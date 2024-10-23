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Новини Допомога Україні
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Байден про надання Україні 20 млрд дол. позики за рахунок активів РФ: "Тирани відповідатимуть за завдані збитки"

президент СЩА Джо Байден

Президент США Джо Байден оголосив про надання Україні 20 мільярдів доларів позики, яку збираються відшкодувати за рахунок прибутків від заморожених активів РФ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"У рамках пакету G7 Сполучені Штати оголошують сьогодні, що ми надамо Україні 20 мільярдів доларів позик, які будуть повернені за рахунок відсотків, отриманих від знерухомлених російських суверенних активів. Тобто Україна може отримати необхідну допомогу зараз, не обтяжуючи платників податків. Ці позики підтримають народ України, який захищає та відбудовує свою країну. І наші зусилля дають зрозуміти: тирани відповідатимуть за завдані ними збитки", – йдеться у заяві президента США, оприлюдненій Білим домом.

Байден додав, що це ще одне нагадування Володимиру Путіну про те, що світ об’єднався за Україну, а Сполучені Штати та наші партнери з G7 продовжуватимуть підтримувати їх на кожному кроці.

Читайте також: Європарламент схвалив виділення Україні до €35 млрд кредиту за рахунок заморожених активів РФ, - резолюція (оновлено)

Нагадаємо, 14 червня 2024 року на саміті G7 лідери домовилися про спрямування Україні близько 50 млрд доларів. Кошти будуть обслуговуватися та погашатися за рахунок майбутніх прибутків, отриманих від заморожених суверенних російських активів у Європейському Союзі та інших юрисдикціях.

Автор: 

Байден Джо (2893) кредит (3863) США (23417) заморожені активи (581)


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Топ коментарі
+8
Якщо за рахунок параші, то чому це позика???
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23.10.2024 21:14 Відповісти
+7
тепер головне, щоб байден не забув що збирався зробити
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23.10.2024 21:03 Відповісти
+5
Мабуть тому, що незважаючи на обставини, росію всі великі держави мають за партнерів. А нас за сміття. Як би прикро це не звучало. Але дії наших західних друзів не завжди і не зовсім відповідають як на партнерські щодо нас. Очі в них поки що не відкрилися на Кацапію. І вуха також.
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23.10.2024 21:32 Відповісти
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тепер головне, щоб байден не забув що збирався зробити
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23.10.2024 21:03 Відповісти
Це 100% правда!!!
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23.10.2024 21:12 Відповісти
Якщо за рахунок параші, то чому це позика???
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23.10.2024 21:14 Відповісти
Мабуть тому, що незважаючи на обставини, росію всі великі держави мають за партнерів. А нас за сміття. Як би прикро це не звучало. Але дії наших західних друзів не завжди і не зовсім відповідають як на партнерські щодо нас. Очі в них поки що не відкрилися на Кацапію. І вуха також.
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23.10.2024 21:32 Відповісти
ні, не тому... чому це позика? бо гроші Україні надають як позику - США 20 лярдів, решту суми до 50-и лярдів розіб'ють на інших кредиторів. Тільки Україна не буде повертати цю позику. Цю позику буде повернуто проятгом кількох років за рахунок кацапських заморожених активів на Заході, 300 лярдів яких лежить у західних банках на депозитах чи в цінних паперах. а на ці депозити виплачуються відсотки. от з тих відсотків і будуть забирати кредитори ці 50 лярдів кредиту. а ти тут мелеш дичину. як корисний ідіот ти її тут мелеш чи спеціально її мелеш на замовлення своїх кураторів за фублі?
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23.10.2024 23:00 Відповісти
Не шукай кішку в чорній кімнаті особливо коли її там немає.
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24.10.2024 11:59 Відповісти
а це тут до чого? чи ти новин не чиатєш, а тільки свої кремлівські методички, в яких зазнається тільки як обсирати західних партнерів? ці новини ще з червня місяця пишуть про те, що за рахунок доходів від кацапських заморожених активів, Україні мають надати позику для закупки зброї у сумі 50 лярдів доларів. оскільки з тих 300 лярдів заморожених активів, близько 290 лярдів знаходиться у Європі, то хотіли надати цю позику від Євросоюзу. але тут їпучий орбан все блокує постійно. от вони зараз і знайшли спосіб як обійти того орбана. а поки той кредит ще не рішився, то в Україну продовжують надходити пакети допомоги від кожної країни окремо. кожного тижня можна прочитати в ноивнах, що то Німеччина виділила Україні 400 млн євро допомоги, то Норвегія виділяє, то Швеція, то країни Балтії, Франція, Британія, США. якби цього всього не було, то і України вже не було би. але ж ти, бл як якийсь неандерталець, не можеш цього допетрати і продовжуєш тут і далі накидувати гімна на наших західних партнерів...
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24.10.2024 14:52 Відповісти
Слухай, одноклєточний, проходь повз мої пости. Ти мені вже набрид.
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24.10.2024 16:04 Відповісти
та я тебе під кожним твоїм не постом, а саме висером з кацапської методички буду тут макати, щоб дописувачі бачили яке ти чмошне прокацапське лайно... дафай, імбецильне, новий акаунт тут придумуй, бо ці всі твої акаунти вже спалені.
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24.10.2024 17:21 Відповісти
Ти навіть цим постом показав свою дурість. Якби я шифрувався, то не робив би нові аккаунти абсолютно схожими до забаненого. Так що тут мимо каси в тебе, лайно ти недолуге.
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24.10.2024 19:24 Відповісти
а ніхто і не писав тут, що ти шифруєшся. більше того, ймовірність того, що ти за фублі тут строчиш свої паксквілі теж є невисокою. куди більша ймовірність того, що ти є реально корисний ідіот. то може вже час тобі порозумнішати?
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24.10.2024 19:44 Відповісти
Всі розуміють що Україна не зможе повернути такі гроші. Це щоб партнери не виглядали злодюжками.
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23.10.2024 22:36 Відповісти
Україна ці гроші і не буде повертати. кредит повернуть ці країни за рахунок процентів на заморожені на Заході кацапські валютні резерви.
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23.10.2024 23:01 Відповісти
Геніально. Заробляти на "заморожених" активах набагато вигідніше ніж комусь віддати.
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23.10.2024 23:09 Відповісти
Так звичайно краще, ніж все проїсти. Але чесна людина переводила б відсотки на рахунки України. А Україна брала б під них кредит скільки їй потрібно.
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23.10.2024 23:23 Відповісти
Тепер головне щоб Хмельницький обласний МСЕК з прокурорами-інвалідами цієї ж області все не розтаскав.
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23.10.2024 21:31 Відповісти
Байден про надання Україні 20 млрд дол. позики за рахунок активів РФ: "Тирани відповідатимуть за завдані збитки"
==============
Байден вирішив відкупитися баблом московії після того як заяви про найкращі дрони і про відведення кацапами літаків за межі ураження АТАКАМС не мали бажаного ефекту.
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23.10.2024 21:49 Відповісти
трішки холодної води бріксу
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23.10.2024 22:02 Відповісти
35 від ЄС і ці 20... На війну вистачить?
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23.10.2024 22:32 Відповісти
І хто продасть зброю за гроші?

Вже просили ППО в рент, продати, або хоч якось...
Були тільки обіцянки

От якби демократи не змінили термін дії лендлізу, тоді теоретично можна було отримувати зброю за рахунок цих коштів, хоча лендліз для України і так не передбачав негайну оплату, а тільки через 50 років.

https://www.acq.osd.mil/news/spotlight/Ukraine-Infographic_08AUG2024.pdf Виробництво зброї по програмі USAI
15.8млрд в роботі, з яких поставлено по різним оцінкам ~2млрд
16.9млрд не в роботі

Плюс PDA з 7.8млрд, використали 2.3млрд - та заявили, що "склади пусті"

"Склади пусті" саме для поставки зброї, котру "домовились" поставляти, щоб не було ескалації
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24.10.2024 00:32 Відповісти
 
 