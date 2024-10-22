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Европарламент одобрил выделение Украине €35 млрд кредита за счет замороженных активов РФ, - резолюция (обновлено)

європарламент схвалив допомогу Україні

Сегодня, 22 октября 2024 года, Европейский парламент поддержал резолюцию о создании механизма кредитного сотрудничества с Украиной и предоставлении исключительной макрофинансовой помощи Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Так, ЕС выделяет Украине 35 млрд евро в качестве вклада в инициативы G7 с последующим погашением за счет замороженных активов РФ.

Как отмечается, этот механизм поможет Украине в погашении кредитов на сумму до 45 миллиардов евро, предоставленных ЕС и партнерами из G7, используя для этого средства будущих доходов от замороженных активов РФ в ЕС.

Решение в первом чтении поддержали 518 депутатов, против проголосовали 56, воздержался 61.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Европарламенте продолжаются дебаты по кредиту для Украины за счет замороженных российских активов

Больше информации о предоставлении Украине макрофинансовой помощи на эту минуту не известно.

Автор: 

Европарламент (1808) помощь (7879) финансирование (1809) замороженные активы (296)


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Топ комментарии
+2
Підніміть зарплати військовим.
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22.10.2024 14:08 Ответить
+1
Та ще раз підкреслюю, що резолюція є лише рекомендацію. Угорщина заблокує жодне рішення по Україні доти її чимось не залягкають або в кінці кінців не вижинуть з ЕС.
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22.10.2024 14:15 Ответить
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Європарламент підтримав погашення кредитів...
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22.10.2024 14:01 Ответить
Ну всі країни у світі мають дефіцит бюджету.
Найбільший дефіцит бюджету у США та Китаю.
Якщо ти не зрозумів - це така "фінансова піраміда" хто кого кине першим - це тренд у світі.
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22.10.2024 14:19 Ответить
мабуть Ти теж не зрозумів, що є кредити,котрі могли б списати в часі війни ,як це було зроблено з де-якими сусідами України без війни..."піраміда"///
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22.10.2024 15:29 Ответить
"кредитування" - двигун економіки
в росії - з кредитуванням ДУЖЕ ПОГАНО - мжднародні кредити під санкціями, внутрішні кредити неможливі із за всі гроші на війну... гойда!
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22.10.2024 17:50 Ответить
до чого тулиш 3,14дерацію,коли мова іде про Україну,та ще й жирним шкрябаєш ?
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22.10.2024 19:34 Ответить
А що Україна?
Все нормально - вливання Європейських мільярдів ще більше розвине економіку - тут проблем немає.
А ось ********* - це цікаво вивчати - з точки зору економіки під санкціями без зовнішніх кредитів
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23.10.2024 12:37 Ответить
Все нормально - вливання Європейських мільярдів ще більше розвине економіку.Це не вливання ,а погашеня позиченого,котре вже було влито в економіку України,або в офшорні кишені грабіжників українського народу,А на прикладі3,14дерації можна вивчати хіба ,що як обходити санкції і продовжувати фінансувати війну
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23.10.2024 14:23 Ответить
Ну ось - було влито в економіку України - це добре. Зокрема поповнено золотовалютні резерви, що укріпило гривню.
А грабіжниками нехай займається спеціальна комісія Європейського Союза.
Євросоюз вкладаючи кошти ЗВИЧАНО і КОНТРОЛЮЄ їх використання - хто куди для чого.
Ну... раз санкції на користь - тоді чому влаштували голодну забастовку шахтарі в росії, яким пів року не платят зарплатню? Чому Газпром майже банкрут? Це такий план лілі-путіна, да? 🤣
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23.10.2024 16:52 Ответить
..і що в русляндії з Кузбасу почалася "лівалюція" с новим "члєніном" на "бганівєчке" протів куююю ла-ла ла ???
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23.10.2024 19:19 Ответить
Підніміть зарплати військовим.
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22.10.2024 14:08 Ответить
Та ще раз підкреслюю, що резолюція є лише рекомендацію. Угорщина заблокує жодне рішення по Україні доти її чимось не залягкають або в кінці кінців не вижинуть з ЕС.
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22.10.2024 14:15 Ответить
 
 