Байден про надання Україні 20 млрд дол. позики за рахунок активів РФ: "Тирани відповідатимуть за завдані збитки"

Президент США Джо Байден оголосив про надання Україні 20 мільярдів доларів позики, яку збираються відшкодувати за рахунок прибутків від заморожених активів РФ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"У рамках пакету G7 Сполучені Штати оголошують сьогодні, що ми надамо Україні 20 мільярдів доларів позик, які будуть повернені за рахунок відсотків, отриманих від знерухомлених російських суверенних активів. Тобто Україна може отримати необхідну допомогу зараз, не обтяжуючи платників податків. Ці позики підтримають народ України, який захищає та відбудовує свою країну. І наші зусилля дають зрозуміти: тирани відповідатимуть за завдані ними збитки", – йдеться у заяві президента США, оприлюдненій Білим домом.

Байден додав, що це ще одне нагадування Володимиру Путіну про те, що світ об’єднався за Україну, а Сполучені Штати та наші партнери з G7 продовжуватимуть підтримувати їх на кожному кроці.

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Нагадаємо, 14 червня 2024 року на саміті G7 лідери домовилися про спрямування Україні близько 50 млрд доларів. Кошти будуть обслуговуватися та погашатися за рахунок майбутніх прибутків, отриманих від заморожених суверенних російських активів у Європейському Союзі та інших юрисдикціях.