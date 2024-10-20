Франция передаст Украине 12 САУ Caesar за деньги от замороженных активов РФ

Благодаря средствам из замороженных российских активов Франция профинансирует закупку 12 артиллерийских систем Caesar. Артиллерийские системы Париж планирует передать Украине.

Об этом пишет портал "Милитарный" со ссылкой на издание BFMTV, информирует Цензор.НЕТ.

По словам министра обороны Франции Себастьяна Лекорню, Франция получила 300 млн евро от замороженных активов РФ. Благодаря получению этих средств Париж сможет профинансировать закупку 12 дополнительных САУ Caesar у компании KNDS.

"Франция "вернула" 300 миллионов евро процентов из замороженных российских активов для закупки военного оборудования для Украины в конце года, включая 12 новых артиллерийских систем Caesar", - сказал глава оборонного ведомства Франции.

Также он добавил, что упомянутых средств хватит и для закупки дополнительных 155-мм артиллерийских снарядов, зенитных ракет Aster-30, авиационных высокоточных бомб AASM, а также переносных зенитно-ракетных комплексов Mistral вместе с новыми ракетами.

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Отмечается, что выполнение этого заказа предприятием KNDS будет осуществляться значительно быстрее благодаря увеличению темпов производства артиллерийских систем на фоне роста общего количества экспортных заказов.

В компании Nexter сообщили, что увеличили темпы производства самоходных гаубиц Caesar до шести единиц в месяц и продолжают его значительно увеличивать.

В Министерстве обороны Франции рассказали, что с начала 2022 года Франция передала Украине 67 орудий, и по плану, до конца 2024 года это количество должно составить 80.

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