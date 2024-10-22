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Новости
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Великобритания предоставит Украине почти 3 млрд долларов займа на закупку, разработку и производство оружия

велика,британія

Великобритания предоставляет Украине военный кредит на 2,26 млрд фунтов стерлингов для закупки необходимого военного оборудования.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает правительство Соединенного королевства.

"Великобритания объявляет о предоставлении Украине кредита в размере 2,26 млрд фунтов стерлингов, обеспеченного доходами от российских суверенных активов, находящихся под санкциями", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства.

Отмечается, что по форме это будет зарезервированный в бюджете Соединенного Королевства вклад Британии в общий кредит стран "большой семерки" Украине размером в 50 млрд долларов, который будет погашаться за счет процентов с замороженных российских активов.

Пресс-служба правительства Великобритании объясняет, что полученные от Великобритании 2,26 млрд фунтов Украина сможет вложить в закупку и разработку средств ПВО, артиллерии и других видов техники и оружия.

Министр обороны Джон Гили сказал журналистам, что часть денег может быть потрачена на разработку и производство ударных беспилотников дальнего радиуса действия.

Пресс-служба отмечает, что кредит в 2,26 млрд фунтов выделен в дополнение к тем трем миллиардам, которые Британия обязалась ежегодно выделять на военную помощь Украине.

Напомним, благодаря средствам из замороженных российских активов Франция профинансирует закупку 12 артиллерийских систем Caesar. Артиллерийские системы Париж планирует передать Украине.

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Великобритания (5027) кредит (2378) Украина (45017) замороженные активы (296)


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Прокурорам-інвалідам на гідну пєнцію.
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22.10.2024 07:31 Ответить
Воно мабуть так і було б, але після виявленних махінацій, Великобританія буде контролювати віділені кошти. По суті самі кацапи фінансують виробництво зброї Україною прони них. Супер!!!
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22.10.2024 08:00 Ответить
а ніяк не можна як би відразу залізом
з прямою доставкою хлопцям на нуль?
бо владa, як би це покультурніше? - ******* вона коротше...
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22.10.2024 07:34 Ответить
Саме так,инакше зелене кодло растягне по крупинці(!)..
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22.10.2024 07:59 Ответить
Дякуємо за допомогу народу і уряду Великої Британії !
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22.10.2024 08:15 Ответить
через умерова, сподіваюсь?
бо він чесний. все розповів про перемовини з лаптями.
він не буде красти.
а краще, через укроборонпром. там, точно красти не будуть.
пуштун найєм, не дасть збрехати.
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22.10.2024 08:21 Ответить
Прокурори "інваліди",та інша наволоч, вже мабуть потирають руки....
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22.10.2024 08:27 Ответить
а вони грошима не дадуть, вони профінансують проекти відповідні, не такі вони дурні, добре занють, що якщо дати грошима вто вкрадуть.
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22.10.2024 09:13 Ответить
добре потрусити наших олігархів, депутатів усіх рівнів, суддів, прокурорів, комісій ВЛК та ТЦКашників то можна видати кредит Великій Британії.
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22.10.2024 08:42 Ответить
 
 