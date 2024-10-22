Партнеры по G7 объявят о своих вкладах в инициативу по $50 млрд кредита для Украины 25 октября, - Еврокомиссия

25 октября 2024 года в Нью-Йорке партнеры G7 объявят о своих взносах в инициативу предоставить Украине до $50 млрд займа за счет активов РФ.

Об этом заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Позже на этой неделе, 25 октября, в Вашингтоне партнеры G7 объявят о своих взносах. Мы продолжаем тесное взаимодействие с нашими партнерами, чтобы обеспечить их вклад в механизм займа", - сказал он в Страсбурге в Европейском парламенте, где обсуждают доклад о выделении Европейским Союзом 35 млрд евро в качестве вклада в эту инициативу.

Еврокомиссар пояснил, что это - инструмент, направленный на сбор непредсказуемой прибыли от российских обездвиженных активов, и предоставление его Украине для погашения кредитов партнеров ЕС и G7 и потенциально других стран, желающих присоединиться к инициативе по кредитам для ускорения поступления доходов.

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"Это означает, что Россия заплатит за ущерб от войны в Украине. Вы знаете, что мы имели две основные цели: это борьба с безнаказанностью, с одной стороны, но также и уверенность в том, что Россия заплатит за ущерб, нанесенный агрессией против Украины. Во-вторых, вклад ЕС в инициативу G7 будет осуществляться посредством исключительного кредита макрофинансовой помощи в размере до 35 млрд евро. Как и наши предыдущие операции, этот кредит MFA будет связан с выполнением политических предпосылок и конкретных политических условий, которые будут установлены в рамках Меморандума о взаимопонимании с Украиной", - отметил Рейндерс.

Также, по словам еврокомиссара, кредит MFA вводит "некоторые инновации".

"Во-первых, Россия становится ответственной за свои действия. Кредит не будет оплачен тем, кто подвергся нападению, но он будет оплачен агрессором. Во-вторых, предложение комиссии предусматривает разрешение на выдачу кредита в размере 35 млрд евро с автоматическим механизмом коррекции, если кредиторы G7 предоставят суммы, которые покроют весь риск сверх согласованного", - подытожил он.

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