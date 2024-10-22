Мы отдали ядерное оружие, но ничего не получили. Поэтому нам нужно НАТО, - Зеленский
Украина отказалась по Будапештскому меморандуму от ядерного оружия, но не получила действенных гарантий безопасности, и поэтому настаивает на членстве в НАТО сейчас.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы действительно в свое время отдали все наше ядерное оружие. Это было много лет назад. Мы должны обменяться на НАТО. Это мое мнение. Я поделился им с Байденом и Трампом", - сказал Зеленский на встрече с журналистами в понедельник.
Президент подчеркнул, что о восстановлении Украиной ядерного арсенала речь не идет. "Мы не просим предоставить нам или вернуть ядерное оружие. Да, мы не просим этого. Моя позиция очень четкая. Мы отдали, но ничего не получили. И мы получили только полномасштабную войну и много жертв, поэтому на сегодня у нас есть только один выход. Поэтому нам нужно НАТО, потому что у нас нет оружия, которое может остановить Путина", - объяснил Зеленский.
Президент считает, что для Украины нет других гарантий безопасности, сравнимых с НАТО. "Мы отдали ядерное оружие. Мы не получили НАТО. И можете ли вы, я спросил их, можете ли вы назвать мне других союзников или другой "зонтик безопасности" или что-то похожее, какие-то меры безопасности и гарантии для Украины, которые будут соизмеримы с НАТО? Никто мне не может сказать", - сказал Зеленский
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Але Порошенко во все винават
хто тебе чи мене питав?
73% втомлених від війни виборців а було і більше, брацкіє ж народи
А у кацапів амери,якщо ви не знали.
https://zn.ua/WORLD/rossiya-prodala-ssha-uran-iz-20-tysyach-yadernyh-boegolovok-132918_.html На протяжении 20 лет обогащенный уран из российских боеголовок перерабатывался в ядерное топливо для АЭС США.
США після Будапешту влило в Україну мільяри доларів, що спасло тоді економіку від колапсу!
США за вуха витягли рашку у девя`ності,щоб вона не розпалась.Вона зберегла монстра,розумний розуміє для чого.Ось посилання,де все чорним по білому.
https://meduza.io/feature/2023/02/08/uspeh-reform-v-rossii-sravnitsya-s-rozhdeniem-nashey-sobstvennoy-strany США рассекретили еще несколько документов о том, как нужно выстраивать отношения с Москвой. На этот раз - из 1993 года
бо перед ним країною керували такі ж совки як і він, які так само як і він продавались за копійку та приймали в усіх позах, як і він, з усіх сторін, як він і ще одна акторка з німецьких порнофільмів
на телеграм-каналі Бабченка все розписано в дрібницях, як ви скоти і ваші скотські Кучма, Юля та Зек розпродали і знищили українську армію
Можна посилання на пост в ТГ Бабченко,де описано те,що Юля розпродавала українську армію?
При том противника не нужно уничтожать этой бомбой физически - он просто будет понимать, что эти три с половиной бомбы прилетят в случайные три города в случайное время суток, в одном из которых возможно будет он сам.
По цьому вашому коменту одразу видно,що ви не розумієте що твориться.
Глупець одразу починає постити картинки і тролити.
Таких як ви,основна більшість.Тому глобальним елітам вдається водити за ніс майже усе людство.
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Який срач,ми ніяк не дискутували.Ви тільки культурно обісрали мене,навіть не вислухавши моєї думки.До речі трололо ніколи не був,і сам таких зневажаю.
Так що то тільки ваша бурхлива уява.
Зброю ми не вiддали, а у нас ее отобрали.
Как раз те, кого ты сегодня называешь "партнерами".
И как бы ты не косился в сторону РФии, инициатором была не РФия, а именно США.
Ладно, ядерные ракеты, пульты и прочее отдали, опасная штука в непредсказуемых руках, как ни крути.
А шахты бетоном под одобрительные улюлюканья "партнерiв", как у меня под Первомайском, мы тоже добровольно залили?
Эти шахты выдерживали ядерный взрыв в пятиста метрах, так чтоб оборудование не пострадало. Там бы сейчас сидеть клепать дроны с ракетами, аналоговнетные Кинжалы для этих строений как зубочистки. Но нет, залито, законсервировано, распилено, продано.
Вовачька, у каждой ошибки есть имя и фамилия. Совки, Кравчук, Кучма сделали свои ошибки.
Но сейчас украинскую ошибку зовут Владимир Александрович.
Так что про "инициатором была не РФия, а именно США" давай не кизди!
О производстве в пусковых шахтах дронов с ракетами повеселил Подай заявку в Говноквартал-95, тебя точно возьмут с такими скетчами!
При активном содействии американцев.Больше надо читать,уважаемый.
Цитирую выдержку из статьи,ссылку на которую я дам в конце:
Я читал переговоры (и каждый из нас может их прочитать) между Горбачевым, Ельциным, Шушкевичем и Кравчуком и Бушем старшим, которые проходили в октябре-ноябре 1991 года. То есть после ГКЧП (Государственный комитет по чрезвычайному положению, - ред.) вот этот период до 1 декабря, когда в Украине был референдум. Эти переговоры есть в библиотеке Конгресса США, я думаю, вы их тоже читали. Там четко видно, что американцы продвигали одну ключевую идею: как купировать ядерное оружие на территории Советских республик. Это было принципиальное условие по признанию новых независимых государств, которые появлялись в этот момент, как «грибы после дождя». И из этого вытекает, что в принципе позиция американцев была очень жесткая. Потому что этот вопрос был для них принципиальным. Он их заботил едва ли не больше, чем россиян.
Соответственно, когда читаешь эти переговоры, то понимаешь, что в принципе, логика американцев была настолько для Украины плотной, относительно ядерного оружия, что фактически мы его не могли сохранить.
https://hvylya.net/interview/234480-proshloe-nastoyashchee-i-budushchee-budapeshtskogo-memoranduma-i-avstriyskaya-model-neytraliteta-dlya-ukrainy Джерело
Давайте проверим.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%BE%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0 Независимость Украины была провозглашена после неудавшегося путча в Москве принятием Акта провозглашения независимости 24 августа 1991 года.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F США признали Украину как независимое государство 26 декабря 1991 года. Дипломатические отношения установлены 3 января 1992 года.
Для вас,как я понимаю,26 декабря-это на следующий день после 24 августа.
Более того,ничто не мешало США признать Украину,но не забывать при этом давить на неё,чтоб избавилась от ядерного оружия.
Начал за здравие, кончил за упокой.
Что не так сейчас с зеленским??? наконец начал по делу триндеть
В двері НАТО не проходять яйця по 17 грн, накредіні у ЗСУ. В НАТО не пропускають 6 менеджерів і корупція, інваліди-прокурори з пенсіями в 30 років по 40 штук. А якщо серйозно, то зелену барижну щоблу в НАТО не візьмуть ніколи.
Верховна рада провалила голосування щодо проєкту постанови про звернення Верховної ради до Конгресу Сполучених Штатів Америки щодо надання Україні двостороннього статусу основного союзника США поза НАТО.
На відміну від українського суспільства, за кордоном дуже уважно слідкують за тим, наскільки послідовною є позиція політиків. Бо послідовність - це запорука відповідальності і прогнозованості.
Якщо ж проаналізувати інтерв'ю, які Володимир Зеленський давав журналістам перед президентством та після обрання, а також заяви членів його команди, то риторика щодо членства України в НАТО та шляху його досягнення змінювалась, як рукавички.
але раніше всім в московському болоті було «приємно та тепло»,
дерибанили, ржали, .. та заглядували в очі..
боротись за волю ніхто і не збирався..
але, що було, то було..
зараз потрібна - ПЕРЕМОГА..!!
а ці всі балачки про яз та нато - перевід стрілок .. більш нічого..
тіпа за все несуть відповідальність союзники..
Схоже призначити стрілочниками партнерів не виходить,а списати на відсутність ядерки це те що Комаровський прописав.)