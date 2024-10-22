Европарламент одобрил выделение Украине €35 млрд кредита за счет замороженных активов РФ, - резолюция (обновлено)
Сегодня, 22 октября 2024 года, Европейский парламент поддержал резолюцию о создании механизма кредитного сотрудничества с Украиной и предоставлении исключительной макрофинансовой помощи Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Так, ЕС выделяет Украине 35 млрд евро в качестве вклада в инициативы G7 с последующим погашением за счет замороженных активов РФ.
Как отмечается, этот механизм поможет Украине в погашении кредитов на сумму до 45 миллиардов евро, предоставленных ЕС и партнерами из G7, используя для этого средства будущих доходов от замороженных активов РФ в ЕС.
Решение в первом чтении поддержали 518 депутатов, против проголосовали 56, воздержался 61.
Больше информации о предоставлении Украине макрофинансовой помощи на эту минуту не известно.
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Найбільший дефіцит бюджету у США та Китаю.
Якщо ти не зрозумів - це така "фінансова піраміда" хто кого кине першим - це тренд у світі.
в росії - з кредитуванням ДУЖЕ ПОГАНО - мжднародні кредити під санкціями, внутрішні кредити неможливі із за всі гроші на війну... гойда!
Все нормально - вливання Європейських мільярдів ще більше розвине економіку - тут проблем немає.
А ось ********* - це цікаво вивчати - з точки зору економіки під санкціями без зовнішніх кредитів
А грабіжниками нехай займається спеціальна комісія Європейського Союза.
Євросоюз вкладаючи кошти ЗВИЧАНО і КОНТРОЛЮЄ їх використання - хто куди для чого.
Ну... раз санкції на користь - тоді чому влаштували голодну забастовку шахтарі в росії, яким пів року не платят зарплатню? Чому Газпром майже банкрут? Це такий план лілі-путіна, да? 🤣