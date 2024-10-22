Европарламент одобрил выделение Украине €35 млрд кредита за счет замороженных активов РФ, - резолюция (обновлено)

Сегодня, 22 октября 2024 года, Европейский парламент поддержал резолюцию о создании механизма кредитного сотрудничества с Украиной и предоставлении исключительной макрофинансовой помощи Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Так, ЕС выделяет Украине 35 млрд евро в качестве вклада в инициативы G7 с последующим погашением за счет замороженных активов РФ.

Как отмечается, этот механизм поможет Украине в погашении кредитов на сумму до 45 миллиардов евро, предоставленных ЕС и партнерами из G7, используя для этого средства будущих доходов от замороженных активов РФ в ЕС.

Решение в первом чтении поддержали 518 депутатов, против проголосовали 56, воздержался 61.

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Больше информации о предоставлении Украине макрофинансовой помощи на эту минуту не известно.