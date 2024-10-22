Європарламент сьогодні розгляне надання Україні 35 млрд євро кредиту за рахунок заморожених активів РФ
Європарламент сьогодні розгляне пропозицію Єврокомісії щодо надання Україні кредиту сумою 35 млрд євро за рахунок заморожених російських активів.
Про це повідомила пресслужба Європарламенту, передає Цензор.НЕТ.
Питання розглядатимуть з 10 години за Києвом, а голосування планується опівдні.
Раніше повідомлялось, що Велика Британія надає Україні військовий кредит на 2,26 млрд фунтів стерлінгів для закупівлі необхідного військового обладнання.
За даними ЗМІ, США готові надати Україні до 20 млрд доларів. Ці кошти будуть виділені в рамках кредиту G7, який буде погашатися за рахунок прибутку, отриманого від заморожених російських активів.
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А повертати кредит будуть наші правнуки.