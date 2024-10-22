Ми віддали ядерну зброю, але нічого не отримали. Тому нам потрібно НАТО, - Зеленський

Україна відмовилася за Будапештським меморандумом від ядерної зброї, але не отримала дієвих гарантій безпеки, і тому наполягає на членстві в НАТО зараз.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми справді свого часу віддали всю нашу ядерну зброю. Це було багато років тому. Ми маємо обмінятися на НАТО. Це моя думка. Я поділився нею з Байденом і Трампом", - сказав Зеленський на зустрічі з журналістами в понеділок.

Президент наголосив, що про відновлення Україною ядерного арсеналу не йдеться. "Ми не просимо надати нам або повернути ядерну зброю. Так, ми не просимо цього. Моя позиція дуже чітка. Ми віддали, але нічого не отримали. І ми отримали тільки повномасштабну війну і багато жертв, тому на сьогодні у нас є тільки один вихід. Тому нам потрібне НАТО, тому що в нас немає зброї, яка може зупинити Путіна", - пояснив Зеленський.

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Президент вважає, що для України немає інших гарантій безпеки, порівнянних із НАТО. "Ми віддали ядерну зброю. Ми не отримали НАТО. І чи можете ви, я запитав їх, чи можете ви назвати мені інших союзників або іншу "парасольку безпеки" або щось схоже, якісь заходи безпеки і гарантії для України, які будуть співмірні з НАТО? Ніхто мені не може сказати", - сказав Зеленський