Байден про надання Україні 20 млрд дол. позики за рахунок активів РФ: "Тирани відповідатимуть за завдані збитки"
Президент США Джо Байден оголосив про надання Україні 20 мільярдів доларів позики, яку збираються відшкодувати за рахунок прибутків від заморожених активів РФ.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
"У рамках пакету G7 Сполучені Штати оголошують сьогодні, що ми надамо Україні 20 мільярдів доларів позик, які будуть повернені за рахунок відсотків, отриманих від знерухомлених російських суверенних активів. Тобто Україна може отримати необхідну допомогу зараз, не обтяжуючи платників податків. Ці позики підтримають народ України, який захищає та відбудовує свою країну. І наші зусилля дають зрозуміти: тирани відповідатимуть за завдані ними збитки", – йдеться у заяві президента США, оприлюдненій Білим домом.
Байден додав, що це ще одне нагадування Володимиру Путіну про те, що світ об’єднався за Україну, а Сполучені Штати та наші партнери з G7 продовжуватимуть підтримувати їх на кожному кроці.
Нагадаємо, 14 червня 2024 року на саміті G7 лідери домовилися про спрямування Україні близько 50 млрд доларів. Кошти будуть обслуговуватися та погашатися за рахунок майбутніх прибутків, отриманих від заморожених суверенних російських активів у Європейському Союзі та інших юрисдикціях.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
==============
Байден вирішив відкупитися баблом московії після того як заяви про найкращі дрони і про відведення кацапами літаків за межі ураження АТАКАМС не мали бажаного ефекту.
Вже просили ППО в рент, продати, або хоч якось...
Були тільки обіцянки
От якби демократи не змінили термін дії лендлізу, тоді теоретично можна було отримувати зброю за рахунок цих коштів, хоча лендліз для України і так не передбачав негайну оплату, а тільки через 50 років.
https://www.acq.osd.mil/news/spotlight/Ukraine-Infographic_08AUG2024.pdf Виробництво зброї по програмі USAI
15.8млрд в роботі, з яких поставлено по різним оцінкам ~2млрд
16.9млрд не в роботі
Плюс PDA з 7.8млрд, використали 2.3млрд - та заявили, що "склади пусті"
"Склади пусті" саме для поставки зброї, котру "домовились" поставляти, щоб не було ескалації