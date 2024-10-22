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Новини
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Європарламент сьогодні розгляне надання Україні 35 млрд євро кредиту за рахунок заморожених активів РФ

Європарламент 22 жовтня голосуватиме за кредит ЄС для України

Європарламент сьогодні розгляне пропозицію Єврокомісії щодо надання Україні кредиту сумою 35 млрд євро за рахунок заморожених російських активів.

Про це повідомила пресслужба Європарламенту, передає Цензор.НЕТ.

Питання розглядатимуть з 10 години за Києвом, а голосування планується опівдні.

Раніше повідомлялось, що Велика Британія надає Україні військовий кредит на 2,26 млрд фунтів стерлінгів для закупівлі необхідного військового обладнання.

За даними ЗМІ, США готові надати Україні до 20 млрд доларів. Ці кошти будуть виділені в рамках кредиту G7, який буде погашатися за рахунок прибутку, отриманого від заморожених російських активів.

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Європарламент (1055) кредит (3863) заморожені активи (581)


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Вангую шо Орбан з Фіцо накладуть пару куп на цю ініціативу і всі в Европарламенті будуть розводити руками "А кто ето зделал? И как ету проблему решить? Ая яй яй!"
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22.10.2024 10:38 Відповісти
Все на пенсії для прокурорів піде.
А повертати кредит будуть наші правнуки.
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22.10.2024 10:48 Відповісти
 
 