Великобритания предоставит Украине почти 3 млрд долларов займа на закупку, разработку и производство оружия

Великобритания предоставляет Украине военный кредит на 2,26 млрд фунтов стерлингов для закупки необходимого военного оборудования.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает правительство Соединенного королевства.

"Великобритания объявляет о предоставлении Украине кредита в размере 2,26 млрд фунтов стерлингов, обеспеченного доходами от российских суверенных активов, находящихся под санкциями", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства.

Отмечается, что по форме это будет зарезервированный в бюджете Соединенного Королевства вклад Британии в общий кредит стран "большой семерки" Украине размером в 50 млрд долларов, который будет погашаться за счет процентов с замороженных российских активов.

Пресс-служба правительства Великобритании объясняет, что полученные от Великобритании 2,26 млрд фунтов Украина сможет вложить в закупку и разработку средств ПВО, артиллерии и других видов техники и оружия.

Министр обороны Джон Гили сказал журналистам, что часть денег может быть потрачена на разработку и производство ударных беспилотников дальнего радиуса действия.

Пресс-служба отмечает, что кредит в 2,26 млрд фунтов выделен в дополнение к тем трем миллиардам, которые Британия обязалась ежегодно выделять на военную помощь Украине.

Напомним, благодаря средствам из замороженных российских активов Франция профинансирует закупку 12 артиллерийских систем Caesar. Артиллерийские системы Париж планирует передать Украине.

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