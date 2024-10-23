УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13816 відвідувачів онлайн
Новини Війна
13 318 128

Штати не готові запросити Україну до НАТО, - постпред США Сміт

США не готові запросити Україну до НАТО

Сполучені Штати не готові надати Україні запрошення до НАТО, що є ключовим пунктом "Плану перемоги" Зеленського.

Про це заявила постійна представниця США при НАТО Джуліанна Сміт, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.

"На сьогоднішній день Альянс не досяг точки, коли він готовий запропонувати членство або запросити Україну", - сказала вона.

За її словами, намір "полягає в тому, щоб продовжувати наближати їх до НАТО".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Остін пояснив, чому США не дозволяють бити по РФ ATACMS: Росія вже відвела літаки

Нагадаємо,16 жовтня президент України Володимир Зеленський на засіданні у Верховній Раді представив "План перемоги". Основними пунктами "Плану перемоги" є запрошення України в НАТО та зміцнення оборони.

За словами Зеленського, "План перемоги" складається з п’яти пунктів і трьох таємних додатків. Таємні додатки є до оборонного та економічного пунктів, а також пункту стримування. Таємні додатки доступні для партнерів, які мають відповідний потенціал допомоги.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський готує ще один план щодо війни, - ЗМІ

Автор: 

НАТО (6547) США (23417) членство в НАТО (1743) План перемоги (85)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+40
Скажіть дякую своїй корумпованій владі.
показати весь коментар
23.10.2024 13:40 Відповісти
+36
показати весь коментар
23.10.2024 13:41 Відповісти
+19
Як сказав відомий блогер Юрій Швець, при цьому офісі президента Україна в НАТО не буде

показати весь коментар
23.10.2024 13:44 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Это все до одного места. Когда жареный петух в дуру клюнет никто ни за кого воевать не будет. Максимум, это поляки с балтийцами сплотятся, и не факт что из хватит надолго. Германия передаст пару танков, Венгрия и Словакия сразу сдадутся, Америка отбомбится слегка для приличия это максимум. Ещё и предупредят цапов заранее. В общем европейские страны которые не мобилизуют 10-20% населения права на независимость иметь не будут. И это правильно я считаю. Сколько можно куколдизм проповедовать по всей Европе
показати весь коментар
23.10.2024 16:15 Відповісти
Украина мобилизировала больше
толку?
показати весь коментар
23.10.2024 23:57 Відповісти
Больше 10-20% населения?
показати весь коментар
24.10.2024 04:42 Відповісти
Оце і все, що потрібно знати про "стратегію" камали.
показати весь коментар
23.10.2024 16:42 Відповісти
Тобто НАТО це ще одна мильна бульбашка. Існувати вона може лише у мирний час, а під час війни стає недієздатною. Його члени навіть не можуть гарантувати допомогу один-одному. Вони лише "консультуватися" розпочнуть, якщо на когось із них нападуть.

Ще один фейковий проект західних країн розсипається на очах у всього світу.
показати весь коментар
23.10.2024 16:48 Відповісти
Допомога гарантована. Але її гарантовано не вистачить
показати весь коментар
24.10.2024 04:44 Відповісти
Ну і очевидна відповідь на це - розробка власної ядерної зброї. Ну бо гарантувати безпеки ці мудрагелі НІКОМУ не можуть. Навіть собі.

Сцикливі нікчеми...
показати весь коментар
23.10.2024 16:56 Відповісти
Ще одне питання, яке активно обговорюється останніми днями, - це висловлювання президента про альтернативу НАТО або ядерну зброю. Офіційний Київ поспішив спростувати інформацію про створення ядерної зброї. Я бував на "Південмаші" і добре знаю, що Україна в короткі терміни може створити таку зброю. І думаю, що такі роботи мають негайно розпочатися. Чи доведе Україна ці роботи до кінця, має визначити остаточна позиція Північноатлантичного альянсу. Йдеться про порятунок України як держави, про майбутнє кожного українця та українки, і тут не повинно бути жодних "червоних ліній"!

У ********* світопорядку, що все більше нагадує джунглі, всі засоби добрі для виживання, а меморандуми, на які ми покладалися, давно порушені їх підписантами. Тому ніхто не має морального права тримати Україну за руки.

М. Саакашвілі.
показати весь коментар
23.10.2024 20:08 Відповісти
Щоб бути в НАТО треба щоб зелена пика була корупцією, зрадництвом, диктатурою й брехне. не засрата.
Але ж зелена влада роки "праці" поклала щоб відвадити демократичний світ від УКраїни й здати х**лові.
Тож ця звістка може для когось і сумна , але тільки не для зелі-дерьмака-портнова та усій цієй шобли, яка успішно виконує х**лові завдання.
показати весь коментар
23.10.2024 16:59 Відповісти
Це все що треба знати про амерів! Можливо,Окурок щось знав коли кричав,що амери будуть воювати до останнього українця?
показати весь коментар
23.10.2024 17:12 Відповісти
А були сумнивы?!
показати весь коментар
23.10.2024 17:31 Відповісти
Що таке твориться, невже американці не читали перший пункт плану Заленського? Виходить, що після цього весь план коту під хвіст? І що тепер робити Найвєлічайшому Найпотужнішому Боневтіку? Залишається тільки запустити на марафон інформацію, що у всьому винні США і нарід 73% розправить плечі, і буде гордитися своїм вибором у 2019 році.
показати весь коментар
23.10.2024 17:52 Відповісти
https://t.me/dmitriy_chekalkyn/20142 Дмитро Чекалкин :
Міністр оборони Нідерландів Р.Брекельманс попередив, що корупція стоїть на шляху України в НАТО.

Україні потрібно буде подолати корупцію, щоб приєднатися до НАТО. Про це заявив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс.
За словами Брекельманса, наразі серед лідерів країн-членів Альянсу немає одностайної думки щодо відповіді на заклик президента України Володимира Зеленського надати країні запрошення для вступу.
Звертає увагу, що розгул корупції під час війни викликає сумніви у доцільності прийняття України до НАТО, так і до ЄС. Багато в чому через це основна частина західної допомоги надходить до України не грошима, а зброєю та ************
показати весь коментар
23.10.2024 19:42 Відповісти
ну це просто відмазка. гинуть не зеленські, а народ України. Можна взяти до НАТО з умовою проведення виборів - все, зєлєбобіки до в'язниці, а в Україні нова не корумпована влада.
показати весь коментар
23.10.2024 20:12 Відповісти
Не обмовлятися а робити треба
показати весь коментар
23.10.2024 21:08 Відповісти
Брехня

Список стран по индексу восприятия коррупции 2023
Венгрия 42
Албания 37, Вступила в 2009. Индекс 33 в 2012 - ухудшается
Украина 36
Турция 34

Марокко 38, главный союзник США
Кения 31, главный союзник США с 2024 года

Чем ниже число, тем больше коррупция

Получается, что более коррумпировання страны входят в НАТО, и становятся союзниками
показати весь коментар
23.10.2024 21:25 Відповісти
Або НАТО, або власна ЯЗ. Тоді негайно розпочати, або вже завершити, цикл створення яз. У позляша з кндр вже понад 50 боєголовок, поясніть чому Україна повинна постійно вмиватися кровю ?????
показати весь коментар
23.10.2024 20:10 Відповісти
https://www.ponomaroleg.com/soyuzniki-davyat-na-shemy-korrupczii/ Олег Пономарь :
Союзники давят (на власть Украины) за схемы коррупции. Союзники знают какой коррупционный беспредел творится в стране вокруг призыва, уклонения, покупки инвалидности и любых справок, схем уклонения, схем выезда за границу, схем брони, откатов и взяток в этой сфере, брони по блату и тд и тд. И, естественно, США сказали на этой неделе во время многочисленных встреч, что это недопустимо и нужно что-то делать. Это же действительно беспредел и позор, это все видят, это подрывает веру и нивелирует все усилия по отражению российской агрессии.
Ну вот видим - немного зашевелились.
показати весь коментар
23.10.2024 20:32 Відповісти
Це очевидний факт . Вони в обозримому майбутньому не дозволять членство у НАТО. Більше розширюватися НАТО нема куди,а ми як фронтір сіра зона найкращій варіант для них.
показати весь коментар
23.10.2024 20:48 Відповісти
На Трампа дивіться - це ж уголовнік світового масштабу разом з ******
показати весь коментар
23.10.2024 21:10 Відповісти
Тільки Ядерна Зброя!
показати весь коментар
23.10.2024 21:11 Відповісти
Ядерна зброя потрібна до війни, а не під час. Хіба що як засіб стримування для подальшої окупації, але навряд вже зараз допоможе.
показати весь коментар
23.10.2024 22:01 Відповісти
"США готові запросити Україну до НАТО за певних умов - Le Monde
Ситуація може змінитися після виборів у США."

Виходить газета натякала на Трампа
показати весь коментар
23.10.2024 21:29 Відповісти
ну тоді у нас залишається один варіант - ядерна зброя!
показати весь коментар
23.10.2024 22:23 Відповісти
А краще термоядерна! Нафсякей!
показати весь коментар
23.10.2024 22:29 Відповісти
я так думаю ще трохи і вас на капітолійських пагорбах вже не буде.
я не маю впевненості що це добре для України але вас не буде.
я не знаю хто буде з трампнашом але вас імпотентів не буде!
показати весь коментар
23.10.2024 22:55 Відповісти
Це значить, що Україна вимушена перейти до плану "Б"= термоядерні бомби,
щоб захищати себе самостійно.
показати весь коментар
24.10.2024 02:50 Відповісти
Тілько довбойоб не зрозумів, що володечку макають в кал, бо не викорінив корупцію, не звільнив агентів кремля - татарова, єрмака і сирського... і *** би з ним, але країна страждає! Через вас, 73%
показати весь коментар
24.10.2024 05:18 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 