Франція передасть Україні 12 САУ Caesar за гроші від заморожених активів РФ

Завдяки коштам із заморожених російських активів Франція профінансує закупівлю 12 артилерійських систем Caesar. Артилерійські системи Париж планує передати Україні.

Про це пише портал "Мілітарний" з посиланням на видання BFMTV, інформує Цензор.НЕТ.

За словами міністра оборони Франції Себастьяна Лекорню, Франція отримала 300 млн євро від заморожених активів РФ. Завдяки отриманню цих коштів Париж зможе профінансувати закупівлю 12 додаткових САУ Caesar у компанії KNDS.

"Франція "повернула" 300 мільйонів євро відсотків із заморожених російських активів для закупівлі військового обладнання для України в кінці року, включаючи 12 нових артилерійських систем Caesar", - сказав очільник оборонного відомства Франції.

Також він додав, що згаданих коштів вистачить і для закупівлі додаткових 155-мм артилерійських снарядів, зенітних ракет Aster-30, авіаційних високоточних бомб AASM, а також переносних зенітно-ракетних комплексів Mistral разом з новими ракетами.

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Зазначається, що виконання цього замовлення підприємством KNDS буде здійснюватися значно швидше завдяки збільшенню темпів виробництва артилерійських систем на тлі зростання загальної кількості експортних замовлень.

У компанії Nexter повідомили, що збільшили темпи виробництва самохідних гаубиць Caesar до шести одиниць на місяць та продовжують його значно збільшувати.

У Міністерстві оборони Франції розповіли, що з початку 2022 року Франція передала Україні 67 гармат, і за планом, до кінця 2024 року ця кількість має становити 80.

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