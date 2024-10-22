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Велика Британія надасть Україні майже 3 млрд доларів позики на закупівлю, розробку і виробництво зброї за рахунок заморожених активів РФ

велика,британія

Велика Британія надає Україні військовий кредит на 2,26 млрд фунтів стерлінгів для закупівлі необхідного військового обладнання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє уряд Сполученого королівства.

"Велика Британія оголошує про надання Україні кредиту в розмірі 2,26 млрд фунтів стерлінгів, забезпеченого доходами від російських суверенних активів, що перебувають під санкціями", - йдеться в заяві, опублікованій на сайті уряду.

Зазначається, що за формою це буде зарезервований у бюджеті Сполученого Королівства внесок Британії в загальний кредит країн "великої сімки" Україні розміром у 50 млрд доларів, який погашатиметься за рахунок відсотків із заморожених російських активів.

Пресслужба уряду Великої Британії пояснює, що отримані від Великої Британії 2,26 млрд фунтів Україна зможе вкласти в закупівлю і розробку засобів ППО, артилерії та інших видів техніки і зброї.

Міністр оборони Джон Гілі сказав журналістам, що частина грошей може бути витрачена на розробку і виробництво ударних безпілотників дальнього радіуса дії.

Пресслужба зазначає, що кредит у 2,26 млрд фунтів виділено на додаток до тих трьох мільярдів, які Британія зобов'язалася щорічно виділяти на військову допомогу Україні.

Нагадаємо, завдяки коштам із заморожених російських активів Франція профінансує закупівлю 12 артилерійських систем Caesar. Артилерійські системи Париж планує передати Україні.

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Автор: 

Велика Британія (5663) кредит (3863) Україна (5968) заморожені активи (581)


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Прокурорам-інвалідам на гідну пєнцію.
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22.10.2024 07:31 Відповісти
Воно мабуть так і було б, але після виявленних махінацій, Великобританія буде контролювати віділені кошти. По суті самі кацапи фінансують виробництво зброї Україною прони них. Супер!!!
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22.10.2024 08:00 Відповісти
а ніяк не можна як би відразу залізом
з прямою доставкою хлопцям на нуль?
бо владa, як би це покультурніше? - ******* вона коротше...
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22.10.2024 07:34 Відповісти
Саме так,инакше зелене кодло растягне по крупинці(!)..
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22.10.2024 07:59 Відповісти
Дякуємо за допомогу народу і уряду Великої Британії !
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22.10.2024 08:15 Відповісти
через умерова, сподіваюсь?
бо він чесний. все розповів про перемовини з лаптями.
він не буде красти.
а краще, через укроборонпром. там, точно красти не будуть.
пуштун найєм, не дасть збрехати.
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22.10.2024 08:21 Відповісти
Прокурори "інваліди",та інша наволоч, вже мабуть потирають руки....
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22.10.2024 08:27 Відповісти
а вони грошима не дадуть, вони профінансують проекти відповідні, не такі вони дурні, добре занють, що якщо дати грошима вто вкрадуть.
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22.10.2024 09:13 Відповісти
добре потрусити наших олігархів, депутатів усіх рівнів, суддів, прокурорів, комісій ВЛК та ТЦКашників то можна видати кредит Великій Британії.
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22.10.2024 08:42 Відповісти
 
 