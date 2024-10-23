Байден о предоставлении Украине 20 млрд дол. займа за счет активов РФ: "Тираны будут отвечать за нанесенный ущерб"
Президент США Джо Байден объявил о предоставлении Украине 20 миллиардов долларов займа, который собираются возместить за счет доходов от замороженных активов РФ.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
"В рамках пакета G7 Соединенные Штаты объявляют сегодня, что мы предоставим Украине 20 миллиардов долларов займов, которые будут возвращены за счет процентов, полученных от обездвиженных российских суверенных активов. То есть Украина может получить необходимую помощь сейчас, не обременяя налогоплательщиков. Эти займы поддержат народ Украины, который защищает и восстанавливает свою страну. И наши усилия дают понять: тираны будут отвечать за нанесенный ими ущерб", - говорится в заявлении президента США, обнародованном Белым домом.
Байден добавил, что это еще одно напоминание Владимиру Путину о том, что мир объединился за Украину, а Соединенные Штаты и наши партнеры из G7 будут продолжать поддерживать их на каждом шагу.
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Байден вирішив відкупитися баблом московії після того як заяви про найкращі дрони і про відведення кацапами літаків за межі ураження АТАКАМС не мали бажаного ефекту.
Вже просили ППО в рент, продати, або хоч якось...
Були тільки обіцянки
От якби демократи не змінили термін дії лендлізу, тоді теоретично можна було отримувати зброю за рахунок цих коштів, хоча лендліз для України і так не передбачав негайну оплату, а тільки через 50 років.
https://www.acq.osd.mil/news/spotlight/Ukraine-Infographic_08AUG2024.pdf Виробництво зброї по програмі USAI
15.8млрд в роботі, з яких поставлено по різним оцінкам ~2млрд
16.9млрд не в роботі
Плюс PDA з 7.8млрд, використали 2.3млрд - та заявили, що "склади пусті"
"Склади пусті" саме для поставки зброї, котру "домовились" поставляти, щоб не було ескалації