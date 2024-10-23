Штати не готові запросити Україну до НАТО, - постпред США Сміт
Сполучені Штати не готові надати Україні запрошення до НАТО, що є ключовим пунктом "Плану перемоги" Зеленського.
Про це заявила постійна представниця США при НАТО Джуліанна Сміт, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.
"На сьогоднішній день Альянс не досяг точки, коли він готовий запропонувати членство або запросити Україну", - сказала вона.
За її словами, намір "полягає в тому, щоб продовжувати наближати їх до НАТО".
Нагадаємо,16 жовтня президент України Володимир Зеленський на засіданні у Верховній Раді представив "План перемоги". Основними пунктами "Плану перемоги" є запрошення України в НАТО та зміцнення оборони.
За словами Зеленського, "План перемоги" складається з п’яти пунктів і трьох таємних додатків. Таємні додатки є до оборонного та економічного пунктів, а також пункту стримування. Таємні додатки доступні для партнерів, які мають відповідний потенціал допомоги.
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толку?
Ще один фейковий проект західних країн розсипається на очах у всього світу.
Сцикливі нікчеми...
У ********* світопорядку, що все більше нагадує джунглі, всі засоби добрі для виживання, а меморандуми, на які ми покладалися, давно порушені їх підписантами. Тому ніхто не має морального права тримати Україну за руки.
М. Саакашвілі.
Але ж зелена влада роки "праці" поклала щоб відвадити демократичний світ від УКраїни й здати х**лові.
Тож ця звістка може для когось і сумна , але тільки не для зелі-дерьмака-портнова та усій цієй шобли, яка успішно виконує х**лові завдання.
Міністр оборони Нідерландів Р.Брекельманс попередив, що корупція стоїть на шляху України в НАТО.
Україні потрібно буде подолати корупцію, щоб приєднатися до НАТО. Про це заявив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс.
За словами Брекельманса, наразі серед лідерів країн-членів Альянсу немає одностайної думки щодо відповіді на заклик президента України Володимира Зеленського надати країні запрошення для вступу.
Звертає увагу, що розгул корупції під час війни викликає сумніви у доцільності прийняття України до НАТО, так і до ЄС. Багато в чому через це основна частина західної допомоги надходить до України не грошима, а зброєю та ************
Список стран по индексу восприятия коррупции 2023
Венгрия 42
Албания 37, Вступила в 2009. Индекс 33 в 2012 - ухудшается
Украина 36
Турция 34
Марокко 38, главный союзник США
Кения 31, главный союзник США с 2024 года
Чем ниже число, тем больше коррупция
Получается, что более коррумпировання страны входят в НАТО, и становятся союзниками
Союзники давят (на власть Украины) за схемы коррупции. Союзники знают какой коррупционный беспредел творится в стране вокруг призыва, уклонения, покупки инвалидности и любых справок, схем уклонения, схем выезда за границу, схем брони, откатов и взяток в этой сфере, брони по блату и тд и тд. И, естественно, США сказали на этой неделе во время многочисленных встреч, что это недопустимо и нужно что-то делать. Это же действительно беспредел и позор, это все видят, это подрывает веру и нивелирует все усилия по отражению российской агрессии.
Ну вот видим - немного зашевелились.
Ситуація може змінитися після виборів у США."
Виходить газета натякала на Трампа
я не маю впевненості що це добре для України але вас не буде.
я не знаю хто буде з трампнашом але вас імпотентів не буде!
щоб захищати себе самостійно.