Європарламент схвалив виділення Україні до €35 млрд кредиту за рахунок заморожених активів РФ, - резолюція (оновлено)
Сьогодні, 22 жовтня 2024 року, Європейський парламент підтримав резолюцію щодо створення механізму кредитного співробітництва з Україною та надання виняткової макрофінансової допомоги Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Так, ЄС виділяє Україні до 35 млрд євро як внесок в ініціативи G7 із подальшим погашенням за рахунок заморожених активів РФ.
Як зазначається, цей механізм допоможе Україні у погашенні кредитів на суму до 45 мільярдів євро, наданих ЄС та партнерами з G7, використовуючи для цього кошти майбутніх прибутків від заморожених активів РФ в ЄС.
Рішення у першому читанні підтримали 518 депутатів, проти проголосували 56, утримався 61.
Як уточнив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, Європейський парламент підтримав надання Україні виняткової макрофінансової допомоги розміром до €35 млрд.
"Це важливий внесок ЄС у межах $50 млрд кредиту G7 з використанням прибутків від заморожених російських активів, який допоможе покрити нагальні фінансові потреби України. Крім того, £2.26 млрд у межах цього ж кредиту G7 надасть Велика Британія. Така бюджетна підтримка дозволить забезпечити військові витрати, зокрема на протиповітряну оборону, артилерію та необхідне обладнання", - запевнив Шмигаль.
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Найбільший дефіцит бюджету у США та Китаю.
Якщо ти не зрозумів - це така "фінансова піраміда" хто кого кине першим - це тренд у світі.
в росії - з кредитуванням ДУЖЕ ПОГАНО - мжднародні кредити під санкціями, внутрішні кредити неможливі із за всі гроші на війну... гойда!
Все нормально - вливання Європейських мільярдів ще більше розвине економіку - тут проблем немає.
А ось ********* - це цікаво вивчати - з точки зору економіки під санкціями без зовнішніх кредитів
А грабіжниками нехай займається спеціальна комісія Європейського Союза.
Євросоюз вкладаючи кошти ЗВИЧАНО і КОНТРОЛЮЄ їх використання - хто куди для чого.
Ну... раз санкції на користь - тоді чому влаштували голодну забастовку шахтарі в росії, яким пів року не платят зарплатню? Чому Газпром майже банкрут? Це такий план лілі-путіна, да? 🤣