной бомбы прилетят в случайные три города в случайное время суток, в одном из которых возможно будет он сам.
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22.10.2024 17:43 Ответить
В кацапів другий в світі ядерний арсенал. Це стримало ЗСУ від заходу в Курську волость?
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22.10.2024 17:45 Ответить
Заход ЗСУ в курскую область не угрожает государственности РФии.
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22.10.2024 18:03 Ответить
Захоплення Криматорію і ОТСОСа теж не загрожує існуванню України. То яка різниця є бімба чи ні?
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22.10.2024 18:19 Ответить
В кацапів другий в світі ядерний арсенал. Це стримало ЗСУ від заходу в Курську волость?
По цьому вашому коменту одразу видно,що ви не розумієте що твориться.
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22.10.2024 20:03 Ответить
Головне шо ви все розумієте
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22.10.2024 21:59 Ответить
Чим відрізніється розумний від глупця у цій ситуації?Розумний би просто спитав:-"а що твориться по вашій версії"?
Глупець одразу починає постити картинки і тролити.
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27.10.2024 18:03 Ответить
Мені абсолютно пофіг шо ви там собі вважаєте. Тому я і не питав.
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27.10.2024 19:45 Ответить
Це до речі теж спрацьовує проти вас.Так не розмовляють люди,які зацікавлені докопатись до істини.
Таких як ви,основна більшість.Тому глобальним елітам вдається водити за ніс майже усе людство.
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05.11.2024 12:57 Ответить
Шановний, ви - звичайний трололо, який, пробігаючи мимо, розводить срач. Який сенс копатись з вами до істини?
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05.11.2024 14:39 Ответить
розводить срач
.
Який срач,ми ніяк не дискутували.Ви тільки культурно обісрали мене,навіть не вислухавши моєї думки.До речі трололо ніколи не був,і сам таких зневажаю.
Так що то тільки ваша бурхлива уява.
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05.11.2024 15:18 Ответить
Звичайно не дискутували. З трололо ніяких дискусій бути не може. І почали саме ви з твердження, шо я шось не розумію, але не надаючи ніяких доказів цього
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05.11.2024 19:51 Ответить
Щоб ви розуміли,більшість українців,участників цього форуму і гадки не мають,що твориться в Україні,у світі.У мене немає можливості розказати це усім.Але то хто хоче,той інфу отримує.І ви би отримали,тільки треба було спитати.Все просто.
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05.11.2024 21:35 Ответить
Гундосе чмо здало б ядерний арсенал кацапам, як він здав ЗАЕС наприклад!
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22.10.2024 18:29 Ответить
Не здав би. Після Яника не було б чого здавати.
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22.10.2024 18:55 Ответить
Немае такого прикладу.
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22.10.2024 18:14 Ответить
Не кизди. Отримали списання боргів за газ, паливо для АЕС і невеличкий клаптик папіру, яким можна при крайній потребі підтертися.
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22.10.2024 17:35 Ответить
Нет Зеля.
Зброю ми не вiддали, а у нас ее отобрали.
Как раз те, кого ты сегодня называешь "партнерами".

И как бы ты не косился в сторону РФии, инициатором была не РФия, а именно США.

Ладно, ядерные ракеты, пульты и прочее отдали, опасная штука в непредсказуемых руках, как ни крути.

А шахты бетоном под одобрительные улюлюканья "партнерiв", как у меня под Первомайском, мы тоже добровольно залили?

Эти шахты выдерживали ядерный взрыв в пятиста метрах, так чтоб оборудование не пострадало. Там бы сейчас сидеть клепать дроны с ракетами, аналоговнетные Кинжалы для этих строений как зубочистки. Но нет, залито, законсервировано, распилено, продано.

Вовачька, у каждой ошибки есть имя и фамилия. Совки, Кравчук, Кучма сделали свои ошибки.
Но сейчас украинскую ошибку зовут Владимир Александрович.
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22.10.2024 17:40 Ответить
Отобрали ЯО как раз кацапы, а не те, на кого ты намекаешь! Причем тактическое ЯО кацапы вывезли в момент обьявления Украиной независимости (как и вклады украинцев в Сбербанке эсэсэр)!
Так что про "инициатором была не РФия, а именно США" давай не кизди!
О производстве в пусковых шахтах дронов с ракетами повеселил Подай заявку в Говноквартал-95, тебя точно возьмут с такими скетчами!
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22.10.2024 18:33 Ответить
Отобрали ЯО как раз кацапы, а не те, на кого ты намекаешь!
При активном содействии американцев.Больше надо читать,уважаемый.
Цитирую выдержку из статьи,ссылку на которую я дам в конце:

Я читал переговоры (и каждый из нас может их прочитать) между Горбачевым, Ельциным, Шушкевичем и Кравчуком и Бушем старшим, которые проходили в октябре-ноябре 1991 года. То есть после ГКЧП (Государственный комитет по чрезвычайному положению, - ред.) вот этот период до 1 декабря, когда в Украине был референдум. Эти переговоры есть в библиотеке Конгресса США, я думаю, вы их тоже читали. Там четко видно, что американцы продвигали одну ключевую идею: как купировать ядерное оружие на территории Советских республик. Это было принципиальное условие по признанию новых независимых государств, которые появлялись в этот момент, как «грибы после дождя». И из этого вытекает, что в принципе позиция американцев была очень жесткая. Потому что этот вопрос был для них принципиальным. Он их заботил едва ли не больше, чем россиян.

Соответственно, когда читаешь эти переговоры, то понимаешь, что в принципе, логика американцев была настолько для Украины плотной, относительно ядерного оружия, что фактически мы его не могли сохранить.

https://hvylya.net/interview/234480-proshloe-nastoyashchee-i-budushchee-budapeshtskogo-memoranduma-i-avstriyskaya-model-neytraliteta-dlya-ukrainy Джерело

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22.10.2024 20:16 Ответить
угу, угу. Только почему то США признали Украину на следующий день после объявления независимости, а не ждали до 97 года, когда Кучма передал яо в казлостан. От такая была 'жесткая' позиция.
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22.10.2024 20:41 Ответить
США признали Украину на следующий день после объявления независимости.
Давайте проверим.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%BE%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0 Независимость Украины была провозглашена после неудавшегося путча в Москве принятием Акта провозглашения независимости 24 августа 1991 года.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F США признали Украину как независимое государство 26 декабря 1991 года. Дипломатические отношения установлены 3 января 1992 года.

Для вас,как я понимаю,26 декабря-это на следующий день после 24 августа.

Более того,ничто не мешало США признать Украину,но не забывать при этом давить на неё,чтоб избавилась от ядерного оружия.
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22.10.2024 20:55 Ответить
Да, это все меняет! Не на следующиой день, а аж через 4 месяца!!! Но таки все равно за очень, очень долго до того, как Украина отдала я/о Казлярне. От такие "жесткие " условия поставили те чортовы американцы, ага.
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22.10.2024 23:43 Ответить
Нет, Ваня, как бы ты не старался, а длинные лахтинские уши торчащие с под буденовки тебе спрятать не удастся..
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22.10.2024 20:38 Ответить
Но сейчас украинскую ошибку зовут сша и англия
Начал за здравие, кончил за упокой.
Что не так сейчас с зеленским??? наконец начал по делу триндеть
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22.10.2024 21:55 Ответить
Ми добровільно віддали росії ядерну зброю, ракети, літаки, Чорнорський Флот, вклади населення, заводи, фабрики, поставили росіян на керівні державні посади...але в усьому винен Будапештський Меморандум та Мінські домовленості...так був тиск, аби ми ядерну зброю не віддавали росії, а знищили і у замін отримали би членство у НАТО.
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22.10.2024 17:46 Ответить
В радянські часи таку ,,добровільність,, називали добровольно-принудительно з наголосом на другому слові.
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22.10.2024 17:51 Ответить
16 листопада 1994 року Україна приєдналася до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї від 1 липня 1968 року. Цими діями було затверджено, що Україна є власником всієї ядерної зброї, яку отримала у спадок від СРСР та має наміри повністю її позбутися, використовуючи надалі атомну енергію виключно у мирних цілях.
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22.10.2024 18:01 Ответить
Південна африка, коли їй загрожувала комуняцька Ангола зробила ядрон батон за 3 роки попри сопливе умоляння брежнєва і рейгана. а шо ти?
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22.10.2024 17:49 Ответить
В нас нічого нема! А чому? Де грім-2, питаю зеледентів, де?
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22.10.2024 17:54 Ответить
дураку немощному президентской дубины мало, хочет ядрённую ещё
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22.10.2024 17:55 Ответить
чувак ждёт приглашения!
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22.10.2024 17:56 Ответить
Ядерна зброя надійніше.
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22.10.2024 18:02 Ответить
Вже не потрібно сходитися посередині? Вже нам кацапи не одинврот? А як ми можемо йти в НАТО, якщо нас не кличуть? Це є слова Найпотужного Боневтіка Херпідовича. Немає вже про щось обіцяти наріду, то Потужний поставив платівку про НАТО.
В двері НАТО не проходять яйця по 17 грн, накредіні у ЗСУ. В НАТО не пропускають 6 менеджерів і корупція, інваліди-прокурори з пенсіями в 30 років по 40 штук. А якщо серйозно, то зелену барижну щоблу в НАТО не візьмуть ніколи.
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22.10.2024 18:05 Ответить
2021рік.
Верховна рада провалила голосування щодо проєкту постанови про звернення Верховної ради до Конгресу Сполучених Штатів Америки щодо надання Україні двостороннього статусу основного союзника США поза НАТО.
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22.10.2024 18:22 Ответить
монобільшість..
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22.10.2024 19:58 Ответить
Ідіот.Просто ідіот
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22.10.2024 18:28 Ответить
https://glavcom.ua/columns/victorshlinchak/ya-nikoli-ne-ydu-v-gosti-yakshcho-mene-ne-klichut-yak-minyalasya-ritorika-zelenskogo-shchodo-nato-763131.html «Я ніколи не йду в гості, якщо мене не кличуть»: як мінялася риторика Зеленського щодо НАТО

На відміну від українського суспільства, за кордоном дуже уважно слідкують за тим, наскільки послідовною є позиція політиків. Бо послідовність - це запорука відповідальності і прогнозованості.

Якщо ж проаналізувати інтерв'ю, які Володимир Зеленський давав журналістам перед президентством та після обрання, а також заяви членів його команди, то риторика щодо членства України в НАТО та шляху його досягнення змінювалась, як рукавички.
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22.10.2024 18:31 Ответить
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22.10.2024 18:36 Ответить
Цікаво в Зелі в голові тексти гуляють. Звичка кварталіста. Текст завчити ніфіга в ньому не тямлячи. Що подали, те й повторити.
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22.10.2024 18:43 Ответить
Віддали Клінтону задарма, тепер треба тихо, без шуму, робити свою ядерку. А потім показати тим, хто підписував меморандум...Це буде найкращий План Перемоги!
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22.10.2024 19:35 Ответить
гарантії безпеки потрібно було раніше вирішувати.

але раніше всім в московському болоті було «приємно та тепло»,
дерибанили, ржали, .. та заглядували в очі..

боротись за волю ніхто і не збирався..

але, що було, то було..

зараз потрібна - ПЕРЕМОГА..!!

а ці всі балачки про яз та нато - перевід стрілок .. більш нічого..
тіпа за все несуть відповідальність союзники..
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22.10.2024 19:57 Ответить
Отдали казластану , взамен получили дешевый газ для заводов Кучмы и его банды. Кто виноват? Те кто выбирал ************ сначала камуняку, потом красного директора, потом савецкого бухгалтера, потом дважды несудимого уголовника. . Но то сильно сложно, проще завиноватить не себя, злого чужого дядьку
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22.10.2024 20:33 Ответить
Тридцятьтри роки підарам при кориті,три із них при конченому млоросу на посаді президента не вистачило щоб озброїтись? Тепер цьому мародеру, який здає території України не вистачає для перемоги ядерної зброї.
Схоже призначити стрілочниками партнерів не виходить,а списати на відсутність ядерки це те що Комаровський прописав.)
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22.10.2024 22:26 Ответить
 
 