Штати не готові запросити Україну до НАТО, - постпред США Сміт

Сполучені Штати не готові надати Україні запрошення до НАТО, що є ключовим пунктом "Плану перемоги" Зеленського.

Про це заявила постійна представниця США при НАТО Джуліанна Сміт, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.

"На сьогоднішній день Альянс не досяг точки, коли він готовий запропонувати членство або запросити Україну", - сказала вона.

За її словами, намір "полягає в тому, щоб продовжувати наближати їх до НАТО".

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Нагадаємо,16 жовтня президент України Володимир Зеленський на засіданні у Верховній Раді представив "План перемоги". Основними пунктами "Плану перемоги" є запрошення України в НАТО та зміцнення оборони.

За словами Зеленського, "План перемоги" складається з п’яти пунктів і трьох таємних додатків. Таємні додатки є до оборонного та економічного пунктів, а також пункту стримування. Таємні додатки доступні для партнерів, які мають відповідний потенціал допомоги.

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