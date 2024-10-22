Мы отдали ядерное оружие, но ничего не получили. Поэтому нам нужно НАТО, - Зеленский

Украина отказалась по Будапештскому меморандуму от ядерного оружия, но не получила действенных гарантий безопасности, и поэтому настаивает на членстве в НАТО сейчас.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы действительно в свое время отдали все наше ядерное оружие. Это было много лет назад. Мы должны обменяться на НАТО. Это мое мнение. Я поделился им с Байденом и Трампом", - сказал Зеленский на встрече с журналистами в понедельник.

Президент подчеркнул, что о восстановлении Украиной ядерного арсенала речь не идет. "Мы не просим предоставить нам или вернуть ядерное оружие. Да, мы не просим этого. Моя позиция очень четкая. Мы отдали, но ничего не получили. И мы получили только полномасштабную войну и много жертв, поэтому на сегодня у нас есть только один выход. Поэтому нам нужно НАТО, потому что у нас нет оружия, которое может остановить Путина", - объяснил Зеленский.

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Президент считает, что для Украины нет других гарантий безопасности, сравнимых с НАТО. "Мы отдали ядерное оружие. Мы не получили НАТО. И можете ли вы, я спросил их, можете ли вы назвать мне других союзников или другой "зонтик безопасности" или что-то похожее, какие-то меры безопасности и гарантии для Украины, которые будут соизмеримы с НАТО? Никто мне не может сказать", - сказал Зеленский