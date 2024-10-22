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Європарламент схвалив виділення Україні до €35 млрд кредиту за рахунок заморожених активів РФ, - резолюція (оновлено)

європарламент схвалив допомогу Україні

Сьогодні, 22 жовтня 2024 року, Європейський парламент підтримав резолюцію щодо створення механізму кредитного співробітництва з Україною та надання виняткової макрофінансової допомоги Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Так, ЄС виділяє Україні до 35 млрд євро як внесок в ініціативи G7 із подальшим погашенням за рахунок заморожених активів РФ.

Як зазначається, цей механізм допоможе Україні у погашенні кредитів на суму до 45 мільярдів євро, наданих ЄС та партнерами з G7, використовуючи для цього кошти майбутніх прибутків від заморожених активів РФ в ЄС.

Рішення у першому читанні підтримали 518 депутатів, проти проголосували 56, утримався 61.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Європарламенті тривають дебати щодо кредиту для України коштом заморожених російських активів

Як уточнив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, Європейський парламент підтримав надання Україні виняткової макрофінансової допомоги розміром до €35 млрд.

"Це важливий внесок ЄС у межах $50 млрд кредиту G7 з використанням прибутків від заморожених російських активів, який допоможе покрити нагальні фінансові потреби України. Крім того, £2.26 млрд у межах цього ж кредиту G7 надасть Велика Британія. Така бюджетна підтримка дозволить забезпечити військові витрати, зокрема на протиповітряну оборону, артилерію та необхідне обладнання", - запевнив Шмигаль.

Автор: 

Європарламент (1055) допомога (8449) фінансування (3152) заморожені активи (581)


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Топ коментарі
+2
Підніміть зарплати військовим.
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22.10.2024 14:08 Відповісти
+1
Та ще раз підкреслюю, що резолюція є лише рекомендацію. Угорщина заблокує жодне рішення по Україні доти її чимось не залягкають або в кінці кінців не вижинуть з ЕС.
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22.10.2024 14:15 Відповісти
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Європарламент підтримав погашення кредитів...
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22.10.2024 14:01 Відповісти
Ну всі країни у світі мають дефіцит бюджету.
Найбільший дефіцит бюджету у США та Китаю.
Якщо ти не зрозумів - це така "фінансова піраміда" хто кого кине першим - це тренд у світі.
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22.10.2024 14:19 Відповісти
мабуть Ти теж не зрозумів, що є кредити,котрі могли б списати в часі війни ,як це було зроблено з де-якими сусідами України без війни..."піраміда"///
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22.10.2024 15:29 Відповісти
"кредитування" - двигун економіки
в росії - з кредитуванням ДУЖЕ ПОГАНО - мжднародні кредити під санкціями, внутрішні кредити неможливі із за всі гроші на війну... гойда!
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22.10.2024 17:50 Відповісти
до чого тулиш 3,14дерацію,коли мова іде про Україну,та ще й жирним шкрябаєш ?
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22.10.2024 19:34 Відповісти
А що Україна?
Все нормально - вливання Європейських мільярдів ще більше розвине економіку - тут проблем немає.
А ось ********* - це цікаво вивчати - з точки зору економіки під санкціями без зовнішніх кредитів
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23.10.2024 12:37 Відповісти
Все нормально - вливання Європейських мільярдів ще більше розвине економіку.Це не вливання ,а погашеня позиченого,котре вже було влито в економіку України,або в офшорні кишені грабіжників українського народу,А на прикладі3,14дерації можна вивчати хіба ,що як обходити санкції і продовжувати фінансувати війну
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23.10.2024 14:23 Відповісти
Ну ось - було влито в економіку України - це добре. Зокрема поповнено золотовалютні резерви, що укріпило гривню.
А грабіжниками нехай займається спеціальна комісія Європейського Союза.
Євросоюз вкладаючи кошти ЗВИЧАНО і КОНТРОЛЮЄ їх використання - хто куди для чого.
Ну... раз санкції на користь - тоді чому влаштували голодну забастовку шахтарі в росії, яким пів року не платят зарплатню? Чому Газпром майже банкрут? Це такий план лілі-путіна, да? 🤣
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23.10.2024 16:52 Відповісти
..і що в русляндії з Кузбасу почалася "лівалюція" с новим "члєніном" на "бганівєчке" протів куююю ла-ла ла ???
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23.10.2024 19:19 Відповісти
Підніміть зарплати військовим.
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22.10.2024 14:08 Відповісти
Та ще раз підкреслюю, що резолюція є лише рекомендацію. Угорщина заблокує жодне рішення по Україні доти її чимось не залягкають або в кінці кінців не вижинуть з ЕС.
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22.10.2024 14:15 Відповісти
 
 