Партнери по G7 оголосять про свої внески до ініціативи щодо $50 млрд кредиту для України 25 жовтня, - Єврокомісія

25 жовтня 2024 року у Нью-Йорку партнери G7 оголосять про свої внески в ініціативу надати Україні до $50 млрд позики коштом активів РФ.

Про це заявив єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Пізніше цього тижня, 25 жовтня, у Вашингтоні партнери G7 оголосять про свої внески. Ми продовжуємо тісну взаємодію з нашими партнерами, щоб забезпечити їхній внесок у механізм позики", - сказав він у Страсбурзі в Європейському парламенті, де обговорюють доповідь про виділення Європейським Союзом 35 млрд євро як внеску в цю ініціативу.

Єврокомісар пояснив, що це - інструмент, спрямований на збір непередбачуваного прибутку від російських знерухомлених активів, і надання його Україні для погашення кредитів партнерів ЄС і G7 і потенційно інших країн, що бажають долучитися до ініціативи щодо кредитів для прискорення надходження доходів.

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"Це означає, що Росія заплатить за збитки від війни в Україні. Ви знаєте, що ми мали дві основні цілі: це боротьба з безкарністю, з одного боку, але також і впевненість у тому, що Росія заплатить за шкоду, завдану агресією проти України. По-друге, внесок ЄС в ініціативу G7 здійснюватиметься за допомогою виняткового кредиту макрофінансової допомоги розміром до 35 млрд євро. Як і наші попередні операції, цей кредит MFA буде пов'язаний із виконанням політичних передумов і конкретних політичних умов, які буде встановлено в рамках Меморандуму про взаєморозуміння з Україною", - зазначив Рейндерс.

Також, за словами єврокомісара, кредит MFA запроваджує "деякі інновації".

"По-перше, Росія стає відповідальною за свої дії. Кредит не буде оплачений тим, хто зазнав нападу, але він буде оплачений агресором. По-друге, пропозиція комісії передбачає дозвіл на видачу кредиту розміром 35 млрд євро з автоматичним механізмом корекції, якщо кредитори G7 нададуть суми, які покриють увесь ризик понад узгоджений", - підсумував він.

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