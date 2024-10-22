Європарламент схвалив виділення Україні до €35 млрд кредиту за рахунок заморожених активів РФ, - резолюція (оновлено)

Сьогодні, 22 жовтня 2024 року, Європейський парламент підтримав резолюцію щодо створення механізму кредитного співробітництва з Україною та надання виняткової макрофінансової допомоги Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Так, ЄС виділяє Україні до 35 млрд євро як внесок в ініціативи G7 із подальшим погашенням за рахунок заморожених активів РФ.

Як зазначається, цей механізм допоможе Україні у погашенні кредитів на суму до 45 мільярдів євро, наданих ЄС та партнерами з G7, використовуючи для цього кошти майбутніх прибутків від заморожених активів РФ в ЄС.

Рішення у першому читанні підтримали 518 депутатів, проти проголосували 56, утримався 61.

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Як уточнив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, Європейський парламент підтримав надання Україні виняткової макрофінансової допомоги розміром до €35 млрд.

"Це важливий внесок ЄС у межах $50 млрд кредиту G7 з використанням прибутків від заморожених російських активів, який допоможе покрити нагальні фінансові потреби України. Крім того, £2.26 млрд у межах цього ж кредиту G7 надасть Велика Британія. Така бюджетна підтримка дозволить забезпечити військові витрати, зокрема на протиповітряну оборону, артилерію та необхідне обладнання", - запевнив Шмигаль.