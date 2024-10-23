Байден о предоставлении Украине 20 млрд дол. займа за счет активов РФ: "Тираны будут отвечать за нанесенный ущерб"

Президент США Джо Байден объявил о предоставлении Украине 20 миллиардов долларов займа, который собираются возместить за счет доходов от замороженных активов РФ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"В рамках пакета G7 Соединенные Штаты объявляют сегодня, что мы предоставим Украине 20 миллиардов долларов займов, которые будут возвращены за счет процентов, полученных от обездвиженных российских суверенных активов. То есть Украина может получить необходимую помощь сейчас, не обременяя налогоплательщиков. Эти займы поддержат народ Украины, который защищает и восстанавливает свою страну. И наши усилия дают понять: тираны будут отвечать за нанесенный ими ущерб", - говорится в заявлении президента США, обнародованном Белым домом.

Байден добавил, что это еще одно напоминание Владимиру Путину о том, что мир объединился за Украину, а Соединенные Штаты и наши партнеры из G7 будут продолжать поддерживать их на каждом шагу.

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