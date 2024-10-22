Велика Британія надасть Україні майже 3 млрд доларів позики на закупівлю, розробку і виробництво зброї за рахунок заморожених активів РФ

Велика Британія надає Україні військовий кредит на 2,26 млрд фунтів стерлінгів для закупівлі необхідного військового обладнання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє уряд Сполученого королівства.

"Велика Британія оголошує про надання Україні кредиту в розмірі 2,26 млрд фунтів стерлінгів, забезпеченого доходами від російських суверенних активів, що перебувають під санкціями", - йдеться в заяві, опублікованій на сайті уряду.

Зазначається, що за формою це буде зарезервований у бюджеті Сполученого Королівства внесок Британії в загальний кредит країн "великої сімки" Україні розміром у 50 млрд доларів, який погашатиметься за рахунок відсотків із заморожених російських активів.

Пресслужба уряду Великої Британії пояснює, що отримані від Великої Британії 2,26 млрд фунтів Україна зможе вкласти в закупівлю і розробку засобів ППО, артилерії та інших видів техніки і зброї.

Міністр оборони Джон Гілі сказав журналістам, що частина грошей може бути витрачена на розробку і виробництво ударних безпілотників дальнього радіуса дії.

Пресслужба зазначає, що кредит у 2,26 млрд фунтів виділено на додаток до тих трьох мільярдів, які Британія зобов'язалася щорічно виділяти на військову допомогу Україні.

Нагадаємо, завдяки коштам із заморожених російських активів Франція профінансує закупівлю 12 артилерійських систем Caesar. Артилерійські системи Париж планує передати Україні.

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