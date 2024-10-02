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Бельгія планує передати Україні три САУ Caesar

Бельгія передасть Україні САУ Цезар

Бельгія готується поставити Україні три самохідні артилерійські установки Caesar. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеканал RTBF.

"Незабаром Раді міністрів буде надано документацію про придбання та дарування Україні трьох САУ Caesar вартістю 12 млн євро", - повідомили в офісі міністерки оборони Бельгії Людивін Дедондер.

Читайте: Німеччина передасть Україні шість САУ Panzerhaubitze 2000 в наступні два місяці, - міністр оборони Пісторіус

Нагадаємо, на початку січня 2024 року у Парижі розпочала роботу нова міжнародна Коаліція артилерії щодо посилення ЗСУ.

Що відомо про САУ Caesar

Caesar - французька 155-мм самохідна артилерійська установка, призначена для знищення живої сили, артилерійських батарей, дзотів, а також для забезпечення проходів у мінних полях і польових загородженнях.

Перший зразок гаубиці показали лише 1994 року, а вже 2000 року Збройні сили Франції уклали контракт на постачання п'яти таких установок. Перші САУ з цього замовлення були поставлені вже наприкінці 2002 року. Серійне виробництво розпочалося 2007 року.

Тактико-технічні та інші характеристики

  • Вага: 18,5 тонн;
  • Довжина гармати: 10 метрів;
  • Довжина корпусу: 10,5 метра;
  • Висота: 3,26 метра;
  • Ширина: 2,55 метра;
  • Двигун: дизельний;
  • Швидкість руху: по шосе - 80 км/год, по пересіченій місцевості - 50 км/год;
  • Запас ходу по шосе: 600 км;
  • Гармата: гаубиця 155-мм калібр марки TR F1;
  • Максимальна швидкострільність: 6 пострілів на хвилину;
  • Боєкомплект: 18 снарядів (у версії 6*6).

Українські військові відмічають маневреність, швидке заняття бойової позиції, швидке приведення до бою САУ Caesar. А також далекобійність та точність.

САУ "Caesar" можна використовувати для знищення:

  • артилерійських батарей;
  • живої сили ворога.

Автор: 

Бельгія (415) САУ (229) Caesar гаубиця (15)


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Топ коментарі
+3
Ого, цілих три.
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02.10.2024 21:56
+3
На заході, схоже увесь ВПК штучний.
Виробляють гарну зброю, но виключно "адна штука в рік".
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02.10.2024 21:56
+3
Красавчики, 3 штуки, планує. Мразоти тупорилі, ви таки дочекаєтесь бурятів.
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02.10.2024 22:09
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Ого, цілих три.
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02.10.2024 21:56 Відповісти
Це, як США передали б - 90 шт.
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02.10.2024 22:07 Відповісти
На заході, схоже увесь ВПК штучний.
Виробляють гарну зброю, но виключно "адна штука в рік".
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02.10.2024 21:56 Відповісти
Ave, Caesar!
)
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02.10.2024 21:58 Відповісти
Ось нахіба це та все озвучувати?
Хай би касапські бошки плавилися б .................
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02.10.2024 22:01 Відповісти
Красавчики, 3 штуки, планує. Мразоти тупорилі, ви таки дочекаєтесь бурятів.
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02.10.2024 22:09 Відповісти
Дякуємо.
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02.10.2024 23:39 Відповісти
30 тонн асфальту.
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02.10.2024 23:41 Відповісти
СПАСИБО !!! ТОЛЬКО ПОСТАВЬТЕ ИХ ПОД КРЕМЛЬ СРАЗУ ПОЖАЛУЙСТА !)
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03.10.2024 00:01 Відповісти
Если ситуация и дальше будет в таком направлении развиваться как у нас сейчас, то придется присылать разве что бочонок вазелина, остальное уже будет без надобности.
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03.10.2024 00:06 Відповісти
Тепер сиди і думай- це мало чи, що є що нема. Треба було півтори.
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03.10.2024 04:19 Відповісти
 
 