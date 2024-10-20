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Франція передасть Україні 12 САУ Caesar за гроші від заморожених активів РФ

Франція передасть 12 САУ Caesar Україні

Завдяки коштам із заморожених російських активів Франція профінансує закупівлю 12 артилерійських систем Caesar. Артилерійські системи Париж планує передати Україні.

Про це пише портал "Мілітарний" з посиланням на видання BFMTV, інформує Цензор.НЕТ.

За словами міністра оборони Франції Себастьяна Лекорню, Франція отримала 300 млн євро від заморожених активів РФ. Завдяки отриманню цих коштів Париж  зможе профінансувати закупівлю 12 додаткових САУ Caesar у компанії KNDS.

"Франція "повернула" 300 мільйонів євро відсотків із заморожених російських активів для закупівлі військового обладнання для України в кінці року, включаючи 12 нових артилерійських систем Caesar", - сказав очільник оборонного відомства Франції.

Також він додав, що згаданих коштів вистачить і для закупівлі додаткових 155-мм артилерійських снарядів, зенітних ракет Aster-30, авіаційних високоточних бомб AASM, а також переносних зенітно-ракетних комплексів Mistral разом з новими ракетами.

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Зазначається, що виконання цього замовлення підприємством KNDS буде здійснюватися значно швидше завдяки збільшенню темпів виробництва артилерійських систем на тлі зростання загальної кількості експортних замовлень.

У компанії Nexter повідомили, що збільшили темпи виробництва самохідних гаубиць Caesar до шести одиниць на місяць та продовжують його значно збільшувати.

У Міністерстві оборони Франції розповіли, що з початку 2022 року Франція передала Україні 67 гармат, і за планом, до кінця 2024 року ця кількість має становити 80.

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Автор: 

Франція (3102) САУ (230) Лекорню Себастьєн (80) заморожені активи (579) Caesar гаубиця (15)


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То данці проплачують виготовлення наших 18 САУ "Богдана", то вже французи виготовили для нас 12 САУ Caesar, а найвєлічайшій лідер ********** Боневтік Бонапартович Потужний по звичці продовжує фінансувати малороську шоблу з ОП і свій какамарафон.
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20.10.2024 17:24 Відповісти
Коли доза антибіотика менше норматива у кілька разів - хвороба НЕ лікується, а виробляє СТІЙКІСТЬ!
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20.10.2024 18:02 Відповісти
Merci la France!!!
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20.10.2024 18:22 Відповісти
Макроша, ты настоящий друг.
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20.10.2024 20:35 Відповісти
Дякуємо Франція!
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20.10.2024 20:45 Відповісти
 
 